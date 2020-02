DHA YURT BÜLTENİ-15

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli\'nin Bozkurt ilçesinde konuştu (4)

VATANDAŞLAR, YOLUNU KESTİ

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Denizli\'de, Bozkurt ilçesinden kent merkezine gittiği sırada yolda otobüsünün önü vatandaşlar tarafından kesildi. Kendisine hediye edilen bir kasa kiraz, bir kasa da eriği kabul eden Muharrem İnce, daha sonra kalabalık arasında bulunan Ahmet Ege isimli çocuğu sevdi. Kulaklarına kiraz astığı Ahmet\'e 200 TL harçlık verdi. Bu sırada da, \"Şansına sana en büyük para çıktı\" dedi. İnce daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Yol üzerinde akaryakıt istasyonunda mola veren Muharrem İnce, burada da kendisine ilgi gösteren özelikle gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. İnce gençler arasında kenarda kalan Berfin Uğur\'u da fotoğraf çekimi sırasında yanına alıp, \"Kızlar kenarda olmaz. Benim de oğlum var. Kızım yok, kızlara torpil yapıyorum\" dedi. Muharrem İnce dah asonra yola devam etti.

1.2 milyon liralık gaspın şüphelileri Yunanistan\'a kaçarken yakalandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İstanbul\'da bir kuyumcu kuryesinin önünü keserek, 1 milyon 200 bin lira gasp ettikleri önü sürülen 2 şüpheli, Edirne\'de, Yunanistan\'a kaçarken yakalandı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na bağlı Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırda yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmek isteyen 2 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerinde şüphelilerin, 8 Mayıs Salı günü İstanbul\'da önünü kestikleri kuryenin taşıdığı 1 milyon 200 bin lirayı gasp ederek kaçtığı belirlenen Adem B. ve Yahya D. olduğu ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği belirtildi.

Uğruna çok sevdiği mesleğini bırakan annenin, otizimli kızı Dila 3 altın madalya kazandı

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Denizyolları İşletmesi\'nin (TDİ) ilk ve tek kadın kaptanı olan annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç\'in kendisiyle daha yakından ilgilenmek için mesleğini bıraktığı 15 yaşındaki otizimli Deniz Dila Dinç, \'Okullararası Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası\'nda 50 metre, 100 metre ve 200 metre serbest sitillerde birinci olup 3 altın madalya birden kazandı.

Eskişehir Şehit Piyade Astsubay Çavuş Soner Özübek Ortaokulu Otizm Özel Eğitim 7\'inci Sınıf öğrencisi olan Deniz Dila Dinç, geçen 27-29 nisan tarihleri arasında Kırşehir\'de düzenlenen \'Okullararası Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası\'na katıldı. Dinç, şampiyonada 50 metre, 100 metre ve 200 metre serbestte parkuru sonuna kadar tamamlayarak 3 birincilik elde etti.

Eskişehir\'e 3 altın madalya ile dönen Deniz Dila Dinç, İstanbul Deniz Otobüslerinde (İDO) gemi makineleri uzak yol başmühendisi olan babası Nedim Dinç, kendisi için gemi kaptanlığı mesleğini bırakan annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç ile kardeşi 9 yaşındaki Derin Ela Dinç\'i sevince boğdu. Anne Sedef Esra Ulutürk Dinç, kızıyla gurur duyduğunu söyleyerek, \"Dila, yarışmada 3 altın madalya kazanarak bize çok büyük bir mutluluk yaşattı\" dedi.

KIZI İÇİN MESLEĞİNİ BIRAKTI

TDİ Denizyolarının ilk ve tek kadın kaptanı olduğunu belirten anne Sedef Esra Ulutürk Dinç, otizmli kızı Dila ile daha yakından ilgilenmek için 2006 yılında mesleğini bıraktığını söyledi. Anne Dinç, \"en son ikinci kaptan olarak çalıştığım TDİ\'ye ait devlet yolcu gemilerinde ilk ve tek kadrolu kadın kaptandım. 10 senelik denizcilik hayatım var. Çocuğumuz böyle olunca yanında olursak daha iyi yetiştirebileceğimizi düşünerek görevimden ayrıldım\" diye konuştu.

\'EVLAT HER ŞEYİN ÖNÜNE GEÇİYOR\'

Kızı Deniz Dila\'ya iki buçuk- üç yaşlarında otizim tanısı konulduğunu, 7 yıl önce de Dila\'nın eğitimi için İstanbul\'dan Eskişehir\'e taşındıklarını anlatan evli 2 çocuk annesi Sedef Esra Ulutürk Dinç şunları kaydetti:

