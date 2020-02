DHA YURT BÜLTENİ-15

Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, \"2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını inşallah, ümit ediyoruz\" dedi.

Samsun Çarşamba Havalimanı\'ndan kara yoluyla Ordu\'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi\'nde düzenlenen \'2\'nci Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Karadeniz Turizm ve Kalkınma Zirvesi\'ne katıldı. Zirve kapsamında Körfez ülkelerinden Ordu\'ya gelen Arap iş insanı ve yatırımcılara seslenen Bakan Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin turizm potansiyelini ve hedeflerini anlattı, turizmin, Türkiye için stratejik sektörlerden birisi olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisinin de cari açık olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye, son 16 yıldır her alanda muazzam gelişme kaydeden bir ülkedir. Şu anda dünyanın 17\'nci büyük ekonomisiyiz. Türkiye, çok az bir süre sonra Allah\'ın izniyle dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olabilecek özelliğe, imkana sahiptir. Geçtiğimiz yıl Türkiye, 7.4\'lük büyüme hızıyla dünya ülkeleri arasında birinci olmuş, gelişmiş 20 ülke arasındada öne çıkan bir ülke olmuştur. Türkiye her alanda gelişmesini sürdürünce, bu cari açık sorununu giderebilme bakımından stratejik bir sektör olarak tanımladığımız sektörlerin başında turizm sektörü gelir. 2015 ve 2016 yıllarında maalesef etrafımızdaki birtakım olaylar, siyasi gerilimler, Suriye\'deki çatışmalar, Türkiye\'nin terörle mücadelesi, bütün bunlarla ve birtakım siyasi sorunlarla birlikte 2015 ve 2016\'da turizm sektörümüz dibe vurulmuştur. 2017\'de Türkiye turizmi 26.5 milyar dolarlık bir ekonomik getirisiyle ve 32 milyon turizm kapasitesiyle, Türkiye, gerçekten turizmde yeniden dünyada rekabet edebilen ülkelerden birisi haline geldi\" diye konuştu.

TURİZMDE ARTIŞ VAR

2018\'de Türkiye\'ye 40 milyon turist beklediklerini, geliri de 32 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Bakan Kurtulmuş, \"Şimdi yeni dönemde bu hedefimiz 2018 yılı için, biz başta 38 milyon tahmin ediyorduk, şimdi çok şükür 40 milyona çıkacağını görüyoruz. 2018 yılı içerisinde 40 milyon turist gelecek ve turizm gelirimizin de 32 milyar dolar seviyesine çıkmasını inşallah ümit ediyoruz. Bizlere ümit vermesi bakımından, sektörün ilk 3 aylık performansını bir kere daha hatırlatmak isterim. İlk 3 ayda, geçtiğimiz yılın 3 ayına kıyasla 5.1 milyon turist Türkiye\'yi ziyaret etti ve yaklaşık 4.4 milyar dolarlık bir turizm geliri elde ettik. Bu geçtiğimiz yıla göre yüzde 35\'lik bir artış demektir. Aynı zamanda geceleme sayısında da yaklaşık 25.8 milyonluk gecelemeyle bir önceki yıla göre Türkiye, yüzde 22 gelişme kaydetti\" dedi.

TÜRKİYE TURİZM BAKIMINDAN SON DERECE ZENGİN

Türkiye\'nin turizm sektöründe dünyanın en deneyimli ülkelerinden biri olduğunu da vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye bu anlamda büyük bir potansiyele sahiptir. Bizim geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız krizleri başka bir ülke yaşamış olsaydı kısa bir süre içerisinde toparlanıp yeniden ayağa kalkması ve böylesine bir sonuç elde etmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu sektörde iş yapmak isteyen yabancı dostlarımız için MENA ülkelerinden gelen dostlarımız için de Türkiye turizminin büyük bir birikime, tücrebeye sahip olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca bu dönem içerisinde Türkiye\'nin iki tane stratejik adımlarının olduğunu ifade etmek isterim. Bunlardan birisi; ürünlerimizi çeşitlendirmektir. Türkiye sadece deniz turizmi, kıyı turizmi bakımından değil turizm alanında son derece zengin bir ülkedir\" diye konuştu.

-Görüntü Dökümü

---------------

-Bakan Numan Kurtulmuş\'un konuşması

-MENA toplantısından detay görüntü

-Araplardan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

==============================================

Numan Kurtulmuş: Turizm gelirimizin 32 milyar dolara çıkmasını ümit ediyoruz (2)

KÜLTÜR VE MEDYA KURULTAYI\'NA KATILDI

Ordu’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncıları Derneği’nin organizasyonuyla Boztepe’de bir otelde düzenlenen ‘Ordu Kültür ve Medya Kurultayı’na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Numan Kurtulmuş, Anadolu basınının önemine dikkat çekerek, seçim süreciyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de her seçimin önemli olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, “Türkiye bu kalkınma hızını sağlamak ve kalkınma hızını dahada artırabilmek amacıyla 16 Nisan’da bir referanduma gitti. Yeni referandum sistemini millet onaylayarak yürürlüğe koydu. Şimdi bu yönetim sisteminin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı, yani genel Başkanını bu millet bu seçimde belirleyecektir. Seçim kampanyası olacak, şimdiden söyleyeyim; hiç kimse seçim kampanyasında milletin iradesi yokmuş gibi davranamaz. Milletin 16 Nisan referandumunda ortaya koyduğu, yeni bir yönetim sistemini yok sayarak bu talebi geri çevirmek için seçim kampanyası yapmak akan suyun tersine gitmeye çalışmak demektir. Kimse boşuna milletin iradesini yok saymasın. Millet bu yeni yönetim sisteminden geri adım atmayacak verdiği karardan geri dönmeyecektir” dedi.



