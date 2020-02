DHA YURT BÜLTENİ-15

Pervin Buldan: Bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, \"Bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Bu partiyi gömecek ya da bu partinin gömülecek bir sandığı yok\" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, partinin milletvekilleri ve yöneticileri ile partisinin il başkanlığının İzmit\'te düzenlediği \'Biz\'ler kazanacağız\' organizasyonuna katıldı. HDP\'nin milyonların yüreğinde yer edinen bir parti olduğunu söyleyen Pervin Buldan, \"Dün Tayyip Bey kendi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda HDP\'yi bölgede sandığa gömün diye talimat vermiş. Sadece HDP değil, geçmiş dönemlerde de bu gelenek, bu hareket, bu parti hiçbir zaman sandığa gömülmedi. Bu partiyi gömecek ya da bu partinin gömülecek bir sandığı yok. HDP milyonların yüreğinde zaten yer edinen bir partidir. Aslında bu sözü söylerken bölgede kendisi toprağa gömülmüş, bunu biliyor. Şimdi kendisini o topraktan çıkarmanın yol ve yöntemlerini arıyor. Sandığa gömülen AKP\'dir bu bölgede. Sandığa gömülen bölgede AKP\'nin milletvekilleridir. Sandığa gömülen bölgede belediye başkanlarımızın yerine atanan kayyumlardır. Halk, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ\'ın, 9 milletvekili arkadaşımızın dokunulmazlıklarının kaldırılarak cezaevlerine rehin olarak gönderildiklerini unutmayacak kadar onurlu bir halktır. Halkın milyonlarca oy verdiği ve benim irademdir dediği belediye başkanlarının yerine kayyum atandığını unutmayacak kadar onurlu bir halktır\" diye konuştu.

Buldan, \"Barışı savunan herkese zulüm yapılıyor. Demokrasiyi isteyen herkese karşı bir zulüm, özgürlüğü savunan, eşitliği savunan herkese karşı bir zulüm politikası yapılıyor. Ama bu zulüm politikalarının, bu yaşanan olumsuz gidişatın HDP ve HDP bileşenlerine yapılanların bir cevabı olmayacak mı? Tabii ki olacak. Her türlü zorluğa ve her türlü engelleme ve müdahaleye rağmen 24 Haziran Türkiye toplumunun yeni bir tarihi olacak. 25 Haziran sabahı Recep Tayyip Erdoğan\'sız bir Türkiye görmek istiyorsak eğer el ele vermek zorundayız. Böyle bir Türkiye\'yi yaratmak istiyorsak omuz omuza yürümek zorundayız\" dedi.

HDP olarak kendilerine güvendiklerini belirten Buldan, \"Onun için tarihi fırsat var. Bu tarihi fırsat 24 Haziran 2018 tarihi. Tüm demokrasi güçlerini, barışı savunan herkesi, özgürlüklerini savunan herkesi birlikte hareket etmeye ve birlik beraberliğini göstermeye davet ediyoruz. Bu bizim için bir şans ve fırsat. Bu şansı ve fırsatı eğer bu kez de kaçırırsak bundan sonraki yıllar ve dönemler Türkiye toplumu açısından, Türkiye halkları açısından çok daha zor ve zahmetli yıllar olacak. Bunun için kendimize güvenmek zorundayız. Biz HDP olarak kendimize güveniyoruz. Biz bu ülkeyi biz Türkiye\'yi yönetmek için yola çıktık başaracağız, kazanacağız\" ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencileriyle yağmur duasına çıktılar

SİVAS\'ta merkeze bağlı Durdulu köyünde, kurak geçen mevsim nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına ilkokul öğrencileri de katıldı.

Sivas kent merkezine 40 kilometre mesafedeki Durdulu köyünde çevre köylerin de katılımıyla yağmur duası gerçekleştirildi. Cuma namazının ardından düzenlenen dua programına Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ\'ın yanı sıra köylüler ve çevre köylerden gelen 200 civarında ilkokul öğrencisi katıldı. Kurban kesiminin ardından hep birlikte dua edildi. Çocukların yaşları itibariyle günahsız oldukları gerekçesiyle duaya amin demelerini isteyen Müftülük Uzman Vaizi Hayri Uçar, evlerinde de bunu sürdürmelerini tavsiye etti.

