DHA YURT BÜLTENİ-15

FETÖ\'nün kadın yapılanmasına 5 ilde operasyon: 7 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 7 kadın gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman\'da FETÖ\'nün kadın yapılanmasına yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kadın gözaltına alınırken, adreslerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 7 kadından 5\'i Kahramanmaraş\'a getirilip, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis minibüsü

- Şüphelilerin minibüsten indirilmesi

- Hastaneye girişleri

- Hastaneden çıkarılmaları

- Minibüse bindirilmeleri

- Acil servis önü

- Polis minibüsünün gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

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ÖZEL-Genelkurmay başkanı Akar\'ın adı memleketinde bir bulvara verildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi bu gün yaptığı olagan toplantıda mecliste grubu bulunan Ak Parti, CHP,MHP ve bağımsız üyelerin oybirliğiyle, Gültepe mahallesinden Mimarsinan mahallesine kadar uzanan 13 kilometrelik bulvara Orgeneral Hulusi Akar\'ın adını verdi. Meclis ayrıca 31 Mayıs\'ta helikopter kazasında şehit düşen Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adını da bir başka bulvara verilmesini kararlaştırdı. Meclis toplantısında mezarlıkta halen yapımı süren caminin inşasında Orgeneral Hulusi Akar ve ailesinin üstlendiği açıklandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik başkanlığında toplanan 70 üyeli belediye meclisinden 68 üyenin katıldığı toplantıda ek gündem maddesiyle bir süreden beri yapımı süren ve yakın bir zamanda hizmete açılacak, Gültepe- Yıldırımbeyazıt- Konaklar-Derevenk-Mimarsinan mahallelerinden geçen , Melikgazi ilçesi- Talas ilçesi güzergahından Kayseri- Malatya karayoluna uzanacak 50 metre eninde yaklaşık 13 kilometre uzunluğundaki bulvara, Kayserili Orgeneral Hulusi Akar\'ın adının verilmesini kararlaştırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Çelik ,\"Meclis üyelerimizin oybirliği kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanı, hemşehrimiz yiğit insan, birçok madalyası bulunan Orgeneral Hulusi Akar, Türkiye ve Kayseri\'yi öne çıkaran isim olmuştur. O nedenle Genelkurmay Başkanı Akar’ın adı, Büyükşehir Belediyesi\'nin Gültepe ve Köşk mahallesinden başlayıp, Talas ilçesi üzerinden Kayseri- Malatya karayoluna kadar uzanacak 14 kilometrelik yeni açılan bulvarda yaşayacaktır.\" dedi. Bu karar meclis üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

ŞEHİT AYDOĞAN PAŞANIN DA ADI VERİLDİ

Öte yandan 31 Mayıs\'ta Şırnak Uludere\'de gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın\'ın adı da Farabi Caddesinde açılan 1\'inci Komando Tugayı Köşk Kışla yanından geçen bulvara verildi. Şehit Tümgeneral Aydın, Tuğgeneral rütbesiyle Kayseri 1\'inci Komando Tugayında 4 yıl süreyle komutanlık yapmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar\'ın isminin verildiği yoldan görüntü

-Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı

-Genel detay

7 Dakika/ 250 MB

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)

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Yürüyen MPS hastasına ilaç var, yürüyemeye yok/EK



\'BAŞVURU YOK\' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yürüyemeyen Esma Nur Akbulut için herhangi bir başvuru yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı\'nın MSP hastalarında kullanılan ilaçla ilgili yayımladığı tebliğde kullanım ve ödeme esasları dikkat çekti. Tebliğde, \"Mukopolisakkaridoz Tip IVA (Morque A Sendromu) hastalığının tedavisinde kullanılan Vimizim (Elosulfase alfa) 5mg/5ml 1 vial isimli ilacın kullanılması ve ödenebilmesi için Periferik kandan veya dokudan enzim (N-asetilgalaktozamin 6-sülfataz) düzeyinin veya mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olmasına göre tanı konulmuş olmalıdır. 60 ay ve üzeri desteksiz yürüyebilen hastalarda; tanıya esas kriter/kriterlerin ve 6 dakika yürüme testi sonuçlarının belirtildiği, 3. Basamak Resmi Sağlık kuruluşlarında düzenlenen en az bir Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süreli Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak Çocuk Metabolizma Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Ortopedi ve Nöroloji Uzmanı tarafından reçete edilir\" denildi.

