DHA YURT BÜLTENİ-15 

Maçka eski jandarma komutanına FETÖ\'den hapis cezası (1)



İZMİR merkezli düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında tutuklanan Trabzon\'un Maçka ilçesinin eski jandarma komutanı teğmen Zabit Zengin, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: TRABZON, (DHA)

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Haluk Levent, Diyarbakır\'da engelli çocuklar ile iki aileyi ziyaret etti

DİYARBAKIR\'a gelen ünlü Rock sanatçısı Haluk Levent, hayranlarına vereceği konser öncesi engelli çocuklar ile AHBAP olarak maddi olarak yardım yapılacak olan iki aileyi ziyaret etti. Levent, engelli çocukların ziyareti sırasında şarkılarını çocuklarla beraber seslendirdi.

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Genel Başkanı olan ve aynı zamanda Türk Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Haluk Levent, Diyarbakır\'a geldi. Sabah saatlerinde Çermik ilçesine giden Levent ve beraberindeki ekip, ilçedeki engelli çocukların eğitim gördüğü bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Burada okul yönetimi tarafından karşılanan Levent, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklarla beraber şarkılarını seslendiren Levent, ayrıca pasta kesip hatıra fotoğrafı çektirdi. Çermikten sonra Diyarbakır kent merkezine gelen Haluk Levent, burada ise, AHBAP olarak yardım yapılacak olan iki aileye ziyaret gerçekleştirdi.

Sanatçı Levent yaptığı açıklamada, Diyarbakır\'da gerçekleşecek program öncesi Çermik\'te engelli çocukları ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi. Levent, \"Kurum müdürü kardeşimiz bizi davet ettiğinde seve seve kabul ettik. Gönüllü olarak buraya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi engelli kardeşlerimiz bizleri, bizler de engelli kardeşlerimizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Bu tür aktiviteler gönüllülük esasına dayanan aktivitelerdir. Ben Haluk Levent olarak bu tür etkinliklerin hep içinde olacağım. Hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmayalım. Sadece belirli günler de değil, her zaman engellilerimizin yanında olmalıyız. Herkese yetişmek zor. Biz gönüllüler ordusuyuz. Onlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Diyarbakır\'la ilgili elimizden ne geliyorsa biz bunu yapmaya hazırız\"dedi.

Öte yandan, sanatçı Haluk Levent\'e Çermik Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan tarafından Çermik\'in tarihi Haburman Köprüsünün de bulunduğu biblo ve çeşitli hediyeler verildi.

Görüntü Dökümü:

- Çocukların ziyaret edilmesi

- Çocuklarla ilgilenmesi

- Eserlerini seslendirmesi

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Levent BOZTEPE/ÇERMİK(DİYARBAKIR),(DHA) -

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Bitlis\'te restorasyonu tamamlanan Ulu Camii, ibadete açıldı

BİTLİS\'te restorasyon çalışması tamamlanan ve yaklaşık bin yıllık olduğu belirtilen Ulu Camii, ibadete açıldı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nce 2013 yılında restorasyon çalışmalarına başlanan tarihi Ulu Camii\'ndeki çalışmalar, tamamlandı. Cami ibadete açılırken, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu da sona eren restorasyon çalışması hakkında bilgi verdi. Kapısından değil, neredeyse bacasından girilir durumda olduğunu belirttiği caminin restore edildiğini belirten Vali Ustaoğlu, şunları söyledi:

\"Geldiğim ilk gün cuma namazı için Ulu Camii\'ne geldiğimde çok üzülmüştüm. Camiye maalesef pencereden girilir durumdaydı. Ecdadımızın bize emanet olarak bıraktığı, tarihi camimizin girişinde yıllardır yaşanan problem ve başta abdesthane olmak üzere tuvaletlerinin olmaması beni ziyadesiyle üzmüştü. O gün burada, sizlerle paylaştığım bir husus vardı. Buranın yüklenici firması, Vakıflar Bölge Müdürümüz ve müftümüzle beraber bu işin neden bu kadar uzadığını konuştuk. 2013 yılında sözleşmesi yapılıyor, 2017’nin Haziran ayında hala kapısından değil; adeta bacasından girilir bir durum söz konusuydu. O gün arkadaşlarla burada yaptığımız görüşmelerle bize taahhüt edilen ve söz verilen süre 15 Kasım’dı. 15 gün gecikmeyle camimize, ecdadımıza ve bizim inancımıza yakışır bir vaziyette restorasyonu yapılarak, ibadete açıldı. Tuvaletleriyle abdesthanesiyle ve çocuk emzirme odasıyla güzel bir şekilde restorasyonu tamamlayarak, hizmete açmış olduk. \"

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

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Gölbaşı\'nda Kudüs tepkisi



ADIYAMAN\'ın Gölbaşı İlçesi\'nde, sivil toplum kuruluşları Cuma namazından sonra ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi kararına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası 15 Temmuz Şehitleri Camisi önünde toplanan aralarında Gölbaşı Belediye başkanı Yusuf Özdemir, Ak Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yaşar Gül, Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan, Belören Belediye Başkanı Mahmut Turan ve Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın\'ın da bulunduğu kalabalık, İsrail ve ABD\'ye tepki gösterdi.

