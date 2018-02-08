DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Gül: Biz gazi oluruz, şehit oluruz ama asla bu ülkeyi böldürtmeyiz (3)

GÜL: \'ZEYTİN DALI HAREKÂTI\', TÜRKİYE\'NİN HUZURU İÇİN

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep\'te şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen \'Devlet Övünç Madalyası ve Berat Tevcih Töreni\'ne katıldı. Gül, burada yaptığı konuşmada \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın, Türkiye\'nin huzuru için yapıldığını söyledi. Bakan Gül, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın ülkenin güvenliği için yapıldığını ifade ederek \"Bugün yine Gaziantep\'imizde bütün Türk milletinde 97 yıl önceki bu ruh yine bütün vatandaşlarımızda hamdolsun çok diri ve canlı bir şekilde vardır. Afrin operasyonuyla da yapılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın amacı da yine ülkemize yan gözle bakan milli birlik ve beraberliğimize vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliğine tehdit oluşturan bütün unsurlara karşı ülkemizin huzuru için yapılan bir operasyondur\" dedi.

Harekât öncesinde Kilis\'e terörist gruplar tarafından 700 saldırı yapıldığını hatırlatan Abdülhamit Gül, şöyle devam etti:\"Terörü kökünden kurutmak için Mehmetçiğimiz çok büyük bir fedakârlık yaparak ve topraklarımızda halkımıza yönelen bütün tehditlerin bertaraf etmek için kararlılıkla mücadele etmektedir. Büyük Türk milleti geleceği daha da emin adımlarla bakıyorsa, bu toprakları emanet aldığımızı şehitlerin fedakârlığı gazilerimizin fedakârlığı ve vatan sevgisidir. Birileri \'Bu operasyonu bu harekâtı niye yaptınız?\' Diyor. İşte yanı başımıza Gaziantep\'e havaalanına bomba düşmedi mi? Bütün Kilisli hemşerilerimiz her an tehdit altındaydı. Karşı taraftan terör örgütleri tarafından yaklaşık 700 saldırı yapıldı. Teröristler Türkiye\'yi tehdit edecekler ama biz de elimiz kolumuz bağlı mı duracaktık? Buna karşı bir operasyona başladık diye birileri bundan rahatsız oluyor. Dışarıdan rahatsız olursa anlarız, bu topraklarda gözü olan Türkiye düşmanlarını anlarız ama içerde bu operasyona karşı Mehmetçiğimizin moralini bozmaya, vatandaşlarımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yoktur.\"

\'TEHDİTLERE KARŞI SESSİZ KALAMAZDIK\'

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın sivillere değil, terör örgütlerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Gül, \"Buradaki temel mücadele Türkiye\'yi, vatandaşlarımızı tehdit eden bütün terör unsurlarına ve teröristlere karşı yapılan bir mücadeledir. Asla başka bir ülkenin toprağının egemenlik haklarına yönelik saldırı değildir. Bu harekât, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uygun, bütün insanlığın tehdidi olan teröristler karşı başlatılan bir harekâttır. Asla oradaki Kürtlere, orada yaşayan halka yönelik bir operasyon değildir. Teröristlere karşı yapılan bir meşru müdafaa harekâtıdır. İnşallah Mehmetçiğimizle \'kızıl elma\'ya gidiyorum. Bizi beklemesinler\' diyen bu ruh, bu iman kazanacaktır. \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yine bu millet kazanacaktır. Ay- yıldızlı bayrağımız kazanacaktır, Türk milleti kazanacaktır. Bugün Türkiye terörle mücadele eden nadide ülkelerden biridir. Fırat Kalkanı ile DEAŞ ve şimdi de YPG, PYD ve DEAŞ\'a karşı mücadele eden bir ülkedir. Bugün bin 369 tutuklu, hükümlü olarak Türk mahkemelerinde yargılanıyor. Türkiye\'nin terörle mücadelesinde içerde ve dışarıda yalnız bırakmak isteyenler ancak kendileri bu yalnızlığa mahkum olacaktır. Bizler Türkiye\'nin bu haklı mücadelesini hep birlikte inşallah başarıyla sürdüreceğiz. Kilis\'te, Hatay\'da, Reyhanlı\'da, Şanlıurfa\'da vatandaşlarımıza yönelik bu tehditlere karşı asla sessiz kalamazdık\" şeklinde konuştu. Gül, konuşmasının ardından törene katılan şehit ailesi ve gazilere 24 madalya ile beraatlarını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Şehit ve gazi ailelerine madalya verilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 533 MB

