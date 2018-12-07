DHA YURT BÜLTENİ -15

Çukurova Belediyesi\'nde silahlı saldırı (2)



ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Çukurova ilçe Belediyesi\'ne silahla giren bir kişi, rastgele ateş açtı, saldırıda 2 kişi yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı. 2 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Çukurova Belediyesi\'nde silahlı saldırı (3)

ZABITA MÜDÜRÜ ÖLDÜ, SALDIRGAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çukurova Belediyesindeki saldırıda yaralanan Zabıta Müdürü Cengiz Aydoğdu hayatını kaybetti. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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ÇOCUK PARKINDA TRAFO PATLADI

Bursa\'da Ortanca Çocuk Parkı yakınlarındaki elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı kazada üst üste gelen patlama sesleri ve trafodan yükselen duman civar sakinlerini tedirgin etti.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi İnce Sokak\'ta meydana geldi. Mahallede bulunan Ortanca Çocuk Parkı\'nın yanındaki trafodan bir anda patlama sesleri geldi. Art arda gelen patlamalarla birlikte trafo kısa sürede alevlere teslim oldu. Civar sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olaya anında müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Patlamanın olduğu sıralarda park civarında çocukların olmaması olası bir facianın önüne geçti. Güvenlik güçleri patlama bölgesinde geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Trafo patlaması

-Olay yerinden görüntüler

Süre:2.10 dakika, Boyut: 244 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)

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YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN BAŞKAN GÜRKAN\'A MEŞALELİ KARŞILAMA

EDİRNE Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, partisi tarafından yeniden başkan adayı gösterilmesinin ardından kent girişinde uzun araç konvoyu ve meşalelerle karşılandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP tarafından 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi. Ankara\'dan gelen Gürkan, Edirne girişinde partililerce uzun araç konvoyu ve meşalelerle karşılandı. TEM\'in Edirne gişelerinde araçtan inen Gürkan\'a, partililer yoğun ilgi gösterdi. Gürkan ve partililer şehre uzun araç konvoylarıyla girdi.

CHP Edirne İl Başkanlığı önünde kurulan platformda partililere seslenen Belediye Başkanı Recep Gürkan, \"Bir hayali olmalı insanın. Bir hayali olmalı ama onun peşinden koşacak bir cesareti de olmalı. Hepimizin bir hayali var. O hayalin ismi Edirne, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Meriç ve ardından geliyor Keşan, Enez, İpsala, Lalapaşa. Kısacası hepimizin Edirne\'sini yaratmak için ayrımsız, kimsenin siyasi görüşüne, inancına, diline, dinine bakmadan, zengin mi fakir midir diye bakmadan, kimsenin sosyal statüsüne bakmadan, \'Yaratılanı severim Yaradan\'dan ötürü\' diyen Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, yüreğimizi bu güzel ülkenin, bu güzel şehrin her bir ferdine sonuna kadar açmak için buradayım. Herkesi kucaklamak için buradayım. Bu memleketin dağlarına bahar getirmek için, her bir karış toprağında kardelenleri açtırmak için buradayım. Biliyoruz ve inanıyoruz ki Edirne, Mustafa Kemal Atatürk\'ün ilke ve devrimlerinden, onun çizdiği aydınlık yoldan, muasır medeniyet seviyesinden asla ayrılmadı, asla ve asla da ayrılmayacak\" dedi.

31 Mart\'ta baharı hep beraber karşılayacaklarını söyleyen Gürkan, \"İnanıyorum ki düne kadar yaptığımız bütün tartışmalar CHP\'nin kimliğine yakışır, Atatürk\'ün evlatlarına yakışır, Bülent Ecevit\'in torunlarına yakışır, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun yol arkadaşlarına yakışır bir şekilde geride kaldı. Gün, birbirimizi eksiltme, geri çekme günü değil, biz CHP\'liyiz, bu ülkenin kurucu partiyiz, kuruluşunda emeğimiz, alın terimiz var. Bu ülkenin her bir taşında, toprağında izimiz var, adımımız var. Biz 5 yıldızlı lüks otellerin lobilerinde kurulmuş bir parti değiliz. Biz 2 Kasım 1918\'de Edirne\'de meşalesi yakılan Kurtuluş Savaşı\'nın, Kuvayı Milliye\'nin torunlarıyız, Kuvayı Milliye\'nin kurduğu bir partiyiz biz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyiz biz. Hz. Mevlana\'nın da dediği gibi, \'Dünle beraber ne varsa düne ait, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım\' diyerek yola çıkıyoruz. Yolumuz açık, aydınlık, Türkiye Cumhuriyeti\'nin, Mustafa Kemal Atatürk\'ün yolu olsun\" diye konuştu.

