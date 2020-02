DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millete ihanet edenleri affetmeyiz (4)

AK PARTİ TRABZON İL KONGRESİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin 6’ıncı İl Kongresi’ne katıldı. Hayri Gür Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede salona, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın fotoğraflarının yer aldığı üzerinde “Bu Milet siz minnettar, böyle bir evlat yetiştirdiğiniz içinö yazılı pankart açıldı. Partili gençler asker kıyafetleri ile salona geldi.

Kongrede partililere seslenen ve sözlerine 9 yıl önce bugün vefat eden Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak başlayan Erdoğan, “Attığımız tüm adımlarda yanımızda olur bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şuanda da onun varisi durumunda olan arkadaşlarımız sağ olsunlar bizimle birlikte bu yolda yürüyorlar\" dedi.

‘SÜRMENE ARTIK BIÇAK YAPMIYOR’

Savunma sanayinde önemli yol kat ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Şimdi zırhlı taşıyıcılarımızı, silahlarımızı, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarını da yapıyoruz. Dışarıdakilerden silahlı, silahsız insansız hava aracı istiyoruz, ‘Veremeyiz’ diyorlar. Sağ olsunlar sonunda bizi bunları yapar hale getirdiler. Sürmene artık bıçak yapmıyor bunları da yapıyor. Bütün mesele inanç, azim, gayret. Eğer bu imkanlarımız olmamış olsaydı şimdi biz Afrin’de bu başarıları elde edemezdik. Afrin’de durmak yok, yola devam ediyoruz ve bütün bu silahlı silahsız hava araçlarımız orada gümbür gümbür esiyorlar. Bugün itibariyle etkisiz hala getirilen terörist sayısı 3 bin 747. Hem Afrin hem de Irak her iki tarafta da bu devam ediyor\" diye konuştu.

‘TEL FIRAT’I KONTROL ALTINA ALACAĞIZ’

Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Mehmetçik cephede bakıyor ki benim vatandaşım benimle yürümeye hazır. Onu artık PYD, WPC tutabilir mi? Tutamaz. Gömerler ve gömdüler. Ne ihanetler yapmışlar. Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) nice kardeşlerimizi şehit ederek bunlar maalesef açtıkları mezarlara gömdüler. Şimdi onlar gömülüyor. İçeride burada biz açtıkları hendeklere onları gömdük. Gömmeye de devam ediyoruz, edeceğiz. Türkiye’yi büyütme, Türk milletini güçlendirme mücadelemizde önümüze hem içeride hem dışarıda engel çıkartıldı çıkartılıyor. Son 4-5 yılı göz önünden geçirdiğimizde hangi oyuncuları bozduğumuzu görebiliriz. Bölgemizde uzun zamandır yaşanana kaosu. Kullanmadık araç, başvurmadık sinsilik bırakmadılar. Bizi zan altında bırakmaya kalktılar. Suriye’de hayatta kalma mücadelesi veren Türkmen kardeşlerimize yardım için gönderdiğimiz TIR’ların önünü içimizdeki hain işbirlikçileri vasıtasıyla kesip, görüntüleriyle bizi köşeye sıkıştırmaya kalktılar. Bunu yapanlar tek misyonu ülkemize karşı düşmanlık olan terör örgütüne 5 bin TIR ve 2 bin kargo uçağı dolusu silahı teslim ettiler. Bununla da kalmayıp aynı terör örgütüyle işbirliği içerisinde bölgemizin altını üstüne getirmek pahasına, güya mücadele ettikleri DEAŞ’lıları sıkıştıkları Rakka’dan güvenle başka yerlere geçmelerine yardım ettiler. Baktık ki bunların derdi terörle mücadele değil. Bölgemizi yeniden tanzim etmek için kararımızı verdik ve sahaya girdik. İlk olarak Fırat Kalkanı harekatı ile terör koridoru projesine darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı harekatı ile bu koridoru Akdeniz’e bağlama çabasının önünü kestik. İnşallah kısa sürede Tel Rıfat’ı da kontrol altına alarak bu harekatı hedefine ulaştıracağız.\"

