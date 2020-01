DHA YURT BÜLTENİ-15

Edirne\'de etkili yağmurun ardından kar geliyor

Edirne\'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur bazı ekili araziler sular altında bıraktı. Kentte cadde ve sokakları göle çeviren yağmur yağışı, Tunca Nehri\'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı\'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri\'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağını belirtti.

Edirne\'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saate metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerini su bastı. Edirne\'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı\'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi\'ni bağlayan Tunca Köprüsü\'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.

KAR GELİYOR

Edirne Meteoroloji yetkililer yağışların bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının yarın öğlen saate kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun için taciz iddiası/EK

BELEDİYE BAŞKANI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Taciz iddiasının sonrasında Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, yazılı açıklama yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Dikili Belediye Başkanlığı\'na seçildiğini anlatan Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Göreve seçilmemin ardından tüm vatandaşlarımıza karşı eşit yaklaşım ve hizmet bilinci ile hiç bir ayrımcılık yapmadan, hizmet vermek için çalışma arkadaşlarımızla birlikte gecemize gündüzümüze katarak görev yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu durumu hazmetmeyen bazı kişi ve gruplar kamuoyunun yanlış bilgilendirmesi için çamur at izi kalsın ve kumpas mantığıyla tarafımı kirli bir oyunun içine çekmek istemektedirler. Ancak şu çok iyi bilinmelidir ki her zaman işini kentine ve kentlisine en iyi şekilde hizmet verebilmek için yapmakta ve kamu yararına hizmet etmekte olan şahsım asla bu oyunlara ve kumpaslara boyun eğmeyecektir. Her zaman dürüstlüğün ve ahlakın yanında olduğumu belirtir, sözde taciz olayına ilişkin ortaya atılan haksız iddiaları kabul etmediğimi bir kez daha kamuoyuna bildiririm.\"

SERT BİR ŞEKİLDE UYARDIM

Başkan Tosun, bu iddianın siyasi linç amacıyla tezgahlandığını ileri sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Şahsımı zedelemeye aynı zamanda kirli bir algı yaratmaya yönelik bu kumpas tezgahının ürünü olan sözde taciz olayının 17 Temmuz 2017 tarihinde olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia tamamen yalandır, iftiradır. Çünkü bahse konu tarihte adı geçen personel görevini yapmadığı için tarafımdan sert bir şekilde uyarılmıştır. Kanımca sert bir şekilde uyarmamı hazmetmeyen bu şahıs ilçede siyasi çıkarlarını düşünen kişi ve gruplarla işbirliği yapıp tarafıma böyle bir iftira atmaktadır. Dikili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve takipsizlik kararı verilen soruşturmanın dosyasında o gece yaşanılanların tek tanığı olan Buğra Akın\'ın verdiği ifadelerde olayın bir taciz olayı olmadığını aksine kaçak bandrolsüz kitapları toplaması gerekirken toplamayıp, görevini yapmayan zabıta yardımcı personelinin uyarılması olayı olduğunu net olarak ortaya koymaktadır. Çandarlı Jandarma Komutanlığı\'nın 17 Temmuz 2017 saat 20.00\'de tuttuğu tutanak da vardır.\"

