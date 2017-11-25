DHA YURT BÜLTENİ-15

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Mısır\'daki saldırıya tepki: \'Bunlara nasıl Müslüman denir\' (ek)

1)PARTİLİLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı\'nda 1518 muvazzaf astsubay adayının mezuniyet töreninden sonra partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı için Kurtdereli Spor Salonu\'na geçti. Burada partililere yaptığı konuşmasında, Balıkesir\'e 16 Nisan referandum öncesinde geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada partililerin, \"Erdek burada reisinin yanında\" sloganı atması üzerine \"Bak Erdek çok çalışacaksınız, Mart\'ta Erdek\'i alacaksınız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"AK Parti olarak 15 yıl boyunca ülkemizin her biri köşesine bölgesine iş ve aş götürmek için, hizmet götürmek için ter döktük. Tek gayemiz, milletimize hizmet etmek, ülkemizi adaletle kalkındırmak oldu. Ne zaman terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmak için hazırlık yapılsa gizli açık tehditlerle, yönlendirmeyle bunu engelliyorlardı. Ülkemiz ithal fikirlerin, silahların cenneti olmuştu. Ekonomisi üretmeden, riske girmeden sadece devlete borç vererek geçinen faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Medya patronlarının ülkeyi yönettiği bir acziyet içindeydi. Hükümet olarak bu tabloyu 15 yılda temizledik. Sadece ülkemizi büyütmekle kalmadık, gerçek bağımsızlığını kazandırdık. Ülkemizin iradesine vurulan prangaları söküp attık. Kendi silahımızı, tankımızı, savaş gemimizi üretmekle kalmıyor, bunları ihraç ediyoruz. Türkiye, silahlı İHA\'ları milli imkanlarla imal eden dünyanın 10 ülkesinden birisi olmuştur. Türkiye, belli uluslararası örgütlere ileri garnizonluk yapan değil, milli menfaatlerini ne olursa olsun gerçekleştiren ülkedir. Kendi imkan ve kabiliyetlerimizi ortaya koyuyoruz\" dedi.

NATO SKANDALINA DEĞİNDE

NATO\'da yaşanan skandalı da hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"NATO\'daki skandalda Türkiye\'nin hak ve hukukunu koruma kararlılığı, birilerine artık kendilerine çeki düzen verme zorunluluğu kılıyor. Sadece askeri ve ekonomik olarak güçlü olmak yetmez, asıl özgüven sahibi olmak da gerekli. Bunun için öncelikle zihinlere vurulan zincirlerin kırılması lazım. Onların asıl silahları zihinlere vurulan prangalardır. Asla birileri sağ yanağımıza vurulduğu zaman sol yanağımızı çevirenlerden olamayız. Biz sırf kendi siyasi istikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan saldırıları sineye çekemeyiz. Birisi ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi ortaya koyarız. Ne şahsıma, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e ne ordumuza dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin\" diye konuştu.