Bakan Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Ordu İl Başkanlığı’nda partililerle düzenlenen toplantıya katıldı.

-Görüntü Dökümü

-------------

-Bakan Numan Kurtulmuş’un konuşması

-Toplantıdan görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU-DHA

===================================

Eski Belediye Başkan yardımcısı otel odasında ölü bulundu

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bursa İnegöl Belediye eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen (55) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

İnegöl Belediyesi eski Başkanı Yusuf Şen önceki gün tatil için geldiği Kemer ilçesi Deniz Caddesi\'nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Otel personeli bugün sabah saatlerinde temizlik için Şen\'in odasına gitti. Şen\'in yatakta hareketsiz yattığını gören temizlik personeli, durumu otel yetkililerine bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen\'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kemer Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve polisin incelemesinden sonra Yusuf Şen\'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Şen\'in tansiyon hastası olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

Otel önündeki olayyeri inceleme ve ambulans detayı

Olay yeri inceleme logosu detay

Ambulansın ayrılması

Cenazenin otelden çıkartılarak cenaze aracına konulması

Cenaze aracı detay ve aracın ayrılması

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

=====================================

14 ilde FETÖ operasyonu: 53 gözaltı



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanması yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 53 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçunu işledikleri iddiasıyla 65 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. Bugün Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Bursa, Balıkesir, Aydın, Ordu, Kırıkkale, Samsun, Eskişehir, Bartın ve Mersin\'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 2 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç yüzbaşı, 2 muvazzaf üsteğmen, 2\'si muvazzaf 4 teğmen ve 34\'ü muvazzaf 44 astsubay 53 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)

======================================

ÇED raporu yargıya taşınan taş ocaklarında keşif yapıldı

ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde ve Şenocak köyünde yapılması planlanan, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuru yapılan taş ocağında bilirkişi keşfi yapıldı. Dava konusu alanlarda keşif yapan heyet, proje alanını gezerek yörede oturan köylüleri dinledi.

Şavşat\'ın Çağlayan Vadisi ve Şenocak köyünde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına yöre sakinleri ve çevrecilerden tepki geldi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi\'ne başvuruldu.

HEYET KEŞFİ TAMAMLADI

Taş ocağı açılması planlanan alanlarda bugün Rize İdari Mahkemesi bilirkişi heyeti keşif yaptı. İlk keşif yapılan Çağlayan Vadisi\'nde jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Dava konusu alanı gezerek incelemede bulunan heyet, daha sonra avukat Bedretttin Kalın ile yörede oturan köylüleri dinledi, not aldı. Heyeti dinlemek ve savunma yapmak için taş ocağı yanında toplanan vatandaşlar da köylerinde taş ocaklarını istemediklerini ifade etti. Heyet daha sonra ilçeye bağlı Şenocak köyüne giderek, bölgede yapılması düşünülen taş ocağı alanında keşifte bulundu. Bazı köylüleri de dinleyen heyet, inceleme ve keşif sonrası bölgeden ayrıldı.

SAKİN ŞEHİRDE SAKİN EYLEM

Bölge sakinleri tepkilerini yinelemek için yanlarında getirdikleri ‘Taş ocakları ile ocağımızı söndürmeyin’, ‘Doğa bize değil, biz doğaya muhtacız’ ve ‘Sağlıklı çevrede yaşamak anayasal hakkımızdır’ yazılı döviz, afiş ve pankartları, jandarma ekiplerinin uyarılarını dikkate alarak açmadı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı keşfi, vatandaşlar sakin bir halde izleyerek, düşüncelerini keşif heyetine aktardı.

\'GÜZEL BİR KEŞİF OLDU\'

Keşifle ilgili değerlendirmede bulunan Şenocak Köyü Dernek Başkanı Sayim Uzun taş ocaklarından şikayetçi olduklarını söyledi Uzun, \"Keşif için İstanbul’dan geldik. Yöre halkımızla birlikte olduk. Güzel bir keşif oldu. Gelen yetkililer ile karşılıklı anlayış çerçevesinde köyümüzde taş ocağı istemediğimizi ve bu taş ocağının köyümüze ve yöre halkına vereceği zararları anlattık. Umutluyuz. Biz burada siyaset üstü düşünüyoruz. Buraya her siyasi görüşten insan geldi. Bu taş ocaklarından şikâyetçiyiz. Köyümüzde hayvancılık, meyvecilik, bağ bahçe işleri yapılıyor. Her taraf toz toprak, çamur içinde oluyor. Bütün gıda maddelerini etkiliyor. Burada yaşayan komşularımız çiftçilik yapamıyor. Bizler ve köylülerimiz devletine vatanına bağlıdır. Geniş güvenlik önlemleri alınması da bizi asla rahatsız etmedi. Her şeyi karşılıklı saygı çerçevesinde yaptık\" dedi.

Keşfin bitiminden sonra vatandaşlar bölgede tulum eşliğinde halay çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Köyden görüntüler

Vatandaşlardan görüntüler

Alınan önlemler

Konuşmalar

Halay çekilmesi ve detaylar

HABER KAMERA: Nurbay USTA/DHA

====================================