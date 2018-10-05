DHA YURT BÜLTENİ 15

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ SÜLEYMAN AYDIN\'I 5 BİN KİŞİ UĞURLADI

BATMAN\'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın (29) memleketi Amasya’da 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Batman\'da düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla Amasya\'nın Merzifon ilçesindeki havalimanına getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile askeri ve mülki erkan, şehidin babası Niyazi Aydın karşıladı. Şehidin cenazesi buradan tören için kara yoluyla Merkeze bağlı Suluova İlçesi’ne götürüldü.

Şehidin cenazesi Yeni Mahallede yaşayan baba ocağına getirilerek burada helallik alındı. Baba ocağında kız kardeşi Melek şehidin tişörtünü koklayarak tabutuna sarılarak ağladı, \'Abi beni bırakıp nereye gidiyorsun?\' dedi. Annesi Fatma Aydın ise \'Allah yavrumdan razı olsun, bir oğlum var onu da bu vatana feda etmeye razıyım. Ağlamayacağım vatan hainlerini sevindirmeyeceğim\' diyerek feryat etti. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın 2 yıllık eşi Dilek Aydın da eşinin tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı.

Ankara Astsubay okulunda öğrenim gören erkek kardeşi Sefa Aydın ise abisinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti. Babası Niyazi Aydın ise oğlunun tabutu başında “oğlum rahat uyu daha bir oğlum daha var gerekirse onu da bu vatan için feda ederimö dedi.

Suluova Hacı Mustafa camiine getirilen ve cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene, şehidin ailesi ve yakınları Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Belediye Başkanı Cafer Özdemir, askeri ve mülki yetkililer ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın cenazesi uluova Şehitliğinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şehidin baba ocağından detay

- Şehidin camiye getirilişi detay

-Camide şehidin ailesinden detay

- Cenaze namazı kılınması detay

- Diğer detaylar

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Haber-Kamera: Sinan HARMANCI

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CİZRE\'DE KAÇAK ELEKTRİK KAZISINA SUÇÜSTÜ

ŞIRNAK\'ın Cizre ilçesinde yeraltından çektikleri kabloyu, kaçağı önlemesiyle bilinen alçak gerilim sayaç otomasyon panosuna (ASOP) bağlamaya çalışan 3 kişi, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekiplerinin durumu fark etmesi sonucunda suçüstü yakalandı.

Cizre\'nin Konak mahallesindeki Silopi caddesinde, çevresi TIR\'larla kapatılan bir elektrik dağıtım panosunun önünde bazı kişilerin gece geç saatte kazı yaptığını görenler, durumu DEDAŞ\'a bildirdi. O saatte ilçede herhangi bir kazı çalışmasının olmadığını bilen ve aralarında yetkililerin de bulunduğu DEDAŞ ekibi, durumu polise bildirirken hemen olay yerine gitti. Panonun bulunduğu yere giden ekipler, metrelerce uzaktan kazı yapılarak yeraltından dağıtım panosunun önüne kadar kablo çekildiğini belirledi. Kazı yaptıkları yerin çevresinin görülmemesi için TIR ve TIR dorseleri ile kapatan 3 kişinin, söz konusu harici kabloyu panonun altındaki ölçü devrelerine giden kablolara bağlamaya çalıştıkları belirtildi. DEDAŞ ekiplerinin ve polisin müdahalesi ile Sabri Z., Kadri Z. Ve Abdulkerim Ç. İsimli 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

DEDAŞ ekipleri, harici kaçak elektrik hattını sökerken, panonun bulunduğu yerdeki kabloları eski haline getirdi ve bağlantı için yapılan yaklaşık 40 santimmetre derinliğindeki kazı yerini de kapattı. DEDAŞ yetkilileri, organize bir biçimde kaçak kazı yaparak, elektrik hırsızlığı yapmak isteyen kişiler hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Yaşanan bu olayın ardından alçak gerilim sayaç otomasyon panolarının kurulduğu yerlerde yeraltından herhangi bir harici bağlantı olup olmadığı ile ilgili olarak geniş çaplı bir kaçak taraması başlatıldı.

