DHA YURT BÜLTENİ-15

Muharrem İnce, Niğde’de vaatlerini anlattı

CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Niğde’de düzenlediği mitingde Filistin\'de şehit olanlar için toplananları 1 dakika saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Niğde Ömer Halisdemir meydanında düzenlenen mitingde, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla meydanı dolduran halka seslendi. Başına köşeli kasket takarak çıkan İnce, konuşmasının başında alanda bulunan kalabalığı İsrail\'in Filistin\'e yönelik düzenlediği saldırıda şehit olan sivil halk için 1 dakika saygı duruşuna, ardından da dua etmeye davet etti.

Konuşmasına yapacakları vaatlerine anlatarak devam eden İnce şunları söyledi: \"İsrail politikaları, yanlış orta doğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın hiç anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il 81 milyon tek yürek olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provakatif bu eylemi hepimiz bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dün Filistin\'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum Bu konuyu seçim malzemesi yapma. Sömürü yapma, gereğini yap. “Mavi Marmara\'daki gibi \'bana mı sordunuz?\' deme. Dik dur, eğilme yanındayız. Şov yapma gereğini yap. Bu konuyu seçimin bir malzemesi yapma. Sömürü çıkartma, istismar etme, şov yapma gereğini yap. Seçim meydanlarında Ramazan ayının sömürüsünü, Filistin’in sömürüsünü yapma milletimizin derdini anlatalım. Milletin derdi de ortada kalmasın. Çürüyen patatesler gibi olmasın. Sizin treniniz var mı var, onu da İsmet Paşa yapmıştı. 1996 yılında temeli atılan bir havaalınınız var ama açılmadı. Patatesleriniz çürüyor, 41 vilayete lisanslı depoculuk verilmiş ama Niğde’ye verilmemiş. 10 kuruşa patates veriyorsunuz, patatesler çürüyor. Siz patatesi 10 kuruşa satacaksınız fakir fukara da 5 liraya patates yiyecek. En ezilen kentlerden birisidir Niğde.\"

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM FARKLI BİR CUMHURBAŞKANINIZ OLACAK

24 Haziran\'dan sonra Cumhurbaşkanı\'nın değişeceğini söyleyen İnce şöyle devam etti:

\"Sayın Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemi idi, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemiydi ve şimdi ise Sayın Erdoğan’ı emeklilik dönemine göndereceğiz. Önümüzdeki dönemde farklı bir Cumhurbaşkanınız olacak. Meydanlarda hakaret eden değil, meydanlarda tezek diyen değil, meydanlarda pislik diyen değil meydanlarda çocuklarımızın geleceğini anlatan bir Cumhurbaşkanı olacak. K1, K2 kazık belgeleri var ya, onların hepsini kaldıracağız. Polisler var ya polisler; onlar gariban ailelerin çocuklarıdır. Onlar da mesai ücreti alacak, sendikalı olacak. Üniversite öğrencileri size sesleniyorum; her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Müzelere girmek eğitimin bir parçasıdır, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek. Bu ülkenin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye’de Cumhurbaşkanı tezek, pislik, çöp laflarını kullanmayacak. Cumhurbaşkanının en fazla kullandığı kelime ‘kalite’ olacak.

FASON ÜRETİM YAPTIĞIMIZ İÇİN KAZANAMIYORUZ

Türkiye\'nin fason üretim yaptığı için para kazanamadığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı ? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Hastane yaptılar mı, yaptılar ama hemşire yok. Köprü yaptılar mı yaptılar. Geçsen de para ödüyorsun geçmesen de. Toprak gitmiş tapular bankada.

Türkiye televizyon üretiyor ama bir televizyondan 10 euro kazanıyor, otomobil üretiyor ama otomobilden 100 euro kazanıyor. Fason üretim yaptığımız için zenginleşemiyoruz. Tasarım yapacağız. Teknolojimiz olacak markamız olacak. Türk markası nasıl olacak? Akıllı çocuklarımız ile yapacağız. Onları iyi eğiteceğiz. Mesela Cumhurbaşkanını eleştirebilecekler. Demirel’e espri yapıyordu, Demirel gülüyordu. Şimdiki öyle mi? Hemen eve geliyor polisler. Hazreti Peygamberimiz veda hutbesinde millete seslendi. \'Benden bir hakkınız var mı söyleyin\' dedi. Bizim başımızdaki zat kimseye söz söyletmez. Bir stadyuma giriyorsun, bir yıl görev yaptıktan sonra ben insanlardan alkış almalıyım demeliyim. Şimdiki Cumhurbaşkanı Passolig getiriyor. Sizi görüyor. Size söz Cumhurbaşkanı seçildiğimi zaman Pasolig’i kaldıracağım. Benim ülkemin gençlerinin Fransızlardan ne farkı var?\"

Görüntü dökümü

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- Ellerinde Filistin ve Türk Bayrakları bulunan vatandaşlar

- Mitinge gelen yaşlı çift

- Miting alanına gelen vatandaşlar

- Vatandaşlardan detay görüntüler

- Muharrem İnce’nin miting alanına gelmesi

- Muharrem İnce’nin karşılanması

- Konuşma alanına çıkması

- Saygı duruşuna davet etmesi-dua okuması

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ali KADI-Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,(DHA)

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6 ev ve iş yerinden hırsızlığa 3 tutuklama

ŞANLIURFA’da, 6 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sancaktar Mahallesi’nde 6 iş yeri ve evden motosiklet, televizyon ve hayvan çalan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini saptadı. Polis ekiplerinin savcılık kararıyla düzenlediği operasyonda F.D. ile Suriye uyruklu M.İ.H. ve M.O. gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şubeden çıkartılan şüpheliler

- Polis araçlarına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA-DHA)

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Samsun’da 76 akülü araçlar sahiplerini buldu

SAMSUN Canik Belediyesi ile Hollanda’da yaşayan gurbetçi hayırseverler Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun\'un işbirliğinde temin edilen 76 akülü engelli aracı Dünya Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen törenle sahipleriyle buluştu.