\'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORADA NE İŞİ VAR?\'

Türkiye’nin gittiği her yere huzur, güven ve düzen verdiğini ifade eden Erdoğan “Bölgedeki kardeşlerimiz ülkemiz lehine gösteriler yaparak terör hamilerine adeta şamar üstüne şamar vuruyorlar. Şimdi de muhataplarımızdan bize Münbiç konusunda en başında verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Terör örgütünün Münbiç’e ilk geldiği 2016 yılındaki görüşmelerimizde sayın Obama döneminde her seviyede verilen sözler vardı. Yönetim değişmiş olabilir ama devlette devamlılık esastır. Bunun için Amerika’nın bir an önce Münbiç’in denetimini terör örgütlerinden alıp bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç’i altyapısı ve üstyapısıyla ayağa kaldırır ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkarılmazsa bölge halkıyla birlikte bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Hiç kimse kusura bakmasın. Ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğu bir yerde kimsenin taktik hesabı, konjektürel siyaseti bizi bağlamaz. Biz elbette müttefiklerimize silah doğrultmayız ama gördüğümüz hiçbir teröristi de affetmez indiririz. Aynı durum Kuzey Irak içinde geçerlidir. Kandil ve Sincar’daki teröristler derhal boşaltılmazsa bu işi bizzat yapmak bizim için kazanılmaz ve kaçınılmaz bir haline dönüşür. Topraklarının egemenliği konusunda hassas olanlardan, bu hassasiyeti önce terör örgütlerine karşı göstermelerini bekliyoruz. Terör örgütünün orada ne işi var? Hadi gönder, gitsinler. Orada işgalci gibi duruyorlar. Bunlar terörist. Teröristin cirit attığı bir yerde egemenlik lafı etmek boş bir iştir. Bizim ne Suriye, ne Irak’ta kimsenin tek karış toprağında gözümüz yok. Bize tehdit oluşturacak teröristleri de biz halleder geçeriz. Her iki yerde de öncelikli amacımız ülkemize yönelik tehditleri ortadan kaldırmaktır. Bugüne kadar tarih boyunca hep olduğu gibi bugün de güney sınırlarımızın ötesindeki her istikrarsızlık ülkemize sığınmacı akınına yol açıyor\"AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gemi maketi hediye etti. Salondan ayrılan Erdoğan, Trabzon Havalimanından uçakla İstanbul’a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Salon detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON,(DHA)

=========================================

HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Dayısı olanlar, mahkemede hesap vermeden kurtuluyor



HÜR Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,Türkiye\'de adelet kavramının giderek zedelendiğini belirterek, \"Ensesi kalınlar, dayısı olanlar, siyaseten arkası olanlar mahkemelerde çoğu zaman hesap vermeden, bir ceza almadan kurtulup gidiyorlar. Ya da rütbesi yüksek, sosyal mevkisi yüksek, banka hesabı kabarık olanlar, bir dönem siyasi bazı ihtilaflardan dolayı hapse girseler bile başka dönemde onlara özel yasalar çıkarılıyor ve o insanlar serbest kalıyor.\" dedi.