PARA İSTEDİLER

Kamera kayıtlarının montajlı olarak servis yapıldığını da ileri süren Tosun, \"Kendimden bir şüphem olsa şeffaf davranmam ve görüntülerin erişimini engellerdim. Ayrıca bahse konu kamera kayıtları incelendiğinde şahsa karşı elimi uzatarak \'gelip sizin elinizden tutup ben mi işlem yaptıracağım kendiniz yapamıyor musunuz\' dediğimi gösteren reflekste net olarak ortadadır. Yine görüntülerde göründüğü gibi şahısta, tacize uğradığını ortaya koyan bir ruh hali, ağlama ve kıyafetlerinde herhangi bir değişiklik durumu mevcut değildir. Şahsın ortaya koyduğu durum tarafımca yapılan uyarıya verdiği tepkidir. 17 yıldır veteriner hekim olarak görev yaptım. Girmediğim ev, damına uğramadığım, sofrasına oturmadığım üretici ve çiftçi yoktur. Tüm halkımız tarafından karakterim iyi bilinmektedir. Bahse konu ses kayıtlarında kesilip servis edilen konuşmalardaki özür dilememin sebebi özellikle Zabıta Müdürümden gelen telkinlerdir. Bu şahıslar komplo olayını kullanarak tarafımdan ilk olarak bir müdürüm aracığıyla para isteme girişiminde bulunurlar. Müdürümün \'siz şerefsiz misiniz\' tepkisinin ardından ikinci bir plan devreye girer. Bu planda şahsa sözleşmeli memurluk, şahsın kardeşine birim değişikliği ve masa başı görev, kardeşinin eşine belediyede iş ayrıca olayın tek görgü tanığı olan müdürümüzün görevden alınmasının gerçekleştirilmesi taleplerinde bulunmuşlardır. Bu olay alçakça yapılmış bir kumpastır. Hukukun, kolluk kuvvetlerin yapmış olduğu incelemeler, soruşturmalar ve verilen takipsizlik kararı ortadayken yapılan iftira ve alçaklıkları halkımızın vicdanına havale ediyorum. Ayrıca bu konuda tüm hukuksal mücadelemi sonuna kadar yürüteceğimi ifade ediyorum\" dedi.

Haber:İZMİR,(DHA)

Profesör çift, yanlış tedavi uygulamakla suçlanıyor



Mersin Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevli Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T., yanlış tedavi yapmakla suçlanarak haklarında soruşturma başlatıldı.

Mersinli R.K., geçen 13 Kasım\'da Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile Mersin Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurarak, Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T.\'nin kendisine yanlış kanser tedavisi uyguladığını belirtip, şikâyetçi oldu. Ayrıca profesör çiftin yanlış tedavi uyguladığı iki kadının öldüğü, yapmadıkları ameliyatların da parasını aldığı ileri sürüldü. İddialar üzerine, idari soruşturma başlatılırken, bilirkişi olarak atanan üniversitede görevli bir profesörün yaptığı incelemede, Prof. Dr. E.T.\'nin hasta R.K.\'ye eksik ameliyat yaptığı ve gerçek durumu kendisine anlatmayarak tedavisinde gecikmeye neden olduğu belirlendi. İnceleme sonrası elde edilen yeni bilgiler ışığında hazırlanan suç duyurusu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ulaştırılırken, savcılık ise 15 Kasım\'da görevsizlik kararı ile dosyayı üniversiteye gönderdi. Bunun üzerine profesör çifte yönelik soruşturma için heyet oluşturuldu. \'Ölüme sebebiyet verme, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, görevi kötüye kullanma ve sahte ameliyat raporu hazırlama\' iddialarıyla hazırlanan suç duyurusu başvurusunda, çiftin imzasını taşıyan ameliyat raporlarının sonuçlarına da yer verildi. İddialarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. D. T., \"Süren bir soruşturma varsa, hukuki bir süreç varsa bu aşamada konuşmak doğru olmaz\" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Mersin Üniversitesi\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:\"Prof. Dr. E.T. ve Prof. Dr. D.T.\'nin hastalara yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili kamuoyuna duyurumuzdur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi\'nde görevliyken, daha önce yapılan bir soruşturma kapsamında Prof. Dr. E.T.\'ye \'kamu görevinden çıkarma\' cezası verilmiş olup, eşi Prof. Dr. D.T. de aynı soruşturma kapsamında disiplin cezası almış ancak halen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevine devam etmektedir. İddialarla ilgili olarak, 13.11.2017 tarihli şikâyet üzerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı\'nca 21.11.2017 tarihinde şikâyette belirtilmiş olan tedavilerle ilgili idari soruşturma ve ceza soruşturması başlatılmış olup, soruşturma halen usul ve yasalara uygun olarak devam etmektedir.\"

