DHA YURT BÜLTENİ-15

1)11 YAŞINDAKİ ÇOCUK, 2.5 AYLIK HAMİLE ÇIKTI



AFYONKARAHİSAR\'da, karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye götürülen, nüfus kayıtlarına göre 11 yaşında olan ortaokul öğrencisi K.U.\'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Mahkeme kararıyla hamilelik kürtaj yapılarak sonlandırılırken, K.U. ve 3 kız kardeşi, koruma altına alındı. \'Bilişsel gelişim geriliği\' olan kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aynı okuldan 14 yaşındaki O.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı. Afyonkarahisar\'da, \'bilişsel gelişim geriliği\' nedeniyle özel eğitim alan ortaokul öğrencisi K.U., 7 Kasım\'da şiddetli karın ağrısı nedeniyle ailesi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayenede K.U.\'nun 2.5 aylık hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine durum polise bildirildi. Pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan K.U., aynı okulda öğrenci O.K.\'nin kendisini, boş bir binaya götürdüğünü, orada tecavüz ettiğini söyledi. İnceleme başlatan polis, O.K.\'yi gözaltına aldı. O.K., savcılıktaki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

BEBEK KÜRTAJLA ALINDI

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, K.U.\'nun hamileliği mahkeme kararıyla kürtaj yapılarak sonlandırıldı. Gazetecilere açıklama yapan K.U.\'nun annesi G.U., kızını, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikâyeti nedeniyle hastaneye götürdüğünü söyledi. Muayenede kızının hamile olduğunu öğrendiğini anlatan G.U., \"Kızım durumu çok kötü, zaten engelli. Yüzde 50 engeli vardı, yüzde 25\'e düştü. Şu anda tedavi görüyor ve özel eğitim alıyor\" diye konuştu.

\'HAMİLELİK TESTİNİ BEN İSTEDİM\'

Kızını karın ağrısı nedeniyle daha önce birkaç sağlık kuruluşuna götürdüğünü belirten baba İbrahim U. ise hâl ve hareketlerinden şüphelendiğini, bunun üzerine hamilelik testi yapılmasını talep ettiğini iddia etti. Bir yıl önce İstanbul\'dan Afyonkarahisar\'a geldiklerini vurgulayan İbrahim U., işsiz olduğunu, devlet yardımıyla yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.K.U.\'yu kasık ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğüne değinen İbrahim U., \"Doktor, \'gaz ve iltihap var\' diye bizi eve gönderdi. Bir gün sonra eşimi kızımla yeniden hastaneye gönderdim. Yapılan tahlillerde hamile olduğu ortaya çıktı\" dedi.

Bunun üzerine polise şikâyette bulunduklarını ve O.K.\'nin gözaltına alındığını anlatan İbrahim U., \"O.K., iddiaları kabul etmedi. Ailesi de \'Böyle bir şey yok, benim çocuğumun yaşı daha küçük, ergenlik çağında değil\' diyor ve iddiaları yalanlıyor. Bunun üzerine O.K. savcılıktan serbest bırakıldı\" ifadelerini kullandı.

\'OKULDA DA TACİZ ETMİŞ\' İDDİASI

Kızının O.K. ile ilgili daha önceden herhangi bir şikâyette bulunmadığını belirten İbrahim U., şöyle konuştu:

\"O.K. ile konuştum ve \'Benim çocuklarımdan uzak dur\' dedim. Kızımı, \'Kuş vereceğim sana\' diyerek metruk bir binaya götürmüş. Orda çocuğa istismarda bulunmuş. Okulda kızımı daha önceden de erkekler tuvaletine götürüp tacizde bulunmuş. Okul yönetimi tutanak tutuyor. Adli işlem yaptıracağız diye tutanağı istedik ama okul yönetimi yırtıp atmış.\"

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, K.U. ile 8, 9 ve 12 yaşındaki 3 kız kardeşi, ailesinden alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yurduna yerleştirildi.

