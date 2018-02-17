DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz (2)

\'BARIŞ İSTEYENE ZEYTİN DALI UZATIYORUZ\'

AB Bakanı Ömer Çelik, Adana\'nın Yüreğir ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı\'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, burada partilileri selamladıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Mehmetçiğin Suriye\'de meşru bir mücadele verdiğini anlatan Bakan Çelik, şunları söyledi:

\"Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoruna karşı, birilerinin terör örgütlerine küçük devletçikler kurdurma iradesine karşı, nasıl meşru bir mücadele verdiğini ve teröre geçit vermediğini hep birlikte izliyoruz. Bu operasyonun adı neden Zeytin Dalı? Çünkü bu operasyon Türkmen, Kürt, Arap bütün kardeşlerimize zeytin dalı uzatan bir operasyondur. Barış isteyenlere zeytin dalı uzatıyoruz. kardeşlik isteyene zeytin dalı uzatıyoruz. Ama terör isteyene de Mehmetçiğin o kararlı mücadelesiyle cevap veriyoruz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ekranda canlı konuşması

- AB Bakanı Ömer Çelik\'in salondakileri selamlaması

- Konuşma yapması

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

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KALE SURLARINDAKİ İNTİHAR GİRİŞİMCİSİNE \'ATLA\' DEDİLER



KAYSERİ\'de işten çıkarıldığını iddia ederek, tarihi kale surlarına çıkaraka intihar edeceğini söyleyen H.E. (41), polis tarafından uzun süren ikna çalışması sonrası eyleminden vazgeçirildi.

Akşam saatlerinde Merkez Melikgazi İlçesinde Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde Kayseri Kalesinin surlarına çıkan ve bir süre önce işten atıldığını belirten H.E., intihara kalkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama brandası gerdi. Sur üzerine çıkan polis, H.E.\'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Çevredeki ve trafikte seyreden vatandaşlar olayı cep telefonları ile görüntülerken, bazı vatandaşlar \"Atla\" diye bağırdı. Polis, yarım saat süren ikna çalışması sonrası H.E.\'yi çıktığı surlardan indirerek, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İntihar eylemcisinden görüntü

- Polisin intihar eylemcisini ikna çalışmaları

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- İntihar eylemini görüntüleyen vatandaşlar

- Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ KAYSERİ,DHA)

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50 BİN LİRA BAHİSLE KÖPEK DÖVÜŞTÜREN 2 KİŞİ YAKALANDI



GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde 50 bin liralık bahisle köpek dövüştüren 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde bulunan 9\'u yavru, 19 köpek ise hayvanat bahçesine teslim edildi.

Oğuzeli\'nde 50 bin lira bahisle köpek dövüştüren kişilerin çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçen hayvanseverler, jandarmaya ihbarda bulundu. Harekete geçen jandarma ekipleri, çalışmanın ardından bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, bahis karşılığında dövüştürüldükleri belirlenen 9\'u yavru ve çoğu yaralı 19 köpek bulundu. Köpekler Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne teslim edilirken, jandarma Ş.Ö. ve H.İ.Ö.\'yü gözaltına aldı.

Tedavileri yapılan köpekler, barınaklara yerleştirilirken, sosyal medyadan paylaşılan köpeklerin dövüştürüldüğü görüntülere tepki gösteren hayvanseverler, para karşılığında hayvanlara eziyet edenlerin cezalandırılmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köpeklerin dövüştürülmesi

- Jandarma ekiplerinin baskını

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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GENELKURMAY: 2 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Şemdinli\'de 1, Zeytin Dalı Harekatı\'nda ise 1 olmak üzere 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"17 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir silah arkadaşımız yaralanmıştır. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında icra edilen operasyonlarda ise bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

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BİNGÖL\'DEKİ KAYAK FESTİVALİNE 60 ÜLKEDEN YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

BİNGÖL\'de buyıl 3\'üncüsü düzenlenen Haserek Kayak Festivali\'ne 60 ülkeden ve Türkiye\'nin çeşitli kentlerinden yüzlerce kişi katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'ın da katıldığı festivale katılanlar; Kürtçe, Türkçe ve Zazaca şarkılar eşliğinde eğlenirken, yumurta taşıma, çuval, kızak çekme yarışı yaparak, kar kayağı yapmanın keyfini yaşadı. Kayak alanında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, gençlerin dağlarda huzur ortamı içerisinde eğlenmesini istediklerini belirterek, \"Huzur içerisinde olmamızı Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz sağlıyor. Buradan onlara selamlarımızı gönderiyoruz\" dedi.

