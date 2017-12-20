DHA YURT BÜLTENİ-15

Çanakkale Boğaz Komutanlığı eski komutanına ömür boyu hapis



Çanakkale\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik davada tutuklu yargılanan Çanakkale Boğaz ve Garnizon eski komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Çanakkale\'de başlatılan soruşturma kapsamında, 16 Temmuz 2016 tarihinde, dönemin Çanakkale Boğaz ve Garnizon komutanı tuğamiral Serdar Ahmet Gündoğdu, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gündoğdu, 19 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Serdar Ahmet Gündoğdu, 36 yıldır mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin FETÖ ile yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Sanık, FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri sürüp, üzerine atılı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. Gündoğdu\'nun avukatı da müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanık Serdar Ahmet Gündoğdu\'ya, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Haber: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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Komandolar Kastamonu’da yangın sonrası kayıplara karışan 5 kişilik ailenin cesedini arıyor

Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili sır perdesi kalkmazken, komandolar dağlık bölgede aileye ait cesetleri arama çalışması başlattı.

Kastamonu İl Jandarma alay Komutanlığı Komando Taburundan askerler, ailenin kayıp olduğu Bürme köyü Kuzören Mahallesi etrafında bulunan yaklaşık 30 kilometrelik dağlık alanda sabah saatlerinde arama çalışmalarına başladı. Komandoların arama çalışmalarını kayıpların bulunmasına kadar sürdüreceği bildirildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu\'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu\'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Fazıl Çataloğlu\'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.\'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.\'ye dün yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda keşif yaptırıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.

Görüntü dökümü:

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-Kayıp ailenin komandolar tarafından aranması

(01:10) (33,7MB)

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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Oğlunun durumu için çağrıldığı okula tabancayla geldi

Antalya\'da oğlunun disiplinsiz davranışları nedeniyle okula çağrılan baba F.K., tabancayla görüşmeye gitti. Durumun bildirilmesi üzerine okula giden polis, F.K.\'yi gözaltına aldı. Tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.

Polisi alarma geçiren olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Kamile Çömlekçioğlu Ortaokulu\'nda meydana geldi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle defalarca uyarılan bir öğrencinin velisi F.K., oğlunun durumunun görüşülmesi için okula çağrıldı. Davet üzerine yanına tabanca alan F.K., okula geldi. Oğlunun rehber öğretmeni ile görüşmek isteyen F.K\'nin belinde taşıdığı tabancayı fark eden okul müdürü, durumu kapıda görevli güvenlik görevlisine ve polise bildirdi. İhbarı üzerine okula çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, F.K\'yi gözaltına aldı. Ekip aracına bindirilen F.K., Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Sema Yazar Polikliniği\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen F.K\'nin tabancasının kurusıkı olduğu belirlendi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polislerin okula girmesi

- Okul dış plan görüntü

- Öğrencilerin bahçede görüntüsü

- Polis araçlarının görüntüsü

- Şahsın polisler tarafından okuldan çıkartılıp araca bindirilmesi

- Aracın okuldan ayrılması

- Şahsın sağlık kontrolünden çıkışı

136 MB /// 01.15

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)

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Şanlıurfa\'da horoz dövüştüren 25 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA\'da bir eve operasyon düzenleyen polis, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları iddia edilen 25 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Direkli Mahallesi\'ndeki bir evde para karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler operasyon düzenledikleri evde 6 numaratör, yaralı 6 horoz ve 1 teraziye el koyup 25 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilere, Hayvan Hakları Kanunu\'na muhalefetten Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 5 bin 675 lira para cezası kesildi. Yaralı horozlar, yapılan tedavilerinin ardından belediye görevlilerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin baskın yapması

- Horoz dövüştürenler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6,8 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Keçe ve havlu hırsızlığı kameraya yansıdı

Sivas\'ta bir iş merkezi içinde bulunan iki ayrı mağazada yaşanan keçe ve havlu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezindeki Sirer Caddesi, Sirer İş Merkezi içinde bulunan Mustafa Coşkun\'a ait manifaturacıdan bugün havlu hırsızlığı yaşandı. Aynı iş merkezinde esnaflık yapan Hayati Tipici\'ye iş yerinden de geçen hafta 1 top keçe çalındı. 1 hafta içinde gerçekleşen 2 ayrı hırsızlık olayı iş yerlerinin kameralarına yansıdı. Mustafa Coşkun\'un içeride olduğu sırada dükkana gelen bir kadının iş yeri önündeki havluları inceledikten sonra montuna saklayıp uzaklaştığı görüldü. Diğer hırsızlık olayında ise Hayati Tipici\'ye iş yerinde içeride müşterilerin olduğu sırada yüzünü kapatan bir kadının dükkan önündeki bir top kucaklayarak götürdü. İş yeri sahiplerinin bildirmesi üzerine polis kamera görüntüleri üzerinden inceleme başlattı.

\'GELİP İSTEMEK ÇALMAKTAN İYİDİR\'

Manifaturacı Mustafa Coşkun, iş merkezinde zaman zaman bu tür olaylar yaşandığını ifade ederek, \"Kameralarımız bunları her zaman görüntülüyor. Gelip isteseler zaten veririz. Çalmak yerine gelip istesinler. Burada 24 saat çekim yapan kameralarımız var. Bir kaç gün önce de diğer arkadaşlarda da oldu. Benden havlu aldılar. Diğer arkadaşlardan keçe, etek ve ferace çaldılar. Allah ıslah eylesin. Gelip istemek çalmaktan daha iyidir.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüleri

-İş merkezinden görüntü

-Dükkanların görüntüsü

-Dükkan sahibinin açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi\'ne haciz işlemi

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi, kira borcunu ödeyemeyince haciz işlemi başlatıldı. Balıkçıların tekneleri ve malzemeleri barınaktan boşaltması istendi.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yıllık 80 bin lira olan kira borcundan kalan 50 bin liralık bölümü ödeyemeyen İskenderun Balıkçı Barınağı\'na haciz işlemi başlattı. Haciz memurları ile polis, evrakları kooperatife gelip, binanın mühürleneceğini, balıkçıların tekneleri ve malzemeleri barınaktan tahliye etmelerini istedi. Kooperatif yönetimi, haciz işlemini durdurmak için hemen mahkemeye başvurup ödeme için süre istedi. Kooperatif ikinci Başkanı Celal Bilen, alacaklarını tahsil edemeyince kiralarını ödeyemediklerini belirterek zaman istediklerini söyledi. 800 bin liraya yakın alacakları olduğunu belirten Bilen, \"Borcumuzu ödemeyeceğiz demiyoruz sadece zamana ihtiyacımız var. Bu barınakta 4-5 bin balıkçı 300-400 tekne var. Devletin alacağı için bu kadar acele etmesini anlamıyoruz\" dedi. Yapılan görüşmelerin ardından haciz memurları barınaktan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Balıkçı barınağı girişinde polisler

- Barınak içerisinde kooperatif binasının önünde milli emlak yetkilileri ve polisler ile kooperatif yöneticileri

- Barınaktan görüntü

- Kooperatif ikinci başkanı Celal Bilen ile röp

SÜRE:03\'35\" BOYUT:171 MB

Haber Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)