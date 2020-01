DHA YURT BÜLTENİ-15

Amanos Dağı\'nda çatışma: 2 PKK\'lı öldürüldü

Hatay Valiliği\'nce, Amanos Dağı\'nda, güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Amanos Dağı\'ndaki operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Teröristlerle birlikte 2 kalaşnikof marka piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizat ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: \"İl Jandarma Komutanlığı tarafından İlimiz Hassa ilçesi kırsalında sürdürülen planlı operasyon sırasında 19 Kasım 2017 Pazar günü tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması için operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 20 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış ve iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler ile birlikte iki kalaşnikof marka piyade tüfeği, sırt çantaları ve teçhizatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar sürdürülmektedir.\"

Bakan Arslan: Türkiye\'nin e-ticaret hedefi 50 milyar TL/EK



HANZADE DOĞAN BOYNER: TÜRKİYE\'NİN LİDER E-TİCARET PLATFORMUYUZ

PTT Genel Müdürlüğü\'nün Antalya\'da düzenlediği Uluslararası e-Ticaret Zirvesi\'nin öğleden sonraki oturumunda \'anahtar konuşmacı\' olarak yer alan Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, dijital dönüşümün iş modelleri ve yaşam alışkanlıklarını etkilediğini söyledi. Türkiye\'de bu dönüşümü sağlayacak bilgi birikimi ve genç yetenekler ile girişimcilik ruhunun mevcut olduğunu belirten Boyner, dönüşümü bütün ekosistemi dahil ederek sağlayacaklarına inandığını söyledi. Boyner, \"Hepsiburada grubu olarak Türkiye\'nin dijital dönüşümüne öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Ayda 80 milyon ziyaret alan, 8 binden fazla iş ortağı olan ve 12 milyon farklı ürün çeşidi ile Türkiye\'nin lider e-ticaret platformuyuz. Araştırmalara göre Türkiye\'de ürün aramalarının yüze 62\'si \'Hepsiburada\' platformu üzerinden yapılıyor. Google aramalarıyla aynı oran demek. \'Hepsiburada\'nın kurulduğu günden bugüne çok şey değişti. Ama hâlâ yolun başındayız, değişim dönüşüm devam ediyor\" diye konuştu.

YENİ KUŞAĞIN BEKLENTİSİ

Hangi sektörden olduğuna bakılmaksızın kim daha iyi hizmet sağlıyorsa, hizmet anlayışında çıtanın yüksekliğini o şirketin belirlediğini belirten Hanzade Doğan Boyner, müşterilerin daha bilgili, bilinçli ve talepkâr olduğunu söyledi. Oyunun kurallarını müşterilerin değiştirdiğini kaydeden Boyner, şöyle konuştu:\"Tarihin bütün dönemlerinde yaşı büyük olan fazla deneyimli sayılırdı ve usta çırağa işi öğretirdi. Teknolojiyle doğmuş kuşaklar, yaşı kendilerinden daha büyük olanlara teknoloji alanındaki gelişmeleri öğretebiliyor. Artık bambaşka bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Doğuştan dijital dediğimiz, 20 yaş altı bu nesli iyi anlamalıyız. Çünkü onlar hem ticareti şekillendiriyor hem de şekillendirdikleri dünyada nasıl müşteri olacaklarına karar veriyorlar. Bu kuşağın en önemli beklentilerinden biri dijital dünya ile fiziksel dünyanın tamamen iç içe geçmişliği. Dijital ve fiziksel dünya arasında fark olmadan alışveriş deneyimini yaşamak istiyorlar. Bu yeni dünyada, otomatik olarak süt siparişleri veren buzdolaplarından, insansız mağazaların tüketicilere hizmet verdiği dönüşümden bahsediyoruz. Örneğin; Hepsiburada\'nın \'Çekbul\' servisi de bu geçişkenliğe çok güzel bir örnek. Mağazanın önünden geçerken vitrinde gördüğünüz bir ürünü beğenip resmini çekiyorsunuz. Hepsiburada resme göre o ürünün aynısını ya da o ürüne çok benzer bir ürün gösteriyor. Bir tıkla satın alıyorsunuz ve aynı gün teslim anlayışıyla evinize gittiğinizde ürün sizi bekliyor olabiliyor.\"

