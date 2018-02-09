DHA YURT BÜLTENİ-15

Sobadan sızan gazdan zehirlenen 4 aylık evli çift ile babaanneleri öldü

Gaziantep\'in Nurdağı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 aylık evli Serkan (29) ve Selda Gökkaya (25) çifti ile babaanne Güllü Gökkaya (78) yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Kurudere Mahallesi\'nde meydana geldi. Ekim ayında evlenip, Fransa\'ya yerleşen Serkan- Selda Gökkaya çifti, tatil için kısa süre önce memleketleri Gaziantep\'in Nurdağı ilçesine geldi. Çift, dün misafirliğe gittikleri Serkan Gökkaya\'nın babaannesi Güllü Gökkaya\'nın evindeki sobayı çıkarıp, boruları temizleyerek, yeniden kurdu. Gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan 3 kişiden haber alamayan komşular, eve geldi. Kapıyı kırıp, içeri giren komşular, yataklarında hareketsiz yatarken buldukları Gökkaya ailesi için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis tarafından yapılan incelemede, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen Serkan- Selda Gökkaya çifti ile Güllü Gökkaya\'nın cenazeleri, otopsi için Nurdağı Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Evin bacası

- Sobanın götürülmesi

- Muhtar ve ölen kadının torunu ile röp.

- Hastaneden detay

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER-GAZİANTEP,(DHA)

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Kayıp genç öldürülmüş

Kahramanmaraş\'ta 2.5 aydır kayıp olarak aranan bekâr Muhammed Mustafa Bilgiç\'in (30) öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin 2 gün süren çalışması sonucu gencin cesedi, ormanlık alanda çürümüş halde bulundu, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Kentte 27 Kasım\'da polise başvuran Metin Bilgiç (58), bekâr olan oğlu Muhammed Mustafa Bilgiç\'in 20 Kasım\'da evden ayrıldığını bir daha geri dönmediğini belirterek yardım istedi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Muhammed Mustafa Bilgiç\'in kaybolmadan önce, sabıkalı ve çeşitli suçlardan aranan Orhan A. (40), Duygu A. (32), Nurullah A. (40) ve Lütfü Y. (39) ile gezip Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi\'nde alkol aldığını belirledi.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNDE ÇIKTI

Şüphelilerden Nurullah A.\'nın kısa bir süre önce başka bir suçtan cezaevine girdiği belirlenirken, diğer 3 şüpheli, polis tarafından geçen çarşamba gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularında Muhammed Mustafa Bilgiç ile Narlı\'da alkol aldıklarını ve daha sonra merkez Onikişubat ilçesinin Gedemen Mahallesi\'ndeki ormanlık alana gittiklerini, burada Bilgiç ve Nurullah A.\'nın tartışmaya başladığını belirterek, \"Tartışma sırasında Nurullah A., Muhammed Mustafa Bilgiç\'i bıçakladı, biz de kaçtık\" ifadelerini kullandı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Orhan A. tutuklanırken, Lütfi Y. ile Duygu A. serbest bırakıldı.

POLİS, 2 GÜN CESET ARADI

Muhammed Mustafa Bilgiç\'in öldürüldükten sonra cesedinin gömülmüş ya da saklanmış olabileceğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gedemen Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda 2 gün boyunca arama yaptı. Detaylı arama sonunda bugün Muhammed Mustafa Bilgiç\'in dere içerisinde çürümüş cesedi bulundu. İncelemenin ardından Bilgiç\'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bölgedeki polisler

- Olay yeri

- Ekiplerin dereye inmesi

- Cesedin başında inceleme yapan polisler

- Olay yerindeki vatandaşlar

- Delillerin poşete konulması

- Çalışmalardan detaylar

- Cesedin torbaya konulması

- Maskeli polisler

- Evin çatısında olay yerini izleyen vatandaşlar

- Polisin elindeki delil torbaları

- Cesedin taşınması

- Cesedin tabuta konulması

- Tabutun cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının gidişi

- Olay yerindeki polis otoları

- Muhammed Mustafa Bilgiç\'in sağlık fotosu

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 216 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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Yaşlı apartman yöneticisine saldırı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir apartman aidat borcunu ödemeyen komşusundan borcu tahsil etmek isteyen 75 yaşındaki apartman yöneticisi E.A., borçlu olduğu iddia edilen M.A.K. tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı adam aldığı darbelerle bayılırken, M.A.K. gözaltına alındı.

