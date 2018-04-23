DHA YURT BÜLTENİ-15

İzmir\'de tramvayın halatı koptu, seferler aksadı

İZMİR\'de, Halkapınar- Üçkuyular arasında sefer yapan tramvay, Çankaya\'ya geldiğinde Kültürpark istasyonuna girdiği sırada, elektrik halatlarından biri koptu. Yolcular, istasyonda tramvaydan inmek zorunda kaldı.

Halkapınar\'dan Üçkuyular\'a gitmek için yola çıkan tramvay, Çankaya\'da bulunan Kültürpark istasyonuna geldiği sırada, elektrik hatlarından biri koptu. Burada yolcularını indirmek zorunda kalan makinist, \"Teknik bir arızadan dolayı Halkapınar ve Konak arası sefer yapılamamaktadır\" anonsları ile istasyonda bekleyen yolcuları uyardı. İstasyona tam olarak giremeyen tramvay, araçların geçişlerini de kısmen engelledi. Yolcu otobüslerinden bazıları, güçlükle geçebildi. Arıza nedeniyle Halkapınar-Üçkuyular arasındaki çtramvay seferleri aksadı. Yaşanan teknik sorun nedeniyle, Üçkuyular\'dan gelen tramvay, Halkapınar\'a gidemedi. Seferler, Konak\'ta son buldu. Teknik arızanın giderilmesine çalışıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İstasyonda bekleyen tramvay

-Araçların oluşturduğu kuyruklar

-Otobüslerin geçemediği anlar

-İstasyonda bekleyen yolcular

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)

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Belediye Başkanı Şirin: \"O nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır\"

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, \"Hayır demek ne mümkün, tabii ki evet\" yanıtı nedeniyle nikah memurun nikahını kıymadığı gelin Hatice Koşman (24) ve Turgut Dinçer Güneri\'ye (26) MHP\'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin\'den yüreklerine su serpen açıklama geldi. Başkan Şirin, önceliklerinin konuyu tatlıya bağlamak olduğunu belirtip, \"Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır\" dedi. Başkan Şirin, nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyanın net olması gerektiğine de dikkati çekti.

Turgutlu\'da yaşayan ve bir çeyiz mağazasında çalışan Hatice Koşman (24) ile bir firmada bilgisayara veri girişi yaptığı öğrenilen Turgut Dinçer Güneri (26), evlilik kararı aldı. İki genç, geçen 21 Nisan\'da Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu\'nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça\'nın \"Turgut Dinçer Güneri\'yi eş olarak kabul ediyor musunuz\" sorusuna gelin Koşman, \"Hayır, demek ne mümkün. Tabiki, evet\" diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, \"Ben gidiyorum\" diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça\'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi. Yaşanan bu ilginç olay ulusal ve yerel basında haber olarak yer aldı.

BAŞKAN\'DAN AÇIKLAMA

MHP\'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı. Olayın yaşandığı gün kendisinin bir programda olduğunu, yaşananlardan sonradan haberi olduğunu belirten Başkan Şirin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatildeyiz. Mesai başladığında durumu daha net değerlendireceğiz ve çözüme kavuşturacağız. Nikah işlemleri yasal bağlayıcı işlemler olduğu için net cevaplar vermek daha sağlıklı olur. Nikah tarafları tanıdığımız isimler. Bildiğimiz, tanıdığımız aileler. Çocukları da bizim evlatlarımız. Sıkıntılı bir durum varsa o sıkıntıyı gideririz. Bu konuda her zaman ailelerin yanındayız. Onların mutlu anlarında yanlarında olmak bizlerin asli görevi. Ben gençlerin aileleri ile telefonla da görüştüm, farklı bir durum olmaz ise önümüzdeki günlerde inşallah o nikahı bizzat ben kıyarım ve konu tatlıya bağlanır\" dedi.

