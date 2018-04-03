DHA YURT BÜLTENİ-15

AÜ\'de 1500 öğrenciye kızamık aşısı yapıldı

AKDENİZ Üniversitesi\'nde biri yabancı uyruklu 8 öğrencide kızamık hastalığı tespit edilmesinden sonra daha önce aşı olmadığı belirlenen 1500 öğrenciye tedbir amaçlı kızamık aşısı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi\'nde eğitim gören yabancı uyruklu bir öğrencide 28 Mart\'ta kızamık hastalığı tespit edildi. Hasta hemen tedaviye alınırken, bu hastanın temas ettiği kişilere de aşı yapıldı. Olayın ardından hastalığın yayılması ihtimaline karşı kızamık aşısı olmadığı belirlenen öğrencilere aşı olmaları çağrısı yapıldı. AÜ Genel Sekreteri Ali Serinoğlu, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda üniversitede bir öğretim üyesinin görevlendirildiğini, bir ekip tarafından hastalığın kontrol altına alındığını söyledi.

Hastalığın ilk olarak yurt dışından gelen bir öğrencide tespit edildiğini vurgulayan Ali Serinoğlu, \"Daha sonra üniversite genelinde toplam yedi kızamık vakası daha tespit edilmiştir. İlk vakanın tespit edilmesinden sonra koordinasyon ekibi tarafından hızla olaya müdahale edilmiş, hastaların hızla tedavi süreci başlatılmıştır. Şüpheli/temaslı tüm öğrenciler tespit edilerek aşılama yapılmıştır. Yapılan etkin müdahalenin ardından 28 Mart\'ta bu yana yani bir haftadır şüpheli herhangi bir kızamık vakası tespit edilmemiştir. Şu an itibariyle halk sağlığı açısından endişe edilecek bir durum olmayıp, olay kontrol altına alınmıştır. Kızamık hastaları ile ilgili teması olduğu düşünülen, daha önce aşı olmadığını beyan eden 1500 öğrencimiz gönüllü olarak aşı olmuştur\" diye konuştu.

Diğer yandan Antalya genelinde ise 4 bin 250 kişinin kızamık aşısı olduğu kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- AÜ dış plan

Haber: Erol AKKIR- Mehmet KKILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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YYÜ\'den Van\'a özgü posta pulu

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üzerinde Van Gölü ve Türk bayrağı resminin yer aldığı, kente özel posta pulu bastırdı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van\'a özgü basılan posta pullarını iki ayrı zarfa yapıştırıp içerisine teşekkür belgesi koyarak, bu konuda emeği geçen PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut\'a ulaşması için PTT\'ye teslim etti.

Van YYÜ, Van\'ın kurtuluşunun 100\'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, \"100\'üncü yılda 100 etkinlik\" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda, kente özgü posta pulu bastırıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT) gönderilen Van\'a özgü pul, PTT Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi üzerine,YYÜ Rekörü Prof. Dr. Peyami Battal ve PTT Baş Müdürü Hasan Sarı, gelen pulları, iki ayrı zarfa yapıştırıp, içerisine de birer teşekkür belgesi koyarak PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut\'a gönderdi.

Basılan pullarla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, Van\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü nedeniyle, \"100\'üncü yılda, 100 etkinlik\" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinliklerden en önemlisinin ise Van\'a özgü posta pul basılması olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Battal,\"Van\'ın kurtuluşu nedeniyle 200 civarında etkinlik yaptık.Bu etkinliklerden en önemlisi de Vanımıza özgü posta pullarının basılması oldu.Bununla ilglii PTT Genel Müdürümüzle görüştük ve Vanımıza özgü bir pul basılmasını istedik. Sağ olsun PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyit bey, bu talebimize olumlu buldu.Gelen hediye pulları, hediye zarflara yapıştırıp, zarfın içerisine de birer teşekkür belgesi koyup, PTT Genel Müdürü ve Yardımcısına gönderdik. Bu pullarımızı ilk olarak biz kullanacağız.Bu konuda emeği geçen PTT Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyoruz.Bu çalışma da PTT ile yaptığımız ortak çalışmalardan bir tanesi. Bu pulumuzla ilk mektuplarımızı postalayacağız. Bu pulu, üniversitemizdeki grafikerlerle yaptık.Buna benzer yaklaşık 15 civarında örnek çalıştık. Tabi bu işte, PTT Genel Müdürlüğü\'nde çok uzman olan kişiler var. Sağ olsunlar, PTT Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı bu konudaki yapmış olduğumuz çalışmaları, PTT\'deki uzman arkadaşlarla tekrar değerlendirdiler. Şu an itibariyle bu pulumuz basılmış oldu. Pulda Van Gölü ve üzerinde Türk bayrağı var. Çok da şık ve güzel bir pul oldu. Sanırım artık bu pul, PTT\'nin kolleksiyonuna da girmiş olacak\" dedi.