2015 yılından beri Sivas\'ta kuraklık olduğunu söyleyen Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, \"2015\'ten bu tarafa şehrimizde büyük bir kuraklık geçmekte. 2018 yılında da had safhaya ulaştı. İklim değişikliği ve rakımın yüksek olması nedeniyle kuraklıktan etkilenen illerden bir tanesiyiz. Yer gök duayla, Cenabı Allah\'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Durdulu köyümüzde özellikle muhtarımızla da görüştük, kabul etti ve burada yağmur duasına çıktık. Kestiğimiz kurban ve bu çocukların da yüzü gözü hürmetine de inşallah bu kuraklık biter, bir an önce yağmurlar başlar. Çünkü ülkemizde büyük bir sıkıntı var. Hem çiftçimiz büyük sıkıntı yaşamakta, hem de dağdaki kuşlarımız, böceğimiz, tüm insanlığımız burada zarar görmekte. Artık barajlarımız boşaldı, içme sularımız kalmadı. Derelerimiz kurudu, akmıyor. Şu an Nisan ayındayız yağmur ayı, bereket ayı olması gerekirken bir kuraklık gidiyor. İnşallah kestiğimiz kurbanlarımız kabul olur, kuraklık biter\" dedi.

Durdulu Köyü Muhtarı Hayrettin Baltepe ise yağmura çok ihtiyaçlarının olduğunu belirterek \"Kuraklık ekinlerimizde olsun, otlaklarımızda olsun, bir sorun oldu. Bunun çözümü içinde Rabbimden niyaz ettik. İnşallah Rabbim niyazımızı boş çevirmez\" ifadelerini kullandı.

Bedirli Köyü Muhtarı Mehmet İpek ise \"Birlik ve beraberliğimiz için, geleceğimiz için, hayvanlarımız için, bütün sıkıntıların giderilmesi için duaya amin dedik. Geçen senelere bakarak bu yıl kuraklık biraz daha fazla. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder\" dişe konuştu.

İki kardeş, müdür yardımcısının burnunu kırdı

ADIYAMAN\'da, kızını okulda bulamayan Mehmet A. ve kardeşi Osman A., sınıflara girdikleri için kendilerini uyaran Okul Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz\'i döverek burnunu kırdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Yeni Mahalle\'de bulunan Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana geldi. 9\'uncu sınıf öğrencisi A.A.\'nın (16) derslere gitmediğini öğrenen babası Mehmet ile amcası Osman A., okula gitti. İki kardeş, okulda sınıfları dolaşarak A.A.\'yı aramaya başladı. Bu sırada iki kişinin sınıfları dolaştığını fark eden Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, kızını arayan Mehmet A. ile kardeşi Osman A.\'ya engel oldu. Deniz, A.A.\'nın okula gelmediğini ve kendilerine haber verilmediğini söyledi, Mehmet A. ve kardeşi Osman A.\'dan dışarı çıkmalarını istedi. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mehmet A. ve Osman A., iddiaya göre Deniz\'i dövmeye başladı. Okul idareci ve öğretmenlerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada kanlar içerisinde kalan Deniz, çağırılan ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.

İhbar üzerine okula gelen polisler, Mehmet A. ve Osman A. kardeşleri gözaltına aldı.

Kavgada burnu kırılan Müdür Yardımcısı Abuzer Deniz, veli şiddetine maruz kaldığını ve şikayetçi olduğunu belirterek, \"Sınıfları dolaştıklarını görünce uyardım ve yaptıkları davranışın doğru olmadığını anlattım. Kızının okula gelmediğini söyleyen veli ile yanındaki kişiyi odama davet ettim. Ancak, kendileri sınıfları dolaşarak, öğrencilere kızlarını sormaya devam etti. Uyarınca da tehditler savurup daha sonra beni darbettiler. Kendilerinden şikayetçiyim\" dedi.