MUHALEFETE SER ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu\'nu eleştirip konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'nin 15 yıl öncesine göre hiç gelişmediği tek alan anamuhalefetin durumudur. Hamdolsun diğer tüm konularda belli mesafe aldık, sorunu çözdük. Ancak anamuhalefet meselesinde hiçbir ilerleme kaydedemedik. Hala dünyaya 1940\'ların penceresinden bakan, müzelik bir ana muhalefetimiz var. Hala milli meselelerde kişisel hırslarını ideolojik takıntıları olan ana muhalefet var. Hala sabah \'evet\' akşam \'hayır\' diyen çarkçı bir ana muhalefetimiz var. İnanın bu hallerini, tutarsızlıklarını gördükçe ülkem adına utanıyorum. Putin\'in davetiyle Soçi\'ye günübirlik ziyaret yaptık. İran Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin katılımıyla bölgemiz için önemli üçlü zirve toplantısı yaptık. Başta Suriye krizi olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi görüştük. Bu krize insani siyasi bir çözüm bulabileceğimizi iştişare ettik. Sadece bölgedeki mazlumlar değil, tüm dünya Soçi\'deki görüşmeye, sonuç bildirgesine, kararlara kilitlendi. Üç lider olarak durumu sonlandırmaya yönelik çok kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını zamanla belirgin şekilde görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz devam edecek. Soçi\'deki görüşmede tüm dünya barışı geleceği gördü. Peki bizim anamuhalefet ne gördü biliyor musunuz, sandalye gördü sandalye. Tarihi Soçi zirvesinde CHP\'yi ilgilendiren, kazayla devrilen bir sandalye oldu. Bir milletvekili çıktı kıdemli diplomatlara, siyaset bilimcilere adeta taş çıkartırcasına, düşen bir sandalyeye sığdırmayı başardı. Neymiş Putin, bunun üzerinden tüm dünyaya mesaj vermişmiş. Biraz daha kafa yorsa diploması külliyatına yeni diplomasi teorisi kazandıracak dedik ama olmadı. Çünkü yanımda değerli diplomatlar var. Anamuhalefet değil sanki komedi sahnesi. İnanın bunların gözleri kendi sığ dünyalarından başka bir şeyi görmüyor. Milletvekili böyle olanın genel başkanı farklı mı olur? Aralarında Balıkesir\'in de bulunduğu yerler için \'Buraları alacağız\' diye ahkam kesmiş. Eskiler \'Aç tavuk kendini darı ambarında sanır\' derler. Ya sen bugüne kadar girdiğin seçimleri kaybettin ya. Bunları unuttun mu? Kendine göre hayal dünyası oluşturdu. Havalar attı. Yüzde 40 almazsam istifa ederim dedi, seçimlerden sonra sözlerinin hepsini unuttu. 2019 seçimlerinde de aynısını yapacak, onun için de medya buna ne diyor, \'Çarkçı Kemal\' diyor. Sevgili Kemal! İşte Balıkesir burda. Gel hadi bakalım gel de al. İşte meydan, hodri meydan. Balıkesir\'den bu çarkçı anamuhalefete ders verecek güçlü bir netice bekliyorum. Kiyafetsiz zatın şahsım ve ailem adına iftiralarına yarını istanbul\'da cevap vereceğim. Şimdi o konulara girmiyorum. Muhalefetin bu acınası hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Daha da zorlaştırıyor.\" Bazı kesimlerin aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen AK Parti\'yi hala anlayamadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sandalyelerin, hakaretlerin havada uçuşmadığı, kavgasız gürültüsüz kurultay yapamayanların AK Parti\'nin yenilenme çalışmalarını baltalamaya çalışmalarını gülerek takip ediyoruz. Biz buna asla fırsat vermeyeceğiz. AK Parti kişisel hesapların, kavgaların partisi değildir. İç çatışmalarla enerjisini tüketen bir parti değildir. Millete hizmet için kurduk. Kavgamız birbirimizle değil, vesayet odaklarıyladır. Terör örgütleriyledir. Faiz lobileriyle, içerideki ve dışarıdaki ihanet şebekeleriyledir. Makamların, payelerin asla aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Kadroları yenilerken vefayı, sevgiyi bırakmayacağız\" dedi.

Taylan YILDIRIM - Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Antalya\'da yürüdü (EK)

2)KILIÇDAROĞLU KONYAALTI KİTAP FUARI\'NI GEZDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı\'nı gezdi. Konyaaltı Belediyesi\'nin yeni inşa ettiği Kongre ve Fuar Merkezi\'nde açılan Kitap Fuarı\'nı gezen Kemal Kılıçdaroğlu, stantlarda kitapları inceledi. Gezi esnasında sık sık ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, bazı yazarlarla da el sıkıştı. Çocukları öpen Kılıçdaroğlu, Doğan Kitap standını da ziyaret etti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bu stantta yazdığı kitabı Kılıçdaroğlu\'na hediye etti. Kemal Kılıçdaroğlu, yarın da hortum nedeniyle tarım alanları ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğü Kumluca ve Finike ilçelerini ziyaret edecek.

Görüntü Dökümü

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Protokolün görüntüsü

Vatandaşların görüntüsü

Kılıçdaroğluna kadınlar al yazma bağladı

Toplu açılış töreni kurdela kesimi

Kitap fuarı vatandaşlarla selamlaşma

küçük çoçuğu kuçağına alıp sevmesi

Kitap standlarını gezmesi

Karşıyaka beleiye başkanı kitap hediye etti

Detaylar

363 MB/// 03.14

Haber: Hasen DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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3)ÇANAKKALE\'DE \'NUSRET-2017 DAVET TATBİKATI\' BAŞLADI

TÜRKİYE\'nin ev sahipliğinde NATO ile Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale\'de düzenlenen \'Nusret-2017 Davet Tatbikatı\' başladı.