Haber:Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Bakan Özlü: \"İzmir, dünyanın önde gelen marka kentlerinden olmayı başardı\" (3)

MANİSA\'DA KLİMA FABRİKASI AÇTI

İzmir\'i ziyaret eden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, programı kapsamında Manisa\'ya geçti. Japon Mitsubishi Elekctric firmasının Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) faaliyet gösterecek, ev tipi klima fabrikasının açılışını yaptı. 382.5 milyon lira sermayeyle hayata geçirilen yeni fabrika, Mitsubishi Electric\'in Avrupa\'daki ilk ev tipi klima fabrikası oldu. Bakan Özlü\'nün yanı sıra Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO\'su Masaki Sakuyama, Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama, Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, Manisa OSB Başkanı Sait Türek, fabrika çalışanları ve işadamları açılış törenine katıldı. Japon firmanın Manisa\'da kurduğu fabrikayla birlikte, Türkiye\'nin önemli bir klima üretim üssü haline geleceği ifade edildi. 60 bin metrekareye yakın alan üzerinde hayata geçirilen fabrikanın, 2021\'de yıllık üretim miktarının 500 bin sete (iç ve dış ünite) ulaşması ve 400 kişiye istihdam sağlaması hedeflendiği belirtildi.

\"TÜRKİYE GÜVENLİ, YATIRIM YAPILABİLEN ÜLKE KONUMUNDA\"

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Özlü, Türkiye\'nin üretimine, ihracatına katkıda bulunan her girişimin önemli olduğunu belirterek, \"Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin göstergesidir. Türkiye\'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlıyız. Ülkemiz, komşu coğrafyalardaki istikrarsızlığa rağmen yoluna devam edecektir. Türkiye, bu yönü ile dünya için çekim merkezi olacaktır. Son yıllarda elde ettiğimiz başarı, ihracatımızdaki artış Türkiye\'yi güvenli, yatırım yapılan ülke konumuna getirmektedir. Türkiye tüm sektörleri ile büyümeye devam edecek\" dedi. İki dost ülkenin bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun işbirliği yapmasının her zamankinden daha önemli olduğunu kaydeden Özlü, \"Japonya, en önemli ekonomik ortaklarından biridir. Ticaret hacmini artırmak ortak menfaatlerimiz gereğidir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ilişkilerimizin artacağına inanıyorum\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE VE JAPONYA DAHA DA YAKINLAŞACAK\"

Japonya\'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima ise ticaret ve yatırım alanlarında Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin hızlandığını ifade etti. Büyükelçi Miyajima, \"Japonya, Türkiye\'yi önemli bir pazar olarak görüyor. Bu şirket, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu gerçekten Japonya\'nın Türkiye\'ye değer verdiğini gösteriyor ve Türkiye\'yi umut vaad eden önemli bir yatırım ortağı olarak görüyor. Bu açılış, Japonya ve Manisa\'yı birbirine yakınlaştıracak. Diğer Japon firmaları da bu örneği takip edecek. Japonya ile Türkiye birbirine daha da yakınlaşacak\" dedi.

\"TÜRKİYE ÖNCELİKLİ PAZARIMIZ\"

Açılışta konuşan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO\'su Masaki Sakuyama, 2018 yılı için net satış gelirinin 147 milyar lira düzeyinde olacağını, yine bu yıl 10.8 milyar lira faaliyet gelirine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Sakuyama, Mitsubishi Electric\'in potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye\'de 2012 yılından bu yana kendi yapılanması ile faaliyet gösterdiğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Mitsubishi Electric Corporation olarak, Türkiye\'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline gelmiş oldu\"

TÜRK-JAPON DOSTLUĞU İÇİN YENİ BİR SAYFA

Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu söyleyen Sakuyama, \"1890\'da Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle başlayan dostluğumuz, 1985 yılında İran- Irak savaşı sırasında Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendi. Şimdi de Manisa\'daki yeni fabrikamız ile Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye\'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