Geleneksel olarak düzenlenen 3\'üncü Hesarek Kayak Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haserek kayak merkezinde, \"Dünya Renkleri Bingöl\'de Buluşuyor\" sloganı ile düzenlenen festivale, 60 ülkeden 140 kişinin yanısıra, merkez ve çevre illerden binlerce vatandaş katıldı. Mahalli sanatçıların Kürtçe, Zazaca ve Türkçe şarkılarla başlayan etkinlikte, yumurta taşıma, çuval ve kızak çekme yarışı yapıldı. Vatandaşların doyasıya kayarak eğlendiği festival, kardeşlik ateşi ve meşale gösterisi ile sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, \"Bu Allah\'ın bir nimeti. Hesarek dağı ve çok şükür bu nimeti değerlendirmeye başladık. Kış aylarında çok yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. Doğru bir yatırım olduğunu buradaki kalabalıktan bi zati görmüş oluyoruz. Ben bu tesiste emeği geçen hükümetimize Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu festivallerle burası daha çok iyi canlanıyor. İnşallah şehir merkezine yapacağımız beş yıldızlı termal tesislerle de burayı bütünleştireceğiz. Çok daha güzel bir yer haline gelmiş olacak. Özellikle gençlerimiz için. Bizim için birinci öncelik gençler, ikinci öncelik gençler ve üçüncü öncelik yine gençlerdir. Gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bundan sonra da bir üniversite şehri olan Bingöllümüz\'de gençlerimiz için sosyal faaliyetleri, sanatsal faaliyetleri artırmak için gayretlerimize devam edeceğiz, Burada tabi kayakla, sporla birlikte sosyal aktiviteler, insanların bir araya gelmesi, değişik ilerden gelen insanların burada buluşması çok güzel. Araç plakalarına baktım gelirken, 23 plaka, 44 plaka, 06 plaka, 62 plaka ve Trabzon\'dan gelenler var. İşte ülkemizin birliği, beraberliği için de çok güzel bir tablo\" dedi.

\'GENÇLERİMİZİN DAĞLARDA HUZUR İÇERİSİNDE EĞLENMESİNİ İSTİYORUZ\'

Gençlerin dağlarda huzur içerisinde eğlenmesini istediklerini, bunu da Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğin sağladığını ifade eden Yılmaz, \"Biz bu dağların işte böyle olmasını istiyoruz. Huzur içinde olmasını istiyoruz. Gençlerimizin, insanlarımızın, ülkemizin, dört bir yanından, Dünyanın dört bir yanından 60 ülkeden insanların geldiği festivaller olsun istiyoruz. Bunlar ülkemizde huzur ortamınında, ne kadar ileri bir noktaya geldiğini, pekiştiğini gösteriyor aynı zamanda. İşte bizim özlediğimiz tablo bu. Afrin\'de kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimiz, bizim bu huzurumuzu sağlıyor. Buradan onlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Allah ordumuzun, Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, onları muzaffer eylesin, onların bu çabalarının sonucunda da, hem ülkemizdeki insanlarımız sınırlarımızda güvenli hale gelsin, hem de o bölgelerde Suriye\'de yaşayan kardeşlerimiz de daha huzurlu bir ortamda yaşasınlar inşallah\" diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi\'nde eğitim görürken Bingöl\'e gelen Kamerunlu öğrencilerden Mustafa, \"Trabzon Üniversitesi İstatistik 4\'üncü sınıf öğrencisiyim. Biz Karadeniz Üniversitesi Derneği olarak 60 farklı ülkeden, bugün Bingöl\'de bu şenliğe katıldık. Gerçekten çok memnun kaldık, Tiyatrodan, kayağa bir sürü şeyler yaptık. Allah razı olsun, Bingöl gerçekten güzel bir yer. Trabzon\'da kar görmediğimiz için buraya geldik ve kaymayı becerebildik. Ben kayak yapabileceğimi hiç düşünmemiştim\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hesarek kaya merkezinde kızakla yarışanlar

Peraşüt gösterisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşması

Kameronlu Trabzon Üniversitesinde okuyan Mustafa\'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-

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TSK: HAKURK\'TA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

TSK\'dan, Irak\'ta Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekâtına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

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BURSA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



AFRİN\'de Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında görev yaparken bugün ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in acı haberi akşam saatlerinde Bursa\'nın Merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehit Şahin\'in kaldığı eve Türk bayrakları asıldı.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından beri görev yapan Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin, bu sabah operasyonda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki evli bir kız çocuğu babası Astsubay Kıdemli Uzman Çavuş Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber bu akşam Göksu Şahin\'in Bursa\'da Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi\'nde yaşayan annesi Reyhan ve babası Mustafa Şahin\'e doktor kontrolünde bildirildi. Reyhan ve Mustafa Şahin daha sonra Türk bayrakları ile donatılan evlerinde taziyeleri kabul etti.

Henüz 6 aylık Reyhan Öykü adında kızı bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin\'in yarın Samsun\'un Havza ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin evinin önü

- Şehidin fotoğrafı

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)

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