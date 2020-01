DHA YURT BÜLTENİ-15

Tutuklu HDP\'li vekil Yıldırım\'ın duruşmaya getirilmesine kararı verildi



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016 günü tutuklanan, hakkında 81 yıla kadar hapis istemiyle Diyarbakır 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan ve davası yetkisizlik kararı ile Mardin\'e gönderilen HDP\'li Gülser Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Kandıra Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Yıldırım\'ın, bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Mardin 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'terör örgütü kurma ve yönetmek\', \'terör örgütü propagandası yapmak\', \'suç ve suçluyu övmek\', \'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\', \'suç işlemeye alenen tahrik\' ve \'halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma\' suçlamasıyla hakkında dava açılan tutuklu milletvekili Gülser Yıldırım\'ın yargılanmasına bugün devam edildi. HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan ile Yıldırım\'ın yakınlarının izlediği duruşmaya, Kocaeli Kandıra Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Yıldırım, SEGBİS sistemi ile katılmayı reddetti. Duruşmada esas hakkındaki mütaalasını açıklayan savcı, Yıldırım\'ın, \'Terör örgütü yöneticiliği\' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Yıldırım’ın 19 Şubat 2018 tarihindeki duruşmaya getirilmesine kararı verdi.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

======================================

Şehit Aybüke öğretmenin adı müzik sınıfına verildi

BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde şehit edilen 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın adı, Tokat\'ta Plevne Anadolu Lisesinin müzik sınıfına verildi.

Batman\'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran\'da teröristlerin başka bir aracı hedef alan silahlı saldırısı sırasında isabet eden kurşunlarla şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ın ismi Tokat\'ta yaşayacak. Kent merkezinde eğitim veren Plevne Anadolu Lisesinin müzik sınıfına Şenay Aybüke Yalçın ismi verildi. Müzik sınıfının açılış törenine Tokat Valisi Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, öğretmenler, öğrencilerin yanı sıra şehit öğretmen babası Sadık Yalçın katıldı.

\'HER AN KAPIDAN GİRECEKMİŞ GİBİ BEKLİYORUZ\'

Kızının isminin verildiği müzik sınıfının açılışı için Ankara\'dan Tokat\'a gelen baba Sadık Yalçın onu çok özlediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Kızımızı özlemediğimiz bir an bile yok, her an kapıdan girecekmiş gibi bekliyoruz. Zaman zaman farklı duygular içerisinde olsak da onun ruhu her zaman bizim içimizde, hissediyoruz. Kızım çok neşeli, hayat dolu bir insandı. Etrafına pozitif enerji veren insanlara faydalı olmaya çalışan bir öğretmendi. Öğretmenlik mesleğini çok severek yapıyordu. Allah geride kalan öğretmenlerimize uzun ömürler versin. Ülkemizin o bölgesinde zor şartlar altında görev yapan öğretmenlerimize güvenlik kuvvetlerimize ve askerlerimize Allah yardım etsin. Annemiz rahatsızlığı nedeniyle gelemedi. Mutlu oluyor böyle şeylerden. \'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar\' atasözünün bir örneği de bizim başımızda. Ağlamak geri getiriyor mu? Getirmiyor. Anadolu coğrafyasının bedeli her gün farklı bir ocakta veriliyor. O gün bizdeydi. Dün 3 şehidimiz vardı. Allah yarınlarda böylesini nasip etmesin.\"

Şehit Şenay Aybüke Yalçın müzik sınıfının açılışının ardından, okul öğrencileri müzik öğretmeni Ezgi Buz eşliğinde türküler söyledi. Bu sırada baba Sadık Yalçın duygulu anlar yaşadı. Program sonunda Vali Ömer Toraman, Sadık Yalçın\'a çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü:

-Açılıştan görüntüler

-Sınıfın görüntüsü

-Sınıftaki Aybüke öğretmenin fotosu

-Babasının konuşması

-Sınıfta mini konser

-Hediye verilmesi

(316 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

======================================

Yozgat’ta yaşlı kadın evinde çıkan yangında can verdi

Yozgat’ta, müstakil bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan hayatını kaybetti.

Yozgat şehir merkezi Yenicami Mahallesi Stadyum Sokak’ta bulunan müstakil evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evin giriş kısmında, 89 yaşındaki Ayşe Çalışkan isimli kadının yanmış cesediyle karşılaştı. Yangın devam ederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekibi yanan evde incelemede bulundu. Mahalle sakinleri, Ayşe Çalışkan’ın, yalnız yaşadığını ve yaşlılığa bağlı olarak unutkanlık sorunu bulunduğunu söyledi. Olay yerine gelen Ayşe Çalışkan’ın yakınları gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından, yaşlı kadının cesedi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Yanan evden görüntü

-Olay yeri detay

-Yanarak can veren kadının oğlunun ağlaması

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Cenazenin taşınması

Haber:Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)