Van PTT Baş Müdürü Hasan Sarı ise, PTT ve üniversite olarak ortak bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, \"Bu çalışmanın en büyük eseri pul. Bu pullar tarih boyunca değer kaydeden, emtialardır.Bu nedenle daha önce de Van ile ilgili pullar basılmıştı. Van\'ın kurtuluşunun 100\'üncü yılı nedeniyle, sürekli pullar bastık. Bunun Vanımıza hayırlı olmasını istiyoruz.Bu konuda emeği geçen Rektörümüze ve PTT Genel Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Basılan posta pulları

-Posta pullarını ellerinde tutan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ve PTT Baş Müdürü Hasan Sarı

-Rektör Battal\'ın açıklaması

-Basılan pullar

-PTT Baş Müdürü Sarı\'nın açıklaması

-Rektör ve Sarı, pulları zarflara yapıştırıp içerisine teşekkür belgesi koyarak PTT yetkilisine teslim ederken

-Detaylar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

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Üzüm üreticileri, bağlarını \'dolu file sistemi\' ile koruyacak

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesiyle çevresindeki üzüm üreticileri, bağlarını, dolu olaylarından koruma amaçlı dolu file sistemi döşemeye başladı. Maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle üreticiler, dolu file sistemine devlet desteğinin verilmesini istedi.

Sarıgöl ilçesi ile çevresinde olası doluya karşı hazırlık başladı. Dolu file örtü çalışmalarının temmuz ayının ortalarına kadar kalacağı belirtildi. Ancak üreticiler, masrafın üreticinin belini büktüğünü, devletten destek beklediklerini söyledi. Sarıgöllü üzüm üreticisi Ziraat Mühendisi Mehmet Menemen, \"75 dekarlık alanı örtü altına aldım. Bana maliyeti 100 bin TL. Bağıma aynı zamanda dolu sigortası yaptırdım. Devlet dolu fileye destek vermelidir. Hem devlet kazanacak, hem çiftçi kazanacak. Bakınız dolu zararında bize yüzde 25 ödeme yapılmakta. Oysa dolu file 8 yıl kullanılmakta\" dedi. Organik tarım yaptıklarını söyleyen Menemen, \"İyi tarım uygulaması yapılmaktadır. Kalıntısız üzüm yetiştirildiğinde ihracat daha kolay olacak. Bu hesaplandığında çiftçi ve TARSİM de kazançlı çıkacak. Bizler dış devletlere gittiğimizde üzüme destek verilmekte, satma garantisi, pazarlama garantisi, üzüme alma garantisi verilmekte. İlerleyen yıllarda ülkemizde bu imkanları görmek istiyoruz\" dedi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde 115 bin dekarlık alanda bağcılık yapıldığını, yılda 400-500 bin yaş üzüm elde edildiğini belirtti. Ülgen, \"Sarıgöl\'de 12 ayın 10 ayında çiftçilerimiz bağlarda çalışmakta. Üzüm kolay yetişen bir meyve değildir. Çok emek isteyen bir mahsuldür. Bağlarda gözler uyandığında, TARSİM don olayında zararı ödüyor. Biz istiyoruz ki kış aylarındaki don olaylarını da kapsama alınmasını istemekteyiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Örtülen bağların dronla çekimi

- Üzüm üreticisi Mehmet Menemen açıklama

- Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen açıklama

- Örtülü bağlardan görüntü

Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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İnegöl Mobilya ve dekorasyon Fuarı açıldı

İnegöl’ün dünyaya açılan kapısı olan 39. MODEF Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun’un katılımı ile açıldı.

39. MODEF Mobilya ve Dekorasyon Fuarı açılışına Kalkınma Bakanı Yardımcısı Yusuf Coşkun, Kaymakam Ali Akça, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin ve İsmail Aydın, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, BESOB Başkanı Arif Tak, İlçe Emniyet Müdürü İlhami Araali, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İTSO Başkanı Metin Anıl, MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

\"BU ALAN ARTIK KİFAYET ARZ ETMİYOR\"

