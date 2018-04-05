DHA YURT BÜLTENİ-15

Tokat Milletvekili Beyazıt\'ın acı günü

MİLLİ Savunma Komisyon Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt\'ın babası vefat etti. Beyazıt (80) için Başçiftlik ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi\'de katıldı.

Yakalandığı enfeksiyon nedeniyle bir süredir İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesinde tedavi gören AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt\'ın babası Mehmet Beyazıt dün gece hayatını kaybetti. İstanbul\'dan karayolu ile Tokat\'ın Başçiftlik ilçesine getirilen Mehmet Beyazıt\'ın cenazesi ikinci namazına müteakiben Merkez Cami\'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Tokat Milletvekilleri Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tokat İl Müftüsü Ahmet Erdem’in cenaze namazını kıldırmasının ardından Beyazıt\'ın cenazesi ilçe mezarlığında bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-Camiden genel görüntü

-Cenaze Namazı

-Genel Detay

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK,(Tokat),(DHA)

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Alanya\'da tatilcilerin deniz keyfi

ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde tatilciler sıcak havada denize girip, sahilde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19 derece hissedildiği, nem oranının ise yüzde 50 ölçüldüğü Alanya\'da tatilciler denize girdi. Bazı tatilciler plajda uzanıp güneşin tadını çıkarmayı tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın ilçedeki etkisini sürdüreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahilden genel görüntü

- Güneşlenen ve denize girenlerden görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Elazığ\'da çocuklara 36 ayrı evi soyduran hırsızlık şebekesi yakalandı

ELAZIĞ\'da, çeşitli tarihlerde küçük yaşta çocuklara 36 ayrı konutta hırsızlık yaptırdıkları tespit edilen 1\'i kadın 5 kişilik hırsızlık şebekesi yakalandı.

Merkezde 2018 yılının ilk 3 ayında evlerde hırsızlık olaylarının artması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları detaylı ve kapsamlı çalışmalar neticesinde, küçük yaşta çocuklara hırsızlık yaptıran bir şebekeyi tespit etti. Polis ekipleri, hırsızlık yapan çocuklarla bağlantısı olduğu belirlenen kişiler hakkında araştırmasını derinleştirerek, Elazığ merkezde 2 ve Bingöl\'de ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, polis ekipleri 1\'i kadın olmak üzere 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların, Elazığ\'da 36 evdeki hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen zanlılar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2\'sinin çocuk olduğundan dolayı adli kontrol şartıyla Çocuk Esirgeme Kurumu\'na gönderilirken, çocuklara hırsızlık yaptıran 3 kişi Adliyedeki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Adliye\'den görüntü

-Zanlıların adliyeye getirilişi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) -

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Bodrum açıklarında 39 kaçak yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan 39 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçakların arasında, bebek ve çocukların olması dikkat çekti.

Sahil güvenlik ekipleri bu sabah, Bodrum açıklarından gelen ihbarla harekete geçti. Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmeye çalışan 39 kaçak, 7 metrelik lastik botta yakalandı. 1\'i Iraklı 38\'i Suriyeli 39 kişi, Bodrum Limanı\'na getirildi. 4\'ü kadın ve 5\'i çocuk olan topluluktaki birkaç kişide can yeleği varken, büyük bir kısmında olmadığı görüldü. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Bodrum Limanı\'ndaki Sahil Güvenlik Karakolu\'na getirildi. 39 kişinin karakoldaki işlemlerinin ardından Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sahil güvenlik komutanlığının internet sitesinden paylaştığı görüntüler

-Lastik botun durdurulması, göçmenlerin sahil güvenlik botuna alınması

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: BODRUM / BODRUM (Muğla) , DHA)

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Sıkışan kumrular, 2 gün sonra kurtarıldı

ANTALYA\'da bir marketin şarküteri dolabı ile dış camı arasına sıkışan 3 kumru, 2 gün sonra hayvanseverlerin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı. Kuşlardan biri telef olurken, ikisi tedaviye alındı.

Kepez ilçesinde bir marketin yeni yapılan şarküteri dolabı ile dış camı arasında kalan 3 yavru kumru, 2 gün boyunca bu şekilde kaldı. Hayvanların durumunu gören mahalleli, market sahibini uyardı ancak market işletmecisi, dolabının büyük olduğunu ve yerinden çekemeyeceğini belirtti. Vatandaşların haber vermesiyle Antalya Candostları Koruma Derneği üyeleri kumruları kurtarmak için belirtilen adrese geldi. Uzun süre kuşları bulundukları yerden çıkaramayan gönüllüler, belediye ve ilgili kurumları aradı ancak destek bulamadı. Hayvanseverlerin çabasını gören mahallede oturan alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş, kuşlar için camın birini çalışanlarıyla söktü. Dağtaş, ardından uzun metal çubukla kuşları sıkıştığı yerden çıkardı.

ÇIKINCA İLK İŞLERİ SU İÇMEK OLDU

Güçlükle çıkarılan yavru kumrulardan birinin telef olduğu anlaşıldı. Hayvanseverler 2 yavruyu su verdikten sonra tedavileri için Antalya Büyükşehir Belediyesi Bakımevi\'ne götürdü. Kurtarma çalışmaları esnasında kumruların annesi olduğu düşünülen yetişkin bir kumrunun marketin çevresinden ayrılmaması dikkati çekti.

HİÇBİR KAMU KURUMU YARDIMA GELMEDİ

Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, marketin bu bölümünün sonradan yapıldığını öğrendiklerini söyledi. Dolap yapılırken yavruların yuvalarından düştüğünü düşündüklerini belirten Yanık, “Dolap tümdü, kaldırma imkanı yoktu. Market sahibi dolapların çekilmesine izin vermiyor. Bütün kamu birimlerini aradım ama kimse ilgilenmedi. Kuşlar iki gündür burada. Kuşların annesi camın etrafından dönüp duruyor\" dedi.

Kuşların kurtarıcısı alüminyum ustası Mehmet Ali Dağtaş da “Baktık kuşlar sıkışmış dayanamadık onları buradan çıkardık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yavru kuşların sıkıştığı yerden görüntü

RÖP 1: Arife Yanık

Camların sökülmesi

Kuşların bulunduğu yerden çıkartılması

RÖP 2: mahalleli kadın

Anne kumrunun balkon demirinde görüntüsü

Kuşların bulunduğu yerden çıkartılması

Kuşlara su içirilmesi

RÖP 3: Mehmet Ali Dağtaş

Kuşların Görüntüsü

Kuşların veterinere götürülmesi

Detaylar

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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Avukata otoparkta silahlı saldırı

ANTALYA\'da Avukat İbrahim Dağlı, Avukatlar Günü\'nde, iş merkezi otoparkında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.

Olay, saat 17.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi 832 Sokak\'ta bulunan iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ofisinden çıktıktan sonra otomobiline binmek üzere otoparka geçen Avukat İbrahim Dağlı, yanına yaklaşan bir kişi tarafından sol bacağının diz üstünden tabancayla vuruldu. Kan içinde kalan Dağlı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne götürüldü. Dağlı ameliyata alınırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yerdeki yaralı avukat İbrahim Dağlı

- vatandaş görüntü

- Ambulans gelişi

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Avukatın sedyeye alınması

- Ambulansa bindirilmesi

- Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)