Canik Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla Hollanda\'da yaşayan hayırsever vatandaşlar Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun\'un koordinatörlüğünde bu yıl 3’üncüsü gerçekleşen proje kapsamında, Hollanda’da hayırsever vatandaşların katkılarıyla alınan 76 adet akülü engelli aracı, Canik Belediyesi önündeki Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Engelsiz bir şehir oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı Osman Genç, \"Bize göre insanlar değil, şehirler engellidir. Bu anlayışla engelli insanlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve onların hayatlarını daha da kolaylaştırmak istiyoruz. Bu yönde yaptığımız tüm binalarımızı engelli vatandaşlarımızın istifade edeceği şekilde dizayn ediyoruz. Başta hizmet binamız olmak üzere bütün kültür, eğitim, spor tesislerimizden engelli kardeşlerimiz yararlanabilmektedir. Bunun yanında Engelli Koordinasyon Birimi kurduk ve Engelsiz Kafe Park yaptık\" dedi.

Proje Koordinatörleri Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun da, projenin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini belirterek, kendilerine destek veren Canik Belediye Başkanı Osman Genç\'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Genç, Hollanda\'da yaşayan hayırsever Murat Öztürk ve Aydoğan Olgun\'un girişimiyle toplanan ve Canik Belediyesi tarafından Samsun\'a getirilen 76 adet akülü aracı, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim etti.

Akülü araç dağıtım törenine Başkan Genç\'in yanı sıra Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, TSE İl Müdürü Erol Kargı, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşların aileleri katıldı.

Görüntü Dökümü-HD

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-Canik Belediye Başkanı Osman Genç’in konuşması

-Akülü araçlardan detay

-Akülü araçların teslimatının yapılması

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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Bartholomeos, manastırın açılışını yapıp, ayin yönetti

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesinde, yeniden inşa edilen Aya Konstantin Manastırı’nın açılışını gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos, ardından manastırda ayin yönetti.

Gökçeada ilçesi Roksado Vadisi mevkisinde doğa koşulları nedeniyle zamanla yıkılan ve bir süre önce yeniden inşa edilen Aya Konstantin Manastırı için açılış töreni düzenlendi. Törene, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Yunanistan\'ın Türkiye Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan\'ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis ve eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunanistanlı iş adamı Teodoros Angelopulos ile 1’inci ve 2’nci dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ve çok sayıda Yunan konuk katıldı.

Rumca dualarla başlayan tören, manastırın giriş kapısının açılmasıyla birlikte içeride devam etti. Aya Konstantin Manastırı’nın açılışını gerçekleştiren Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetiminde manastır içinde ayin düzenlendi. Bartholomeos\'un yönetimindeki ayin, katılımcılara kutsal su serpilmesi ve dualarla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tarihi Aya Konstantin Manastırından genel ve detay görüntü.

-Manastır öncesi törenden genel ve detay görüntü.

-Manastır içinde Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından yönetilen ayinden genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)

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Esnaf işyerlerine Filistin bayrakları astı

KAYSERİ\'de, İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliama, esnaf işyerlerine Filistin bayrakları asarak tepki gösterdi.

Kudüs\'te ABD Büyükelçiliğinin taşınmasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrailin gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek amacıyla Kayseri’de esnaf, işyerlerine Türk ve Filistin bayrakları astı. Hunat Mahallesi’nde esnaf olan Özcan Çınar, “Müslümanlar bir araya gelmedikçe bu zulüm devam eder\" dedi. İşyerine Filistin bayrağı asarak tepkisini dile getiren Hacı Ömer Küçükkurt ise “Filistin’de, Gazze’de İsrail’in Müslümanlara yaptığı zulmü şiddetle kınıyorum. Biz de tepkimizi bayrak asarak gösteriyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Müslümanların birlik ve beraber olmalarını temenni ediyorumö diye konuştu. İsrail’in, Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösteren MHP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel de “İsrail ile ticaret yapmayınö çağrısı yaptı.

Görüntü dökümü:

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-İş yerlerine asılı Filistin bayrakları

-Esnaflarla röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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Şehit edilen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

KAYSERİ’de İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından Kayseri’de de öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açıklaması da okundu.Daha sonra Hunat Camisi’nde gıyabi cenaze namazını Kayseri Müftüsü Şahin Güven kıldırdı. Güven, namaz sonrası duasında ise “İsrail devletinin, mazlum, mağdur Filistinli kardeşlerimize gerçekleştirdiği soykırım niteliğindeki katliamlarda şehit olşan Filistinli kardeşlerimizin şahadetini kabul et ya Rabbi.Yahudilere fırsat verme ya Rabbi. Aramızdaki itilafları gider, İslam kardeşliğinde bir araya gelebilenlerden eyle, ancak böyle Filistin’eyapılan zulmün engellenebileceğine inanıyoruzö ifadelilerini kullandı. Edilen duaların ardından kalabalık camii avlusundan ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Diyanet İşler Başkanının açıklamasının okunması

-Kayseri Müftüsü Şahin Güven’in gıyabi cenaze namazı kıldırması ve duası

-Camii avlusundan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)

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