2)BAYRAMİÇ\'TEKİ OKULDA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI PANİĞİ

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, 42 yaşındaki A.K.\'nin (Alkan Kahraman), velayeti annelerinde olduğu için iki çocuğunun kendisiyle görüşmesine izin verilmemesi üzerine Mustafa Kemal İlkokulu\'na pompalı tüfekle iki el ateş edip, kaçtığı ileri sürüldü. Şans eseri ölen ve yaralanın olmadığı olayda, bahçedeki öğrenciler ve veliler panikle kaçırken, polis A.K.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bayramiç\'te oto tamirciliği yapan A.K., bugün saat 14.30 sıralarında, Mustafa Kemal İlkokulu\'na gelerek, velayeti eski eşinde olan iki çocuğunu görmek istedi. Ancak, okul görevlileri çocukların velayetinin annesinde olması nedeniyle buna izin veremeyeceklerini belirtince, kısa süreli tartışma yaşandı. A.K., tartışmanın ardından okuldan ayrıldı. Okulun çıkış saati olan 15.00\'te tekrar gelen A.K., yanında getirdiği pompalı tüfeğini binaya doğru doğrultup, peş peşe iki el ateşledi. Silah sesi üzerine, okul bahçesindeki öğrenciler ile bir grup veli, neye uğradıklarını şaşırıp, panik içinde kaçışırken, A.K., suç aleti tüfeği olay yerine atıp kaçtı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde buldukları suç aleti pompalı tüfek ile iki boş fişeğe incelenmek üzere el koydu. Polis, olayla ilgili bazı öğrenciler ile okul yöneticilerini ifadelerine başvurdu. Olayın duyulmasının ardından okula gelen veliler, çocuklarını alarak ayrıldı. Olayın ardından A.K.\'nin görmeye geldiği iki çocuğu, okula çağıralan annelerinin eşliğinde evlerine bırakıldı. Soruşturma başlatan polis, A.K.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

3)GENÇ İMAM ÖLÜ BULUNDU

AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ, köye 500 metre uzaklıkta yol kenarında, başından vurulmuş halde ölü bulundu. Valilik olayın kim tarafından yapıldığının henüz belirlenemediğini açıkladı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Uzunyazı köyü çıkışındaki kırsalda yol kenarında dün hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarmaya bildirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile cumhuriyet savcısınca yapılan incelemede, silahla başından vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Uzunyazı köyünde imamlık yapan Ramazan Bozdağ (30) olduğu belirlendi. Ramazan Bozdağ\'ın cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi.

Olayın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ulaş Akhan, \"Terör örgütü tarafından kalleşçe katledilen ilçemiz Uzunyazı Köyü imamı Ramazan Bozdağ\'a yüce Allah\'tan rahmet, milletimize ve ailesine başsağlığı diliyorum\" diye yazdı. Kaymakam Ulaş Akhan, bir süre sonra Twitter hesabından bu paylaşımı kaldırdı. Genç imamın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Çorum\'a gönderilecek.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan olayla ilgili Ağrı Valili ise yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

\"Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Uzunyazı köyü muhtarı tarafından 23 Kasım 2017 tarihinde saat: 11.15 sıralarında; Uzunyazı köyü imamı Ramazan Bozdağ isimli şahsın Uzunyazı köyünün 500 metre dışında öldürüldüğü Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığına şahsen bildirilmiştir. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Jandarma görevlileri tarafından gerekli çalışmalara başlanılmış olup, olayın kim veya kimler tarafından hangi amaçla gerçekleştirildiği hakkındaki araştırmalar devam etmektedir. Söz konusu olay ile ilgili gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.\"

4)ACEMİ ASKERLER KAR YAĞIŞI ALTINDA YEMİN ETTİ

SİVAS\'taki acemi birliklerinde üç haftalık temel eğitimlerini tamamlayan toplam 2 bin 717 asker yemin etti.

Sivas 5\'nci Piyade Eğitim Tugayında acemi eğitimi gören 1997-4 tertip 1\'inci kademe 2 bin 504 er ile 369\'uncu kısa dönem 187 er ve 25\'inci dönem sözleşmeli 26 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası\'nda yemin töreni düzenlendi.

Kar yağışı altında yapılan törene Garnizon ve 5\'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından askerler iki grup halinde yemin etti.

Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Törende konuşan Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Tuğgeneral Erbakan erlere seslenerek, \"Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri\'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum\" dedi.

Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler, törene gelen yakınların sarılarak hasret giderdi.

5)VAN\'DAKİ KARLA MÜCADELE 175 İŞ MAKİNESİ VE 500 PERSONELLE YÜRÜTÜLÜYOR

VAN\'da, kar nedeniyle kapanan 348 mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesi, yoğun bir çalşma başlattı. Çalşmalar, 175 iş makinesi ve 500 personelle yürütülüyor. Van ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolarının yeniden ulaşıma açılması için Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadale ekipleri, yoğun bir çalışma başlattı.13 ilçe, 684 mahallede , 175 iş makinesiyle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 500 personel görev yapıyor. Kardan dolayı yolları kapanan kırsaldaki mahalle sakinleri, yoğun bir çalışma yürüten karla mücadele ekiplerine yardımcı olup, fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Cem Bartın, karlı ve buzlu yollarda sürücülerin kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.Bartın, dün geceden bu yana ekiplerin yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirterek,\"Ekiplerimiz dün geceden bu yana vardiyalı olarak çalışıyor. Bir çok mahalle yolunu açtık. Kapalı olan mahalle yolarının açılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Tüm yolları açana kadar da karla mücadelemiz devam edecektir. Amacımız, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde trafikte ilerleyebilmesidir.\"dedi. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde de yoğun bir karla mücadele çalışması yürüttü.Çalışmalarda belirli noktalara toplanan kar kütleleri, kamyonlara yüklenip kent dışına taşınırken, belediye işçileri de ana caddelerdeki kaldırımları kardan temizledi.

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

=======================================================

6)KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR\'DEN 40 BİN 761 ÖĞRENCİYE BİLGİSAYAR

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin 40 bin 761 6\'ncı sınıf öğrencisine bilgisayar dağıtılması töreninde, çocuklardan zamanlarını boşa geçirmemelerini isteyerek, \"Zamanınızı boşa geçirmeyin. Oyunu oynayan değil, oyunu yazan insanlar olun\" dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 bin 761 6\'ncı sınıf öğrencisine bilgisayar dağıtılacak olması nedeniyle İzmit Uluslararası Fuar Merkezi\'nde tören düzenlendi. Törene Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik öğretmen ve öğrenciler katıldı. 257 öğretmen ile 6\'ncı sınıf öğrencilerine toplam 40 bin 761 bilgisayar dağıtılacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Işık, \"Sizler 6\'ncı sınıf öğrencilerisiniz. Bu bilgisayarlar dağıtılıyor ve gördüm, bu işten az buçuk anlayan biri olarak büyükşehir belediyemiz size en güzel bilgisayarları hazırlamış. Eğer bu bilgisayarları sadece oyun oynamak için kullanırsanız o zaman yazık olur. Zamanımızı bilgisayar başında öldürmeyelim. Teknoloji bizi harcamasın, aksine teknoloji ile dost olalım ve zamana hükmedelim. Dünyada ülkeler arasında yarış var. Ekonomik, siyasi, savunma ve güvenlik anlamında, tarım ve turizm alanında her alanda yarış var. Bunun sonunu belirleyecek bir tek alan eğitim alanıdır. Eğitim bizim için hiçbir zaman ikinci plana atacağımız geri plana atacağımız konu değil. İktidara geldiğimiz günden itibaren eğitime büyük yatırım yaptık. Sizlerden beklentimiz aman zamanınızı boşa geçirmeyin. Oyunu oynayan değil, oyunu yazan insanlar olun. Kocaeli\'nde büyük kodlama eğitimini başlatmak istiyoruz. Kamudaki arkadaşlar bir araya gelip kodlama seferberliğini başlatacağız. Sizler artık kod yazacaksınız ve geleceğin dünyasını sizler şekillendireceksiniz. Başka bir şansımız da yok\" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise çocuklara verilen bilgisayarların modern çağın en güzel bilgisayarları olduğunu belirterek, \"Dünyanın en güzel çocukları bizim çocuklarımız. Dünyanın en güzel çocuklarına yakışan da her şeyin en güzelini onlara vermek. Bu takdim ettiğimiz bilgisayarlar modern çağın en güzel bilgisayarı. Piyasa değeri 2 bin liranın üzerinde. Siz yarının mühendis, teknisyen, yönetici, tüccarı, yarının büyükleri olacaksınız. Bu bilgisayarlara ulaşamayan binlerce çocuklarımız var. Biz bunları sizlere vermekle en güzel çalışmayı yapıyoruz. Sizlerin geleceğin yazılımcısı, bu bilgisayarları üreten mühendisler olacağınıza ben gönülden inanıyorum. Biz insanımızı seviyor ve değer veriyoruz. Çocuklarımızı daha çok seviyoruz. Çocuklarımız bizi hayata bağlıyor ve sizler bizim umudumuz, heyecanımızsınız, onun için sizleri çok seviyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenci ve öğretmenlere bilgisayarları verildi. Bilgisayar dağıtımının fuar alanında ve okullarda devam edeceği belirtildi.