YAPAY ZEKÂ

Hanzade Doğan Boyner, Hepsiburada olarak Ar-Ge merkezinde ekosisteme fayda sağlayacak yenilikçi çözümler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Yapay zekânın iş modeline entegrasyonunun en çok üzerinde durdukları konulardan biri olduğunu vurgulayan Boyner, şöyle devam etti: \"Hepsiburada\'da satılan herhangi bir tekil ürününü onlarca tedarikçi satıyor olabilir. Kiminin teslimat süresi, kiminin fiyatı farklıdır. Milyonlarca müşterinin her birinin öncelikleri de farklıdır. Kimi müşterimiz fiyata çok önem vermiyor, kimi müşteri teslimat süresine bakıyor. Hangi müşteriye, hangi ürün ve tedarikçinin gösterileceği, arkada devasa büyüklükte bir datanın yapay zekâ teknolojileri ile geliştirilmesi ile belirleniyor. Dönüşümlere bakarak algoritmalar kendini yeniliyor.\"

\'KENDİ İÇİMİZDE DE DEĞİŞİYORUZ\'

Teknolojinin içinde doğmuş bir şirket olarak sürekli değişim içinde olduklarını aktaran Boyner, özünde teknoloji şirketi olduklarını kaydetti. Yaşanan değişim ve gelişime ayak uydurmak için kendi içlerinde de değişime gittiklerine dikkati çeken Boyner, \"5 yıl önce teknoloji departmanımızı merkezi yapıdan çıkartıp diğer departmanların içine gömmüştük. Son 2-3 sene içinde büyük datanın üzerinde çalışmaya başladığımızdan beri artık data analistçilerimiz ürün gruplarının içine girdi. Teknoloji yazılım mühendislerimiz, data analistçilerimiz, her ürün grubu bu profildeki çalışanlardan oluşuyor. Aslında Hepsiburada\'yı yüzlerce dev bir kurum gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü içimizdeki o girişimci ruhu öldürmemek için çekirdek gruplar içinde çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'TÜRK YETENEKLERİN GERİYE GELMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ\'

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, bu yıl kurdukları Ar-Ge merkezi ile Türk mühendislerin ürün geliştirecekleri doğru ortamı sağladıklarını söyledi. Bununla yetinmediklerini kaydeden Boyner, aynı zamanda dünyadaki Türk yeteneklerin ülkeye geri dönmesi için insan kaynakları politikaları benimsediklerini aktardı. Tersine beyin göçünü benimsediklerini anlatan Boyner, her sene Silikon Vadisi\'ne gidip oradaki Türklerle toplantı yapıp, potansiyellerini anlattıklarını söyledi. Boyner, şunları kaydetti: \"Altyapı yatırımlarımız devam ediyor. 2016 yılında Gebze\'de 100 bin metrekarelik depolama alanı ve 10 milyon adet ürün sevkiyat kapasitesine sahip Doğu Avrupa ve Ortadoğu\'nun en büyük e-ticaret operasyon merkezini hayata geçirdik. Grup şirketimiz olan Hepsiexpress ile yeni bir dağıtım modeli oluşturduk. Aynı gün teslimat, randevulu teslimat ve hafta sona teslimatları gibi katma değerli hizmetler sunuyoruz. Hepsipay ile e-ticaret müşterilerine ödemeyi kolaylaştıracak çözümler üzerine çalışıyoruz. Tüm bu yatırımları Hepsiburada markası için yapmıyoruz. Bütün ekosistemi ve sektörü geliştirmek için yapıyoruz.\"

TÜRKİYE\'NİN İHRACAT HEDEFİNE ULAŞMASI İÇİN

Türkiye\'deki en önemli dağıtım şirketi PTT ile güzel bir işbirliği yaptıklarını belirten Hanzade Doğan Boyner, PTT\'nin Türkiye\'nin kilometre taşı olduğunu söyledi. Türkiye\'nin dört bir yanına giden tek teslimat şirketinin PTT olduğunu dile getiren Boyner, firma ile yapılan bu anlaşmayı çok önemsediğini vurguladı. Boyner, \"Beraber yenilikçi çalışmalara devam etmek istiyoruz. Konferansın önemli bir gündem maddesi de sınır ötesi e-ihracat dediğimiz ticaret olacak. Cumhurbaşkanımız 2023\'te ulaşmak üzere büyük bir ihracat hedefi koydu. Ülkemizin geleceği için çok önemli olan bu hedef için olağanüstü gayret ve motivasyon ile çalışıyoruz. Bu hedefe giderken nasıl katkı sağlarız, nasıl ihracatımızı artırırız diye çalışmalar yapıyoruz. Türkiye e-ihracat strateji belirlenirken, bizler gibi bu konuda tecrübeli, Türkiye\'deki yerleşik şirketlerin belirleyici rol oynaması gerektiğine inanıyoruz\" diye konuştu.