\'YÜRÜME TESTİNİ GEÇSEYDİ BAŞVURURDUK\'

MPS hastası kız kardeşlerin annesi Döne Akbulut, ilacın yürüyemeyenler üzerinde olumsuz bir etkisinin olup, olmadığını öğrenemediklerini belirterek, \"Verilmeme nedenini öğrenemiyoruz. Eğer olumsuz bir etki yapacaksa bilelim. Bunu da bilmiyoruz. Ya da bu çocuk zaten yürümüyor, diye mi düşünülüyor. Bunları bilmiyoruz. Kızım yürüme testinden geçemediği için ilaç başvurusu yapılmadı. Bunu doktorlar belirliyor. Testten geçseydi zaten başvururduk. Biz, bu kriterin neden konulduğunu bilmiyoruz\" dedi.

TEBLİĞE GÖRE HAREKET EDİLİYOR

İlacın yürüyemeyen hastalar üzerinde olumsuz etki yaratıp, yaratmayacağı öğrenilemezken, MPS hastası kız kardeşlerin çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı doktorları da Sağlık Bakanlığı\'nın ilaçla ilgili yayımladığı tebliğe dikkat çekti. Doktorlar, belirlenen kriterler olduğuna vurgu taptı. Tebliğde yer alan yürüme testi koşuluna göre rapor hazırlandığı ve Sağlık Uygulama Tebliği\'ne göre hareket edildiği belirtildi.

Haber: Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)

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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Adana\'da apartman girişindeki çocuk bisikletini çalan 27 yaşındaki Kadir Erzin tutuklandı.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman girişine gelen Kadir Erzin ve beraberindeki zanlı, kapı önündeki bisikletleri çaldı. Hırsızlık olayını fark eden apartman sakinleri olay yerine polisi çağırdı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, hırsızların eşgallerini tespit etti. Zanlılardan Kadir Erzin kısa sürede yakalanırken, kimliği belirlenemeyen diğer şüpheli kaçtı. Mahkemeye çıkarılan Kadir Erzin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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**Güvenlik Kamerası**

- Hırsızların iki bisikleti götürmesi

- Apartman girişindike bisikleti çalarken

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- Zanlının Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Adli Tıp Birimi\'den çıkartılması

- Polis aracına binişi

SÜRE:01\'38\" BOYUT:100MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK -Kamera:ADANA, (DHA)

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Özel-Öğrenciler bitiş çizgisine yığıldı



Kayseri\'de yapılan Okullu Gençler A, Okullu Gençler B ve Yıldızlar kategorilerinde yapılan kros yarışlarında derece yapmak isteyen sporcular bitiş çizgisine yığıldı.

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe atletizm pistinde yapılan yarışlarda lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan okul takımları derece yapmak için mücadele etti. Gün boyu süren yarışlarda özellikle kızlar 3 bin metre maraton ve erkekler 5 bin metre yarışlarının sonunda sporcular zor anlar yaşadı. Bazı öğrenciler bitiş çizgisinde fenalaştı. Antrenörler ve sporcular eşliğinde kendilerine gelen sporculardan bazıları ambulans ile hastaneye sevk edildi. Öğrenciler ilk üçe girerek Türkiye Şampiyonası\'na gitmek için yoğun çaba sarf etti. Yarışlarla alakalı konuşan Okul Sporları Kayseri İl Temsilcisi Hakan Gökdemir müsabakalarda yaklaşık 250 sporcunun derece için mücadele ettiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışlardan görüntüler

- Bitiş çizgisine yığılan sporcuların görüntüsü

- Fenalaşan sporcunun ambulansla götürülmesi

- Erkekler 5 bin metre koşu başlangıcı

- Erkek 5 bin metre koşu sonrası

- Genel detay

3 dakika 45 Saniye / 120 MB

Haber - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)