7)ÖĞRETMENLER GÜNÜNDE ŞEHİT ÖĞRETMENLER ANILDI

TUNCELİ\'de, bugün kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde, kent genelinde bugünü kadar terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen ile ilgili slayt gösterisi yapıldı. Vali Tuncay Sonel, Necmettin öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyelerinin hak ettikleri cezayı alarak öldürüldüğünü belirterek, \"Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem Valilik, hem Belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\" dedi. AK Partililer ise şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz\'ı, adının verildiği meydanda düzenlediği basın açıklamasıyla andı.

Tunceli\'deki Öğretmenrler günü etkinliğine, Vali Tuncay Sonel, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet işlek, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile çak sayıda öğretmen ve öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte önce Stajyer öğretmenler adına bir öğretmenin konuştu ve Tunceli\'de görev yapan stajyer öğretmenlerin yemin töreni yapıldı. Tunceli Valisi Sonel yaptığı konuşmada, Tunceli\'nin eğitimde Türkiye çapında bir marka olduğunu belirterek, \"Tunceli eğitim alanında büyük bir marka oldu. Türkiye\'de herkes Tunceli\'yi eğitimdeki başarısından tanıyor, biliyor. Bu başarının gerçek mimarları tabi ki Öğretmenlerimizdir. Onları kutluyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Tunceli\'nin eğitimine darbe vurmak isteyen terör örgütleri, ilin eğitimdeki başarısını bildikleri için onlarca öğretmenimizi görevlerinin başında şehit etmiş ve son olarak geçtiğimiz Haziran ayında memleketi Gümüşhane\'ye gitmek isteyen Necmettin Yılmaz Öğretmenimizi Pülümür yolunda kaçırılarak şehit edildi. Ama kahraman güvenlik güçlerimiz şehit öğretmenlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadı. Necmettin Öğretmeni şehit eden eli kanlı terör örgütü üyeleri, hak ettikleri cezayı alarak öldürüldü. Öğretmenlerimizin daha iyi ve kaliteli eğitim vermesi için hem valilik, hem belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Tunceli Türkiye\'de eğitimdeki başarısıyla anılmaya devam edecektir\" dedi. Daha sonra Tunceli\'de, PKK ve sol terör örgütleri tarafından şehit edilen 32 öğretmen için slayt gösterisi yapıldı. Türkiye\'de en çok Öğretmenin şehit edildiği yer olan Tunceli\'de öğretmenler gününde 32 şehit öğretmen için yapılan slayt gösterisinde duygusal anlar yaşandı. Vali Sonel ve protokol üyelerinin de duygusal anlar yaşadığı görüldü. Slayt gösterisinden sonra şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye emekli Öğretmenlere ödülleri ve çeşitli hediyeler verildi.