Grup, Türkiye Gençlik Vakfı Gölbaşı Temsilcisi Yakup Deniz\'in okuduğu basın açıklamasının ardından İlçe Müftüsü Selami Sayın tarafından yapılan dua sonrası dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cami önünde toplanan vatandaşlar

- Yakup Deniz’in konuşması

- Gölbaşı Müftüsü Selami Sayın’ın duası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ, ADIYAMAN (DHA)

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Otomobilin çarpıp kaçtığı kadın yaralandı



ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi’nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 40 yaşındaki Elim Akpınar yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde toplanan vatandaşlar, bölgede sık yaşanan kazalara tepki gösterdi.

Kaza, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi\'nde meydana geldi. Celalettin Rumi Bulvarı\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Elim Akpınar isimli kadına, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kadının yaralandığı kaza sonrası kimliği belirsiz sürücü, otomobiliyle kayıplara karıştı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen kadın, tedaviye alındı. Acil serviste tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza sonrası bulvarda toplanan vatandaşlar, sık yaşanan kazalara tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Canlı yayın yapan vatandaş

- Kaza yeri

- Yaralının ambulansa taşınması

- Toplanan kalabalık

- Kaza yerine sevk edilen polis ekipleri

- Polis ekiplerinin vatandaşı dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA)

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Bakan Eroğlu\'dan ABD\'ye \'Kudüs\' tepkisi: Kararı asla kabul etmiyoruz (2)

\"HER ÇİNLİ BİRER KİRAZ VE LOKUM YERSE İHRACATIMIZ ARTAR\"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar\'da gerçekleştirilen \'3. KOBİ Zirvesi\'ne katıldı. Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Eroğlu\'nun yanı sıra Vali Mustafa Tutulmaz, Ak Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, protokol üyeleri ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Eroğlu, Türkiye ile Çin arasındaki ticarete değinerek, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

ÇİN\'LE TİCARİ İLİŞKİLER

Bakan Eroğlu, Türkiye\'nin Çin\'den 19 milyar TL mal aldığını, Çin\'e 2.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İthalat ve ihracat arasında ciddi fark olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

\"Çin ile aramızdaki ticaret münasebetlerimizde aradaki ithalat- ihracat dengesini de gözeterek, artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çin gelişiyor ama Türkiye de çok gelişiyor. İkinci çeyrekte yüzde 5.2 ile biz de büyük bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Hedefimiz büyümede yüzde 7. Hükümetimiz döneminde Türkiye\'yi üç kat büyüttük. İhracatımız da artıyor. Şu anda ihracatımız 154- 155 milyar dolara yaklaştı, ancak yeterli görmüyoruz. Büyük hedeflerimiz var, bunları da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023\'te ihracat rakamımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz. 2018 yılı Türkiye yılı olarak ilan ediliyor. İşte bu yılda hem Türkiye\'yi tanıtalım hem de turizm açısından bir hamle yapalım.\"

\'HER ÇİNLİNİN KİRAZ VE LOKUM YEMESİNİ İSTİYORUZ\'

Türkiye\'ye gelen turist sayısının yüzde birini Çinlilerin oluşturduğunu da anlatan Veysel Bakan Eroğlu, 2018 yılında Çin\'den daha fazla turist beklediklerini söyledi.

Afyonkarahisar\'ın ihracatının düşük olduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, \"Afyonkarahisar\'ın ihracatı düşük, bunun yanında bizim ilimizin ihracatı başka illerden görünüyor, onu da biliyorum. Ama biz bu ihracatımızı 2023\'e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çin ile kiraz ihracatımızın önü açıldı. Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz. Bunun yanında birer de lokum yerse Afyonkarahisar\'ın ihracatı artar diye düşünüyorum\" dedi.

Konuşmaların ardından KOBİ zirvesinin oturumlarına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Salondan detaylar

-Bakan Eroğlu\'nun konuşması

-Salon detayı

HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)