Açılışta konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, “Ülkemiz 60 günü aşan süredir bir operasyon içerisinde. Ülkemize güney sınırlarımızdan sokulmak istenen terör örgütlerini ve huzurumuzu, birliğimizi bozmak, vatan topraklarını bölmek isteyenlere karşı kahraman Türk askerleri 60 günden fazla süredir operasyon yapıyorlar. Allah onların yardımcısı olsun. İnegöl olarak kendilerini destekliyoruz. Operasyon yapan bir ülke, içerisine terör sokulmak isteyen bir ülke, uzun süredir operasyon yaptığı bölgeye adalet, barış ve kalkınma götürüyor. İşgalci değiliz, emperyal bir düşüncemiz yok. Başka ülke topraklarında, birlik ve bütünlüğünde asla gözümüz yok ama bize müdahil olmak isteyenlere karşı da dimdik bir Türk adaleti ve dirayetini göstermekten kaçınmayız. Bugün, şu an itibariyle ülkemiz dev bir enerji yatırımının adımını atıyor. Nükleer enerjinin temeli atılıyor. Bunun anlamı çok büyük. Nükleer enerji, geleceğin dünyasına şekil verecek enerji kaynağı. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali temel atma töreni nedeniyle Sayın Bakanımız bugün bu açılışa katılamadı. Güçlü bir siyaset anlayışımız ve liderlik anlayışımız var. Bunu karalamaya çalışanlara karşı da rakamları küçük görmeye çalışanlara da arkamızda aziz ve necip Türk milleti, Türk siyasisi, Türk sanayicisi var diyecek kadar kararlıyız. 780 bin kilometrekare alan içerisinde yaşayan 81 milyonun başarısıdır. Siz takdir etmeseniz de Dünya Bankası 2018’de 4-5 nispetinde büyüyeceğimizi öngörüyor. Her gün yapısal reformlarla hem destek hem kanunlar çıkarıyoruz. 2 hafta önce Çin Mobilya fuarını ziyaret ettik. Orada çok önemli tespitlerimiz oldu. Çin’de bütün dünyanın alıcıları o fuar merkezini ziyaret ediyorlar. Bizim hem birlik, hem İMOS, hem de MODEF çatısı altında Kuzey Afrika, Kore, Güney Afrika ve Hindistan gibi bölgelere gidip pazar araştırmaları yapıp mobilya satabileceğimizin tescilini gördük. Bütün ülkelerin ithalatçıları kendilerine yeni ürünler arıyorlardı. Hem MODEF, hem İMOS başkanımızı tebrik ediyorum. Buralara ihracat yapma kabiliyetimiz var. Ülkenin önüne rakamsal hedefler koyan bir liderimiz var. 5’er yıllık kalkınma planlarıyla bugünlere geldik. 2 trilyon dolar GSMH, 25 bin dolar milli gelir, spor, sanat ve siyasette birçok hedef ortaya koyduk. 2023 hedeflerini belirledik. 2023 olmazsa 2024 ya da 2025’te bu rakamlara ulaşacağız. Bunun temel göstergesi burada bulunan hazirun, çalışan ve düşünen insanlarımız, mobilya fuarına yeni ürünleriyle gelen iş insanlarımızdır. Hepsini tebrik ediyorum. Mobilyada anlaşılmaz bir fiyat artışı olduğu dile getiriliyordu, bunun sebeplerini gelin birlikte bulalım, Ankara’da ne yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Kime gidilecekse gidelim. KDV ile ilgili imkân sunarsanız sektörü canlı tutarız dediğinizde talebinize karşılık verdik ve piyasa canlandı. Sektör ihtiyaçlarına cevap veren bir hükümet anlayışımız var. İktidara geldiğimizde 300 milyon dolar ihracat yapan mobilya sektörü 3 milyar dolara yükseldiyse hükümetimizin istikrarı bunda önemli rol oynamıştır. Milletimizin ferasetiyle bunu yükseltmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız tüm çalışmaların yarısının desteğini hükümetten alıyoruz. Bunların artırılması için gelin beraber baskı yapalım, sektörü hak ettiği noktaya getirelim. Yeni fuar alanına ihtiyacımız var. Bu alan artık kifayet arz etmiyor. Daha konforlu, lüks alana ihtiyacımız varsa hep beraber daha kararlı bir şekilde çalışalım. İnşallah Türkiye’yi büyütmeye devam ettiğimiz gibi mobilya sektörü de bundan faydalanacak. Bir hayalin peşinde koşmak ve o hayale sahip olmak çok önemli. O hayallerden biri de kongre fuar merkezidir. Büyükşehir destekleyecekse o desteklesin İnegöl destekleyecekse o desteklesin BEBKA destekleyecekse daha çok elini taşın altına koysun. Toplu atan yürekler olarak sindirilmeyecek şekilde bir tutum ortaya koymalıyız. Kazanamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Şahin, “İnegöl mobilya sektörünün gelişmesi için yeni tasarımlara ihtiyacımız var. Bunu kurgulayacak altyapıyı cumhurbaşkanımızın desteğiyle açıklayacağız. Yeni ve güzel şeyler olarak. Bizim içimiz müjdeler vermek, ufuklar açmak, hayal kuracak bir zemin hazırlamaktır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümetleri önderliğinde bunu yapacak güce sahibiz. Fuarımız helal kazançlar getirsin, katılan tüm firmalara başarılar diliyorum. Bu mobilyaların üretilmesinde, Türkiye’nin en ücra noktalarına taşınmasında emeği geçen lojistikçilere ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ OLALIM