Yaralanan Müdür Yardımcısı\'nı hastanede ziyaret eden Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise eğitimcilere yönelik şiddetin gün geçtikçe attığını ifade ederek, \"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretiminde fedakar ve cefakar çalışmalar yapan eğitimcilerin karşı karşıya kaldığı şiddet ve baskı eğitimcilerin tahammül sınırlarını zorluyor\" dedi.

Olayın ardından kendisinden haber alınamayan liseli A.A.\'nın da polis tarafından arandığı bildirildi.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün (perşembe) saat 16.00 sıralarında, Sarıgöl-Buldan karayolunun Selimiye Mahallesi Sazlıkuyu Mevkii\'nde meydana geldi. Sarıgöl\'den Buldan yönüne gelen Mehmet Ögen (43) yönetimindeki 43 LC 114 plakalı traktöre, peşinden gelen Fatma Akti (43) yönetimindeki 09 PD 246 plakalı otomobilin çarptı. Kazada her iki araç da takla attı. Traktör sürücüsü Ögen, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü Akti ise yaralandı. Sarıgöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Akti, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ziyarete geldiği arkadaşının evinde öldü

ADANA\'da Mustafa Kezer(55), ziyarete geldiği arkadaşının evinde öldü.

Olay, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karataş ilçesinde oturan Mustafa Kezer, arkadaşı Murat Bal\'ın evine geldi. İki arkadaş burada bir süre sohbet ettikten sonra Bal elini yıkamak için lavobaya gitti. Odaya geri dönen Bal, iddiaya göre arkadaşını yerde yüz üstü yatarken buldu. Tüm çabalarına rağmen Kezer\'i yerden kaldırımayan Bal, polisi ve sağlık ekibini arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Kezer\'in öldüğü ağzının içinde ve alnında yara olduğunu gördü. Cinayet Büro Amirliği polisleri ise, olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kezer ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ev sahibi Murat Bal ise polis tarafından emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurttaki skandal olay çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı



Taciz ve kötü muamele iddiası 16 sanıkları hakim karşısında.

UŞAK\'ta Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda, 2014 yılı ve öncesinde yaşları 7 ile 16 arasında değişen toplam 28 kız ve erkek çocuğuna cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulundukları ileri sürülen aralarında yurt müdürü, yöneticiler, öğretmen, bakıcı anneler ve hizmetlinin de bulunduğu 16 sanığın, 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Duruşmada dinlenen 6 sanıktan 5\'i suçlamaları kabul etmeyip, iddialar hakkıda bilgilerinin olmadığını söylerken, diğer sanık K.K., ise yurt müdürü S.D.\'yi suçladı.

Yurttaki skandal olay, 2016 yılı Mart ayında Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda kalan bazı çocukların yaşadıklarını ailelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Çocuklarının başına gelen olayları duyan aileler Uşak Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü\'ne başvurdu. Müdürlük, çok sayıda çocuğun ailesinin cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakaret şikayeti üzerine inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin hazırladığı raporun ardından, suç duyurusunda bulunuldu. Aralarında yurt müdürü, yardımcıları, öğretmen ve bakıcı annelerin de bulunduğu Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda görevli olanların ifadeleri savcılık tarafından alındı. Soruşturmanın ardından savcılık, skandal iddialarla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, Bakanlığın suç duyurusuna da yer verildi. Bu suç duyurusundaki ifadelerde Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu\'nda korunma ve bakım altında bulunmuş mağdur çocuklara kurum çalışanları tarafından cinsel istismar, taciz, şiddet, eziyet, kötü muamele ve hakarette bulunulduğu, yurt müdürü S.D.\'nin kendisine yakın bir ekip oluşturarak bazı olayları örtbas ettiği öne sürüldü. Ayrıca, yurt yönetim memuru V.Ş.\'nin kız çocuklarına yönelik cinsel tacizde ve istismarda bulunduğu, bakıcı annelerin ve hizmetlilerin de bazı çocuklara şiddet ve eziyet çektirdikleri iddia edildi. Bakanlık müfettiş raporunda ise, yurt yönetim memuru olarak görev yapmakta olan sanık V.Ş.\'nin, 2014 yılı ve öncesinde 17 yaşındaki mağdur kız çocuğu K.K.\'yi rızası dışında dudağından öptüğü, ellerini tuttuğu, cinsel ilişki teklif ettiği, yine V.Ş.\'nin yurt içerisinde pantolonunun fermuarı açık ve cinsel organı dışarıya sarkık vaziyette teşhircilik yaparak dolaştığı ve bu duruma yurtta kalan çocuklarla çalışanların şahit olduğu belirtildi. 16 sanık hakkında 6 aydan 23 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması dün (perşembe) görüldü. Uşak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün de müdahil olduğu davaya tutuksuz yargılanan 16 sanık ile çocuklara Uşak Barosu tarafından temin edilen avukatlar ile Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatları katıldı. Mahkemede ifade veren sanıklar C.A., H.D., A.Ş., A.M., E.Ç., yurtta kalan çocuklara yönelik, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyip, olayları görmediklerini ve duymadıklarını belirterek, beraatlerini istedi.