Haber:MERSİN, (DHA)

14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor (3)

VALİ, AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE ETTİ

Artvin’in Borçka ilçesinde, ailesi tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan \'Meningomyelosel\' hastası 14 yaşındaki Bilge Kara için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun aileye telefonla ulaşarak devreye girmesinin ardından Artvin’deki yetkililerde harekete geçti. Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın talimatı ile Borçka Kaymakam’ı Hasan Meşeli, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kahraman Derece, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Türkiye İş Kurumu Artvin İl Müdürü Cevdet Ertürk, aileyi evinde ziyaret etti. Vali Ömer Doğanay’ın gönderdiği akülü tekerlekli, sandalyeyi Bilge Kara’ya hediye eden Borçka Kaymakam’ı Hasan Meşeli, aile ile yakından ilgileneceğini belirtti. Heyette yer alan doktorlarda kızın muayenesini gerçekleştirdi. Baba Mehmet Murat Kara, Bakan Jülide Sarıeroğlu’nun kendisini aradığını ve yakından ilgilendiğini belirterek “Bakanımızın araması bizi çok mutlu ettiö dedi.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

Bombalı saldırıda tahrip olan Mermer Jandarma Karakolu yenilendi



Diyarbakır\'ın merkez Sur ilçesinde, geçen yıl teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit olduğu Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete karşı iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir bir mücadele verdiğini belirterek, \"Bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin bu büyük millet, bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna İnşallah güçlenerek devam edecektir\" dedi.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde bulunan, merkez Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakolu\'na 24 Mart 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu. Saldırıda karakol binası da tahrip oldu. Saldırının ardından yapımına başlanan Mermer Jandarma Karakolu\'nun yeni binası bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 8\'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, çeşitli kurum müdürleri, Sur ilçesi muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Tören, karakola düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 3 asker ile ebediyete uğurlanan tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı ile ilgili bilgilerin Jandarma Binbaşı Levent Kayasar tarafından verilmesinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu, şöyle dedi: \"Sur ilçemizin Mermer Karakolu\'nu bugün yeniden büyük ve güçlü Türkiye\'ye yakışır şekilde insanımızın hizmetine sunmanın, jandarma teşkilatının kanunlarla, kendisine verilen başta can ve mal emniyeti olmak üzere bütün görevleri için ideal bir şekilde bugün hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne, devletimizin ve milletimizin bekası, özgür ve hür yaşaması, nazlı bayrağımızın ilelebet gönderimizde nazlı nazlı dalgalanması, ezanımızın semalarda dinmemesi adına hayatlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da bu düstur ve sorumlulukla Mermer\'de görev yaparken vatandaşına bölge ve sorumluluk sınırı içerisindeki her insanın can ve mal emniyetine dönük kahramanca duruşu ve görev bilinciyle burada ifa ederken, hain terör örgütü PKK\'nın saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Mermer Karakolu şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. O gün yaralanan gazilerimize sağlık diliyorum. İnsanlık fedakârlıklarının en büyüğü olan canlarını bu vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için, iman için feda eden aziz şehitlerimiz geleceğe doğru ve kararlı büyük yürüyüşümüzün en büyük güvencesidir.\" Jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete, iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir şekilde mücadele verdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti: \"Bugün de aynı şehitlerin safında, onların kararlılığında ve imanlı duruşunda bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. İç ve dış bütün tehdit hain ve niyetlere karşı bu iman, aşılmaz ve sarsılmaz yenilmez sıradağlar gibi duran en büyük güç kaynağımızdır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin, bu büyük millet bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna inşallah güçlenerek devam edecektir. Bugün Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte hakkı, adaleti ve insanlığın temel değerlerini savunan belki de yegâne ülkedir.\" Güvenlik güçlerinin Diyarbakır\'da da vatandaşlarla birlikte teröre karşı dimdik durduğunu belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu: \"Bugün Diyarbakır\'da da güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve Diyarbakırlımız teröre karşı dimdik durmakta, bütün hain niyet ve emelleri bu kararlılıkla inşallah bertaraf etmekte ve geleceğe kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu ülkenin kadim kenti, irfan, medeniyet kenti Diyarbakır terörle yaşadığı yılların sonrasında inşallah o gerideki acıları, milletiyle, devletiyle bertaraf edecek kalkınma, gelişme ve ilerleme yolunda çok hızlı bir şekilde gelişerek, güçlenerek yoluna devam edecektir. Tıpkı Türkiye\'nin her köşesinde olduğu gibi. Bugün de devletimizin millete hizmet noktasında sunduğu bu karakolumuz, yeni güvenlik anlayışımızın, milletiyle bütünleşen devlet anlayışının çok büyük bir göstergesidir. Diyarbakır- Bingöl Karayolu\'nun bütün güvenliğinin yanı sıra bölgede bulunan, teşrif eden tüm muhtarlarımızın, burada yaşayan tüm insanlarımızın can ve mal emniyetinin teminine ve tesisine dönük bu karakolda bugünden itibaren en yüksek düzeyde güvenlikli bir hizmet sunulacaktır. Bizler millete hizmet etmenin ibadet olduğuna inanan, devleti ancak millet için yaşatan ve bu noktadaki gayretini her daim daha öteye taşıyan, merkezinde insan olan bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bu kararlılıkla bugünden itibaren hizmet verecek karakolumuzun, Sur ilçemiz Mermer Karakol Sorumluluk Bölgesi, Diyarbakır\'ımız ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını Rabbi\'mden niyaz ediyorum. Emeği geçen, yapımından bugüne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum ve sözlerimin başında olduğu gibi bugün bu yeni karakol binasını hizmete açarken bütün şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da şehadete Mermer saldırısında erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun.\" Konuşmaların ardından kurbanların kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler tarafından Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Yeni binada incelemelerde bulunan Güzeloğlu burada askerlerle birlikte öğle yemeği yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR, (DHA)

