DHA YURT BÜLTENİ-15

Bakan Tüfenkci, Malatya\'da kolektör hattının temelini attı (3)

MESLEK YÜKSEK OKULUNUN TEMELİ ATILDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da İnönü Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize sanayi bölgesinde inşa edilecek meslek yüksek okulunun temel atma törenine katıldı.

30 bin 800 metrekare yerleşkeye yapılacak okulun temel atma töreninde konuşan Bakan Bülent Tüfenkci, kentte uzun yıllar konuşulan üniversitenin şehre katkısı ve şehir ile birlikte gelişme fonksiyonunun olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Sanayicinin ihtiyacını karşılamaya küçük sanayi de dahil olmak üzere, Özsan Sanayi Sitesi de dahil olmak üzere, diğer sanayileri de dahil olmak üzere, çıraklık eğitimini 6 bin 767 sayılı Kanun ile 12 yıllık zorunlu hale getirdik. Meslek ve teknik eğitimde öğrencilerin beceri kazanabilmeleri için staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağladık. İnşallah kazasız ve belasız bir inşaat dönemi sonrasında zannedersem 2019 Haziran ayında gibi bir açılışı var ama dileğimiz bunu daha öne çekebilmek\" diye konuştu. Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından dua okundu ve Bakan Tüfenkci ile protokol üyeleri, temel atma butonlarına bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılarlar

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Temel atma

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ OYUTU: 368 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)

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8 şehidin ismi yol, meydan ve kavşaklara verilecek



Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı\'nın ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen toplantıda, idare tekliflerine ait 13, komisyon raporlarına ait 33 ve 1 gündem dışı olmak üzere toplam 47 madde görüşülürken, 8 şehidin isminin kent genelinde yol, meydan ve kavşaklara verilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Mersinli şehitlerin isimlerinin yaşatılması ve şehirde vatan sevgisi bilincinin güçlendirilmesi amacıyla alınan karar sonucu, belirlenen yol, meydan ve kavşaklara şehitlerin ismi verilecek. Mersin\'in, Endonezya\'nın Medan şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik maddenin kabul edilmesi üzerine söz alan Kocamaz, \"Kardeş şehir ilişkileri artık sadece bizim karar almamızla olmuyor. Bakanlık bize gönderiyor. Bakanlığa yapılan müracaatlarda birbirine benzeyen şehirlerle kardeş şehir ilişkisi kurulmasını istiyorlar. Bakanlıktan gelen talep doğrultusunda biz bunu yaptık. Ama bu kardeş şehir ilişkilerinin özellikle bu son bir buçuk iki yıldır ülkemizde yaşanan hadiselerden dolayı çok da sağlıklı gittiğini söyleyemeyiz. Artık bunun biraz daha hareketli hale getirilmesi gerekiyor\" dedi. Mecliste görüşülen maddeler kapsamında, 14 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 17\'nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali\'nin yapılması için Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı bütçesinden 300 bin liralık destek sağlanması ile ilgili teklif ilgili komisyona havale edildi.Toplantı, alınan kararların Mersin ve tüm ilçelerine hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Haber: MERSİN, (DHA)

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Kanalizasyon çalışmasında doğal gaz borusu delindi

Samsun\'da bir apartmanın tıkanan kanalizasyon borusunu açmaya çalışan usta, kazı sırasında doğal gaz borusunu deldi. Borunun içindeki gaz alev alırken, kısa süreli panik yaşandı.

Olay, İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak\'ta meydana geldi. Beş katlı apartmanın kanalizasyonunda sorun yaşanınca adı öğrenilemeyen bir usta çağrıldı. Usta, kazı yaparken doğal gaz borusunu deldi. Borunun içindeki gaz alev alıp yanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen SAMGAZ ekipleri gaz akışını keserken, itfaiye de alevlere müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Borunun yanma görüntüsü

-Olay yerinden detay

-Binadan ve itfaiye ekibinden detay

(SÜRE:45 Sn) (BOYUT:85.33 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Gaziantep\'te bıçaklı kavga: 1 ölü/EK

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Para anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada, Uyan Deniz Cankı\'nın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Ahmet Y. ile Ercan M., emniyetteki ifadelerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şehitkamil Devlet Hastanesi

- Şüphelilerin araçtan indirilmesi

- Şüphelilerin acil servise götürülmesi

- Şüphelilerin polis aracına bindirilmesi

- Polis aracının gidişi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 56 MB

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU/GAZİANTEP,(DHA)

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Dilencilerin üzerinden 3 bin lira çıktı

Sivas\'ta Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilencilere yönelik yaptığı çalışmada toplamda 3 bin lira nakit para ele geçirildi.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kenttin çeşitli noktalarında dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Cuma namazı vaktinde cami önlerinde vatandaşlardan para isteyen 10 dilenci toplandı. Zabıta Müdürlüğü\'ne götürülen dilencilere yasal işlem yapıldı. Yapılan aramada dilencilerin üzerinden 3 bin lira nakit para çıktı. Halkın dilenciler konusunda daha duyarlı olmasını isteyen ekipler, gerçek ihtiyaç sahiplerine devletin yetkili organlarının sahip çıktığını hatırlattı. Dilencilik yöntemi ile halkın itibarını istismar edenlere itibar edilmemesi istendi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilencilerin görüntüleri