Başkan Gürkan, programın ardından partililerle birlikte Edirne Belediye Başkanlığı\'na geçti. Yol boyunca Gürkan\'a partililer yoğun ilgi gösterip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Otoban gişeleri

-Toplanan kalabalık

-Araç konvoyu

-Gürkan\'ın gelişi

-Yakılan meşaleler

-Gürkan\'ın karşılanması

-Kalabalıktan görüntü

-Şehre konvoyla gidişi

-Parti önünde karşılama

-Gürkan\'ın konuşması

-Parti önündeki kalabalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-

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BAŞKAN UÇAR\'DAN, CHP DATÇA İLÇE BAŞKANLIĞI\'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP\'den belediye başkan adayı gösterilen mevcut belediye başkanı Gürsel Uçar, partisinin ilçe teşkilatını ziyaret ederek, partililere teşekkür etti. Parti binasına gelişinde, İlçe Başkanı Aytaç Kurt ve çok sayıda partili tarafından karşılanan Uçar, CHP\'nin sadece Datça\'da değil, Türkiye genelinde güçlü olabilmesi için mücadele edeceğinin sözünü verdi.

CHP\'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Başkan Gürsel Uçar, \"Adalete, hukukun üstünlüğüne inanan, bireyin özgürce kendisini ifade edebileceği bir siyasi partinin oluşturduğu bireyler olarak buralardayız. Bu nedenle CHP\'de siyaset yapıyoruz. CHP içinde hizmet vermekten her zaman onur duydum\" dedi.

CHP Genel Merkezinin, yapılan anketler sonucu halkın istekleri doğrultusunda adayını belirlediğine dikkati çeken Başkan Uçar, \"Aday adaylığı süresince partimize yakışır bir yarış yaşandı. En ufak bir olumsuzluk olmadı. Datça CHP örgütünün bu yanıyla, Türkiye\'nin her yerine örnek olması gerekiyor\" diye konuştu.

Yerel seçimler öncesi CHP adayı olarak en büyük söylemlerinden birisinin, \'Datça\'nın tarihi ve doğal güzelliğini her zaman korumak\' olacağını belirten Uçar, \"Hepimiz iyi büyüme, iyi gelişme, 40 yıl sonra 40 bin nüfus demeliyiz. Datça\'yı 100 bin nüfuslara taşıyarak, daha iyi büyüyeceğini asla ve asla hiçbir CHP\'li arkadaşım düşünmemelidir. Datça\'da 40 yıl sonra da 40 bin nüfusla, sadece Türkiye\'nin değil, dünyanın en güzel yaşanabilir beldesi olmalıdır\" diye konuştu.

\'HEDEFİM, HUZURLU BİR TOPLUM YARATMAK\'

Belediyelerin belli başlı görevlerinin bulunduğunu hatırlatan Uçar, şöyle devam eti:

\"Parklar, yollar yapmak, çöpleri toplamak zaten belediyenin birimlerince yapılır. Ben belediye başkanı olarak elbette bu işlerin takipçisi olacağım. Ancak en büyük hedefim, Datça\'da huzurlu bir toplum yaratmaktır. Adaletsizliğin, haksızlığın olduğu yerde kavga olur. İnsanlar arasında birbirine karşı düşmanlık oluşur. Belediye başkanı olarak en büyük görevim, herkesi sevmek ve kucaklamak olacak. Hepimizin bir tek isteği var, huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tekrar aday gösterimen CHP Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar\'ın partisinin ilçe başkanlığını ziyaretinden görüntü

-Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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KAYAK MERKEZİNDE GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT

ORDU\'nun Kabadüz ilçesi 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası\'nda 650 dönüm alan üzerine inşa edilen Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi\'nde düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği 25 metre yükseklikteki kabin içinde mahsur kalan kişi ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği tatbikat, drone ile havadan görüntülendi. Tatbikatı Kayak Federasyonuna bağlı personeller ile çok sayıda vatandaş da ilgiyle takip etti.

Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, tatbikatı başarıyla gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti. Bölgede kayak sezonun yavaş yavaş başladığını kaydeden Tekintaş, \"Daha öncede ifade ettiğimiz gibi kayak merkezimiz her şeyiyle hazır konumda. Tesisteki tüm makine ve ekipmanlar hizmet verecek şekilde hazırlar. Bölgede elektrik kesilmesi ya da başka gerekçelerle kayakseverlerin telesiyejde kalmaları durumunda onların kurtarılması ile ilgili belediye ekiplerimiz, UMKE ve AFAD ekiplerimizle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Çok şükür tatbikat başarıyla sonuçlandı\" dedi.

Tatbikatta eksiklerin de görüldüğünü kaydeden Başkan Tekintaş, \"Mahsur kalma durumunda ekipler nasıl hareket edeceğini de görüp yerinde tespit ettiler. Bu yönüyle tatbikat oldukça da faydalı geçti\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tatbikat drone görüntüsü

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş açıklaması

- Tatbikattan detay görüntü

(SÜRE:7 Dk. ) (BOYUT: 658 MB)

Haber: Mustafa KIRLAK-Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)