Görüntü Dökümü

Etrafı TIRlar ile çevrili pano altında yapılan kazı

Panodaki kabloları yeniden bağlayan DEDAŞ ekibi

Etraftaki TIR\'lar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)-

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CHP\'Lİ AĞBABA: TÜRKİYE\'DEKİ 16 BAKANLIK ABD\'Lİ ŞİRKETE TESLİM EDİLDİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Amerikalı bir şirkete Türkiye\'nin bütün bakanlıklarının teslim edildiğini belirterek,\"16 bakanlığı tesilm ettiler. Yani artık kabineyi bir Amerikalı şirket, bir Amerikalı danışmanlık şirketi yönetecek\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, bakanlıkların Amerikalı bir danışmanlık şirketine teslim edildiğini ileri sürerek şöyle dedi:

\"Milli ve yerli dediler. \'Trump ezanımıza, bayrağımıza saldırıyor\' dediler. \'Amerikan dolarımızı yükseltiyoruz\' dediler. Hepsinin yalan olduğunu söyledik biz. Sonra ne yaptılar? Bir Amerikalı şirkete Türkiye\'nin bütün bakanlıklarını teslim ettiler. 16 bakanlığı teslim ettiler. Yani artık kabineyi bir Amerikalı şirket, bir Amerikalı danışmanlık şirketi yönetecek. Hayırlı olsun. Amerikalı danışmanlık şirketi ilk icraatı ne oldu biliyor musunuz? İlk icraatı yıllardır el koymaya çalıştıkları işsizlik sigortası fonuna el atmış durumda. Zaten böyle bir niyetleri vardı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü kamu kaynaklarının da daha etkin kullanılması amacıyla işsizlik sigortası fonunda 11 milyar liranın düşük faizle Halk Bankası\'na ve Vakıf Bank\'a verildiğini ifade etti. Bu resmen işsizlerin, emekçilerin alın terinin sömürülmesi. İşsizlik sigortası ne için var? İşsizlik sigortası kimden alınıyor? İşçiden, emekçiden kesilerek o fona konuluyor. Oradaki para işçiye işsiz kalınca veriliyor. Şimdi para nereye gidiyor? Saraya bu kabul edilemez bir durum olduğunu belirtmek istiyoruz.\"

\'TÜRKİYE\'DE MİLYARLARCA LİRA AÇIK VAR\'

Tartışılan Sayıştay raporlarının olduğunu ve Türkiye\'de milyarlarca lira açığın olduğunu da iddia eden Ağbaba, \"Türkiye\'de milyarlarca lira açık var. Milyarlarca lira yolsuzluk var, milyarlarca lira devletin kesesindeki para gitmiş. Sayıştay raporlarına göre, Türkiye\'de devletin raporlarına göre devletin kurumlarında hırsızlık yapılmış, devletin kurumlarında yolsuzluk yapılmış, bu kadar açık net. Sen \'Kuran, ezan\' diyeceğine bu hırsızlığı açıkla ey AKP Genel Başkanı. Diyanet İşleri Başkanlığı\'nda yolsuzluk var, enerji Bakanlığı\'nda yolsuzluk var, Milli Eğitim Bakanlığı\'nda, yolsuzluk var, Sağlık Bakanlığı\'nda yolsuzluk var. Kim söylüyor? CHP söylemiyor. Kim söylüyor? Devletin Sayıştay\'ındaki kurum söylüyor. Diyor ki; \'devlet yokluk çekerken, siz açlık çekerken devlet sorumludur\' diyor\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DE 125 BİN MAKAM ARACI VAR\'

Türkiye ve diğer ülkelerde olan makam araç sayısını değerlendirerek eleştirilerini sürdüren Ağbaba, şöyle devam etti:

\"Almanya\'da 9 bin tane makam aracı varken, Türkiye\'de kaç tane makam aracı var? Tamı tamına 125 bin tane makam aracı var. Japonya\'da 10 bin, Türkiye\'de 125 bin, Fransa\'da 8 bin, Türkiye\'de 125 bin. Bir önceki TBMM Başkanı İsmail Kahraman giderayak kendine 5 milyonluk, korumalara 3 milyonluk makam aracı aldı. Konuşurken ne diyor? \'Laiklik olmamalıdır\' diyor. Tabii ki laiklik olmamalıdır, tabii din üzerinden senin hırsızlık yapmanın önü açılmalıdır. Buradan çağrı yapıyoruz; başta meclisteki makam arabaları olmak üzere saraydaki bakanlıktaki milletvekillerinin, komisyon başkanlarının, bürokratların altındaki kiralık araçlar derhal iade edilmelidir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Katılanlar

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 900 MB

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GENÇ NESİLLER KÜLTÜREL MİRASLA BULUŞTU

AVRUPA Birliği’nin Kültürel Miras Yılı kutlamaları çerçevesinde Muş’ta ‘Genç Nesiller Kültürel Mirasla Buluşuyor’ forumu düzenlendi. Foruma katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bölgede gezip gördükleri yerleri ‘muhteşem’ olarak niteledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından Muş Alparslan Üniversitesi’nin 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen foruma Türkiye\'nin dört bir yanından yüzlerce genç katıldı. Vali Aziz Yıldırım, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın da izlediği forum, ilgi gördü. Rektör Prof. Dr. Polat, “Kültürler aslında kopyalanamayan, taklit edilemeyen özgün değerlerdir. Biz aslında burada yapmış olduğumuz bu etkinlikle kopyalanamayan, taklit edilemeyen değerlerimizi, kültürlerimizi, yine kopyalanamayan, taklit edilemeyen başka değerlerle, kültürlerle mukayese etme imkânına sahip oluyoruz\" diye konuştu.