\'BİRLEŞTİRİCİ İŞ MODELLERİ İLE BAŞARILI OLABİLİRİZ\'

Boyner, e-ithalat\'ın gelişmekte olan birçok ülkeyi etkilediğini söyledi. Burada vergilerin dışında e-ithalat\'a çok özenle bakılması gerektiğini belirten Boyner, konuşmasını şöyle tamamladı:\"Yurt dışından gelen ürünlerle ilgili, bu ürünlerin sahte olmasına karşı nasıl önlemler alınacak? Bu ürünleri iade etmek isteyen müşterinin hakları nasıl korunacak? Türkiye\'de yerleşik olmayan bir şirketin ithalat yoluyla Türk pazarına erişmesine birtakım yaptırımlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da özenle çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye büyük ülke ve potansiyeli çok fazla. E-ticaret\'in perakendeye oranı yüzde 3.5 iken dünya ortalaması yüzde 8.5. Dolayısıyla potansiyel orada. Bizim altyapımız çok güçlü ve bu 8.5\'e kısa sürede ulaşabiliriz. Kredi kartı kullanım oranımız Avrupa\'nın üzerinde, akıllı cihaz ve internet kullanımımız çok yüksek, 80 milyonluk nüfusumuzun yarısı gençlerden oluşuyor, lojistik altyapımız çok güçlü. Grup olarak yıkıcı olmayan, birleştirici iş modelleri ile ülke olarak başarılı olabiliriz. Sektörlerle birlik olan, ekosistem ile ortak çalışan firmalar Türkiye\'nin yeni ekonomisine fayda sağlar. Maalesef dünyada bazı uluslararası şirketler yapıcı olmak yerine sektörleri ve işletmeleri yıkarak ve yutarak büyüme modelini benimsiyor. Biz bu modelleri benimsemiyoruz. Ülke olarak bunlara karşı tedbirli olmasından yanıyız. Yakın zamanda Türkiye\'de yatırımı, istihdamı, mali ve hukuki sorumlulukları olmayan şirketlerin vergi ödemeden ticari zenginlikten fayda sağlamaya çalıştıklarını görmüştük. Bu tür durumların, cari açığın artması ve üretimin ithalata kaymasına neden olacak makro ekonomik boyutları vardı. İlgili bakanlığımızın almış olduğu karar ile adil koşullar sağlandı. Türkiye\'ye yabancı yatırımcı gelmesi her zaman teşvik ediliyor. Ancak her oyuncunun adil pazar koşullarına uyum sağlaması gerekiyor. Devletimizin bu yönde aldığı kararları destekliyoruz.\"

İşkenceden korkan damat düğünden kaçtı

MANİSA\'da Yunusemre İlçesi\'nde bir gelenek olan sağdıçların düğün işkencesinden korkan damat Ferhat Balaban, düğününden kaçtı.

İlginç olay, Yunusemre İlçesi\'ne bağlı Yağcılar Mahallesi\'nde meydana geldi. Yıllardır sürdürülen düğün geleneklerinde damada sağdıçları tarafından yapılan işkenceler, bu kez damadı düğününden kaçırdı. Damat olan 28 yaşındaki Ferhat Balaban ve gelin 20 yaşındaki Berivan Aksoy, mahalledeki düğünle evlendi. Düğün boyunca damadın 22 sağdıcı, bütün eksikleri tamamlayıp, düğüne de yardımcı oldu. Ancak gelin alma töreninin ardından mahallede yıllardır sağdıçlar tarafından yapılan düğün işkencesine sıra gelince, damat sırra kadem bastı. Damat Balaban, gelinin eve getirilmesinin ardından evin arka bahçesinden kaçtı.