HÜDA-Par Genel Başkanı Yapıoğlu, partinin Van\'da yapılan 2\'inci İl Olağan Kongresi\'ne katıldı. Bir düğün salonunda yapılan kongreye, İl Başkanı Rasim Sayğın, STK üyeleri ile partililer katıldı. Kongrede konuşan HÜDA-PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar\'ın katıldığı bir televizyon programında, \"Sözlerim suç duyurusudur. FETÖ\'cüler belirli bir ücret karşılığında serbest bırakılıyor ve Gaziantep\'te FETÖ borsası ortaya çıktı\" şeklinde iddiada bulunduğunu belirterek, şunları söyledi. \"İktidar Milletvekillerinden birisi, bir borsadan bahsetti. Dedi ki; bir borsa kurulmuş parasını veren tahliye oluyor. İktidar partisi içerisinde bu tartışmalara neden oluyor. Kimi dedi ki; bu FETÖ davalarını sulandırmak için söylüyor. Başbakan da dedi ki; bu öyle ulu orta söylenmez. Gelip bunu bize söylemesi gerekiyordu. Fakat, bu iddialar doğru veya değil. Bu mesleği yıllarca yapmış biri olarak şundan eminim ki, adalet kişiye göre işliyor. Kanunlar bir hukukçunun tabiriyle eşek arılarının delip geçtiği, bal arılarının takılıp kaldığı örümcek ağına dönüşmüş. Yani ensesi kalınlar, dayısı olanlar, siyaseten arkası olanlar mahkemelerde çoğu zaman hesap vermeden, bir ceza almadan kurtulup gidiyorlar.Yada rütbesi yüksek, sosyal mevkisi yüksek, banka hesabı kabarık olanlar, bir dönem siyasi bazı ihtilaflardan dolayı hapse girseler bile başka dönemde onlara özel yasalar çıkıralıyor ve o insanlar serbest kalıyor. Mesela Mehmet Haberal diye bir Profesör vardı. Hatırladınız mı? Sonra, bir kanun çıktı. Millet bu kanuna, Mehmet Haberal yasası dedi. Kudretli bazı kişilere dokunan, bazı kanun maddeleri bir gecede değiştirilebiliyor. 28 Şubat ile ilgili yargıdan çok ciddi şikayetler var. Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp diyorki, insanlar adalet arıyor. Adalet arayacak kişiler, çığlık atacak duruma gelmişse ciddi bir sorun var. Adalet arayanların bazıları 25 yıldır çığlık atıyor ama o çığlığı duyanlar yok. Adalette sorun var ama o adalet birileri için sorun olmaktan çıkıyor.\" Yapıcıoğlu, hükümetin tarım politikalarını da eleştirerek, \"Et fiyatları tırmandı. Hayvan yaylalarda otlayamıyor. Eğer hayvan süni yemle beslenirse, orada etin maliyet fiyatı da yükseliyor. Çare olarak dediler ki; biz et ithal edeceğiz. Ucuz et getireceğiz dediler. Peki, bu ucuz et kasaplara gitti mi ? Hayır. Bu etler, 2 market zincirine gitti. Sonra dediler ki; biz hayvancılığı canlandıracağız, çiftçilerimize 300 koyun vereceğiz. O 300 koyunu alabilen var mı aranızda\" dedi. Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yapılan mülakatların ve güvenlik soruşturmalarının 28 Şubat ve FETÖ zihniyetinin oluşturduğu devlet hafızasına bakılarak yapıldığını ileri süren Yapıcıoğlu, \"Taşeron işçilere kadro vereceğiz dediler, önce hepsini alacağız dediler. Sonra yazılı sınav yapacağız dediler. Üstüne bir de mülakat dediler. Mülakatlarda ne tür sorular sorulduğu konusunda çok ciddi şaibeler var. Üstüne üstelik bir şey daha getirdiler. Güvenlik soruşturması yapacağız dediler. Bu soruşturmaları neye göre yaptılar\" diye konuştu. Tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Rasim Sayğın tekrar HÜDA-PAR Van il başkanlığına seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Kongreye gelenlerden genel ve detaylar

-HÜDAPAR Genel Başkanı Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ/VAN,(DHA)

==========================================

Yüksekova\'nın 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi\'ne Türk bayraklı yürüyüş(Görüntü Ekiyle Yeniden)

Hakkari\'de, Yüksekova Kaymakamlığı ile 3. Piyade Tümen Komutanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi\'ne yürüyüş düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlerin ulaştığı tepeye, \'Afrin Kahramanları\' adı verildi.

