DHA YURT BÜLTENİ-15

Bolu Dağı\'nda kar ulaşımı zorlaştırdı(4)

BOLU DAĞI, TIR GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bolu Dağı\'nda gün boyu devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 Karayolu\'nda zaman zaman tipi şeklinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle görüş 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki sis lambaları açılarak görüş açılmaya çalışıldı. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde İstanbul yönüne giden TIR\'ların geçişine izin verilmedi. TIR sürücüleri, Elmalık kavşağından geri dönerek yol kenarındaki tesislere araçlarını çekti.

10 FARKLI KAZA MEYDANA GELDİ

Kentteki yollarda gün içinde 10 farklı trafik kazası meydana geldi. Kar nedeniyle beyaza bürünen yollardaki kazalardan 3’ünde toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer 7 kazada ise yaralanan olmadı. Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Devam eden kar yağışı

-TIR\'lara izin verilmemesi

Süre: 01.48 Boyut: 202 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Karabük-Bartın yolunda kar ulaşımı aksattı/EK

KIZILAY\'DAN YOLDA KALANLARA DESTEK

Karabük-Bartın yolunda kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ahmet Usta mevkisinde bazı araçlar kayarak yoldan çıktı. Türk Kızılayı Karabük Şubesi görevlileri, araçlarında kurtarılmayı bekleyen sürücüler ile yolculara meyve suyu, su ve bisküvi dağıttı. Emniyet ve Kızılay görevllieri ile diğer sürücüler, kara saplanan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Sürücüler, kurtarılan araçlarına zincir takarak yola devam etti. Kızılay Şube Başkanı Mehmet Uzun, yolda kalan sürücü ve yolculara ikramda bulunduklarını söyleyerek, \"Amacımız sürücülerimize ve yolcularımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Yolda kalan insanlarımızın ihtiyaçları var. Biz buradayız ve ikramlarımız devam ediyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kızılay görevlilerinin sürücüye yardım etmesi

-Kara saplanan aracın itilerek kurtarılmaya çalışılması

Süre:(01.02) Boyutu:(11 MB.)

Haber: KARABÜK,(DHA)

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Eskişehir\'de kar yağışı

ESKİŞEHİR\'de kent merkezine mevsimin ilk karı öğleden sonra yağdı.

Kar yağışı Eskişehir\'in yüksek kesimlerinde ve Sarıcakaya İlçesinde sabah saatlerden başladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal kesimde yoları kaplayan karları iş makinalarıyla temizleyip bu yollarda tuzlama çalışması yaptı. Eskişehir kent merkezinde ise mevsimin ilk karı öğleden sonra yağmaya başladı. Eskişehirliler belirli aralıklarla devam eden kar yağışı altında cep telefonlarıyla bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kent merkezindeki kar yağışı

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

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Üniversite vakfından kreşteki görüntülere açıklama