YURT MÜDÜRÜNÜ SUÇLADI

Ancak sanık Ş.T., savunmasında yurtta bakıcı anne olarak çalıştığını belirtip, \"K.K. isimli kız reşit olup yurttan ayrılmadan birkaç gün önce yurt yönetim memuru V.Ş.\'nin kendisine ilgisi olduğunu, yurttan ayrılınca İzmir\'de birlikte oturmak istediklerini bana anlattı. Bunun dışında başka bir şey söylemedi. Yurtta kalan çocuklardan F.N.Y.\'den de V.Ş.\'nin K.K.\'yı spor salonunda film seyrettikleri sırada öptüğünü öğrendim, bunu idareye aksettirmedim. Çünkü müdür S.D., daha önce bu tarz olayları anlattığımda, \'Yanlış yorumluyorsun. Böyle bir şey olmamıştır. İşine bak, karışma\' dediği için ona bildirmeyi düşünmedim. Yine böyle bir şeylerle yanına gitmem halinde beni işten atmakla tehdit etmişti. Bir de bu tip olayların delillendirilmesinde sıkıntı yaşanıyor çünkü ilgili mağdur çocuklar ve gören kişiler ifadelerini değiştiriyorlar. V.Ş.\'nin fermuarı açık dolaştığını görmedim. Kızlardan bana V.Ş.\'nin fermuarı açık dolaştığını anlatan ise olmadı. Güvenlik görevlisi kadınlar konuşurken arkadaşım E.Ç. duymuş o da bana aktardı\" dedi.

Yurtta hizmetli olarak görev yapan S.T.\'nin, katlar arasında sürekli dolaşıp, çocuklara şiddet uyguladığını da ifadesinde belirten Ş.T., \"Bir kere, benim sorumlu olduğum çocuklardan S.O.Ç. bahçedeydi, ailesinin geleceği kendisine bildirilmesine rağmen yalan söylendiği düşüncesiyle huzursuzluk çıkartıyordu. Bunun üzerine S.T. ona müdahale etti. Çocuk önden yukarıya çıkmıştı, peşinden S.T. gitmişti. Ben de onların arkasından gittim, çocuğu yere yatırmış, üzerine çıkıp oturmuş, yüzüne tokat atıyordu. Çocuğun sağ gözünde morluk vardı, dudağı patlamıştı. Çocuklardan S.Ö. ile çok fazla uğraşıyordu. Yurtta kalan erkek çocuklar yaramazlık yaptığında başlarına vurup, tekme attığını defalarca gördüm. Bu hususları 2 ya da 3 kez müdür S.D.\'ye ilettim, ancak işlem yapmadı\" diye konuştu.

Duruşmada, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu avukatları davaya müdahil olma talebinde bulundu. Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına söz alan avukatlar, yurtta yaşanan olaylarda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu, bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olması gerektiğini ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali bulunduğunu belirtip, tutuklanmalarını talep etti.

Hakım, sanıkların tutuklanması talebini reddedip, Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu\'nun diğer taleplerini diğer celsede değerlendirmek, diğer sanıklar ile mağdurmların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

