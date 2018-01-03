DHA YURT BÜLTENİ-15

Vücuduna esrar saran kadın tutuklandı



Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden Ayhan Asılsoy ve vücuduna streç filmle sardığı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan Fatma Zengin (21) tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan İlker K., Ahmet E. ve Ayhan Asılsoy, polisteki sorgulama ardından Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçilerek adliyeye gönderildi. Malatya yolu üzerinde bulunan denetim noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, vucuduna streç filmle sarılı 2 kilo 800 gram toz esrar bulunan Fatma Zengin de sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, İlker K. ve Ahmet E. adli kontrol koşulu ile serbest bırakılırken, Ayhan Asılsoy ve Fatma Zengin tutuklandı.

Haber: Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)

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Gerçek sandığı altınları çalmak isterken polise yakalandı

Denizli\'nin Pamukkale ilçesindeki bir eve girip gerçek sandığı imitasyon altınları çalmaya kalkışan H.O., çevrede devriye görevi yapan sivil polis ekiplerince yakalandı.

Denizli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında, Anafartalar Mahallesi Şehit Er İlker Kocabıyık Caddesi\'nde sivil olarak devriye görevi yürütürken, 33 yaşındaki H.O.\'nun bir evin ikinci katındaki dairenin balkonuna tırmanıp, kapının camını kırarak içeri girdiğini fark etti. Evin etrafını saran polis ekipleri, zanlı H.O.\'ya teslim olması için çağrı yaptı. Girdiği evin içinde polislerin etrafını sardığını fark eden H.O., mutfak camını açarak, yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağıya atladı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan H.O.\'yu tabancayla havaya ateş açarak yakaladı. Gözaltına alınan H.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evine hırsız girdiğini öğrenen Cennet Özcan, olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Balkondan tırmanıp eve giren H.O.\'nun odaları karıştırdığını, yatak odasında değerli eşya aradığı, altın sandığı imitasyon kolye ile bilezikleri götürmek için bir poşete koyduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde parmak izi araştırması yaptı. H.O.\'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Evden görüntüler

- Polislerden görüntüler

- Bir vatandaşın olayı anlatması

- Polislerin inceleme yapması

- Cennet Özcan\'ın olayı anlatması

- Girdiği balkondan ve kaçmak için atladığı camdan görüntü

- Hırsızın emniyete götürülmesi

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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Kore gazileri \'Ayla\'yı izledi

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 2 Kore gazisi, Kore Savaşı\'nda yaşanan gerçek hikayenin anlatıldığı \'Ayla\' filmini izledi.

Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve ilçede yaşayan 3 Kore gazisinden Ahmet Akman\'ın sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı programa gaziler Veli Çelik ve Hasan Gürbüz katıldı. Yakınlarının da eşlik ettiği gaziler evlerinden alınarak sinema salonuna götürüldü. Belediye Başkanı Adil Çelik ve Meclis Üyesi Mustafa Avcı, gazileri sinema salonunun kapısında karşıladı. Gazilere hediyeler takdim eden Başkan Çelik, Kore Savaşı\'nda yaşanan gerçek bir hikayenin anlatıldığı \'Ayla\' filmini onlarla birlikte izledi. Gaziler filmi izlerken anılarını da Başkan Çelik\'e anlattı. Gaziler filmi izlerken zaman zaman duygulandı. Sinema çıkışında Kore Gazisi Hasan Gürbüz, \"Kore dediğin asıl savaş bu. \'Batarya top başına\' dedi mi delikten çıkan karınca gibi çıkardık araziye\" dedi. Kore Gazisi Veli Çelik de Kore Savaşı\'nın çok çetin geçtiğini anlatırken, \"Harp demek bir ülkenin yanması demektir. Allah kimsenin başına vermesin. Düşmanımın bile başına. Çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Sizler buranın kıymetini bilmezsiniz. Allah savaşı düşmanıma bile vermesin\" diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de Kore gazilerine kendilerine bu imkanı verdikleri için teşekkür ederken, şöyle dedi: \"Kore gazilerimizle beraber \'Ayla\' filmini seyretmeye geldik. Bir taraftan filmi seyrederken bir taraftan kendilerinin anılarını anlatması bizi duygulandırdı. Onlarla güzel bir akşam geçirdik. Ecdadımızın ne kadar güçlü olduğunu gördük. İnşallah bu ülkeyi hiçbir şekilde kimse yıkamayacak, birlik ve bütünlüğümüz devamlı olacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gazilerin otobüs yolculuğu

- Gazilerin otobüste kendi aralarında konuşmaları

- Otobüsten inişleri ve Başkan Çelik\'in gazileri karşılaması

- Gazilerin sinema salonuna girişleri

- Gazilerin filmi izlemesi

- Film bitimi sinemadan çıkışlar

- RÖP 1: Hasan Gürbüz (Gazi)

- RÖP 2: Veli Çelik (Gazi)

- RÖP 3: Adil Çelik (Gazipaşa Belediye Başkanı)

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HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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