Olay, dün (Perşembe) sabah saatlerinde Yalı Mahallesi’ndeki bir apartmanda gerçekleşti. İddiaya göre, apartman yöneticisi E.A., yaklaşık 1.5 yıldır aidat borcunu ödemeyen M.A.K.’yi sözlü olarak uyardı. Daha sonra E.A., iki gün önce apartman duvarına M.A.K.’nin borçlu olduğunu bildiren bir yazı astı. M.A.K., yazıyı görüp sinirlenince, kağıdı asılı olduğu yerden aldı. E.A.’nin dairesine gidip tehditler savurdu ve evine geri döndü. Bugün sabah saatlerinde yazıyı tekrar yerine asan E.A., bahçeye çıktı. Burada M.A.K. ile karşılaşan yaşlı apartman yöneticisi saldırıya uğradı. Dakikalarca E.A.’ya saldıran M.A.K.’yı yoldan geçen bir vatandaş ayırmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, E.A.’yı Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı adamın suratına dikiş atıldı. E.A., ailesiyle birlikte Bostanlı Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. M.A.K., olay sonrasında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili konuşan E.A., aidat borçlarını ödemedikleri için M.A.K.’yı uyardığını belirterek, şunları söyledi:

\"Ödediğini iddia ettiği ayların da makbuzu yok. Baktım çenesi durmuyor, \'Kardeşim ben Cuma namazına hazırlanıyorum, defol git\' dedim. Herkes 100 TL verirken onlar 40 TL veriyor zaten, buna rağmen 9 aydır ödemiyorlar. Ben bu borcu bir iki defa söyledim, ödemedikleri için de kağıda yazıp apartman duvarına astım. Bunun üzerine iki kardeş, bir damat ve babaları geldiler. \'Hayrola\' dedim? \'Sen bu yazıyı nasıl asarsın\' dediler. Ben de, borcunuz olduğu için astım, yanlış yapmadım. Benim kapımın önünü boşaltın\" dedim. Ertesi gün oldu o kağıdı oradan almışlar çoktan. Ben de alınan kağıdı yeniden oraya asmak için elime aldım, tekrar yerine taktım, ayağımın altına da yazıyı yükseğe takabilmek için kilit taşlardan koydum. Kağıdı takıp, taşı yerine koymak için dışarıya çıktım. Sonra M.A.K. ile karşı karşıya geldim, boğazıma sarıldı. Bana saldırdı, orada bayılmışım.\" E.A.’nın kızı Ayşegül Karapınar ise, “Bir gün öncesinden gelip tehditler savurmuşlar, ertesi gün gelip babama saldırmışlar. Annem beni ve erkek kardeşimi aradı ve \'Babanız ölüyor, yetişin\' dedi. Hastaneye gittiğimizde babam kan revan içerisindeydi. Bir insanı bu şekilde dövüp rahat rahat sokakta gezmemeliler. Bunu yapanların kesinlikle en ağır cezayı alması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- E.A. ile röp.

- E.A.’nın kızı Ayşegül Karapınar ile röp.

- Genel ve detay görüntü

- Apartman kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Oyuncak tabanca ve bıçakla gezen zihinsel engelli genç, korkuttu

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde, annesiyle birlikte pazara giderken belinde oyuncak tabanca, elinde ise gerçek bıçak bulunan ve bu şekilde yolda yürüyen zihinsel engelli 22 yaşındaki B.Ç., halkı korkuttu. Zabıtanın anneyi uyarmasıyla, B.Ç. ve annesi pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu.

Yokuşbaşı Mahallesi\'ndeki evinden annesi Cansel Ç. ile birlikte çıktıktan sonra, belinde oyuncak tabanca ve elindeki bıçakla Cevat Şakir Caddesi\'nde yaklaşık 1 kilometre yürüyen, sonrasında halk pazarına giren B.Ç., vatandaşları korkuttu. Tedirgin olanların uyarısıyla durumdan haberdar olan zabıta, anne Cansel Ç.\'yi uyardı. Uyarı üzerine B.Ç. ve annesi, pazardan ayrılıp evin yolunu tuttu. Anne Cansel Ç., \"İnanın ben de çok üzgünüm. Esnaf B.\'yi çok seviyor ve gaza getiriyor. Tabancayı sakladım. Çok pişman olduk, emin olun. Bundan sonra bir daha olmayacak. Oğlum polis olmayı çok istiyordu. Çocukluğundan beri de tabancalara düşkünlüğü var, engel olamadık. Artık engel olunacak hale geldiğini anladık\" dedi. Öte yandan B.Ç.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından paylaştığı oyuncak tabancalı fotoğraflar ile \'Komiser B.\' isimli sahte polis kimlik kartı dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- B.Ç. nin annesi ile birlikte caddede belinde silah elinde bıçak ile yürürken görüntüleri

