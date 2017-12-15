DHA YURT BÜLTENİ-15

Yunanistan\'a kaçmak isteyen 9 PKK ve DHKP-C üyesi yakalandı/EK

KILAVUZ AFGANLILAR TUTUKLANDI

Edirne\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a gitmek isteyen terör örgütleri PKK üyesi 8, DHKP-C üyesi 1 kişiyi yurt dışına kaçırmak için kılavuzluk yaptığı öne sürülen Afganistan uyruklu B.A. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber :EDİRNE,(DHA)

================================================

Çorum\'da rakım gündem oldu

Çorum\'da kent girişinde bulunan ve nüfus ile rakımın yer aldığı il sınır tabelasında yer alan rakımın zaman içerisinde farklılık göstermesi kentte gündem oldu. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi.

Çorum\'da karayolu kenarında bulunan ve il sınır tabelasının rakım kısmında yer alan bilginin yıllar içerisinde değişmesi dikkat çekti. Tabeladaki il nüfusunun yanı sıra yıllar içerisinde Çorum\'un rakımında da artış yaşandı. Farklı tarihlerde çekilen ve farklı rakımların yer aldığı tabela fotoğrafları sosyal medya üzerinden hızla yayılınca kamuoyunda da tartışılır hale geldi. Farklı zamanlarda çekilen fotoğraflarda rakım olarak 770, 801, 820 yazması dikkat çekti. Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan, rakım farklılıklarının teknolojik ilerleme ile bağlantılı olduğunu belirterek \"O günkü şartlarda Çorum\'un rakımını 770 olarak belirlemişler. Ama bugün ki gelinen teknoloji ve ölçümler neticesinde bölge olarak değişiklik göstermesine rağmen 800 metrenin üzerinde. Şu an orada yazan rakım doğru rakımdır. Rakım 820\'dir. Bundan önceki belirlenen rakım yanlış rakımdır. Bunun nedeni de o dönemdeki ölçümdür. Bugün bu hatalar en aza indirilerek yapılan hassas ölçümler neticesinde bu olay çıkmıştır. Bugün uydulardan veri alınarak ölçüm yapılıyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Harita ve Tapu Kadastro Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hüseyin Sevcan\'ın açıklaması

-İl sınır tabelası görüntüsü

-Detaylar

(SÜRE: 2 Dk) (BOYUT: 25 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

================================================

Aylin Nazlıaka: Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak

CHP\'den ihraç edilen milletvekili Aylin Nazlı Aka, \"Hiçbir zaman partimden kopmadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacaktır\" dedi.

Karabük\'e gelen bağımsız milletvekili Aylin Nazlı Aka, CHP İl Başkanı Erdoğan Dinçel ve partilileri ziyaret etti. CHP il binasında gerçekleşen ziyarette açıklamada bulunan Aylin Nazlıaka, CHP\'ye dönüp dönmeyeceği yönündeki bir soruyu, \"Bağımsızlık hepimizin karakteridir, bu ayrı bir şey ama bağımlı bir milletvekiliyim. Ama Cumhuriyet Halk Partililere bağımlıyım. CHP\'li bir ailenin içinde büyümüş, bu değerlerle yoğrulmuş olan birisiyim. CHP\'li olmak demek bu değerleri içselleştirmiş olmak demektir. Sadece kağıt üzerinde bir üyelikle birlikte tariflenemeyecek kadar değerlidir CHP\'nin herhangi bir üyesi olmak. Ben tabi bu partiden birde milletvekili olmak onuruna erişmiş olan bir arkadaşınızım, bir yoldaşınızım. O yüzden de siyasette bazen değişik süreçler yaşanabiliyor ama ben o süreçlerde bile hiçbir zaman partimden kopmadım ve hiçbir şekilde de bir kırılganlık bir küsme gibi bir süreç yaşamadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacak umuyorum. O yüzden bu il ziyaretlerinin arkasında birazda iki yıldır örgütlerle aramızda ki o mesafeyi kapatmak ve tekrar kucaklaşmakta yatıyor. 81 ilimize de gideceğiz. O yüzden şuan burayla birlikte yüzde 25\'ini dörtte birini ziyaret etmiş bulunuyorum. Diğer illerimizde de ziyaretler yapıp aynı zamanda Türkiye\'nin genel olarak ta bu siyasi süreçte bir fotoğrafını çekmek istiyoruz\" diyerek cevapladı. Partisine geri dönüş sürecinde CHP Genel Başkanlığına adaylığının söz konusu olup olmadığı yönünde yöneltilen soru üzerine ise Aka, şöyle cevapladı: \"Tek bir hedef var partimizde olmak ve partililerimizle siyaset yapmak. Parti şemsiyesi altında zaten bir aradayız ama bunu resmi hale dönüştürmek. Bu bağlarımızı tekrar kuvvetlendirmek ve partimizi tekrar iktidara taşımak. Bunun içindir tüm mücadelemiz. Parti içi bir mücadele değil, partimizi yukarıya taşımaya dönük bir mücadelemiz var bizim. Şuan için zaten bir genel başkan konusunda da herhangi bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Genel başkanımızda neredeyse nefessiz bir şekilde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor, bizlerde onun arkasında ve partinin neferi olarak çalışmalarımızı aynı şekilde devam ettireceğiz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Aylin Nazlıaka\'nın açıklamaları

Haber:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=================================================

Gaziantep\'te FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

Gaziantep\'te, FETÖ/PDY\'ye bağlı dernek ve iltisakı bulunan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6\'sı, tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Cuma günü belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 18 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri mahkemeye çıkarıldı. Bu şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken, 11\'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Gözaltındaki şüphelilerin götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 6 MB

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: GAZİANTEP,(DHA)

================================================

Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

Adana\'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 150 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Polis, Osmaniye’den Adana yönüne giden 34 LYE 90 plakalı otomobili durdurdu. Araçta uyuşturucuya duyarlı köpekle yapılan aramada 5 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü 49 yaşındaki B.G. ve yanındaki arkadaşı 37 yaşındaki A.D. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin alınması ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Gözaltına alınanların emniyet binasından çıkarılması

- Adliyeye getirilmeleri

- Adliye binası dış görüntüsü

Polis kamerası

-------------------

- Otomobilin zulasından çıkan eroin

- Polis köpeğinin görüntüsü

- Yakalanan eroinler

SÜRE: 3 \'31\" BOYUT:210 MB

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER/(CEYHAN) Adana, (DHA)

================================================

Oyuncakçıda kaçak sigara ele geçti

Kahramanmaraş\'ta polis tarafından oyuncakçıda yapılan aramada gümrük kaçağı bin 620 paket sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir süre takip ettiği Hasan Hüseyin B.\'nin şehir merkezindeki oyuncak dükkanı ile evine operasyon düzenledi. Her iki adreste yapılan armada toplam 1620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Kutudaki sigaralar

- Sigaraların çıkarılması

- Polislerin arama yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:69 MB

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ,(DHA)