Nusret-2017 Davet Tatbikatı öncesi Çanakkale Askeri Müze Komutanlığı İskelesi\'nde bağlı bulunan \'TCG Nusret\' gemisinde basın brifingi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Mayın Filo Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu katıldı. Tatbikatla ilgili bilgi veren Tuğamiral Veyisoğlu, tatbikatın her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi. Tatbikatın 3 Aralık\'ta sona ereceğini belirten Veyisoğlu, \"Nusret-2017 Davet Tatbikatı, Saroz Körfezi\'nde, uluslararası müdahale gerektiren bir bölgesel krize dayalı hayali ve jenerik bir senaryoya istinaden icra edilecektir. Tatbikatımızın öncelikli amacı ve hedefi, mayın harbini planlama, icra ve kıymetlendirilmesi konularında yüksek seviyeli bir eğitim ortamı sağlamak, özellikle dost ve müttefik farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının mayın karşı tedbirleri konusunda birlikte çalışabilirliğini, işbirliğini geliştirmektir. Tatbikata NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurlarıyla birlikte 12 ülkeden 5 gemi, 2 EOD (Patlayıcı Madde Keşif ve İmha) timi ve 17 karargah subayı ve gözlemci personel katılım sağlamıştır\" dedi.

TCG Nusret Gemisindeki basın brifingin ardından sualtı faaliyetlerine yönelik çalışma yapan savunma sanayi firmaları tarafından Nara Askeri Limanı ile tarihi Nara Kalesi\'nde sergi ve sunum gerçekleştirildi.

Tatbikata, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, İngiltere\'den bir komuta kontrol gemisi ve mayın avlama gemisi, İtalya, Yunanistan ve Türkiye\'den birer mayın avlama gemisi ile Bulgaristan\'dan bir mayın tarama gemisi olmak üzere toplam altı gemi, yine Bulgaristan\'dan bir mayın avlama gemisi, Katar ve Yunanistan\'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timleri, Azerbaycan, Cezayir, Katar, Romanya, Slovenya ve Türkmenistan\'dan toplam 11 gözlemci ve Romanya\'dan iki karargah subayı katılım sağladı.

24 Kasım- 3 Aralık arasında gerçekleştirilecek tatbikatta, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamak, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü

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- Nara Askeri Limanından görüntü

- TCG Bayraktar gemisinden görüntü

- TCG Nusret gemisindeki brifingden görüntü

- Mayın Filo Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu konuşma görüntü

- Sualtı faaliyetlerine yönelik faaliyet gösteren savunma sanayi firmalarının cihazlarının sunun gösterisinden görüntü

Haber- Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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4)BAKANLAR DERNEKPAZARI İLÇE KONGERSİNE KATILDI

AK Parti Dernekpazarı 6’ıncı Olağan İlçe Kongresi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Soylu Malatya\'da, Alevi ailelerin yoğunlukta yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi\'ndeki 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasıyla ilgili konuştu. Bakan Soylu, “Halen daha birileri ülkede fitne çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Malatya’da birkaç gün önce bir hadise oldu. Alevi vatandaşlarımızın kapılarını birileri gittiler işaretlediler. Açıkça ifade ediyorum; Bu ülkede kim, bu ülkenin tamamı 80 milyonun huzurunu, sükûnunu, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bozmaya ve bu ülkede fitne çıkarmaya çalışırsa bizim ona müsaade etmeyeceğimiz, haddini bildireceğimiz ve bu ülkede bin yıldır birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan kardeşlerimizin hürriyetine, özgürlüğüne ve istediği gibi yaşamasına engel olmasına müsaade edeceğimizi hiç kimse düşünmesin. Sonuna kadar bu ülkenin hürriyeti, özgürlüğü için gerekli iradeyi ortaya koymaktan ve sizin bize verdiğiniz emaneti yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız. Bütün meseleleri geçmişteki acı hatıraları gündeme getirerek insanları korku üzerinden ayrıştırmaya çalışmaktır. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eski dünyadır. Bizlet devlet olarak bu oyuna asla ve asla müsaade etmeyiz ve bunu tezgâhlayanların da peşinde ve takibindeyiz ö dedi.