- Pazarın içine girmeleri pazarda yaşananlardan genel detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)



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Bakkal, tüfekli soyguncuları kovaladı

Konya\'da bakkal işleten Hüseyin Özüok, iş yerini soymak için gelen 1\'inin elinde av tüfeği bulunan maskeli iki kişiye direnip, soygun yapamadan kaçmalarını sağladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Barbaros Mahallesi\'ndeki Hüseyin Özüok\'a ait bakkalda meydana geldi. Çalıntı bir otomobille bakkalın bulunduğu sokağa gelen 2 kişi, araçlarını park edip, bakkala yanaştı. 1\'inin elinde av tüfeği bulunan iki kişi, bakkala yaklaştıklarında yüzlerine maske giyip, içeri girdi. Soyguncuları karşısında gören Özüok da karşılık verip direndi. Soyguncunun elindeki tüfeği almaya çalışan Özüok\'un, direnmesi 2 kişi, soygunu gerçekleştiremeden koşarak kaçtı. O anlar güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü :

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- Soyguncuların gelişi

- İçeri girmesi

- Bakkalın kovalayarak dışa çıkmaları

- Soyguncuların kaçması

- Olay yerinden detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/KONYA,(DHA)

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Kırıkkale’de ilk kez yüz germe ameliyatı gerçekleştirildi

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk kez bir hastaya genel anestezi uygulanarak yüz germe ameliyatı gerçekleştirildi.

Antalya\'da yaşayan Emine Salman (49) Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaşlarındaki düşüklük ve yüzündeki sarkıklık nedeniyle ameliyat isteğiyle başvurdu. Yapılan bu isteği kabul eden Kırıkkale Üniversitesi KKB Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gökçe Şimşek, beraberinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana Bilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sözen ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Zafer Onaran ile birlikte kentte ilk kez yüz germe ameliyatını gerçekleştirdi.

\'AMELİYATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Doç. Dr. Gökçe Şimşek, gerçekleştirdikleri ameliyatta hastaya iki taraflı yüz germe işlemi uyguladıklarını belirterek, \"Ameliyatın aynı seansında kaşlarındaki düşüklüğe yönelik de kaş kaldırma işlemi yaptık. Hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Bu tarz ameliyatlarda en önemli risklerden birisi sinir hasarıdır. Yüz siniri hasarının olması hem hasta hem de hekim için en korkulan komplikasyondur. Ameliyatı yaklaşık 4 saatte tamamladık. Hastamız rahat uyandı. Bir gün sonra bandajını çıkardık. Hastamızı bir süre gözetim altında tutacağız\" dedi. Şimşek, \"Bu tür ameliyatlar daha önce sadece belli bir zümrenin ulaşabildiği bir hizmetmiş gibi algılanırdı. Artık benim kendi pratiğimde gördüğüm hastalarımın nerdeyse yüzde 70-80’ini yaşlanma surecini geriye döndürmek isteyen, kendisindeki o yorgun ifadenin kalkmasını isteyen ve bunun için yapılacak müdahaleye istekli kişiler oluşabilmektedir. Biz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Kliniğimizde bir süredir burun, çene ve göz kapağı estetiği ameliyatlarını yapmaktaydık. Artık bu hizmetlerimize bir de yüz gençleştirme cerrahisinin bir türü olan yüz germe ameliyatını da eklediğimizi belirtmekten mutluluk duyuyorum\" diye konuştu. Ameliyattan çıktıktan sonra son durumunu değerlendiren Emine Salman ise, birçok hastaneye gittiğini belirterek, \"Antalya’dan kalkıp gelerek Gökçe hocamın ellerine kendimi bıraktım ve Allaha çok şükür şu anda kendimi çok iyi hissediyorum\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Emine Salman\'dan görüntü

-Doç. Dr. Gökçe Şimşek\'in açıklamaları

-Detay

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE,(DHA)



