DHA YURT BÜLTENİ-15

Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı



İZMİT\'te, otomobil ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, İzmit ile Kandıra arasındaki yolun Muratköy Sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AL 7168 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Enver Kaymaz idaresindeki 41 GS 273 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Enver Kaymaz ile otomobil sürücüsü ve sürücünün yanındaki kişi, 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntü

-Kazalı araçlardan görüntü

-Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Uğur AYDIN / İZMİT (Kocaeli) (DHA)

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Gaziantep\'e şehit ateşi düştü



SURİYE\'nin Afrin kentinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın (24) acı haberi, Gaziantep\'te oturan ailesine verildi.

Afrin\'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan\'ın acı haberi, Gaziantep\'in İstiklal Mahallesi\'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan\'a verildi. Acı haberle yasa boğulan 2\'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay\'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan\'ın cenazesi, yarın Adıyaman\'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi\'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman\'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, \"Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay\'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehit Sarıaslan\'ın fotoğrafları

- Şehidin baba evi

- Taziye çadırı

- Taziyeye gelenler

- Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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Falezlerdeki yangın korkuttu

ANTALYA’da, falez kıyı bandındaki ot ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’ndaki falezlerde, saat 18.00 sıralarında kuru ot ve çalılıkların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, falezlerin üst kısmındaki ağaçlara da sıçradı. Yangına, park içindeki itfaiye istasyonundan hortumlar çekilerek kısa sürede müdahale edildi. Yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Falezler kenarından söndürme çalışmalarından

- Falezleri gören karşı kıyıdan alevli görüntü

Haber- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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Düşen helikopterde 2, operasyonda 5 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yapılan en son bilgilendermede operasyonda 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada ; \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin\'de devam eden operasyonlar esnasında 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 11 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir\" denildi.

Bugün saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğraması sonucu 2 asker şehit olurken, Afrin\'de devam eden operasyonlar esnasında ise şehit sayısı 5\'e yükseldi.

ÖZEL BİRLİKLER YOLA ÇIKTI

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere çeşitli illerden Hatay\'ın İskenderun İlçesi\'ndeki Deniz Er Eğitim Alayı Kışlası\'na gelen özel komando birlikleri, Hassa ve Kırıkhan\'dan Afrin bölgesine hareket etti. Kışladan çıkan zırhlı araç konvoyunun sınır hatlarından bölgeye geçiş yapacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Zırhlı araçların birlikten çıkışı

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-HATAY

-Bölgeden görüntü

-Bölgedeki helikopterlerin görüntüsü

-Ambulansların görüntüsü

-Askeri araçların bölgeye gitmesi

-detaylar

Haber: HATAY (DHA)

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Akşener: Cumhurbaşkanı bize kızıyor, Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için bugün Aydın\'a geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı kastederek, \"Şimdi son zamanlarda çok kızıyor. Bize kızıyor, gerçekten çok üzülüyorum; CHP\'ye ve Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor. Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor. Göze giren çöp gibiyiz\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak için Aydın\'a geldi. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener\'i çok sayıda kişi zaman zaman yağan yağmura rağmen yalnız bırakmadı. \"Biz Aydın\'ı Efeler diyarı olarak bilirdik. Meğer Aydın aynı zamanda Bakanlar diyarıymış\" diyen Akşener, \"Millet bana Başbakan Meral diye bağırdı. Ben dedim ki öyle söylemeyin sonra tepedeki çok kızıyor. Çünkü Başbakan Meral dediniz bir Başbakan uçtu. Bir daha Başbakan Meral dediniz bu kez öbürü de uçtu. İki Başbakan yediniz. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Meral diyorsunuz o arkadaşta uçacak. Onlara sabaha kadar uyku yok, acaba kim gidecek\" dedi.

\'SON ZAMANLARDA ÇOK KIZIYOR\'

Akşener konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı kastederek, \"Şimdi son zamanlarda çok kızıyor. Bize kızıyor, gerçekten çok üzülüyorum; CHP\'ye ve Kılıçdaroğlu\'na bağırıyor. Amaç bizi görmezlikten gelmekmiş ama görüyor. Göze giren çöp gibiyiz. Dolayısıyla kızdıkça bağırıyor. En sonunda AKP Genel Başkanı normal bir insana dahi kavgada söylenemeyecek sözleri anamuhalefet partisi genel başkanına söyledi. Onursuz, haysiyetsiz ve ahlaksız diye düz gitti. Ben şimdi çok merak ediyorum bu mahkemenin sonucu ne olacak. İktidar partisi genel başkanına kaşının altında gözün var dediğin zaman hapis cezası var. Ama iktidar partisi genel başkanı, anamuhalefet partisi genel başkanına sövdüğünde ne olacak göreceğiz. Bu öfkenin ve kızmanın sebebi sizsiniz\" diye konuştu.

\'İYİ PARTİ DE SİZİ KORKUTUYOR\'

Akşener, \"Ben buraya bir saat geç geldim, çünkü uçak geç kaldı. Buradaki bu fotoğraf saraydakilerin yeminle uykusunu kaçıracak. Korkunun ecele faydası yok. Siz vatandaşı korkuttunuz İYİ Parti\'de sizi korkutuyor. Aydın\'ın tarımı, turizmi ve havaalanı konusu bizim bilgimiz içindedir. Parti yönetim kurulu arkadaşımızın ailesinin bağışladığı 15 dönümlük havaalanını, Allah\'ın izniyle sivil trafiğe açacağız\" dedi.

\'KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ\'

Akşener, parti binasının açılışının ardından CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti. Ekibiyle birlikte Akşener\'i karşılayan Çerçioğlu, \"Meral Akşener\'le biz parlamentoda birlikte çalıştık. O zaman da çok nazikti, şimdi de öyle. Bu nazik ziyaretinden dolayı kendilerine, yönetim kurulu üyelerine, il başkanı ve milletvekiline çok teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meral Akşener\'in konuşmasından görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Parti binasının açılışından görüntü

- Özlem Çerçioğlu\'nun konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