Nikah işlemlerinin hızlanması konusunda Belediye Başkanlığı olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını da belirten Başkan Şirin, \"Nikah işlemleri hukuki temele dayandığı için beyan önemlidir. Beyan net olmalı ki süreçte sorun olmasın. \'Hayır\' denmesinin hemen ardından, \'demek ne mümkün\' cevabı gelince, memurumuz nikahı iptal etmiş. Olumsuz başlayan bir ifade sonra tamamlanması olmuş ancak yasal işlemler nihai bağlayıcılığı olan durumlar, ondan dikkat etmek gerekir. Nikah memurumuz deneyimli bir isim, onunla da görüşüp durumu net bir şekilde anlayacağız. Herhangi bir soruşturma süreci şu an yok. Önceliğimiz konunun tatlıya bağlanması\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-MHP\'li Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin\'in açıklamasından görüntü

-Gelin ve damadın nikah masasında hikah memuru ile fotoğrafı

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

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Minibüsün altında kalan çocuk öldü

İZMİR\'in Menemen ilçesinde, minibüsün altında kalan 3 yaşındaki Ender Emin Erdal, hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Menemen Otogarı\'nda meydana geldi. Bursa\'daki anne ve babasının yanından, akrabalarının yanına getirilen minik Ender Emin Erdal, Menemen-Koyundere seferini yapan minibüsten indikten sonra, hareket eden aynı aracın altına kalıp, yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Erdal\'ı ambulansla Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dolmuş şoförünü gözatına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Otogardan görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Hasta çocuklara 23 Nisan sürprizi

BURDUR Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören çocuklara sürpriz 23 Nisan kutlaması yapıldı.

Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri palyaço kıyafetleriyle Burdur Devlet Hastanesi\'ne geldi. Burada bayrak ve konfetilerle süslenen Çocuk Servisinde tedavi gören çocukların yüzlerine boyama yapan öğrenciler onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

Başhekim Ferunda Demir, \"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda hastanemizde tedavi gören çocuklarımıza moral olması için etkinlik düzenledik. Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin desteğiyle çocuklarımızın eğlendiğini, mutlu olduğunu görmek bizi de sevindirdi. İnşallah yarınlarımıza mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Etkinlikten

- Boyama yapılan çocuklar

- Ferunda Demir ile röportaj

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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Suriyeli göçmenlerin Almanya hayali, Antalya\'da son buldu

ALMANYA\'ya gitme hayaliyle Antalya\'ya getirilen Suriyeli 42 göçmen, polisin operasyonuyla yakalandı. Kişi başı 5\'er bin dolar alan 8 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan deniz yoluyla göçmenleri Yunanistan\'a, oradan da Almanya\'ya kaçıran şebekeyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Gaziantep, Kilis, Mersin, Adana ve İstanbul\'dan Antalya\'ya getirilen ve Kaş ilçesine doğru yola çıkartılan 42 Suriyeliyi yakaladı. Bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalışan ve kişi başı 5 bin dolar aldığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı. Daha önceden de suç kayıtlarının olduğu belirtilen 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 42 Suriyelinin ise getirildikleri illere gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu göçmenlerin şubeye girmesi

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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Abdulsamet\'in polis olma mutluluğu

KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Apert sendromu hastası 14 yaşındaki Abdulsamet Gülcü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda polis olarak büyük mutluluk yaşadı.

Darıca\'da evde eğitim alan Abdulsamet Gülcü\'ye, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü sürpriz yaptı. Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan\'ın talimatı ile Abdulsamet Gülcü\'nün Fevzi Çakmak Mahallesi\'ndeki evine giden polisler, çocuğa polis kıyafetleri giydirerek, polis araçları eskortluğunda İstasyon Polis Merkezi\'ne getirdi. Polisler tarafından çiçeklerle karşılanan Abdulsamet Gülcü, makama geçerek telsizle birimlere talimat verdi. Abdulsamet Gülcü\'nün mutluluğu gözlerinden okunurken, hediyeler verildi.

Jale Gülcü oğlunun \'Arka Sokaklar\' isimli diziyi çok sevdiğini, polislerin de 23 Nisan\'da oğluna sürpriz yaptığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Abdulsamet oturduğu evinden polis üniformasıyla alınırken

-Abdulsamet\'in polis eskortu eşliğinde karakola gidişi

-Abdulsamet karakolun kapısında polisler tarafından çiçeklerle karşılanması

-Abdulsamet\'in karakol amirinin makamında oturması, telsizle birimlere talimat vermesi, hediyeler verilmesi

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