DEMİRTAŞ’A TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklu HDP Milletvekili Selahattin Demirtaş’ın hapishanede geliri eğitim gören çocuklara bağışlanması amacıyla yazdığı kitaba yönelik tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi:

“6-7 Ekim’de bu ülkenin çocuklarının katledilmesi talimatını veren Selahattin Demirtaş. Hapishanede kitap yazmışta, bakın bakın diyene bakın. Gelirini de çocukların eğitim süreci için kullanacakmış. Şaka ise bu gerçekten bizim için çok acı bir şaka. Milletle alay mı ediyor? Madem bu ülkenin gençleri ve çocuklarını o kadar düşünüyordun, partinin belediyelerinden gençlerin dağa götürülmelerine engel olsaydın ya. Teröre destek olacağına onlara lanet okusaydın ya. Çocuklarının dağdan getirilmesini isteyen ailelerin kurduğu çadıra uğrayıp onlara destek olsaydın ya. Şimdi tutmuş çocukların eğitimine destek olacakmış. Hiç zahmet etmesin Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür ve çocuklarımızın da eğitmek için onun parasına da puluna da, onun o kaleminden kan damlayan kitabına da ihtiyacı yoktur. Birileri kitap fuarında kitap imzalamışlar onun adına. Onlar da entel geçiniyorlar. Onlardan entel olmaz onlardan ancak dantel olurö

“YA AÇ KALACAKLAR YA DA DONACAKLARö

Kış operasyonlarına kararlıkla başlandığına vurgu yapan ve geçen ay PKK terör örgüte sadece 3 kişinin katıldığını ifade eden Bakan Soylu şöyle konuştu:

“Terörle mücadelemiz sürüyor. Bu kış ya aç kalacaklar, açlıktan ağaç köklerine talim edecekler ya da donacaklar. Bu kadar açık ve nettir. Kış operasyonlarına evlatlarımız şu anda başlamış durumdadırlar. Siz evinizde rahat bir şekilde uyurken, bu ülkenin evlatları bu ülkenin dağlarında onların sığınaklarını ve barınaklarını imha edecekler. Siz hiç merak etmeyin. Bu konuda kararlı ve cesurdurlar. Tek istediğimiz onlar için duaö

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ise 2019 seçimlerinin önemine değinerek “Biz Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon olduk. Artık sıra Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmaktırö ifadesinde bulundu.

Tek liste halinde gidilen seçimde ise Abdullah Akgül AK Parti Dernekpazarı İlçe Başkanı seçildi.



Görüntü Dökümü

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-Bakanlar konuşma

-Detaylar

Haber: Fatih TURAN Kamera: TOLGA SAĞLAM -TRABZON-DHA

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5)AK PARTİLİ TURAN: \"BİZ AMERİKA\'NIN 52. EYALETİ DEĞİLİZ\"

ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesine bir dizi açılış için gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab davasına değinip, ABD\'yi eleştirdi. Türkiye\'nin bir vatandaşının başka bir ülkeye ihracat yaptığı için üçüncü ülke tarafından yargılandığını söyleyerek ABD\'yi eleştiren Turan, \"Biz Amerika\'nın 52. eyaleti değiliz\" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale\'nin Lapseki ilçesine geldi. İşyeri ve dernek açılışları yapan Turan, Lapseki İşadamları Derneği\'ndeki programında basın açıklaması yaptı, ABD\'yi gündemine aldı. Ülkenin büyümesiyle uluslararası ülkelerin hedefi haline geldiğini söyleyen Turan, \"Bundan birkaç sene önce gezi eylemleriyle Türkiye\'ye ayar verilmeye çalışıldı. Ama halk bunu bozdu. Ardından 17 Aralık\'la ilgili bir süreç başladı. Halkımızın yine bu konuyla ilgili duruşuyla beraber bu oyun da bozuldu. 15 Temmuz\'da silahlı hale getirilerek darbe girişimi oldu ve halkımız yine dik durarak bu oyunu bozdu. Ancak geziye rağmen 17 Aralık\'a rağmen, 15 Temmuz\'a rağmen sonuç alamayan bu güçlerin, bugün taşeronları bırakarak bizzat ustaların eliyle oyunlar sergilediğini görüyoruz. Artık taşeron devri geride kalıp bir anlamda ustaların meydana çıktığı, bizzat kendilerinin meydana çıktığı bir süreçten bahsediyoruz\" dedi.

İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab davasına değinen Turan, \"Türkiye\'nin bir vatandaşı bir başka ülkeye ihracat yaptığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu vahim bir tablodur. O ülkenin kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez ki. Kim ne derse desin bir polemik yapmak istemiyoruz. Biz dünyanın gittiği yeri biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, Biz Amerika\'nın 52. eyaleti değiliz. Biz Türkiye\'nin menfaatlerini, kendi vatandaşların ticaretini, kendi kuruluşların duruşunu önemseriz ama biz bir başka bir ülkenin eyaleti falan değiliz. O yüzden son gündemde olan dava başta olmak üzere Türkiye ile ilgili yapılan iddiaların, oyunların ne olduğunu biliyoruz. O davanın muhatabı Türkiye\'nin bir başka ülkeye yaptığı ticaret ile ilgilidir. Size ne ya! O ülkeyle ilgili yapılan ticarette bir sıkıntı varsa, bunu Türk mahkemeleri veya ihracat yapan firmalar yargılar. Senin ambargon varmış. Senin ambargon kendi ticaretinle ilgili olabilir. Ama bizim ihracatımızla ilgili olmaz, olmaması lazım. O yüzden biz Türkiye\'de bu konularda adım atarken nasıl atacağımızı kendimiz biliyoruz. Ama bunu yaparken de Türkiye\'de bazı siyasal partilerin Türkiye\'nin yanında mahkemede, devletin yanında olmak varken, nasıl ki Türkiye\'de FETÖ\'nün sözcülüğünü yaptılar, bugün de Amerika\'nın sesi radyosu gibi çalışmalarını ibretle takip ediyoruz. İstiyoruz ki kendilerine gelsinler, Türkiye\'nin sesi gibi davransınlar\" dedi.

AK Partili Turan\'ın Lapseki programlarına Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ, Umurbey Belde Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, Çardak Belediye Başkanı AK partili Basri Ulaş ve vatandaşlar katıldı. Turan, daha sonra Gelibolu ilçesine geçerek programına devam etti

Görüntü Dökümü

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- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan\'ın Lapseki İşadamları Derneği\'nde yaptığı basın açıklaması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)

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6)MİNİK MERT\'İN PARKTA AKIL ALMAZ ÖLÜMÜ

DENİZLİ\'nin Buldan ilçesinde 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır, oyun oynamak için gittiği çocuk parkında akıl almaz bir şekilde öldü. Parkta bulduğu naylonları halat haline getirdiği öne sürülen küçük çocuk, iddiaya göre bir ucunu kaydırağın demirine diğerini de boynuna bağladıktan sonra kaymak isteyince, boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Oğuz Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahallenin cami imamı Mücahit Öz, çocuk parkının yanından geçerken, kaydırakta 5 yaşındaki Mert Kağan Çakır\'ı sırt üstü hareketsiz şekilde yatarken gördü. Kaydırağın yanına giden Öz, boynunda naylon bulunan Kağan\'ı çevirerek sağlık durumuna baktı. Öz, Kağan\'ın boynundaki naylonu çıkartıp, otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak Kağan, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çocuk parkındaki kaydırakta inceleme yaptı. Jandarma, parktaki halat haline getirilen naylon parçalarını inceledi.

Babası Mustafa Çakır\'ın üzüm bağına gittiği, annesi Ayşe Çakır\'ın evde olduğu sırada çocuk parkına tek başına gelen anaokulu öğrencisi Mert Kağan\'ın, iddiaya göre, çocuk parkı içinde bulduğu parke taşlarının ambalajlarında kullanılan ve etrafta atık halde bulduğu naylon parçalarını birleştirip, halat haline getirdiği, ardından bir ucunu kaydırağın üst direğine, diğerini ise boynuna bağladığı, kaydıraktan boynunda naylon halatla kayarken dengesini kaybedip, düştüğü, bu sırada asılı kaldığı ve boğulup öldüğü sanılıyor.

