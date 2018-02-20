DHA YURT BÜLTENİ-15

JÖH ve PÖH, \'meskun mahal\' operasyonları için Afrin\'e gidiyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında Türkiye\'nin çeşitli illerinden jandarma özel harekât (JÖH) ve polis özel harekât (PÖH) timlerinin sınır bölgesine sevk ediliyor. Jandarma ve polis özel harekat timlerinin harekat kapsamında Afrin bölgesinde \'meskun mahal\' operasyonlarına katılacağı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak tarihinde Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında sınıra sevkiyat devam ediyor. Bugüne kadar 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği harekât kapsamında sınır bölgesine Türkiye\'nin çeşitli illerinden JÖH ve PÖH timlerinin sevk edilmesine başlandı. Sınır bölgesine sevk edilen timler, harekat kapsamında Afrin bölgesinde \'meskun mahal\' operasyonlarına katılacak.

KRİTİK NOKTALAR CİNDERES VE RACO

Afrin bölgesinde kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen Afrin\'in Cinderes ve Raco beldelerinin etrafındaki tepeler \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın 32\'nci gününde kontrol altına alındı. Beldelere bağlı birçok köyde harekât kapsamında teröristlerden temizlendi. Önümüzdeki günlerde ise Cinderes ve Raco beldelerinin teröristlerden temizlenmesi yeni bir hazırlık yapıldığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bölgeye JÖH ve PÖH timlerinin Cinderes ve Raco beldelerinde olabilecek \'meskun mahal\' operasyonlara katılmak için sınır bölgesine sevk edilerek hazır şekilde bekletileceği öğrenildi.

JÖH VE PÖH\'ÜN BAŞARILI OPERASYONLARI

JÖH ve PÖH timleri hendek operasyonları sırasında Diyarbakır Sur, Şırnak\'ın Silopi, Cizre ve İdil ilçesinde, Mardin\'in Derik, Dargeçit ve Nusaybin ilçesinde, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde \'meskun mahal\' operasyonlarını başarılı şekilde tamamlamıştı.

ADIYAMAN, İZMİR VE KOCAELİ\'NDEN SEVK EDİLMEYE BAŞLANDI

Harekat kapsamında Adıyaman, İzmir ve Kocaeli\'den \'JÖH ve PÖH timleri, \'meskun mahal\' operasyonları için Afrin\'e gitmek üzere sınır kentlerine sevk edildi.

Görüntü Dökümü(ADIYAMAN GÖRÜNTÜLERİ İLE)

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-Şehit Er Özgür Güven Kışlası

- Vatandaşların toplanması

- Kurban

- Askerleri uğurlanması

- Konvoy oluşturulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: MURAT VAROL / KİLİS (DHA)

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Simitçiden çocuklara yönelik cinsel istismara tepki

Kocaeli\'nin Derince ilçesinde, sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan simitçi Erkan Ayhan, bu kez de çocuklara yönelik cinsel istismara tepki gösterdi.

Derince\'de simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, daha önce birçok kez günlük kazancını yardım kuruluşlarına bağışlarken, bu kez ise çocuklara yönelik cinsel istismara tepki gösterdi. Erkan Ayhan, \'Daha kaç çocuk be reis\' ve \'Çocuklara cinsel istismara idam\' yazan tişört giyerek simit sattı. Tişörtü ile mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Erkan Ayhan, \"Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletvekillerimizden en kısa zamanda gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Benim amacım sadece farkındalık yaratmak, milletimizi sağduyuya çağırmak istiyorum. Referandum yapılacaksa idam için yapılsın istiyorum meclisimizde\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Simitçi Erkan Ayhan\'ın simit satması

-Simitçi ile röp.

-Müşteri ile röp.

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN/DERİNCE(Kocaeli)

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Kahvehaneye diye çıktı, bir haftadır haber alınamıyor