EV TİPİ KLİMA PAZARI HIZLA BÜYÜYOR

Mitsubishi Electric Corporation\'ın Türkiye ve Avrupa\'daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri hakkında bilgi veren Mitsubishi Electric Corporation Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama ise Türkiye ve yakınındaki Avrupa ülkelerinin önemli bir pazar olduğunu ifade etti. Sugiyama, \"Bu bölgedeki net satışlarımız, klima ve soğutma alanındaki toplam satışlarımızın yaklaşık yüzde 20\'sini oluşturuyor. Türkiye\'nin kaydettiği ekonomik büyümenin ve yakınındaki Avrupa ülkeleri ile dostane ilişkilerinin sağladığı avantaj sayesinde, yeni fabrikamız bizim için stratejik bir rol üstlenecek. Türkiye\'de yıllık 1 milyon ünite civarında olan ev tipi klima pazarının, ülkenin ekonomik gelişimiyle birlikte daha da büyümesini bekliyoruz. Yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu klimalar üretilecek. Ayrıca pazarın ihtiyaçlarına hızlı ve esnek bir şekilde yanıt veren yerel ürünler geliştirilecek. Bu çerçevede, pazarda yerel bir fabrikaya sahip olmanın avantajını da kullanarak Türkiye için bir model geliştirmeyi planlıyoruz\" dedi.

500 BİN SETLİK ÜRETİM HEDEFİ

Fabrika ile ilgili bilgiler paylaşan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim Başkanı Katsu Wada, fabrikanın 2017 yılının Aralık ayında üretime başladığını ifade etti. 2021 yılında yıllık 500 bin iç ve dış ünite üretim ve 400 kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini dile getiren Wada, tesiste yüksek teknolojili çevreye dost ürünler üretileceğini belirtti. Konuşmaların ardından Bakan Özlü ile birlikte Mitsubishi yöneticileri ve açılışa katılanlar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Özlü, fabrikayı gezdi. Bakan Özlü, ardından Toyo fabrikasına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fabrikanın içinden genel ve detay görüntü

- Fabrikanın dışından görüntü

- Açılış töreninden genel görüntü

- Mitsubishi Elektrik Başkanı Masaki Sakuyama\'nın konuşması

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün konuşması

- Kurdele kesimi

Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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Teröristlerin saldırısında yaralanan asker: En kısa zamanda görevime döneceğim

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında bacağından yaralanıp, tedavi sonrası Adıyaman\'ın Besni ilçesindeki ailesinin evine getirilen Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak (22), \"Biz değil, o şerefsizler korksun. En kısa zamanda görevime döneceğim\" dedi.

Şemdinli\'deki Kuzey Irak Sınır Karakolu\'na yönelik PKK’lı teröristlerin havan saldırısı sonucu sol bacağından yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Akbudak, ilk tedavisinin ardından Besni\'nin Çakırhüyük beldesindeki babaevine getirildi. Akbudak’ı ziyaret eden Besni İlçe Emniyet Müdürü Cemal Avan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferhat Aydın, Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Çakırhüyük Belediye Başkanı Mithat Çetin ve belde halkı, aileye de \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Sözleşmeli Piyade Er Akbudak, tedavisinin tamamlanmasının ardından, en kısa sürede görevine döneceğini belirterek, \"En kısa zamanda iyileşip, arkadaşlarımın yanına döneceğim. Kalıcı bir rahatsızlığım yok, çok şükür. Bizim yolumuz belli, kazamız belli. Allah yolunda vatanımıza, milletimize hizmet ediyoruz; ekmek paramızı kazanıyoruz. Biz değil, o şerefsizler korksun. En kısa zamanda, görevime döneceğim\" diye konuştu.

\'OĞLUM VATANA FEDA OLSUN\'

İki oğlunun da asker olduğunu dile getiren baba Yücel Akbudak ise \"Oğlumuz gazi oldu. Bir tane daha var. O da asker ve yolda, geliyor. O da bu devlete, vatana feda olsun. Allah, askerlerimizi esirgesin; şehitlerimize Allah, rahmet eylesin. Gazilerimize de acil şifalar diliyorumö dedi.

