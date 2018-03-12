DHA YURT BÜLTENİ-15

Muğla Belediye Başkan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı (2)

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle denize düşerek yaşamını yitiren Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ, ikindi namazından sonra toprağa verildi. Altındağ\'ın cenazesi, Çiftlik Mahallesi\'ndeki evinde helallik alınmasının ardından yaklaşık 400 metre mesafedeki Aşağı Yalı Camii\'ne götürüldü. Bodrum protokolünün yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün ve Milas Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Tokat\'ın da katılımıyla ikindide kılınan cenaze namazı sonrası Altındağ, Aşağı Yalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Altındağ\'ın eşi Nagihan Meryem Alıtndağ, oğlu Yiğit Altındağ ile Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, taziyeleri kabul etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Namazdan görüntü

- Cenazenin mezarlığa getirilmesinden görüntü

Haber: Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Van, Shopping Fest\'e hazırlanıyor

VAN\'da, 15 Mart-5 Nisan günlerinde, 4\'üncüsü düzenlenecek \'Van Shopping Fest\' için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Van Valiliği\'nce bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü M. Suat Ekici ile kamu kurumlarının müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Van\'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması ve yerel piyasanın canlandırılması için bu yıl 15 Mart-5 Nisan günlerinde, 4\'üncü kez \'Van Shopping Fest\'in yapılacağı belirtildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van\'a gelen turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 60\'tan fazla artış olduğunu belirterek,\" Van\'a gelen turist sayısı ile ilgili ilk işaretler çok olumlu, çok güzel. 2017 yılının Ocak ve Şubat ayı ile bu senenin Ocak ve Şubat ayını kıyasladığımızda yolcu giriş sayısında büyük bir artış görüyoruz. Geçen yıl Kapıköy’de Ocak ayında 16 bin, Şubat ayında 33 bin yolcu girişi olmuş şehrimize. Bu seneye baktığımızda Ocak ayında yolcu girişi 30 bine yakın, Şubat ayında da 48 bine yaklaştı. Yolcu giriş sayısında yüzde 60\'tan fazla artış olduğunu görüyoruz\" dedi.

Vanlıların kentteki huzur ve güven ortamına sahip çıkmaları gerektiğini vurgulayan Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

\"2015 yılından bu yana Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başarıyla organize edilen ve bir hayli ilgi çeken, gündem oluşturan, bu etkinlik; bu yıl valiliğimizin koordinesinde ama kentteki paydaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz. İlimizde gerçekleştirilen birçok güzel etkinlikler fuarlar, festivaller, konserler ve yeni yatırımlar huzur ortamının varlığı ile mümkündür. Vanlı kardeşlerimizden bu huzur ortamına sahip çıkmalarını, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmalarını özellikle istiyorum. 2017 yılında alışveriş festivali döneminde Mart ve Nisan aylarında ilimizi 150 bin yerli, 110 bin yabancı turist ziyaret etmiştir. Bu yıl rakamların daha yukarılarda gerçekleşmesi için daha teferruatlı bir program hazırladık. Tüm Vanlı hemşehrilerimi 15 Mart\'taki açılış kortejine davet ediyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplantıdan genel ve detaylar

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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Çocuklar, Afrin şehitleri için fidan dikti

KAYSERİ\'de Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı evlerde kalan çocuklar, Afrin şehitleri için fidan dikti. Çocuklar ayrıca, şehitlerin isimlerinin yazdığı künyeleri diktikleri fidanlara astı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü Evleri\'nde kalan çocuklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin operasyonunda şehit olan askerler için anma etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda çocuklar Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bahçesine fidan dikerek, hazırladıkları asker künyelerini fidanlara astılar. Etkinlikle ilgili konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, \"Bizler daha önceden de çocuk evleri sitesi çocuklarımıza bir etkinlik yapmıştık. Afrin\'de kahramanca savaşan asker ağabeylerine mektup yollamışlardı. Güzel bir etkinlik olmuştu. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra çocuklarımız yanımıza gelerek Afrin\'deki şehitlerimiz için fidan dikmek istediklerini söylediler. Buna biz çok memnun olduk\" dedi.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ise, \"Bugün bu yavrularımızla beraber Afrin\'deki askerlerimize oradaki güvenlik görevlilerimize destek olmak amacıyla buradayız. Bu çocuklar büyüyecekler memleket sevdasıyla onlar da belki bir gün şehit olacak. Şehitler inancımıza göre ölmüyorlar. Biz burada onların adına ağaç dikerek hem bu kardeşlerimize vatan ve asker sevgisini aşılıyoruz hem de onlara bakıyoruz. Dolayısıyla yavrularımızın bu projesine yanlarında olarak katkı sağlıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ile röportaj

-Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz ile röportaj

-Fidan dikilirken görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera:Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,DHA)

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Uzm. Dr. Uluhan: Kızılay 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor

TÜRKİYE Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Uluhan, \"Daha önce Kızılay\'ımız 300 bin ünite kan alırken, bugün 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor. Ayrıca dünyada çok önemli olan güvenli kan konusunda düzenli, güvenilir ve parasız kan toplama işi artık oturmuş durumda\" dedi.

