DHA YURT BÜLTENİ-15

Şırnak\'ta içi su dolu kuyuya düşen 2\'si kardeş 3 kişi aranıyor (3)

İKİ KİŞİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda maden ocağındaki su kuyusuna düşen 3 kişiden 2\'sinin cesedi saat 16.30\'da çıkarıldı. Batman, Mardin ve Şırnak AFAD ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren arama çalışmasından sonra çıkarılan 2 erkek cesedinin kime ait olduğu bilinmiyor. Çıkarılan 2 ceset, sivil vatandaşlara gösterilmeden Şırnak Devlet Hastanesi Morgu\'na götürüldü. Burada yapılacak kimlik tespitinin ardından cesetlerin kime ait olduğu belirlenerek, yakınlarına haber verilecek.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

DSİ: Edirne için taşkın uyarısı yapılmadı

Devlet Su İşleri (DSİ) 11\'inci Bölge Müdürlüğü, \'Bulgaristan baraj kapaklarını açtı. Edirne için taşkın uyarısı\' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, nehirlerdeki su seviyesinin taşkın yaratacak bir büyüklükte olmadığını ve taşkın uyarısının yapılmadığını açıkladı.

Edirne\'de \'Bulgaristan baraj kapakları açtı. Edirne\'de Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın uyarısı\' yapıldığı iddiaları üzerine DSİ 11\'inci Bölge Müdürlüğü, olası bir taşkının söz konusu olmadığını ve iddialarında gerçekleri yansıtmadığını açıkladı. Bulgaristan topraklarında doğan ve yağış alanlarının yüzde 98\'i ülkemiz dışında kalan Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin Edirne merkezde birleştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: \"Edirne ili merkez bölgesinde Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin debilerindeki yükselme Bulgaristan sınırları içindeki barajların taşkın payı bırakılmadan tam dolu işletilmesi ve gelen akımların yağış durumuna göre ani salınımı nedeniyle ülkemiz sınırlarında taşkına neden olmaktadır. Taşkınların zararlarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü ile Bulgaristan Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü arasında 2005 yılında yapılan protokol gereği Tunca Nehri\'nde Elhovo, Meriç Nehri\'nde Plovdiv ve Svilengrad, Arda Nehri\'nde Ivaylovgrad\'da ortak Akım Gözlem İstasyonları kurulmuş olup söz konusu istasyonların verileri tarafımızdan anlık olarak takip edilmektedir. Ayrıca 2008 yılında başlanılan ve 2010 yılında bitirilen \'Türkiye-Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Bölgesinde Taşkın Tahmini için Kapasite Geliştirilmesi ve Taşkın Kontrolü\' projesi kapsamında, \'Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi\' kurulmuştur. Sistem ile havzalardaki yağışlar ve nehir su ölçümleri Bulgaristan ve ülkemizde yer alan Server\'lara anlık olarak gelmekte, taşkın modeli programı her gün çalışarak taşkın öngörüsü yapmaktadır. Bahse konu model kapsamında; öncelikle yağış tahmini ve sonrasında akış tahminleri yapılarak taşkın riski önceden görülmektedir. Model devamlı olarak izlenmekte ve ülkemizde bir taşkın riski oluşması tahmini hesaplandığında konu anında Edirne Valiliği\'ne, DSİ Genel Müdürlüğü\'ne, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na, taşkından etkilenecek sahalardaki belediye, kaymakamlık ve vatandaşlara konu iletilmektedir. 29-30 Kasım, 1-2-3 Aralık tarihlerinde havzadaki yağış tahminleri, gerçekleşen yağış miktarları ile nehirlerdeki Akım Gözlem İstasyonları\'ndaki seviye ve debiler sürekli kontrol edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yağışlar sonrası nehirlerdeki su seviye artışlarının ülkemiz için taşkın yaratacak bir büyüklükte olmayacağı anlaşılmış ve herhangi bir, \'taşkın uyarısı\' yapılmamıştır.\"

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

Yavru kediye işkence yapan er: Nişanlımdan ayrıldığım için bunalıma girdim/EK

ERZİNCANLI HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Erzincan\'da, er Taner H.\'nin (25) orduevi nizamiyesinde yakaladığı yavru kediyi önce yumruklayıp, yere fırlattığı, ardından da tekmelediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Derneği üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Dernek üyeleri, Türkiye\'nin dört bir tarafından tepki yağan vahşet görüntülerini kınadıklarını söyledi. Taner H.’nin yavru kediye yaptığı işkenceye tepki gösteren üyeler, hayvan hakları konusunun TBMM\'de görüşülerek, Kabahatler Kanunu\'ndan çıkarılmasını ve hayvanlara yönelik işkencenin suç sayılmasını istedi. Erzincan Doğa ve Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Güler Öztürk, sokak hayvanlarına işkence yapanların, bir an önce gerekli cezaya çarptırılması gerektiğini söyledi. Dernek üyeleri basın açıklamasının ardından dağıldı.

