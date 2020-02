DHA YURT BÜLTENİ-15

Down sendromlu Bahattin\'e tam zamanlı iş

İZMİR\'de, Ulusal Down Sendromu Derneği\'nin \'İşim Var Benim\' projesi kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş (24), Ege Serbest Bölgesi A.Ş.\'de (ESBAŞ) tam zamanlı çalışmaya başladı. Çalışma arkadaşları tarafından da oldukça sevilen, çalışkanlığı ve dürüstlüğü nedeniyle lakabı \'İyilik polisi\' olan Bahattin, pozitif enerjisiyle de fabrikada neşe kaynağı oluyor.

Ulusal Down Sendromu Derneği, down sendromlu bireylerin farklı iş alanlarında istihdamını sağlamak için \'İşim Var Benim\' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında down sendromlu Alparslan Bahattin Pultaş, İzmir\'in Gaziemir ilçesinde bulunan ESBAŞ\'taki büyük bir tekstil fabrikasının idari işler birimindeki ekibe katıldı. 3 ay önce iş başı yapan ve diğer personel gibi tam zamanlı olarak fabrikada çalışan Alparslan Bahattin Pultaş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü öncesi DHA\'ya yaptığı açıklamada, hayatından çok memnun olduğunu anlattı. Fabrikayı gördüğünde burada çalışmak istediğini, bunu annesi ve babasına söylediğini vurgulayan Pultaş, ailesinin de bu fikri onayladığını ifade etti. Fabrikada, yemekhanenin masalarını silen, yerleri süpüren, büro çalışanlarına kağıt ve gerekli diğer malzemeleri götüren Pultaş, \"Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımı sevdim. Fabrikada olmayı istiyorum. Buradan emekli olmayı istiyorum\" dedi. Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkat çeken Alparslan Bahattin Pultaş\'ın çalışma arkadaşları arasındaki lakabı ise iyilik polisi. Bu nedenle polis rozetini andıran bir rozet taşıyan Pultaş, fabrikada oldukça seviliyor.

BAHATTİN İLHAM OLDU

Fabrikanın Kurumsal İletişim Müdürü Naim Kutlu, 2017 yılının sonlarında şirketin yapılan bir sosyal sorumluluk etkinliğinde, Ulusal Down Sendromu Derneği üyeleri ile tanışma fırsatı bulduklarını söyledi. Derneğin, etkinlik süresince hem \'İşim Var Benim\' projesinden hem de bu proje kapsamınsa istihdam edilmesi planlanan Bahattin\'den bahsettiklerini anlatan Naim Kutlu, \"Bahattin\'in hikayesi ve özellikleri bizim çok ilgilimizi çekti. Projenin ilgi çeken bir diğer tarafı ise sadece bağış, yardım mantalitesi ile kurgulanmamış olması. Daha sürdürülebilir bir perspektiften down sendromlu özel bireyler için işe alım fırsatı, istihdam fırsatı ve istihdam hakkının altını çiziyor olması bizi en çok etkileyen faktördü. 2018 yılının başında Bahattin aramıza katıldı. Geçen 3 aylık zaman diliminde çok iyi performans gösterdiğini ve burada çok özel bir yer sahibi olduğunu söyleyebilirim. Bu bizim için ilk deneyimdi. Bahattin\'den aldığımız ilham ve onun bize öğrettikleri nedeniyle ikinci down sendromlu bireyi ailemize katmak için çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

FABRİKANIN MUTLULUK KAYNAĞI

Alparslan Bahattin Pultaş\'ın çalışma arkadaşlarından Burcu Oğuz da aralarına katıldığı ilk günden bu yana kendisini çok sevdiklerini belirterek, \"Çok güler yüzlü, her gördüğünde selam veren, nasıl olduğumuzu soran, beraber çalışması çok keyifli bir arkadaşımız. Onunla çalıştığımız için çok mutluyuz\" diye konuştu. Erim Kırca da Alparslan Bahattin Pultaş\'ın enerjisinin kendilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Pultaş\'ın çok farklı olduğunu vurgulayan Kırca, bunun fabrika açısından da farklı bir deneyim olduğunu ve kendisinden çok şey öğrendiklerini ifade etti. Bahattin ile çalışmanın çok zevkli olduğunu dile getiren şirket personellerinden Gülşen Ünlüyurt ise \"Bahattin ara sıra gelmediğinde yokluğu çok belli oluyor. Bence herkes down sendromlu bireyleri çalıştırmalı\" dedi.