\'ARKADAŞI ŞEHİT OLDU\'

Sözleşmeli Piyade Er Akbudak\'ın annesi Perihan Akbudak da \"Allah; devletimize, askerimize, polisimize zarar- ziyan vermesin. Bizim oğlumuza bir şey olmamış, Allah’a çok şükür; ama şehit olan evlatlarımızın ailelerine Allah sabır versin. İki oğlum da sözleşmeli er. Biri Akçakale’de, biri de Hakkari Şemdinli’de. Oğlumun yaralandığını duymadım, ben tansiyon hastasıyım. Bana söylemediler. Ben oğlumu başka bir yerde, görevde biliyordum. Oğlumun arkadaşının şehit olduğunu öğrendik, üzüldük; fakat o esnada oğlum da yaralanmış\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gazinin evi

-Gaziyi ziyaret edenler

-Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak

-Sözleşmeli Piyade Er Sergen Akbudak’ın açıklaması

-Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ün açıklaması

-Gazi babası Yücel Akbudak’ın açıklaması

-Gazi annesi Perihan Akbudak’ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Eşini satırla döven öfkeli koca tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eşini satırla döven öfkeli koca Halil Ö. tutuklandı.

İnegöl’ün Süleymaniye Mahallesi\'ndeki evine gelen Halil Ö. eşiyle tartışmaya başladı. Öfkeli koca, eşi S.Ö.\'yü darp etmeye başladı. Darp sırasında evdeki satırı alan öfkeli koca, satırla eşine vurdu. Kavgayı gören 9 yaşındaki oğulları E.Ö, ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, öfkeli kocayı etkisiz hale getirdi. Yaralı kadın olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Gözaltına alınan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öfkeli kocanın mahkemede, eşini tartışma sonucu dövdüğünü, eşine satırın keskin olmayan kısmıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlının adliye görüntüsü

-Detaylar

Haber:Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Kadın doktora saldıran kardeşler, pişman değilmiş/EK

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Edirne\'de Sultan 1\'inci Murat Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz\'a saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Zümrüt ve Songül Üzümkoparan kardeşler, çıkarıldığı mahkemece \'kamu görevlisini, görevinden dolayı kasten yaralama\' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.



Haber:EDİRNE,(DHA)

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Bitlis’te psikiyatri uzmanı doktora hasta dayağı

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk, bir hasta tarafından dövüldü. Dr. Öztürk, şiddetin son bulmasını istedi.

İddiaya göre olay öğle saatlerinde poliklinik hizmeti veren Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Öztürk’ün hasta muayenesi sırasında meydana geldi. Başka bir hastayı muayene ettiği sırada polikliniğe giren, bir başka hastanın rapor verilmediği iddiasıyla kendisini dövdüğünü ileri süren Dr. Öztürk, şiddetin son bulmasını istedi. Dr. Öztürk, saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında şikayetçi olduğunu belirtirken, bunun gibi saldırıların bir daha tekrarlanmaması dileğinde bulundu. Saldırı sonrasında Uzman Doktor Öztürk’ün meslektaşları ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Baki Kaya, Bitlis-Tatvan devlet hastanesi önünde toplanarak ortak bir basın açıklaması yaptı. Bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılmasının mümkün olmadığını söyleyen Kaya, şöyle konuştu:\"Bu menfur saldırıyı ve saldırının failini kınıyoruz. Bir doktora saldıran ve şiddet uygulayan ruh ve zihniyetin anlaşılması mümkün değildir. ‘Sizin sağlığınız bizim bayramımız’ diyen sağlık çalışanlarına gösterilen şiddet, sağlık hizmetlerinin aksamasına, bazen bir sağlık çalışanının aramızdan ayrılmasına, geride gözü yaşlı insanlar bırakmasına kadar varabilmektedir. Bunun için diyoruz ki, sağlıkta şiddetin önlenmesi toplumsal bir sorumluluktur ve bu toplumun her birimine bu konuda büyük görevler düşmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları

-Hastane tabelası

-Darp edilen doktorun meslaktaşlarından ve sağlık çalışanlarından detaylar

-Sağlık-Sen Bitlis Şube Başkanı M. Baki Kaya\'nın açıklaması

-Sağlık çalışanlarının olayı alkışlarla protesto etmesi

-Darp edilen Doktor Mehmet Öztürk ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Almanya\'da ölen Trabzonlu aile son yolculuğuna uğurlandı

Almanya\'nın Baden-Württemberg eyaletinin Esslingen kentindeki evlerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden 30 yaşındaki Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları 6 yaşındaki Mert ve 4 yaşındaki Rana’nın cenazeleri memleketleri Trabzon’un Dözköy ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Almanya\'nın Esslingen şehrinde ikamet ettiklerinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybeden Turgay Öztürk ile eşi Filiz ve çocukları Mert ve Rana\'nın cenazeleri bugün sabah saatlerinde Trabzon\'a getirildi. Taziye evinde Öztürk ailesinin yakınları tabutların başında ağıtlar yaktı. Öztürk ailesi için Düzköy ilçesi Çal Mahallesi\'nde de cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Törende katılımım yoğun oluşu nedeniyle cenaze namazının Çal İlköğretim Okulu bahçesinde kılınacağı duyuruldu. Namaz öncesi taziyeleri kabul eden acılı dede İbrahim Öztürk de oğlu, gelini ve torunlarının bulunduğu tabutlara sırayla bakarak gözyaşı döktü. Trabzon Müftüsü Keramettin Demir kıldırdığı cenaze namazının ardından Öztürk ailesi, mahallede yer alan aile kabristanlığına defnedildi. Bu arada Almanya\'da bir otomobil fabrikasında teknisyen olarak çalışan Turgay Öztürk\'ün doğum yıldönümünde toprağa verilmesi de ailesinin yanı sıra sevenleri ve arkadaşlarını da yasa boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazelerden ve aileden görüntüler

-Namazın kılınışı

-Detaylar

HABER KAMERA: Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)

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Hayvanların telef olduğu otomobilden sadece onlar sağ çıktı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, sahibinin aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması nedeniyle otomobilin içerisinde kalan güvercin, bıldırcın ve tavukların büyük bölümü, havasızlıktan ve açlıktan telef oldu. Sadece 8 bıldırcın ile 2 güvercin sağ kurtarıldı.

Nazilli ilçesi Yeni Mahalle\'de yaşanan ilginç olayda, 56 yaşındaki Erdinç Ö., park halindeki otomobilinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı, aracın anahtarını bir arkadaşına verdi. Bu süreçte, araçta bulunan güvercin, bıldırcın ve tavuklardan bir bölümü havasızlıktan ve açlıktan telef oldu. Arkadaşının birkaç gün sonra otomobili kontrol etmesiyle aracın içinde bulunan hayvanlardan 8 bıldırcın ile 2 güvercin, telef olmaktan kurtarıldı. Polis otomobilde inceleme yaparken, telef olan hayvanlar ise gömüldü. Nazilli Kanarya ve Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, sağ kalan ve bitkin olan bıldırcın ile güvercinleri derneklerine ait barınaklara getirdiğini belirterek, \"Polis ekipleri bir otomobil içerisinde çok sayıda kanatlı hayvanın havasızlıktan ve açlıktan etkilendiğini söyledi. Olay yerine gidince otomobilin içerisinde bıldırcın ve güvercinlerin olduğunu gördüm. Pek çoğu telef olmuştu. Baygın halde olanları derneğimize getirdim. 8 bıldırcın ile 2 güvercini kurtararak yaşama döndürdük. Ben burada kendi imkanlarım ile bu kurtardığımız hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çaba sarf ediyorum. Hayvanlar büyük bir şanssızlık yaşamışlar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Nazilli Güvercin ve Kanarya Sevenler Derneğinde bulunan barınaktan görüntü

- Koruma altına alınan ve bakımları yapılan bıldırcınlar ile güvercinlerden görüntü

- Barınak içerisinde Nazilli Güvercin ve Kanarya sevenler Derneği Başkanı Murat Şimşek açıklamalarda bulunurken

- Barınak içerisinden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