AK PARTİLİLER, NECMETTİN ÖĞRETMENİ ANDI

AK Parti Tunceli teşkilatı 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz\'ın anılarını yaşatmak için kalem dağıttı. AK Partililer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Tunceli\'de PKK\'lılar tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen Necmetin Yılmaz\'ı anmak için, adının verildiği meydanda basın açıklaması yaptı. AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, şehit öğretmenlerin fedakarca görev yaptığını belirterek, \"Ülkemizin dört bir yanında fedakarca görevlerini sürdüren tüm öğretmenleri Necmettin Öğretmenlerin diyarından selamlıyoruz ve tüm öğretmenlerimizin öğretmen gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve rahmet ile anıyoruz. Yiğit öğretmenlerimiz sabır ve azimle bizlere kalem tutmayı öğretti lakin kalem tutmayı öğreten eller kalleşçe silah tutan eller tarafından katledildi. 11 Ekim 1994 günü ders yılının ilk gününde Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 6 koca yürekli öğretmenimiz şehit edilmişti. Terör örgütleri o gün halkın korkup çocuklarını okula göndermeyeceğini sanmıştı. Tam tersi o gün halk terör örgütlerine cevap vermek için adım atmıştı. Terör örgütlerine en büyük cevap okula gitmeye devam eden öğrenci kardeşlerimiz ve meslek edinen gençlerimiz olmuştu\" şeklinde konuştu.

8)ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK YAPTIĞI OKULU UNUTMADI

VAN\'da bir elektrik şirketinde Destek Hizmetleri Müdürü Çiğdem Özdemir, daha önce ücretli öğretmenlik yaptığı Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi İlkokulu\'nu ziyaret ederek, burada görev yapan öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi. Özdemir, okulda eğitim gören 60 öğrenciye de çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Çiğdem Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 5 yıl önce ücretli öğretmenlik yaptığı merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Ağaçdibi Köyü İlkokulu\'nu ziyaret etti. Özdemir, burada görev yapan erkek öğretmenlere gömlek ve kravat, kadın öğretmenlere ise atkı hediye etti. Özdemir, okuldaki 60 öğrenciye de çeşitli kırtasiye malzemeleri dağıttı. Öğrencilere anılarını anlatan Özdemir, şöyle dedi:

\"Zor şartlarda çalışan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü\'nü kutluyorum. Gerçekten zor şartlarda, çok kutsal bir meslek ifa ediyorlar. Ben bu okulda vekil öğretmen olarak görev yapıyordum. Bu anlamlı günde öğretmenlerimizi unutmamak adına, çalıştığım okulu ziyaret edip onlara çam sakızı çoban armağanı hediyeler verdim. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı\'nda bu okulda ücretli öğretmenlik yapma şansım olmuştu ve bu atmosferi tekrardan yaşamak beni çok mutlu etti.\"

Okul Müdürü Yakup Güldal ise Çiğdem Özdemir\'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

9)REHİNE KURTARMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

SAMSUN\'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen \'Tramvay Kaçırma Olaylarına Müdahale ve Rehine Kurtarma Tatbikatı\' gerçeğini aratmadı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nün tramvaylara yönelik düzenlediği \'Rehine Kurtarma Krizi\' tatbikatı nefes kesti. Tekkeköy İlçesi\'nde bulunan \'Yeni 19 Mayıs Stadyumu\' tramvay durağında gerçekleşen tatbikata 100 personel ve sağlık ekipleri katıldı. Tramvayın içinde ki yolcuların rehin alınma olayının canlandırıldığı tatbikatta ilk olarak müzakereci polis şüpheliyi olaydan caydırmaya çalıştı. Bu esnada şüpheli rehin aldığı vatandaşlardan birisini tramvay dışına attı. Vatandaşı tabancayla ateş edilerek yaralanmasının ardından özel harekat polisleri tramvay içine kapıları açarak operasyon düzenledi. Şüphelileri plastik kelepçeyle etkisiz hale getiren polisler rehineleri de kurtardı. Ardından tramvayda arama yapan polisler şüpheli çanta buldu. Şüpheli çantayı kontrol eden bomba imha uzmanı, çantayı tramvay dışına çıkarttıktan sonra fünye ile patlattı. Patlamanın ardından tatbikat sona ererken İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz yaptığı açıklamada bu tarz olaylara müdahale için 7 gün 24 saat hazır olduklarını belirterek görevini başarıyla tamamlayan personellerine teşekkür ettiğini söyledi.