Mert Kağan\'ın 12 yaşındaki ağabeyi Mert Can\'la birlikte berbere gidip tıraş oldukları, ardından ağabeyinin eve, küçük çocuğun ise çocuk parkına gittiği öğrenildi. Kaydıraktaki Mert Kağan\'a ait saç kılları da dikkat çekti. Kağan\'ın kaydırakta bulan imam Mücahit Öz, hemen hastaneye götürdüklerini, ancak kurtaramadıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Parktan ve kaydıraktan görüntüler

- Halat şekline getirilen naylon parçalardan

- İmam Mücahit Öz\'ün olayı anlatması

- Parktan görüntüler

- Mert Kağan\'ın fotoğrafı

- Olayla ilgili Ramazan ÇETİN anons

Haber: Ramazan ÇETİN-Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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7)HATAY’DA SAĞLIK TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi (THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak, \"Amerika ve Almanya\'dan sonra 750 bine yakın sağlık turizmi ile ilgili dünyanın tercih edilen üçüncü sırasına oturmuş durumdayız\"dedi.

İskenderun\'da düzenlenen sağlık turizmi paneline Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Arsuz Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, İskenderun Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri, Özel Gelişim Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yıldız ve davetliler katıldı.

Panelde THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Turizm Otel Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Aksu, THTC Danışma Kurulu Başkanı Mustafa Hamdi Şengel, THTC Aktif Yaşam Gurubu Başkanı Süleyman Kamil Yüceoral, THTC Ege Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Üner ile THTC Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Erkan Özsavaş birer konuşma yaptı.

İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Genel Direktörü Prof. Dr. Bülent Tekinsoy ise fiziki ve teknolojik yapı ile ekip olarak sağlık turizmi için hazır olduklarını bunun için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

TUROYD Başkanı Ali Can Aksu, \"Deniz, kum, güneş anlayışıyla hareket ettik. Maalesef tarihsel, kültürel yapımızı oluşturabilecek değerleri unuttuk bugün bu yanlışlarımızın farkına vardık. Turizm çeşitlendirmesi açısından İskenderun ve Antakya\'yı görüyorum çok şeyler var. Malzeme çok fazla bir Antalya\'dan çok daha fazla malzemeye sahipsiniz. Bura da inanılırsa oturup yeniden baştan bu bölgenin turizm kalkınmasına hep beraber el atılırsa tarih, kültür turizmden başlayıp, Gastronomi turizm oluşuyor. En önemli konseptlerden bir tanesi neden sağlık turizm olmasın, yurt dışından buraya neden tedavi amaçlı turistleri çekmeyelim. Mevcut fiziki yapı bunu kaldırabilecek güçte\"dedi.

THTC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye\'nin sağlık turizmini 2005 yılında tanıdığını ve Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyini 32 kurucu ile kurarak yola çıktıklarını söyledi. Çakmak, sağlıkta ciddi bir reform gerçekleştiğini belirterek şöyle devam etti:

\"Bugün dünyanın birçok ülkesinde kongrelerde ve konferanslarda ülkemizde son 15 yılda yaşadığımız reformu ve gelişmeleri anlatmak için davet ediliyoruz. Gittiğimizde çok rahatlıkla şunu söylüyoruz ülkemizde 80 milyon nüfusumuzun sağlık sorununu çözdük. Devletimiz destek vermezse biz bugünlerde dünya üçüncülüğünü konuşuyor olmazdık. 2012 itibari ile sağlık turizm teşviklerimiz oldu. İlk defa hizmet ihracatı teşvike tabi oldu. Devlet politika olarak hem teşviklerle destek oldu hem de yanımızda olup himaye etti. Amerika ve Almanya\'dan sonra 750 bine yakın sağlık turizmi ile ilgili dünyanın tercih edilen üçüncü sırasına oturmuş durumdayız.\"

Görüntü Dökümü

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- Panel afisinden görüntü

- Salondan görüntü

- Turizm Otel Yöneticileri Derneği(TUROYD),yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Aksu konuşması

- Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi(THTC) Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın konuşması

- Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Ege Bölgesi Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Üner’in konuşması

SÜRE 4.43 SN BOYUT 213 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(HATAY),(DHA)