İZMİR\'in Kınık ilçesindeki evinden, \"Kahvehaneye gidiyorum\" diyerek çıkan 65 yaşındaki Ahmet Avcı\'dan bir haftadır haber alamayan yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Evli ve 5 çocuk babası, emekli çiftçi Ahmet Avcı, geçen 13 Şubat Salı günü, saat 14.30 sıralarında eşi Aziye Avcı\'ya kahvehaneye gideceğini söyleyerek Kınık\'ın kırsal Poyracık Mahallesi, Karasu Sokak\'taki evlerinden ayrıldı. Avcı\'nın saat 18.30\'a kadar eve dönmemesi üzerine merak eden yakınları, kahvehaneye gitti. Kahvehanedekiler Avcı\'nın hiç uğramadığını söyledi. Bunun üzerine yakınları bu defa gidebileceği yerlere baktı, ancak yine bir sonuç alamadı. Avcı\'nın yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, gece boyunca Avcı\'yı aramalarına rağmen bulamayınca Arama Kurtarma Derneği\'nden (AKUT) yardım istedi. Ancak, AKUT ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Avcı\'nın özel bir bankada çalışan oğlu Engin Avcı\'nın girişimleri ile bu defa geçen 15 Şubat\'ta arama kurtarma derneği YAKUT tarafından da arama yapıldı. Fakat bu aramada da diğerlerinde olduğu gibi Avcı\'ya rastlanmadı. Ahmet Avcı\'nın 44 yaşındakı kızı Nurten Avcı, babasını şizofreni hastası olduğunu belirtip, \"Bugüne kadar ilaçlarını devamlı verdik. Bu nedenle, ilaç almadığı zaman nasıl bir durumla karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Aram kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri dağ, tepe babamı aradı. Bizler de çevre il ve ilçeleri, hastaneleri, huzurevlerini, misafirhaneleri dolaşıp, babamızı aradık. Ancak, sanki yer yarıldı da içine girdi, bulamadık. Hayatından endişe ediyoruz\" dedi. Aziye Avcı da eşinin kimseye zararı olmayan biri olduğunu belirtip, \"Bulunması için yetkililerden yardım istiyoruz. Eşimi gören ya da bilenlerden de en yakın polis ve jandarma karakoluna ihbarda bulunmalarını rica ediyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kayıp Ahmet Avcı\'nın fotoğrafı

-Ahmet Avcı\'nın kızı Nurten Avcı ve eşi Aziye Avcı ile röp.

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA)

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300 yıllık çınar ağacı için projeyi değiştirdiler

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Hendek ilçesinde yapımı devam eden Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi\'nin projesi 300 yıllık çınar ağacının zarar görmemesi için değiştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Hendek\'te yapımı devam eden Uludere İçmesuyu Arıtma Tesisi\'nde inceleme yapan SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, alanda bulunan 300 yıllık çınar ağacı için projenin değiştirildiğini söyledi. Rüstem Keleş, projenin asırlık çınara göre revize edildiğini ve çevreyi koruma noktasında çok hassas hareket ettiklerini belirterek, \"Kot olarak da cazibe ile su verebilmek için bu bölgeyi belirledik. Bölgede yaklaşık 300 yıllık bir çınar ağacımız var. Hem kot olarak hem lokasyon olarak tesisi burada yapmak zorunda kaldık. Fakat çınar ağacını da özellikle su ve çevre ile ilgilenen bir kurum olarak korumak zorundaydık\" dedi. Rüstem Keleş, ağacın korunması için proje çalışanlarına gerekli talimatı verdiklerini ifade ederek, \"Arkadaşlarımıza hem çınar ağacının korunması hem de arıtma tesisi ile ilgili talimat verdik. Güzel bir proje ortaya çıkardık. Hem tesisimiz arzu ettiğimiz lokasyonda projelendirildi, hem de yaklaşık 300 yıllık çınar ağacımızı tek bir zarar vermeden korumuş olduk. Çınar ağacını yakından incelerseniz içinin oyuk olduğunu göreceksiniz. Zaman zaman insanların çeşitli vesilelerle sığındığını, hatta ateş yaktığını gördük. Biz projemizle hem bu ağacın yangından ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmesini engellemiş olduk hem de bakımı yapılmış oldu. Yaklaşık 2,5 milyonluk projemizle bölgedeki mahallelerimize pırıl pırıl arıtılmış Uludere suyunu inşallah ulaştırmış olacağız. Projemiz kısa süre içerisinde tamamlanmış olacak. Çevrelediğimiz koruma bandıyla arıtma tesisimizin ve çınar ağacımızın çok uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayacağız. Doğal varlıklarımızı hassasiyetle korumak konusunda maksimum gayret göstermemiz gerekiyor\" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerinin asırlık çınarın bakım işlemlerini gerçekleştirdikleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ağaçtan görüntü

-Tesislerden görüntü

-Rüstem Keleş ile röp.