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ve Türk Kan Vakfı\'nın Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Türk Kızılayı ile ortaklaşa düzenlediği 11\'inci Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Antalya\'nın Manavgat ilçesinde başladı. Kongrede, kanın temini, toplanması, işlenmesi ve her türlü kalite çalışmaları yapıldıktan sonra hastaya transfüzyonu ve sonrasında da kanla ilgili herhangi bir reaksiyon olup olmadığına dair çalışmalar değerlendiriliyor.

\'ÇOK AZ BİR FARK KALDI\'

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği ve Kongre Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Uluhan, 15 yıl önce Türkiye\'de 1 milyon 800 bin ünite kan tüketimi olduğunu belirterek, \"Daha önce Kızılay\'ımız 300 bin ünite kan alırken, bugün 2 milyon ünitenin üzerinde kan topluyor. Ayrıca dünyada çok önemli olan güvenli kan konusunda düzenli, güvenilir ve parasız kan toplama işi artık oturmuş durumda. Türk Kızılayı bunu gerçekleştiriyor. Bölge kan merkezleri kuruldu, temin konusunda bir takım güçlükler aşıldı. Kızılay\'da 10 yıllık süreç içinde bu hedef konuldu. Kızılay bu hedefine ulaştı, hatta 2 milyonu da geçti ama Türkiye\'de kan kullanımı artarak 2 milyon 300 bin, 2 milyon 400 bin üniteye çıktı. Çok az bir fark kaldı. Yakında da ona ulaşılır. 1- 2 sene içerisinde ihtiyaç olan kanın tamamı toplanacak\" dedi.

\'EĞİTİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR\'

1996 yılında kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbının uzmanlığının olmadığı bir alanda görevlendirildiklerini anlatan Uzm. Dr. Ramazan Uluhan, bir dernek kurarak eğitim vermek hedefiyle yola çıktıklarını anlattı. Derneğin kuruluşundan bu yana eğitimlere aralıksız devam ettiklerini kaydeden Uzm. Dr. Uluhan, \"O günden bugüne 11 ulusal kongre yaparak dünyadaki gelişmeleri kendi kan bankası çalışanlarımıza aktardık ve onları bu bilgilerden haberdar ettik. İlk başlarda da büyük temel kurslarla başladık. Bu anlamda bugün kongremizle birlikte 21\'nci temel kursumuzu da yapıyoruz\" diye konuştu.

Kan ve kan ürünleriyle ilgili çeşitli paneller, uydu bağlantılı sempozyumlar, bildiri ve poster sunumlarının yer aldığı kongre 15 Mart\'ta sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kongreden görüntüler

- RÖP: Ramazan Uluhan

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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Ay Yıldız temalı koreografi için 1 ay çalıştılar

ÇORUM\'da 120 öğrenci, ay ve yıldız temalı koreografileriyle hem İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yılını kutladı hem de Mehmet Akif Ersoy’u andı.

Çorum’da Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Örs eşliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 97 yılı ile Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri çerçevesinde koreografi hazırladı. Bugün okul bahçesinde gerçekleştirilen programla hazırlanan koreografi sahnelendi. Etkinlik kapsamında katılan 120 öğrenci ay, yıldız oluştururken, İstiklal Marşı’nın tamamını da okudu.

Koreografinin sonunda öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de teröristlerle mücadele eden Mehmetçik için “Şehitlerimize rahmet olsunö ve “Afrin’deki ordumuza selam olsunö sloganları attı.

Etkinliğin koordinatörü Atatürk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nihat Örs, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin ruhunda milli bir mutabakat oluşturduğunu dile getirdi.

İstiklal Marşı’nın vatanı savunmayı bir borç olarak anlattığına dikkat çeken Örs, “Bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılını kutlamaktayız. 12 Aralık 1921 günü kabul edilen İstiklal Marşımız, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletin hislerine tercüman olduğu milli mutabakat metni olarak milletin kalbinde yer bulmuştur. Çaresizlik içinde bocalayan millete yeniden ayağa kalkışın yolunu gösteren, adeta milletin damarlarında dolaşan taze kan olan bu şiir Türk milletinin ruhudur. Kahramanlık ve inanç duygularını harekete geçirerek tek vücut olup düşmana karşı savaşmayı bir vatan borcu olarak anlatan, Türk tarihinin en önemli kırılma noktalarındandırö diye konuştu.