Yüksekova Kaymakamlığı ve 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'nca \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, polisler, askerler, öğrenciler ve Yüksekovalılar katıldı. Sabah saatlerinde 3. Piyade Tümen Komutanlığı önünde bir araya gelenler, ellerinde taşıdıkları Türk bayraklarıyla ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki 2 bin 744 rakımlı Şişol Tepesi\'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlar, tepeye 4 saatte ulaştı. \'Afrin Kahramanları\' adı verilen tepede şehitler için dua edilirken, yürüyüşe katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Ellerindeki bayraklarla yürüyüşe katılanlar

-Yürüyüşe katılan Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel

-Yürüyüşten genel ve detaylar

-Bir kız ile röportaj

-\'Afrin kahramanları\' tepesine çıkan kalabalık

-Hatıra fotoğraf çektirmeleri

-Detaylar

Haber:Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)

============================================

Hakkari\'de \'2\'nci Kar Festivali\'

Hakkari Valiliği\'nce 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde, \'2\'nci Kar Festivali\' düzenlendi. Festivalde Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Funda Toprak, davetlilerle kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti.

Hakkari Valiliği\'nce düzenlenen \'2\'nci Kar Festivali\'ne; Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verildi. 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde yapılan festivale Vali Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Hakkari eski Milletvekili Abdulmuttalip Özbek, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Festival alanında askerler yoğun güvenlik önlemi aldı. Festivalin açılışı, ellerinde meşale bulunan kayakçıların gösterisiyle yapıldı. Festivalde; trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kızak yarışması, hedikle yürüme yarışı, kayaklı koşu, kar güreşi, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Kayak festivalinde Meteoroloji Müdürlüğü\'nce de stant açıldı.

VALİ, GÜREŞ TUTTU, EŞİYLE HALAYA KATILDI

Hakkari Valisi Toprak, bir sporcuyla kar üzerinde güreş tuttu. Vali Toprak\'ın galip geldiği güreşte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Toprak ve eşi Funda Toprak, daha sonra festivale katılanlarla kol kola girerek, Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekti. Festivalde konuşan Vali Toprak, Hakkari\'nin doğal güzelliklerine ve turizmine dikkat çekti. Kentin güzelliklerinin, Türkiye\'nin hiçbir yerinde olmadığını vurgulayan Vali Toprak, şunları söyledi: \"Geçen yıl 1\'inci Kar Festivali\'ni düzenlemiştik. Bu yıl 2\'ncisini düzenliyoruz. 7’den 70’e herkes bu festivale katıldı. Buraya gelenler bambaşka bir duyguyla kentten ayrılıyor. Buranın o güzel havasını teneffüs edenler gitmek istemiyorlar. Buraya gelenler, insanların ne kadar misafirperver olduğunu ve insanların sıcak kanlılığından hep bahsediyorlar. Tabi, bugüne kadar belli sıkıntılar yaşamış Hakkari, çok acı çekmiş ve şehitler vermiş; fakat son dönemlerde halkımızın bize vermiş olduğu büyük destek, güvenlik güçlerimizin yürüttükleri kararlı mücadele; gençlerimize, sporcularımıza, sanatçılarımıza imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Buradaki kar kalınlığı hala 1 metre. Birçok ilden kayakseverler buraya kayak yapmaya geliyor. Ben 16 yıl müfettişlik yaptım. Yıllarca kaymakamlık yaptım. Türkiye\'nin her köşesini gezen, az çok bilen birisiyim. Ben, buradaki sıcaklığı çoğu yerde görmedim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

-Kayak Merkezine gelenler

-Genel ve detaylar

-Kayakçıların meşaleli inişi

-Vali Cüneyit Orhan Toprak\'ın konuşması

-Vali Toprak ve eşi Funda Toprak\'ın davetlilerle kol kola girerek halay çekmesi

-Folklör gösterisi

-Genel ve detaylar

-Çeşitli spor etkinlikleri

-Vali Toprak, bir sporcu ile güreş yapması

-Güvenlik önlemleri

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)