Haber:HENDEK(Sakarya),(DHA)

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Özel-Kar yağmayınca vatandaş kaymasın diye serilen halılar dekor oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin kışın vatandaşın kaymaması için kentin en işlek caddelerine serdiği halılar, kar yağmayınca işlevini yitirdi, dekor oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl Aralık ayında Hunat, Bankalar ve Kazancılar gibi yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklara, kışın vatandaşların kaymaması için serildi. 1 metre 20 santim enindeki gri renkli halılar monte edildi. Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki halılar, kentte birkaç gün etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşın işini kolaylaştırdı. Vatandaşlar halıların üzerinde kayma ve düşme korkusu yaşamadan yürüdü. Ancak hava sıcaklıkları son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyredip, kar yağmayınca halılar işlevini yitirdi, kaldırımlarda dekor olarak kaldı. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da kurak geçen kış ile ilgili olarak, “İl genelinde kuraklık var. Yağan kar ve yağmur bu kuraklığı gidermedi. Erciyes Kayak Merkezi\'nde de havalar sıcak gidiyor. Şu anda kuraklık hala devam ediyor. Yağan yağmurlar kuraklığı gidermiş durumda değil. Kardan ümidi kestik gibi. İnşallah bu aralar kar yağar. Sıcaklıklar bildiğiniz gibi 14-15 derece, bayağı sıcak. Baktığımızda önümüzdeki günlerde kar yağışı görünmüyor, yağmur yağışı görünüyor. İnşallah yağmur yağdığında bol kar yağar. Uluslararası bir yarışma da yapılacak Erciyes’te. İnşallah onu aksaksız şekilde yerine getirmiş oluruzö diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Kentin farklı noktalarına serilen halılardan görüntüler

-Detaylar

2 dakika 58 saniye / 95 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,(DHA)

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Bodrum\'da savaş gemileri ilgi odağı oldu



Bodrum\'a bu sabah demirleyen 2 Türk savaş gemisi, halkın ilgi odağı oldu.

Bu sabah ilçeye gelen Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait, 58 metre uzunluğunda, 34 askeri personelin bulunduğu ve \'P- 340\' borda numaralı \'Doğan\' isimli hücumbot ile öğle saatlerinde Marmaris Aksaz\'dan gelen \'A-1580\' borda numaralı, 53 metre uzunluğundaki ve 22 askeri personelin bulunduğu, deniz dibi mayın ve ağ gibi maddelerin aranması ve temizlenmesinde görev alan ağ gemisi, ilgi odağı oldu. Gemiler, Kumbahçe Mahallesi Şalvarağa Burnu\'ndaki yanaşma iskelesine demirledi. Bodrumluların hatıra fotoğrafları çektirdiği gemilerin üzerinde askeri hareketlilik gözlendi. Gemilerin Bodrum\'da ne kadar kalacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İskeleye bağlı \'Doğan\' adlı gemisi

- Ağ gemisinin gelişi ve demirlemesi

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM), (DHA)

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Kayapınar\'da 13 dalda meslek kursu açılacak



Diyarbakır\'ın Kayapınar ilçesinde belediye tarafından, Kayapınar Teknik Kursları \'KAY-TEK\' projesi kapsamında, 13 ayrı dalda, 3 bin kişinin meslek sahibi olması için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek kursu açılacak.

Kayapınar Belediyesi, işsiz ve meslek sahibi olmayanlara yönelik \'KAY-TEK\' projesi kapsamında, 13 ayrı dalda 3 bin kişinin meslek sahibi olması için kurs açacak. 26 Şubat\'ta başlaması planlanan proje, Milli Eğitim Bakanlığı, Meksa Vakfı ve İlçe Milli Eğitim ile Halk Eğitim destekli olarak hayata geçirilecek. Kayapınar Belediyesi\'nde düzenlenen \'KAY-TEK\' projesi tanıtım ve imza törenine, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Meksa Vakfı Başkanı Sertaç Işık ve Kayapınar Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çevik katıldı. Projeyle ilgili bilgi veren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, işsiz insanları kısa süreli teknik kurslarla meslek sahibi yapmak istediklerini belirterek, \"Amacımız 2 ya da 3 aylık teknik kurslarla insanları meslek sahibi yapmak. Halk Eğitim, daha çok mesleki bilgi ve beceri üzerine ama bizim teknik kurslar, meslek sahibi olmasını sağlayacak kurslardır. Ayrıca bilgi ve becerilerini de artıracak. İşsiz insanlarımız çok rahat şekilde buna gelebilir. Belirlediğimiz kurslar piyasanın taleplerine göre ihtiyaç olan kurslardır. Başarıyla bitirildiği anda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da verilecek. Hedefimiz bir yıl içerisinde 3 bin insanı kurslara almak ve onlara meslek kazandırmak. Bütün malzeme ve masrafları kendimiz yükleneceğiz. Proje masrafının yaklaşık 1 milyon liraya mal olacağını tahmin ediyorum\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Katılımcılar

-Proje bilgilendirilmesi

- Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ozan Balcı\'nın konuşması

-Protokol imzalanması

-Genel ve detay

207 MB

Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)



