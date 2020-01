DHA YURT BÜLTENİ-15

Nusaybin\'de ambulans ile TIR çarpıştı

Mardin\'in Nusaybin ilçesinde ambulans ile TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, can kaybı ve yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kaza akşam saatlerinde, Nusaybin İpekyolu üzerindeki Özsoy dinlenme tesisi mevkinde meydana geldi. Sürücüsünün adı ve araç plakası öğrenilemeyen 112 acil servis ambulansı, aldığı bir hastayı hastaneye götürdüğü sırada henüz öğrenilemeyen bir sebeple aynı yönde seyreden bir TIR ile arpıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevkedildi. Kazada yaralanan olmazken ambulans içindeki hasta, kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı kazada, TIR ve ambulansda maddi hasar meydana geldi. Jandarma trafik ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Yaralının başka bir ambulansa nakledilmesi

-Olay yerindeki ambulans ve TIR

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)

=========================================

4 kişinin yaralandığı kazada sürücü kaçtı

Düzce\'de, caddeye kontrolsüzce giren otomobil, otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kaza saat akşam saatlerinde, Hürriyet Caddesi\'nde meydana geldi. Ara yoldan caddeye giren 81 AV 500 plakalı otomobil, Alkan Çetin idaresindeki 81 AB 658 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Alkan Çetin, Çiğdem Çetin, Şevket Berk Çetin ve Özge Çetin yaralandı. Başka bir vakaya gitmek için olay yerinden geçmekte olan 112 Acil ekibi, yaralananlara müdahale ederken, destek istedi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazaya neden olan sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Polis kazanın ardından kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralıların ambulansa alınması

-Araçlardan görüntü

-Yaralıların vatandaşlar tarafından sakinleştirilmesi

-Olay yerinden geçerken kazaya rastlayan sağlık ekibinin diğer sağlık ekiplerine yaralılar hakkında bilgi vermesi

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

==============================================

Süper Loto\'nun rekor çekilişi Erzincan\'a isabet etti



Süper Loto\'da 12 hafta devrederek 42 milyon TL\'ye ulaşan rekor ikramiye, Erzincanlı talihliye çıktı. Rekor ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde bulunan Hüseyin Uluşan\'a ait bayii de oynadığı belirlendi. Kent genelinde büyük yankı uyandıran rekor ikramiyenin kime çıktığı merak konusu olurken, sosyal medyadan \'para kime çıktıysa ortaya çıksın\' şeklinde paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Milli Piyango İdaresi\'nin Ankara\'da gerçekleştirdiği canlı çekilişle birlikte açıklanan Süper Loto\'nun rekor çekilişi Erzincan\'a isabet etti. Tam 12 haftadır büyük heyecan yaşanan Süper Loto\'da bu hafta şanslı talihlinin kuponunu Nerim Tombul Caddesi üzerinde Hüseyin Uluşan\'a ait bayii de oynadığı tespit edildi. 7 bayiinin bulunduğu kent merkezinde, Ordu Caddesi üzerindeki büfesinde iki yıldır şans oyunları oynatan 42 yaşındaki Orhan Işık, ikramiyenin Erzincan\'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Işık, \"İkramiyeyi kazanan talihli kardeşimizin Erzincan\'a yatırım yapmasını ve ayrıca oynadığı bayiyide unutmamasını istiyoruz\" diye konuştu. Bu arada büyük ikramiyenin Erzincan\'a isabet etmesi kent genelinde de büyük yankı oluşturdu. Vatandaşlar sürekli şans oyunları oynayan yakınlarına ulaşma çabasına girerken, sosyal medya da \"para kime çıktıysa ortaya çıksın\" gibi paylaşımlarda bulundular.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Kuponun oynandığı bayiden görüntü

-Şans oyunları oynatan başta bir bayiden genel detay görüntü

-Bayii sahibinin açıklaması

Haber-Kamera:Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)