Forumun açılışında konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Muş ve bölgede yaptıkları gezinti hakkında bilgi verdi. Çok güzel günler geçirdiğini anlatan Berger, “Ziyaret etmemiz gereken yerleri öneren herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok muhteşemdi. Avrupa Delegasyonu 10 yıldır buna benzer gençlik forumlara düzenlemeye devam ediyor. Ancak biz bu organizasyonda sadece öğrencilerle değil, hayatın tüm alanından gençlerle ilk kez bu şekilde birlikte hareket edip, bir araya geliyoruz\" dedi.

Kültürel mirasın bir toplumun ortak geçmişlerini anlatan hazineler olduğunu belirten Vali Aziz Yıldırım ise şunları söyledi:

\"Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir. İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Toplumlar için kendi kültürel mirasları, ulusal kimliklerinin tanımlayıcı öğeleri olarak görülmektedir. Kültürel mirasların korunması, bir nevi ulusal kimliklerin korunması ile eşdeğerdir. Hatta toplumlar bu değerleri kendi kültür mirasları olarak sahiplenebilmek için bu öğelerin kökeni üzerine bilimsel araştırma faaliyetlerine girişmişlerdir. Şüphesiz bu sahipleniş oldukça önemlidir, çünkü bu alana yönelik çalışmaların artmasına, bu değerlerden unutulmaya yüz tutanların ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır.\"

Konuşmaların ardından sanatçı Rasim Öztekin, Muşlu sahne sanatçısı Veysel Diker, yönetmenler Yüksek Aksu ve Jale İncekol, gençlerle fikir alışverişinde bulundu. Kültürel mirasın korunmasının önemini içeren tartışma programı da yapılan forum, akşam düzenlenecek ‘Evrencan ve Uzaylılar’ konseri ile sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Konuşmacılardan detaylar

-Hediyelerin verilmesi

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)

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RESTORE EDİLEN 830 YILLIK DEDEKÖY CİHANOĞULLARI CAMİİ HİZMETE AÇILDI

AYDIN\'ın Koçarlı ilçesindeki restorasyonu tamamlanan 830 yıllık tarihi geçmişe sahip Dedeköy Cihanoğulları Camii, törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından camide restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Koçarlı\'nın kırsal Dedeköy Mahallesi\'nde Cihanoğulları Beyliği tarafından yaptırılan 830 yıllık tarihi geçmişe sahip Dedeköy Cihanoğulları Camii\'nin çatısında çökme, duvarlarında dökülmeler olunca Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'ne restorasyonu için müracaatta bulunuldu. İhalesi yapılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan 300 kişi kapasiteli caminin 2017 yılı Mayıs ayında restorasyonuna başlandı. Caminin 630 bin TL harcanan restorasyonu 15 ayda tamamlandı. Restorasyonu tamamlanan 750 nüfuslu mahallenin tek camisinin, bugün cuma namazı öncesinde törenle açılışı yapıldı. Törene, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, CHP\'li Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, MHP\'li Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Dedeköy Mahalle Muhtarı Ahmet Maraş ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

\'CAMİLER BİZİ BİR ARAYA GETİREN ESERLERDİR\'

Açılışta konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, \"Camiler bizim vazgeçemeyeceğimiz, birliğimizin beraberliğimizin ve bizi bir araya getiren temel unsurlarımızdan olan eserlerdir. Nasıl bayrağımız, ezanımız bizi biz yapan değerlerse, camilerimizde aynı şekilde bizi biz yapan bizi bir araya getiren cem eden toplayan ve kardeşçe bu vatanda yaşamamıza vesile olan eserlerdir. Allah bu eserlerin valisi olan Cihanoğulları\'nda da razı olsun\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger, beraberindekiler ile kurdelesini keserek camiyi ibadete açtı. Ardından restorasyon sonrası ilk cuma namazı kılındı. Dedeköy Cihanoğulları Camii, Cihanoğulları Beyliği tarafından Koçarlı\'da yaptırılan 3 camiden 1\'i olma özelilğini de taşıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Restore edilen Dedeköy Cihanoğulları Camii\'nin görüntüsü

-Caminin restorasyonun ardından törenle hizmete açılmasından görüntü

-Restorasyon sonrası ilk cuma namazını kılınmasından görüntü

-Vali Yavuz Selim Köşger\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)