Hazırladıkları koreografiyle ay ve yıldız etrafında toplanan Türk milletini anlatmaya çalıştıklarını belirten Örs, “Biz de Atatürk Anadolu Lisesi olarak İstiklâl Marşımızın Türk Milleti için önemini öğrencilerimizin içlerinde hissederek anlamaları için ‘Bayrak Vatandır’ konulu Ay Yıldız koreografisi hazırladık. 120 öğrencimizin katılımı ile yaptığımız bu çalışmada bitkin ve çaresiz Anadolu insanının ay yıldız etrafında kenetlenmesini, tam bağımsız Türkiye’nin temellerinin atılmasını anlatmaya ve yaşamaya çalıştık. Bu duyguların her zaman canlı tutmaya ihtiyacımızın olduğu şu günlerde özellikle ordumuzun Afrin’de terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede İstiklal Marşımızın anlamı daha da artmaktadır. Milletimizin sonsuza dek var olma mücadelesi İstiklal Marşındaki ruh ile devam edecektirö dedi.

Aralık ayından bugüne kadar bir hazırlık aşaması geçirdiklerini dile getiren Örs, öğrencilerle birlikte ise 1 ayda bu koreografiyi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Öğrencilerle etkinliği paylaştıklarında olumlu tepkiler aldıklarını kaydeden Örs, “Öğrencilerimiz etkinliğe katılmak için adeta birbirleriyle yarıştılar. Katılamayan öğrenciler üzüntülerini belirttiler. Bu da gençlerimizin ileriye doğru yapacakları faaliyetlerde bizi umutlandırdı. Ayrıca bir gurur kaynağımız olduö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Öğrencilerin toplanması

-120 öğrencinin Ay Yıldız oluşturması

- İstiklal Marşısın okunması

- Nihat Örs, açıklama

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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CHP\'li Kayışoğlu\'ndan, istismar ve şiddete dikkat çekmek için yürüyen kadınlara destek

CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzlerine dikkat çekmek için 3 Mart’ta Çanakkale’den Ankara’ya yürüyüşe geçen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz’e destek verdi. Kayışoğlu, kadınlarla birlikte yürüdü.

Çanakkale\'de yaşayan Dilek Taş (46) ve Hülya Kurt (43) ile Kocaeli\'de yaşayan Nursel Karagöz (46), Türkiye\'de yaşanan çocuk ve kadınlara istismar ile şiddete ve hayvan tecavüzleri ile doğa katliamlarına dikkat çekmek amacıyla 3 Mart\'ta Ankara\'ya doğru yürüyüşe geçti. Taş, Kurt ve Karagöz, yürüyüş güzergâhındaki Bursa\'ya yaklaştı. Hazırladıkları 9 maddelik dilekçe ile yola çıkan ve 40 gün boyunca yolda toplayacakları imzaları Ankara\'da TBMM\'ye teslim edecek kadınları, CHP Bursa Milletvekili, TBMM Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu karşıladı.

Üç kadına yürüyüşte eşlik eden Kayışoğlu, \"Sadece acı olaylar yaşandığında değil, yaşanmadan da kamuoyunda duyarlılık yaratmak için Çanakkale’den Ankara’ya yürüyen üç kadın arkadaşımıza bu çabaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Bugün yanlarında olmak istedim. Bu nedenle Bursa’ya yaklaşırken onları karşılayarak, onlarla olduğumuzu iletmeyi arzu ettim\" dedi.

TBMM’de çocuk istismarının önlenmesi için kurulan komisyonunun da üyesi olan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, \"Son yaşanan olaylardan sonra iktidarın harekete geçmesi önemlidir; ancak bu komisyon aşamasında defalarca dile getirdiğimiz halde sözlerimiz hep karşılıksız kaldı. Bizler, defalarca söyledik, \'Meclis’te çocuk ve kadına dönük istismar konusunda sürekli bir komisyon kurulmalı ve bu komisyon sürekli olarak çalışmalı\' dedik. Ancak, dinletemedik. Daha fazla geç kalınmaması için sadece cezai yaptırımlar değil, eğitim konusunda da önemli adımlar atılmalı. İktidarın oluşturduğu komisyonun çalışmalarına dönük duyumlarda, rehber öğretmen sayısının artırılacağı söyleniyor. Bu önemli bir gelişme ama 10 Kasım 2017’de rehber öğretmenlere dönük yayınlanan yönetmelik de ortadan kaldırmalılar. Yoksa rehber öğretmen sayısının artmasının bir önemi olmayacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Milletvekili Kayışoğlu\'nun kadınlarla yürümesi

-Kayışoğlu açıklama.

Haber-Kamera: BURSA, (DHA)