-Zabıtaya götürülmeleri

-Üzerlerinden çıkan para ve eşyalar

Haber: SİVAS, (DHA)

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Şanlıurfa\'da günübirlik evler denetlendi

Şanlıurfa\'da polis tarafından günübirlik kiralanan evler denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, günübirlik kiralanan evlere yönelik uygulama yaptı. Kent genelinde 17 evin denetlendiği uygulamada, 27 kişinin de kimlik sorgulaması yapıldı. Uygulama sonucunda günübirlik kiralık evde kalan kişilerin herhangi bir aranması olmadığı kaydedildi. Denetimlerin kent merkezinde devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Günübirlik evleri tespit eden polis

- Evlerde kalanların kimliklerini kontrol edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Yabancı iş adamları Edremit\'in zeytinyağını beğendi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu\'nun davetlisi olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Fas ve Moritanya\'dan gelen 30 yatırımcı, Edremit ilçesini gezdi. Denize karşı balık yiyen iş adamları, termal tesisleri ziyaret ederken, tadımını gerçekleştirdikleri zeytinyağını çok beğendi.

Edremit Belediyesi bünyesinde bulunan otelde, Kaymakam Ali Sırmalı ve Belediye Başkanı CHP\'li Kamil Saka tarafından karşılanan heyete, önce balık ikramında bulunuldu. Denize arkalarını dönerek oturan heyet üyelerine, Başkan Saka denize karşı oturmaları önerisinde bulundu ve yerlerini değiştirdi.Daha sonra Edremit Güre Mahallesi\'nde bulunan termal tesisi gezen yabancı yatırımcılar, kışın üstü açık termal havuza girenleri izledi ve bölgeye hayran kaldı. Edremit programı kapsamında son olarak Agah Ferhatoğlu\'na ait zeytinyağı fabrikasını gezen yabancı yatırımcılar, zeytinin işlenmesinden sıkımına kadar olan aşamaları inceledi. Konuklara, yeni sıkılan zeytinyağı ikram edildi. Yabancı yatırımcılar, zeytinyağının tadını çok beğendi. Kaymakam Ali Sırmalı tercüman aracılığı ile heyet üyelerine yönelik yaptığı konuşmada, \"Denizi, termali, Kazdağları, zeytini ve zeytinyağı ilçemizin ve ülkemizin en önemli değerleridir. Ayrıca ilçemizde bulunan Koca Seyit Havalimanı dünyaya açılan kapısıdır. Ülkemizin birçok alanında zeytinyağı üretilmesine rağmen bölgemiz zeytinyağları hem ülkemizin hem de dünyanın en kaliteli yağlarıdır. Edremit Kaymakamı olarak bölgemize yapılacak yatırımların destekçisi olma sözü veriyorum\" dedi. Belediye Başkanı Kamil Saka da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, heyet üyelerinin bereketiyle geldiğini söyledi. Konuklara sahili gezdirmeyi çok istediğini ancak yağış nedeniyle gezinin iptal edildiğini belirten Saka, \"Edremit Türkiye\'nin en batısında, Ege\'nin en kuzeyinde yer alan ve Türkiye\'nin de birçok vilayetinden daha büyük olan çok önemli bir ilçemizdir\" diye konuştu. Ziyaretle ilgili bilgi veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Subaşı ise şunları söyledi: \"Arap ve Afrika ülkelerinden bölgemize yatarım yapmak isteyen iş adamları olduğu söylenince, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu Bey\'in davetlisi olarak onları ağırladık. Sayın Valimiz ile beraber Balıkesir merkezi, organize sanayi bölgemizi gezdirdik. Kendilerine bir sunum yaptık. Şimdi de termal bölgemizi ve zeytinciliğimizi anlattık. İlimizde bir tane mevcut havaalanı olduğunu, bir tanesinin de önümüzdeki sene hizmete geçeceğini, ithalat ve ihracatla ilgili olarak da Türkiye\'nin ilk beş limanından bir olan Bandırma Limanı\'ndan istifade edebileceklerini söyledik. Kırmızı et ile ilgili tesislerimizi gezdirdik. Gıda ile ilgili talepleri var. Hayvancılık, deniz ürünleri, termal ve yaz turizmi ile ilgili talepleri var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yabancı yatırımcıların Edremit\'i ziyareti

-Kaymakam Ali Sırmalı\'nın konuşması

-Belediye Başkanı Kamil Saka\'nın konuşması

-Yavuz Subaşı röp.

-Yabancı yatırımcıların termal tesis ziyareti

-Yabancı yatırımcıların zeytinyağı tesisi ziyareti ve zeytinyağı tadımı

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), DHA