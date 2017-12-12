DHA YURT BÜLTENİ-15

Tartıştığı alacaklısını kovalayıp tabancayla yaraladı



Antalya\'nın Alanya ilçesinde alacak borç anlaşmazlığı yüzünden tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavga sonrası İbrahim D., alacaklı olduğu Bayram K.\'ye ve çevreye rastgele ateş açtı. Karnına 2 mermi isabet eden Bayram K. yaralandı, 6 araçta da hasar meydana geldi. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Hacet Mahallesi, Kaçmaz Sokak\'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre İbrahim D. alacaklı olduğu Bayram K. ile bir apartmanın önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim D. yanındaki tabancayla Bayram K.\'yi kovalamaya başladı. Bayram K. caddeye doğru koşarken, İbrahim D. de arkasından koşup tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin ikisi Bayram K.\'nin karın boşluğuna isabet etti. Mermilerin hedefi olan 6 araçta ise kurşun delikleri oluştu. Yaralı Bayram K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü, İbrahim D. ise olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Olay yerini emniyet şeridiyle kapatan polis çevredeki güvenlik kameralarını, hasar gören araçları ve boş kovanları inceledi. Çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelinin yaklaşık 2 şarjör mermi boşalttığı belirlendi. Gözaltına alınan İbrahim D.\'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Bayram K.\'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi. Yaşanan olay, iki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların apartman köşesinde konuştuğu ardından İbrahim D.\'nin tabancasını çıkararak Bayram K.\'yi kovaladığı ve ateş açtığı yer aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Olay yerinden ve hasar gören araçlardan görüntü

- İbrahim D.\'nin ekip otosunun içerisinden görüntüsü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Yanan samanlıkta direğe bağlanmış erkek cesedi bulundu



Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde, belirlenemeyen nedenle samanlıkta yangın çıktı. Yangının söndürülmesinin ardından samanlıkta yapılan incelemede, zincirle direğe bağlanmış Ali Çaputçu\'nun (30) cansız bedeni bulundu.

Şuhut\'a bağlı Mahmut köyde, sabah saatlerinde bir evin samanlığından duman çıktığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Samanlıkta inceleme yapan jandarma ve itfaiye ekipleri, beton direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cansız bedenin Ali Çaputçu\'ya ait olduğu belirlendi. Kim ya da kimler tarafından zincirle direğe bağlandığı tespit edilemeyen Ali Çaputçu\'nun yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği tahmin edilirken, vücudunda da yanık izlerine rastlandı. Ali Çaputçu\'nun cenazesi, incelemenin ardından Şuhut Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangın sonrasında samanlıkta yapılan çalışmalar

Haber- Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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Özel harekâtçı, kendisini içeri almayan bar görevlileriyle kavga etti: 3 yaralı

İzmit\'te, özel harekât polisi E.B. dün gece iddiaya göre, kendisini bara almayan görevlilerle tartıştı. Görevlilerin sopalarla saldırması üzerine E.B., 2 kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu. Aldığı darbelerle yaralanan polis ve 2 kişi tedavi altına alındı. Yaşanan olay güvenlik kameralarını yansıdı.

Olay, dün gece İzmit Barlar Sokağı\'nda meydana geldi. Bursa\'da görevli olan özel harekât polisi E.B., bir bara girmek istedi. Ancak, barın girişinde görevli V.B. ve E.Ç., E.B.\'yi bara almadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B., E.Ç. ve yanlarında bulunan kişiler, polise sopalarla saldırdı. E.B. üzerinde bulunan beylik tabancasını çıkarıp ateş etti. V.B. ve E.Ç. kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çok sayıda kişi E.B.\'nin üzerine çullanarak öldüresiye vurdu. Başına sopalarla vurulan polis memuru baygınlık geçirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis E.B. ise başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis, güvenlik kameraları görüntülerine el koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Polise saldırmaları,

-Polisin ateş açması,

-Çevrede bulunanların kaçması,

-Sopalarla vurmaları

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)

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Kardemir\'de trenin altında kalarak öldü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (Kardemir) yük treninin altında kalan 43 yaşındaki Selami Uyanık yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde fabrika sahası içinde bulunan Nakliyat Müdürlüğü bölümünde meydana geldi. Tren manevracısı olarak çalışan Selami Uyanık, dengesini kaybederek raylara düştü. Hareket halindeki yük treninin altında kalan Selami Uyanık, olay yerinde feci şekilde can verdi. Yapılan incelemelerin ardından evli ve 3 çocuk babası Selami Uyanık\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Selami Uyanık\'ın cenazesi Kurtuluş Mahallesi Hilaltepe Camii\'ne getirildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Selami Uyanık\'ın cenazesi buradan Kardemir\'e getirildi. Haddehane meydanında kılınan cenaze namazına Uyanık\'ın yakınları ile Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Ercüment Ünal, Çelik - İş Sendikası Şube Başkanı Ulvi Üngören ve işçiler katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Selami Uyanık\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Çankırı\'nın Çerkeş ilçesine bağlı Kurtçimeni Nahallar Köyü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Camiide kılınan cenaze namazı

-Fabrika içinde kılınan cenaze namazı

-İşçinin resmi

Süre:(02.22) Boyutu:(75 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Raylarda yürüyen yaşlı adam güvenlik görevlilerince durduruldu (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İzmir Fahrettin Altay - Evka 3 metro hattında raylarda yürüyen yaşlı adamı gören vatman gorevlisi önce metroyu durdurdu dah sonra güvenlik görevlilerine haber verdi. Kısa sürede yaşlı adamı durduran güvenlik görevlileri vatandaşı raylardan güvenli bölgeye çıkardı. Olay saat 14:00 sıralarında \'bornova\' istasyonu ile \'bölge\' durağı arasında yaşandı. Harekat halindeki metro görevlisi raylarda yürüyen yaşlı bir vatandaşı görünce önce metroyu durdurarak telsizden güvenlik görevlilerine haber verdi. Güvenlik görevlileri anons üzrine hemen raylarda yürüyen vatandaşı durdurmak için hareket etti. Bir süre sonra yaşlı adamı durdursan güvenlik görevlileri kendisini uyararak geri dönmesini sağaldı. Güvenlik görevlilerinin eşliğinde tekrar raylardan geri dönen yaşlı adam istasyona çıkarılarak güvenli bölgeye alındı. Metro seferleri kısa bir süre sonra yoluna devam ederken, yaşlı adam istasyondan çıkarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı adamla görevlinin raylarda yürümesi

-Metrodan görüntü

-Genel ve detay

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İZMİR,(DHA)

