DHA YURT BÜLTENİ-15

ÖZEL HAREKATÇI UZMAN ÇAVUŞ KAZADA ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Jandarma Özel Harekat (JÖH) mensubu Uzman Çavuş Ali Akbulut (30) hayatını kaybetti, aynı araçtaki oğlu Muhammet Alperen Akbulut (8) yaralandı.

Kaza, saat 11.45\'te Karadeniz sahil yolu Vakfıkebir terminali mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Giresun\'dan Trabzon yönüne giden Ali Akbulut (30) yönetimindeki 06 ZA 152 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önünde seyreden H.T.\'nin kullandığı 60 K 5781 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Akbulut ile yanında bulunan oğlu Muhammet Alperen Akbulut yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Sürücü Ali Akbulut tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan oğlu ise tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, otomobilin çekiciyle kaldırılmasından sonra ulaşıma yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Yozgat ili nüfusuna kayıtlı sürücü Ali Akbulut\'un Giresun\'un Bulancak ilçesindeki Jandarma Özel Harekat Komutanlığı\'nda bir süredir uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Fatih TURAN/VAKFIKEBİR (Trabzon), (DHA) -

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GÖLBAŞI\'NDA 60 KİŞİLİK GEÇİCİ İŞE 488 BAŞVURU

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 60 kişinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe, 488 kişi başvuru yaptı.

İlçedeki kurumlarda 6 ay süreyle çalıştırılacak 60 kontenjanlık geçici iş için İŞKUR\'a 488 kişi başvurdu. Başvuruların sona ermesinin ardından Belediye Konferans Salonu\'nda kura çekimi yapıldı. Noter Ayşegül Kaynak Ataş tarafından yapılan kura çekimiyle çalıştırılacak 60 kişi belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar sevinçlerini, çıkmayanlar ise üzüldüklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Noter Ayşegül Kaynak Ataş\'ın konuşması

- Başvuruların okunup katlanarak kutuya konulması

- Kura çekilişi

- Kura çekilişini izleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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SARMA SARARAK OĞLUNUN AMELİYAT PARASINI TOPLADI

İZMİR\'de bir annenin sosyal medya üzerinden oğlu için yaptığı ünlü şarkıcı Demet Akalın başta olmak üzere çok sayıda kişiden destek geldi. Küçük Ayberk\'in ameliyatı için gerekli olan 23 bin TL, hem yardımlarla hem de sarma sarıp oğlunun tedavi giderlerini sağlayan anneye gelen siparişlerle kısa sürede toplandı. Çiğli\'de yaşayan 8 yaşındaki Ayberk Akın\'da, doğuştan beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği oldu. Ayberk\'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp fabrika işçisi olan kocasına destek olabilmek için evde sarma sarıp para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk\'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile, gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk\'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında ünlü şarkıcı Demet Akalın\'ın da bulunduğu çok sayıda kişi aileye destek verdi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın\'a ulaşıp para yardımında bulundu. Kimisi de sarma yapması içini siparişte bulundu. Ayberk\'in tedavisi içini gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı. Şimdilerde bir yandan kendisine gelen sarma siparişlerini yetiştirmek için çabalayan bir yandan da oğlunun bakımını yapan Neslihan Akın, gördüğü destek karşısında çok duygulandığını anlattı. Anne Neslihan Akın, \"Oğlumun, gözlerimin önünde erimesine izin veremezdim ben de sosyal medya kullanan arkadaşımın verdiği fikir üzerine böyle bir yola başvurdum. Kısa sürede de beklediğimden çok daha fazla destek gördüm. Parayı topladıktan sonra hemen hastaneyle bağlantıya geçtik. Randevumuzu talep ettik. Doktorumuz şimdi uygun zamanda oğlumu ameliyat edecek. Tek isteğim oğlumun sağlığına kavuşması\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ayberk\'in görüntüsü.

- Anneyle yapılan röportaj.

- Annenin sarma sarmasından görüntü

- Annenin oğluyla ilgilenmesinden görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR (DHA)

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