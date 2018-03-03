DHA YURT BÜLTENİ-15

120 öğrenci, bedenleriyle \'Afrin\' yazıp, Türk bayrağı açtı

TEKİRDAĞ\'da Malkara Anadolu Lisesi\'nin öğrencileri, Afrin\'de düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 8 askerin şehit olmasının ardından, harekata destek vermek için okul bahçesinde bedenleriyle \'Afrin\' yazıp, Türk bayrakları açtı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de terörist unsurlara yönelik yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün 8 asker şehit olurken, 13 asker de yaralandı. Gelen şehit haberleri üzerine Malkara Anadolu Lisesi\'nden 120 öğrenci, harekata destek vermek ve Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek için okul bahçesinde bedenleriyle \'Afrin\' yazısı oluşturdu. Türk bayrakları da açan öğrenciler, \'Var olsun Türk Silahlı Kuvvetleri\', \'Kahrolsun bölücü terör örgütleri\' sloganları attı.

Tekirdağ İl Öğrenci Meclis Başkanı ve Malkara Anadolu Lisesi öğrencisi Erkay Moloz, harekatta 8 askerin şehit olduğu haberini aldıklarında büyük üzüntü duyduklarını belirterek, \"Bu durumdan dolayı beni sabaha kadar uyku tutmadı. Sabah okula gittiğimde arkadaşlarıma sesimizi Mehmetçiğe kadar duyuralım dedim. Şehitlerimizin acılarını hep beraber paylaşalım. Okul idaresinden gerekli izinleri alıp, arkadaşlarımla birlikte toplandık ve okulun bahçesinde bedenlerimizle \'Afrin\' yazısı oluşturduk. Malkara Anadolu Lisesi ailesi olarak Mehmetçiğimizin yanındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Okul bahçesinde toplanan öğrenciler

Öğrencilerin Afrin yazısı oluşturması

Türk bayrakları açılması

Öğrencilerin slogan atması

Öğrencisi Erkay Moloz\'un konuşması

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)-

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Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis\'te askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunurken, dünkü çatışmada yaralı askerleri de tedavi gördüğü olarak hastaneler ziyaret etti. Akar\'a; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

TSK\'dan yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ın, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan akerleri ziyaret ettiği belirtildi. Akar\'ın, 2’nci Jandarma Komando Tugayı\'na giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilediği de bildirildi.

Yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar için şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 01 Mart 2018 tarihinde çatışmalarda yaralanan ve Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etmiş, bilahare 2’nci Jandarma Komando Tugayına giderek şehitleri nedeniyle birliğe başsağlığı dilemiş, kahraman ve fedakâr personeline iyi dileklerde bulunmuş ve burada;

** Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edileceğini,

** Bu kapsamda şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, teröristler ile bunlara destek veren güç merkezlerinin mutlaka hüsrana uğratılacağını,

** Harekât esnasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde icra edildiğini, harekât bölgesinde kalan sivillerin temel ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığını, sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlandığını,

** Harekâtın temel maksatlarından birinin de terör örgütü tarafından her türlü zulüm ve baskıya maruz kalan Suriyeli kardeşlerimizin, teröristlerden temizlenen bölgelerde güven ve huzur içinde topraklarına, evlerine dönmelerini sağlamak olduğunu, nitekim teröristlerden temizlenen yerlerde Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmeye başladıklarını,

** Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade etmiş,

** Son olarak 4’üncü Komando Tugay Komutanlığını ziyaret ederek Zeytin Dalı Harekatı’ndaki başarılarından dolayı Tugay Komutanı başta olmak üzere Tugay mensuplarını takdir ve tebrik etmiş, personele hitabının ardından icra edilen tören, Komando Andının topluca okunması ile sona ermiştir.\"

\"Orgeneral AKAR bu vesile ile Zeytin Dalı Harekatı’nın başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temennisinde bulunmuştur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Fotoğraflar

Haber: Hatay (DHA)

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\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 42\'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi (4)

İSLAHİYE\'DEN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezinden Suriye sınırına jandrma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucuları sevkiyatı devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi\'nden çıkan timler, operasyon bölgesine hareket etti. Operasyon bölgesine gitmek üzere merkezden zırhlı araçlar ve minibüslerle çıkan güvenlik görevlilerine havadan bir helikopter güvenlik amacıyla eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müşterek Görev Merkezi

- Zırhlı araçlar ve minibüslerin gidişi

- Havada Helikopterin geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Gümüşhane\'nin \'Yılın Onur Ödülü\', Aydın Doğan\'a layık görüldü



GÜMÜŞHANE Vizyon Dergisi tarafından gerçekleştirilen \'2017 Yılın En\'leri\' anketinde dereceye giren isimlere düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törende \'Yılın Onur Ödülü\' Aydın Doğan\'a layık görüldü.

Gümüşhane Vizyon Dergisi, 2017 yılında Gümüşhane ve ülke için çalışan, başarılı olan birçok sektördeki Gümüşhaneliye ödül vermek için \'2017 yılın En\'leri\' anketi düzenledi. İnternet üzerinden başlatılan ankette 33 bin 380 kişi oy kullandı, 20 başlıkta yılın enleri belirlendi. Belirlenen isimler için Ankara\'da özel bir otelde program düzenlendi. Törene Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Cihan Pektaş, Osman Akgül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Ticaret Odası Başkanı İsmail Akçay, Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ve çok sayıda Gümüşhaneli katıldı.

Programda ilk olarak Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'de terör unsurlarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen askerler için Kuran\'ı Kerim Tilaveti okundu. Törenin açılış konuşmasını Gümüşhane Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna yaptı. Üç yıl önce yayın hayatına başladıklarını söyleyen Alper Tuna, \"Bu törenin amacı sanattan, spora, siyasetten iş dünyasına öne çıkan hemşehrilerimizi sizlere tanıtmak ve başarılarını taçlandırmaktır\" dedi. Daha sonra ödül törenine geçildi.

YILIN EN\'LERİ ÖDÜLLERİNİ ALDI

Törende yılın bürokratı seçilen Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ödülünü eski bakanlardan Mahmut Oltan Sungurlu\'dan aldı. Vali Memiş, kendisine takdim edilen ödül için teşekkür etti. \'Yılın Onur Ödülü\'ne ise Doğan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan layık görüldü. Geceye katılamayan Aydın Doğan adına ödülünü, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel aldı.

\'Yılın Siyasetçisi Ödülleri\'ni AK Parti Milletvekilleri Osman Akgül ile Cihan Pektaş, \'Yılın Belediye Başkanı Ödülü\'nü Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Yılın \'STK Ödülü\'nü Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kuran\'ı Kerim tilaveti okunması

-Vizyon Dergisi İmtiyaz Sahibi Alper Tuna\'nın konuşması

-Ödül töreninden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM / ANKARA (DHA)

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