CHP\'li Öztrak: Türkiye gerçek gündemine odaklanmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye’nin gerçek gündem konularına bir önce dönmesi gerektiğini belirterek, \"Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti olması yerine Yunan çizmelerini tercih ederim diyen fesin Kadir’i ziyaret edersiniz. Anayasanın açık hükmüne rağmen İstiklal Marşı\'nı tartışmaya açarsınız. Bu tür yaklaşımlar, bu tür provokasyonlara cesaret verir\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Tekirdağ\'ın Çorlu ilcesinde parti teşkilatını ziyaret edip, CHP İl Başkanı Recep Öktem ve Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Çorlu\'da geçen cumartesi günü üzerinde Atatürk resmi bulunan 18 Mart Şehitlere Saygı Yürüyüşü afişlerin yırtılması konusu takip ettiğini belirten Öztrak, \"Olaydan haberim olmasıyla valimizi arayıp Üç Kemaller diyarında Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinin yırtılmasının çok ağır bir provokasyon, çok ağır bir tahrik olduğunu kendisiyle paylaştım. Kendisi de bana hak verdi, bir an önce konunun soruşturulması için talimat verdiğini ve konuyla ilgili de bizleri bilgilendireceğini valimiz ifade etti. Bekliyoruz. Konunun takipçisiyiz. Çünkü mesele ciddidir. Tekirdağ’da provokasyon girişiminin olduğunu göstermektedir. Bu gündem değiştirmek için olabilir, başka amaç olabilir. Biz buna hiçbir şekilde ulu önderimize saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz. Takipçisi olacağız. Yine başka bir olay .57’inci Alay Şehitliği var. Çanakkale 57’nci Alay Şehitliği\'nde taşlar sembolik o taşlarda Tekirdağlı şehitlerimizin adları bulunuyor. Onların isimlerini kaldırmışlar. Bu da ayrı bir olay. Bunu da soru önergesi verdim. Açıkçası suç duyurusu var arkadaşlarımızın ki, doğru yapmışlardır. Hiçbir şekilde partimizin kurucu genel başkanı, bu ülkenin, Cumhuriyet\'in kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak bu tür girişimler kitleleri tahrik etmekten öteye gitmez. Bu tür insanların yaptığı saygısızlıktan da Atatürk’ümüze hiçbir halel gelmez. Bunu açık, seçik görelim ve bilelim. Bu işin arkasını bırakmayacağız ve bunları yapanların bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyoruz\" dedi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bir süre önce hastanede tedavi gören yazar Kadir Mısıroğlu\'nu ziyaret etmesine tepki göstererek, \"Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti olmasını yerine Yunan çizmelerini tercih ederim\' diyen fesin Kadir’i ziyaret edersiniz. Anayasanın açık hükmüne rağmen İstiklal Marşı\'nı tartışmaya açarsınız. Bu tür yaklaşımlar, bu tür provokasyonlara cesaret verir. Bu nedenle ülkenin gündemi olması gereken yere gelmeli. Bakın arkadaşlar, iktisaden ekonomi olarak baktığınız zaman her geçen gün bu milletin sıkıntıları artıyor. İşsizlik halen çift haneli rakamlarda, aşağıya düşme eğilimi de göstermiyor. Son 10 gün içinde dolara dönüp baktığınız zaman yüzde 2,5 değer kaybetmiştir. Sadece şirketlerin döviz açıkları veya net dış borçları şuan itibariyle değerlendirdiğiniz de 10 günde şirketlerin bilançolarına baktığınız zaman 20 milyar liralık kur zararı girdi. Bunları konuşacağımıza Türkiye gündeminde hiç olmamasına rağmen, hiçbir şekilde cesaret edilip de söylenmemesi gereken anayasaya aykırı olan bir sürü konuyu tartışır hale geliyoruz. Bunlar son derece yanlış. Türkiye önümüzdeki sorunları aşmak üzere gerçek gündemine de odaklanmalıdır\" dedi.