İznik\'te \'lahit tarlası\' için 1 milyon 94 bin lira değer belirlendi (ARŞİV)



Bursa\'nın İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinliğin kamulaştırılma çalışmaları mahkemelik oldu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme hakimi, bilirkişi marifetiyle lahit fışkıran zeytinliğin değerini 1 milyon 94 bin lira olarak belirlediği açıkladı. Karar sonrası kamulaştırılmanın yapılmasının ardından bu arazi açık hava müzesine dönüştürülecek.

Bursa\'nın İznik ilçesinde Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında 2 adet erken Roma dönemi lahit mezar gün yüzüne çıkarıldı, geçen yıl da defineciler tarafından kazılan aynı tarlada 3\'üncü bir lahit daha bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 1 yıl önce Roma dönemine ait lahit tarlası olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçti. Aynı aileden 4 hissedarın sahibi olduğu 10 bin metrekare zeytinliğe kamulaştırma bedeli olarak 500 bin lira değer belirlendi. Hak sahipleri ise bu bedeli az bularak mahkemeye başvurdu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada bilirkişi tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı, zeytinlik için 1 milyon 94 bin lira bedel belirlendiği öğrenildi.

LAHİT MÜZESİ KURULACAK

Mahkemenin kamulaştırma kararından sonra tarlada arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacak ve ortaya çıkacak olan lahit mezarlığı açık hava müzesi olacak.



Haber: İZNİK (Bursa), (DHA)

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Zonguldak\'ta, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında, Zonguldak-Ankara karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Çağrı Gökçe yönetimindeki 31 FK 159 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan Çağrı Gökçe ve Koray Bayramoğlu yaralandı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Gökçe ve Bayramoğlu\'na ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan 112 Acil ekibi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)