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun da “Çok heyecanlıyız. Lütfü Elvan Bakanımız bu fuarı çok önemsemişti ancak bugün Cumhurbaşkanımızla birlikte özel programlarından dolayı gelemediler. Sizlere selam ve saygılarını gönderdiler. En kısa zamanda İnegöl mobilya esnaflarımızla birlikte olacaklarını belirttiler. Bursa’da güzel şeyler oluyor ve olmaya devam edecek. Bugün İnegöl’de çok özel bir konuyu, mobilyayı tartışıyoruz. Beşikten mezara kadar mobilya insan hayatında bulunuyor. Bu sektördeki ticari sıkıntıları, sektörün dünden bugüne kadar olan gelişimini çok güzel izah ettiler. 39’uncusu yapılan fuar çalışmasının inşallah niceleri yapılır. Ekonomimizin geldiği nokta belli, en iyi dünya ülkelerinden biri olduk. Bu gelişmeyi sağlayan sektörler arasında mobilyanın payı çok büyük. İstihdamın sağlanmasında, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanında tanıtılmasında mobilyacıların büyük payı var. Mobilyanın başkenti olan İnegöl’de olmak bizim için büyük bir onur. Ben Bingöllüyüm. Bingöl de İnegöl’e aşağı yukarı benziyor. Bu benzerliği bir kardeşliğe dönüştürelim. Bingöl’den mobilyacı esnaf kardeşlerimiz de buradalar. Mobilya sanayicilerimizi Bingöl’e davet ediyoruz. Kalkınma Bakanlığı olarak 11. Kalkınma Planında bu sektörün eksiklerini tartışıyoruz. Sektörün sıkıntılarının giderilmesine yönelik neler yapılabilir konusunda görüşmelerimiz sürecek. Hükümet nezdinde Bakanlıklar olarak bu konuyu masaya yatırıyoruz ve çalışmalarımız sürüyor. Hükümetimizin esnaf ve sanayicimize desteği var. Esnafımız her zaman yapılanı değil yapılmayanı istiyor, hak veriyoruz. Hükümetimizin işi bu. Doğru teşhis koyup iyiye ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Tüm kalkınma planlarının el alınmasında talimatlar veriliyor. Burada aldığımız notları da Bakanımıza ileteceğim. Fuarımızın dünyada hak ettiği şekilde tanıtılması için daha iyi kongre ve fuar merkezlerine ihtiyaç var. Konuşmaktan ziyade iş yapmak lazım. Bu fuarın İnegöl’e yetmediğini görüyoruz. Her gün gelişen sektörümüz esnafı için burada yeni bir fuar çalışması var. Bakanımız da sizlerle bu konuyu masaya yatırmak için burada olacaktı. 15 milyon gibi bir bütçeyi hazırlamış bulunmaktayız. Bütün taraflar taşın altına elimiz koymak suretiyle bu ihtiyacı gidereceğiz. İnşallah bunu en kısa zamanda tamamlayacağız ve esnafımızın hizmetine sunacağız. Emeği olan tüm işçilerimize, tasarımı olan mühendislerimize, dünyanın dört bir tarafında tanıtan işadamlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Coşkun’a plaket takdimi yapıldı. Kurdele kesilerek açılışı yapılan fuardaki stantlar tek tek gezilerek, mobilyacılara hayırlı kazançlar dilediler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel görüntü

Konuşmalar

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan koca tutuklandı

NİĞDE\'de geçimsizlik nedeniyle kendisini terk ederek annesinin evine giden eşi Sibel Y.\'yi (33) sokak ortasında tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şaziye Y.\'yi (53) ağır yaralayan Coşkun Y. tutuklandı.

Olay dün Selçuk Mahallesi\'ndeki Ethem Onbaşı Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Coşkun Y.\'nin eşi Sibel Y., geçimsizlik nedeniyle 10 gün önce annesi Şaziye Y.\'nin evine taşındı. Aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evinin olduğu bölgeye giden Coşkun Y. beklemeye başladı. Bir süre sonra Sibel Y. ve annesi Şaziye Y. evden çıktı. Takibe başlayan Coşkun Y., arkalarından yaklaştığı anne ve kızına tabancayla kurşun yağdırdı. Saldırıda Sibel Y. yaşamını yitirdi, annesi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bir araçla olay yerinden kaçan Coşkun Y. ise kent merkezinde polislerce yakalandı. Olaya karıştığı ileri sürülen babası Kamber Y. de yakalandı. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Coşkun Y. tutuklanırken babası Kamber Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

-Adliye önünde önlem alan polislerden görüntü

-Cinayet zanlısı Coşkun Y’nin babası Kamber Y’nin adliyeye getirilmesi

- Cinayet zanlısı Coşkun Y’nin adliyeye getirilmesi

-Detay görüntüler

NİĞDE, (DHA)

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