Haber- Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN

PKK eylemlerinde kullanılmak üzere çalınan iş makinesi ele geçirildi



MALATYA\'da park halindeyken çalınıp terör örgütü PKK\'nın eylemlerinde kullanılmak üzere Diyarbakır\'a götürülmek istenen iş makinesi, polisin çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 28 Kasım Salı gecesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanında bulunan arazide park halindeyken çalınan bir iş makinesinin Diyarbakır\'a götürülüp terör örgütü PKK\'nın eylemlerinde kullanılacağı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Ekipler, güvenlik ve MOBESE kameralarından belirledikleri iş makinesini, Kale İlçesi’nin Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında durdurdu. İş makinesine el konulurken, M.Ş. ve K.Ü. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Taş atarak durdukarı cipi soydular

DÜZCE\'de, kimliği belirsiz kişiler, taş atarak durdukları cipte, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilip arka koltukta 57 bin TL para bulunan çantayı alarak kaçtı.

Olay, Şerefiye Mahallesi, Uzunzade Sokak\'ta meydana geldi. O.D., banka şubesinden çektiği 57 bin TL\'yi çantaya koyup cipiyle yola çıktı. O.D.\'yi bankadan itibaren takip eden kimliği belirsiz kişiler, sokaktan geçerken cipe taş attı. Yolda durup araçtan inen O.D., taşın geldiği tarafa bakarken yanına gelen bir kişi, taşın atıldığı yönü gösterdi. Sürücü gösterilen tarafa bakmasına ramğen kimseyi göremedi. Bu sırada kendisini uyaran kişi de ortadan kayboldu. Araca binip yola devam eden O.D., bir süre sonra arka koltuktaki para çantasının olmadığını fark etti. Taş atılan yerde parasının çalındığını anlayan O.D., olay yerine geri dönüp polise haber verdi. Gelen polis ekipleri araçta ve çevrede araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. 2 kişinin, aracın kapısını açıp kaçarken bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Kadirli\'de binlerce kişi engelliler için yürüdü

OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından bu yıl 9\'cusu düzenlenen engelliler yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

Köprübaşı\'nda başlayan yürüyüş, Kabasakal Parkı Kadirli Belediyesi Engelli Koordinasyon merkezinde sona erdi. Yürüyüşe Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Özcan Tercan, İlçe Jandarma Komutanı ile birlikte daire amirleri ve binlerce Kadirlili katıldı. Farkındalık yaratmak ve engellilere destek vermek için 9 yıldır engelli yürüyüşü düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, engellilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Tarhan, \"Belediyemiz Engelli Koordinasyon Merkezimizi hizmete açarak her hafta çarşamba günü engellilerimiz ile birlikte bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını istek ve temennilerine çözüm buluyoruz. Ayrıca Sodes projeleri kapsamında Engelli Koordinasyon Merkezi projemiz kabul edildi ve engellilerimizin bir çoğunu istihdam edeceğiz. Galoş üretimi ve takı tasarım çalışmalarını kapsayan projemizle engellilerimiz istihdam edilecekö dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Cömert ise, \"Kadirli’de bulunan engelli vatandaşlarımız her türlü sorunlarının çözümü için buradayız. Ülkemizde engelli vatandaşlarımız için önemli kanunlar çıkarılıyor. Bizlerde üzerimize düşeni yapıyoruz. Engelli kardeşlerimiz için düzenlenen bu yürüyüşe katılan tüm herkese teşekkür ederim’’dedi. Engelliler adına kürsüye çıkan Yüksel Güvel, teşekkür konuşması esnasında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Engelli Etkinlikte engelliler tarafından hazırlanan halk oyunları, Mehteran gösterisi sergilendi.

Haber:Efendi ERKAYIRAN-Kamera:Kadirli/OSMANİYE, (DHA)

Adana\'da sürücülere, \'gereksiz korna çalma\' cezası

Adana\'da toplu taşıma araçlarına korna denetimi yapıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde gereksiz yere kornaya basan sürücülere ceza yazdı. Dolmuş ve otobüs sürücülerinden gereksiz korna çalanlardan 12\'sine 95\'er lira ceza kesildi. Sürücüleri gereksiz yere kornaya basmamaları için uyaran trafik ekipleri, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Haber-Kamera:Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)