\"1995 yılında İstanbul Kalamış Marina\'da Liman Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Ardından 1997 yılında 4\'üncü kaptan olarak özel bir yolcu gemisinde Ukrayna-İstanbul seferleri yaptım. 1999 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri\'nin ilk bayan güverte zabiti olarak TDİ Denizyolları\'nda işe başladım. 2000 yılında M/S Mavi Marmara Gemisi\'nde çalışırken kendisi de denizci olan eşimle tanıştık ve evlendik. 3 yıl sonra Dila doğdu. Çok güzel bir bebekti. İki buçuk- üç yaşlarında otizim tanısı konuldu. Mesleğimi çok seviyordum, mesleğime aşıktım. Çok seve seve yaptığım bir meslekti. Çok güzeldi. İlktim, tektim, başarılıydım. Güzel gidiyordu her şey. Fakat Dila\'ya otizm tanısı konulduktan sonra, evlat her şeyden önce geldiği için mesleğimi bırakmaya karar verdim. Mesleği bırakmasaydım emekli olana kadar denizde çalışmayı düşünüyordum. Çünkü \'gemilerden beni ancak ölüm ayırır\' diyordum. Ama çok büyük konuşmuşum. Evlat her şeyin önüne geçiyor.\"

3 MADALYA BİRDEN KAZANDI

Deniz Dila\'nın özel eğitim yüzme antrenörü Hatice Yumuk da, \"Dila, yüzmeyi çok seviyor. Kırşehir\'de Okullararası Özel Sporcular Türkiye Şampiyonasına katıldık. Çok fazla bir katılım vardı, zor bir müsabakaydı. Ama biz başardık. 50 metre, 100 metre ve 200 metre serbestte Dila, parkuru sonuna kadar tamamladı. Birinci olarak 3 altın madalya kazandı\" dedi.



Yaşlı çift huzurevine yerleşmek istiyor

Karabük\'te, işçi emeklisi 87 yaşındaki Satılmış Çoban, eşi ile huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, \"Müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine almalarını rica ediyorum\" dedi.

Karabük Namık Kemal Mahallesi\'nde tek katlı evlerinde yaşayan Fatma ve Satılmış Çoban çifti, 5 çocuklarının olduğunu ancak hiçbirinin de kendilerine bakmadığını ileri sürdü. Yaşlı çift, kendilerine komşularının baktığını belirtti. Rahatsızlanan Satılmış Çoban komşularının yardım istemesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından muayene edildi. Yüksek ateşinin olduğu belirlenen yaşlı adam Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Satılmış Çoban huzurevine yerleşmek istediklerini belirterek, çocuklarının kendilerini bakmadığı, bir çocuğunun biriktirdiği parayı alıp gittiğini iddia ederek, \"Sadece paramızı alıp gidiyorlar. Ölürsek, hazırlık olsun diye 36 bin TL vardı. Almış gitmiş. Yürüyemiyorum, mahkemeye gidip gelemem diye bıraktım. Şimdi bize komşu bakıyor. O da bakmasa bakan yok. Huzurevine müracaat ettik ama sıraya gireceksiniz dediler. Ölsek cenazemiz burada 1-2 ay kalır. Kapıdan giren yok. Büyüklerimizden bizi huzurevine derhal almalarını rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar. Komşumuz getirmezse aç kalıyoruz\" dedi. Fatma Çoban ise, \"Gelen yok, soran yok. Ne yapacağız bilmiyorum\" diye konuştu.

\'Bandırmalılar Günü\' kutlamalarında bin 965 meşale yakıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde \'10.5 Dünya Bandırmalılar Günü\' kutlamalarında dün akşam bin 965 meşale yakıldı. Her yıl 10 Mayıs\'ta yapılan kutlamalar, bu yıl Sakaryaspor ile Bandırmaspor arasında oynanan play- off maçı nedeniyle bir gün gecikmeli yapıldı.

Bandırmaspor taraftar grubu \'10.5 Kronikler\'in organize ettiği 8\'inci \'10.5 Dünya Bandırmalılar Günü\' sahilde coşkuyla kutlandı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı\'ndaki mendirek ve sahil bandında yapılan meşale etkinliğine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Etkinlikte Bandırmaspor’un kuruluş tarihini simgeleyen bin 965 meşale saat 22.30’da, gemilerden siren sesi ile verilen işaretle birlikte yakıldı. Körfezi aydınlatan meşaleler eşliğinde kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kutlamaların devam ettiği meydanda Bandırmalılar şarkılar ve marşlar söyleyerek 1\'inci Lig\'e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor’a destek verdi. ‘10.5 Dünya Bandırmalılar Günü’ ile ilgili konuşan Bandırmaspor’un taraftarlardan sorumlu yöneticisi ve CHP Belediye Meclis Üyesi Gökhan Yankol, Bandırma’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir kutlamaya sahne olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Yankol, “Bugünü coşkulu bir şekilde kutladık, binlerle birlikte sokaklardaydık. Bu coşkuyu bizlere yaşatan Bandırmaspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de bu etkinliklerin artarak devam edeceğine inanıyorumö dedi. Kayık ve römorkörlerin de katıldığı kutlamalar binlerce Bandırmalının hep bir ağızdan söylediği ‘İzmir Marşı’ ile sona erdi.

