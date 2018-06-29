DHA YURT BÜLTENİ-15

1)LÜTFİ ELVAN MAZBATASINI ALDI

MERSİN\'de AK Parti Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan\'ın elinden aldı. 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti\'den milletvekili seçilen Bakan Lütfi Elvan, Ali Cumhur Taşkın, Zeynep Gül Yılmaz ile Hacı Özkan mazbatalarını aldı. Adliye içerisindeki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonu\'ndaki törende, il ve ilçe seçim kurullarının görevlilerine teşekkür ederek milletvekili seçilen isimlere başarılar dileyen Bakanı Elvan, \"Birlik ve huzur içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başarılı bir şekilde bu süreci tamamlayan, İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Bey\'e şükranlarımı sunuyorum\" dedi.Mazbata töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Salonun genel görüntüsü

- Bakan Elvan\'ın salona girişi ve salondakilerle tokalaşması

- Protokolün genel görüntüsü

- Protokolden detay görüntü

- Bakan Elvan\'ın detay görüntüsü

- Protokolün farklı bir açıdan görüntüsü

- Bir izleyicinin detay görüntüsü

- Bakan Elvan\'ın mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan\'dan alması

- Zeynep Gül Yılmaz\'ın mazbata alması

- Hacı Özkan\'ın mazbata alması

- Ali Cumhur Taşkın\'ın mazbata alması

- Mazbatalarını alan siyasilerin genel görüntüsü

- Bakan Elvan\'ın konuşması

BOYUT: 292 MB SÜRE: 02.40 DK

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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2)DAVUTOĞLU DOKTOR YEĞENİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nde mezun olan yeğeni Ayşenur Babaoğlu\'nun mezuniyet törenine katıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı 18. Mezuniyet Töreni Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Törene eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende yaptığı konuşmasında mezun olan öğrencilere meslek hayatları konusunda tavsiyelerde bulunan Ahmet Davutoğlu, \"Anne ve babalara sesleniyorum, bugün sadece sizler için değil, bundan sonra evlatlarınız üzerinden şifa bulacak bütün insanlar için özel bir gün. Evlatları yetiştirip mezun etmek her anne baba için büyük bir onur ve gurur vesilesidir ama bir hekim evlat yetiştirmişseniz, o hekim evladın daha sonra tedavi ettiği her hasta size minnettar olacaktır, sizi hayırla anacaktır. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.\" dedi. Davutoğlu konuşmasının ardından dereceye giren öğrenciler İpek İzgin, Öykü Akkaş ve Aslı Altınbezer\'e plaketlerini vererek tebrik etti. Davutoğlu törenin ardından yeğeni Ayşenur Babaoğlu ile sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Davutoğlu konuşması

-Yeğeni ve öğrencilerle birlikte mezuniyet görüntüleri

HABER-KAMERA:Alişan KOYUNCU-İZMİT-DHA

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3)AV TÜFEĞİYLE OYNAYAN GENÇ KIZ, TÜFEĞİN ATEŞ ALMASIYLA YAŞAMINI YİTİRDİ

BİNGÖL\'ün Karlıova ilçesine 17 yaşındaki Gülçin Soysal sabah saatlerinde oynadığı av tüfeğinin kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır\'dan Bingöl\'ün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyüne hayvanlarını otlatmaya gelen Soysal ailesi köy yakınlarına çadır kurdu. Ailenin 17 yaşındaki kızı Gülçin Soysal, sabah saatlerinde kimsenin olmadığı bir sırada çadırda bulunan av tüfeği ile oynadığı sırada tüfeğin kaza ile ateş alması sonucu ağır yaralandı. Silah sesi üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kıza yaptıkları ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülçin Soysal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diyarbakır\'a götürülecek olan cenazenin ise yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane binası

-Ailesi ve yakınları

-Hastanede bekleyen yakınları

-Hastane önünde yakınlarının feryadı

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),(DHA)

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4)SÜRÜCÜ ARI SOKUNCA BAYILDI, TANKER DEVRİLDİ

NİĞDE’de arı sokması nedeniyle baygınlık geçiren şoförün kullandığı tanker devrilerek yan yattı. Adana-Kayseri yolundaki Sazlıca mevkiinde 38 LZ 300 plakalı tankerle ilerleyen Recep Kural\'ı (26) arı soktu. Kural\'ın baygınlık geçirmesi nedeniyle TIR kontrolsüz şekilde 100 metre ilerledikten sonra devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada Recep Kural hafif şekilde yaralanırken, tankerdeki yakıt yola ve çevredeki bahçeye döküldü. İtfaiye ekipleri tankerden boşalan yakıtı yoldan temizledi. Kural, sağlık ekipleri tarafından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Recep Kural’ın, alerjisi olduğu için arı sokunca baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Soğutma çalışması yapılırken

-Yan yatan tankerden görüntü

-Olay yerindeki ekiplerden görüntü

-Tankerden yakıt akarken

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Soğutma çalışması yapan itfaiye ekiplerinden görüntü

-Detay görüntüler

Süre: 03\'41\" Boyut: 245 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE, (DHA)

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Balıklı, sütlü kedi kurtarma operasyonu (EK

5)KANALİZASYONDA 2\'NCİ GÜN

Kahramanmaraş\'ın Andırın ilçesinde girdiği kanalizasyondan çıkamayan yavru kediyi kurtarmak için dün başlayan çalışmalar bugün de devam etti. İhbar üzerine dün 3 kere olay yerine giden ancak yaptıkları çalışmalarda bir sonuç alamayan itfaiye ekipleri, sabah saatlerinde kedi sesi duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla tekrar olay yerine gitti. Ekipler, kanalizasyonun kapağını açmak için kaldırımları sökerek kediye ulaşmaya çalıştı. 2 saat süren bu çalışmada sonuçsuz kaldı.

CİĞER VE ET ATTILAR

Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen mahalle sakinleri, dün kanalizasyona bıraktıkları balığın yenmiş olduğunu fark etti. Kedinin acıkmış olabileceğini değerlendiren çocuklar, kanalizasyona iple ciğer ve et sarkıttı ancak kedi yine bulunduğu yerden çıkmadı. Tüm çabaların sonuçsuz kalması üzerine itfaiye ekipleri açtıkları kaldırımı kapatarak olay yerinden ayrıldı.

Görüntü dökümü

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- İtfaiyenin olay yerine gelmesi

- Eekiplerin kanalizasyon kapağını açması

- Çocukların ciğer ve et atması

- Ekiplerin kanalizasyona kamera indirmesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 567 MB