MİT ve Jandarmanın ortak operasyonunda PKK\'ya ait patlayıcı ele geçirildi

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, teröristlerin saldırılarda kullanmak üzere hazırladığı el yapımı patlayıcı ele geçirilerek, ihma edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Şırnak MİT Bölge Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucunda Uludere ilçesi Yemişli köyü Yekmal mezrası ile Habur II bölgesi arasında PKK/KCK terör örgütü tarafından güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılmak üzere gizlenmiş vaziyette, 2,5 kg plastik patlayıcı madde, 8 adet elektrikli fünye, 2 adet el yapımı patlayıcıalıcı ateşleme anahtarı, 200 metre iletken kablo, 1 adet 6 voltluk akü, 4 adet büyük pil, 8 adet parça tesiri için mermer parçası, 3 adet kalem pil, 2 adet elektrikçi bandı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen el yapımı patlayıcının daha sonra imha edildiği öğrenildi.

Şehrin ortasında soyunan genci linç etmeye kalktılar

YOZGAT Cumhuriyet Meydanda çırılçıplak soyunan genci yaklaşık 40 kişi linç etmeye kalktı. Polisin öfkeli kalabalığın elinden zor aldığı İran uyruklu Mehrdad Tafakori (22) adlı genç hastaneye kaldırılırken, gencin ruhsal sorunlar yaşadığı belirtildi. Linç girişimi görüntüleri amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda bugün öğleden sonraki saatlerde çırılçıplak soyunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen Mehrdad Tafakori adlı genç burada bulunan vatandaşların meydan dayağına maruz kaldı. Biranda şehrin en işlek meydanında soyunan Tafakori\'ye önce birkaç kişi müdahale ederek tartıştı. Sayıları biranda yaklaşık 40 kişiyi bulan öfkeli grup Tafakori\'yi tekme ve tokatlarla yere yatırarak öldüresiye dövdü.

İhbar sonucu olay yerine gelen polisler, genci öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yozgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehrdad Tafakori’nin hastanede gözetim altında tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, Mehrdad Tafakori adlı gencin ruhsal sorunlar yaşadığını ve buna benzer daha önce de birkaç girişiminin olduğunu bildirdi.

Cuma öğretmen, Mehmetçik için şiir yazdı

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde öğretmen Cuma Yat, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için \'Haydi aslanlarım haydi\' isimli şiir yazdı.

10 yıldır şiir yazan Şehit Ahmet Demir İlkokulu Müdür Yardımcısı Cuma Yat, Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Hardekatı\'na katılan askerlere destek amacıyla \'Haydi aslanlarım haydi\' isimli 5 kıtalık şiir yazdı. Cuma Yat, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili de yazdığı \'Selam olsun\' isimli şiirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından okunduğunu belirterek, \"Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiklerimize destek olmak amacıyla \'Haydi aslanlarım haydi\' isimli şiir yazdım. Güzel tepkiler aldım\" dedi. Cuma Yat\'ın yazdığı şiir şöyle:

\"Al bayraklı neferlerim

Korku salan yiğitlerim

Zafer haberi beklerim

Haydi arslanlarım haydi

***

El açtık duaya durduk

Mazluma biz siper olduk

Tüm ülke hayaller kurduk

Haydi arslanlarım haydi

***

Yürekte imanımızla

Tarihteki şanımızla

Destan yazdık kanımızla

Haydi arslanlarım haydi

***

Tutacağım tek dalımsın

Bekam sensin varlığımsın

İstikbaldeki adımsın

Haydi arslanlarım haydi

***

Gökte ay yıldız parlıyor

Düşmanın tir tir titriyor

Zafer müjdesi geliyor

Haydi arslanlarım haydi.\"