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı\'na bağlı kreşte grevli öğretmenin uyutmaya çalıştığı çocukların yastık ve emziklerini tuvalet girişine atıp tekrar ağzına verdiği görüntülerle ilgili açıklama yapıldı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, görüntülerdeki görevlilerin haklarında işlem yapılmadan kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Günay Soluk Anaokulu\'nda Nisan ayında kreş ablası F.K.\'nın cep telefonuna çektiği görüntülerde öğretmen K.K.\'nin 4,5 yaşındaki A.Y.\'ye uyguladığı şiddet içerikli görüntülere tesadüfen ulaşan öğretmenlik yapan baba D.Y ile anne Z.Y. avukatları aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ailenin eline tesadüfen geçen görüntülerde kreş öğretmeni K.K., 4,5 yaşındaki erkek çocuğu A.Y.\'yi uyuması için yatağına yatırırken, yastığını, battaniyesini ve ağzındaki emziği yatağın yanındaki tuvalet girişine attığı daha sonra ise çocuğa bunları tekrar getirterek emziğini zorla çocuğun ağzına soktuğu, başka bir çocuğa da yastıkla vurduğu görüldü. Olaydan sonra, okul müdürü, öğretmen ve sınıf ablasının işine son verilirken, çocuğun ailesi ise avukatları vasıtasıyla bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Haberin yayınlanmasının ardından kentte kreşte yaşanan olaya yönelik tepkiler arttı.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Anaokulunun bağlı olduğu Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı konuyla ilgili açıklama yaptı. Vakıf Genel Sekreteri Mahmut İnat, görüntülerin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi. İnat, \"Kesinlikle bir insanın kabul edebileceği, bir vicdanın kabul edebileceği bir hadise değildir. Bu gereğinden fazla hem şahsımı hemde kurumumuzu hem üzmüştür, hem de yıpratmıştır. Olayın meydana geliş tarihi geçen Nisan ayının sonu, Mayıs ayının başı gibi. Vakıfta da o zaman itibariyle çalışan anaokulu öğretmeni arkadaşlarımız iki yıllık önlisans mezunu arkadaşlarımız ve liyakat esasına göre göreve gelen yeni yönetim bunun yanlış olduğunu, pedagojik olmadığını ve bu arkadaşların 4 yıllığa evrilmesi gerektiğini belirtmiştir. Belki de bunun duyumunu alan bu arkadaşların da bu işi sabote ettiği de akıllara gelebiliyor. Tabi ki o işin hukuki boyutu. Peki o zaman ne yapıldı? Yasal prosedür tamamlanmadan arkadaşlar istifasını verdi ve ayrıldı. Şimdi pedagojik formasyon esasına göre arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burası bir kurum burada hem de bir vakfın kurumu vakfın esasında da insan vardır. Bu kurumda çalışan ve öğrenci olan özellikle öğrenciler başımızın tacıdır, gözümüzün nurudur. Çalışanlarımız da bizim için değerlidir ama bu hadise bizi çok derinden üzmüştür\" dedi. İnat, görüntülerde çocukların emzik ve yastıklarının atıldığı yerin ise tuvalet ve başka bir uyku odasına açılan koridor olduğunu dile getirdi. Sivas Baro Başkanı, vakıf avukatı Hakan Bahadır da söz konusu olaydan sonra ilgili kişilerin yasal işlemler başlatılmadan işten ayrıldıklarını belirterek, \"Bu görüntüler yaklaşık 8 ay öncesine ait. 8 aydır bu görüntüler ailede. Görüntülerden haberdar olduğu halde o dönem gündeme getirilmemesi manidardır.\" dedi. Bahadır, mağdur çocuk A.Y.\'nin öğretmen olan annesi Z.Y.\'nin de Vakıf okullarında öğretmenlik yaptığını ve daha sonra başka bir ile tayin nedeni ile ayrıldığını, ayrılırken istediği tazminatın verilmemesi nedeni ile bu yola başvurulduğunu dile getirdi. Bahadır, \"Çocuğun annesi kendi isteği ile başka bir ile naklinden dolayı ayrılmak zorunda kalmıştır. Bizden tazminat talep etmiştir. Bizde mevzuata uygun olmadığını, kendisine tazminat ödenemeyeceğini ilettiğimiz için, bu yola başvurulmuştur. Haklarında yasal işlem başlatılacaktır.\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Okuldan görüntü

-Olayın yaşandığı uyku odası

-Vakıf Genel Sekreterinin açıklaması

-Avukatın açıklaması

(330 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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Çanakkale\'de 21 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçmeye hazırlanan Pakistan uyruklu 21 kaçak, jandarma tarafından yakalandı. Ayrıca 5 organizatör gözaltına alındı.

Ayvacık\'ta yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde, kent çıkışında şüphelendikleri 5 otomobili takibe aldı. Ayvacık\'ın Çamköy Köyü yol sapağında durdurulan otomobillerde, Pakistan uyruklu 21 kaçak yakalandı. Yakalanan kaçaklar, minibüsle İlçe Jandarma Komutanlığı\'na getirildi. İşlemlerinin ardından kaçaklar, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edilecek. Ayrıca operasyonda N.D., A.K, M.Ç., S.G. ve C.K. isimli organizatör gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: İpek GÜNEY / AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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Yangında mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı

ELAZIĞ\'da 3 katlı binanın teras katında çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çifti. itfaiye ekipleri kurtardı.

Keban yolunda bulunan 3 katlı bir binanın teras katında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmanın son katında dumanların çıktığını gören Kemal ve Kibriye San çifti, terasa çıkarak yangına müdahale etmek istedi. Fakat yangının büyümesi ile yaşlı çift burada mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ilk olarak terasta mahsur kalan çifti kurtarmak için çalışma başlattı. Terasa çıkan itfaiye erlerinden ikisi, yanan terasa girerek yaşlı çifti kurtardı. Dumandan etkilenen yaşlı çift, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa ile hastaneye kaldırıldı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangın sebebinin bulunması amacıyla inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşlı çiftin kurtarılışı

-Yaşlı çiftin ambulansa götürülmeleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ (DHA)