BULANA ÖDÜL

Sağdıçlar, damadı her yerde aradı ancak bulamadı. Akrabalarının yardımıyla düğünden kaçan Balaban\'ı bulanmayan sağdıçlar, 500 lira ödül vaad etti. Bir akrabasının yanında olduğu öğrenilen damat Ferhat Balaban\'ın yanına ise gelin sonradan gitti. Damadın sağdıçlarından ve akrabası olan Cihan Balaban, düğün işkencesi için hazırlandıklarını, ancak damadın düğünden kaçtığını söyledi. Kendi düğününde bir çuval unun başından aşağı döküldüğünü anlatan Cihan Balaban, şöyle konuştu:\"Düğünün en güzel şekilde geçmesi için elimizden geleni yaptık. İstekleri yerine getirdik. Mahallemizin geleneğine göre, gelin eve geldikten sonra damat tekrar kuaföre götürülür, tıraş ettirilir. Bu bir eğlence. Üzerine un atıyoruz, boynuna çan takılıyor. Tüm yüzüne köpük sürülüyor, yalın ayak yürütülüyor. Islatılıyor, sırtına eşek semeri vuruluyor. Geçen yıl aynısını ben yaşadım. Ben daha fazla hazırlık yapmıştım. Ama bugün düğünde damat, gelini terk etti gitti. Bu görülmemiş bir şey. Bu kadar sağdıcın arasından kaçması imkansızdı. Biz gelin almaya gittik. Döndüğümüzde gelin arabadan inmeden damat itti, arka bahçeden kaçıp gitmiş. Her yerde aradık, mahallenin her yerinden sağdıçlar vardı. Gece belli bir saate kadar mahalleye girip çıkan arabalara baktık. Biz bulmak için elimizden geleni yaptık. Korkudan gelini bırakıp gitti. Bu korku ona ömür boyu yeter.\" Damadın diğer sağdıcı Yusuf Zafergül ise, damadı ellerinden kaçırdıklarını söyledi. Zafergül, evinin önünde nöbet tuttuklarını ancak yakalayamadıklarını belirtti. Kendisinin de düğün işkencesinden korktuğunu söyleyen Zafergül, kara kara düşündüğünü söyledi.

DAMATLAR HASTANELİK BİLE OLABİLİYOR

Baba Hasan Balaban, oğlunun düğün işkencesinden kaçtığını anlattı. Baba Balaban, \"İşkenceler çok ağır. Biz de oğlanı düğünden kaçırdık. Çoğu damat evlenmekten kaçıyor. Damatların başına alçı, kireç bile döküyorlar. Damat gelinin yanına gidemeden hastanelik oldu. Bütün gece aradılar ama bulamadılar. Bulana 500 lira ödül koymuşlar\" dedi. Mahalle halkından Ahmet Delen ise \"Damatlar pek memnun değil. Bir çuval unu başından aşağı dökmüşlerdi. Kulaklarına kireç tozu kaçan bir damat hastaneye gitti. Damadı tebrik etmek lazım. 22 sağdıcın arasından kaçıp gitti\" diye konuştu. Damadın amcası Ekrem Balaban, damatların evlenmekten korktuğunu, düğünde adeta Çin işkencesi yapıldığını söyledi. Amca Balaban, \"Biz işkenceyi göze alamadık, damadı kaçırdık. 22 sağdıcın arasından aldık. Gece boyunca bulamadılar. Gece 03.00 gibi gelini de yanına götürdük. Daha önce düğün işkencesi bu kadar abartılı değildi. Damat için sıkıntılı bir durum oluyor. Akla hayale gelmeyecek şeyler yapıyorlar. Damat şekilden şekle sokuluyor\" dedi.

Evlerinin yanmasını gözyaşları içinde izlediler

KARABÜK\'te, 85 yaşındaki Hatice Özken\'in, oğlu, gelini ve torunlarıyla oturduğu tek katlı ev, alev alıp yandı. Hatice ve gelini Döndü Özken, itfaiyenin söndürme çalışmasını gözyaşları içinde izledi.

Yangın, öğle saatlerinde, Soğuksu Mahallesi Arıcak Caddesi\'nde Hatice Özken\'e ait tek katlı evde çıktı. Hatice Özken\'in, evde yalnız olduğu sırada çatıdan yükselen alevleri gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Hatice Özken, komşuları tarafından evden çıkarılırken, gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Hatice Özken ile yangın haberini alarak gelen gelini Döndü Özken, itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi. Komşularının desteğiyle ayakta durabilen Döndü Özken, \"Yandık\" diyerek uzun süre ağladı. Gelin ve kayınvalidesini komşuları teskin etmeye çalıştı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marina\'nın ayrılmak istediği sevgilisi yüzüne kimyasal madde döktü/EK

TUTUKLANDI

Eskişehir\'de, Gürcistan uyruklu Marina Lakvekheliani\'nin yüzüne kimyasal madde döktüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.C., Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber:ESKİŞEHİR,(DHA)

==========================================

Dürüstlüğü meyve yiyerek öğreniyorlar



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri teneffüslerde meyve yiyerek, hem vitamin depoluyor hem de dürüstlüğü öğreniyor. \'Beslenme Dostu Okul Projesi\' kapsamında oluşturulan meyve dolabıyla, öğrencilerin hem sağlıklı beslenmesi hem de doğruluk ve dürüstlük gibi duygularının geliştirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde 3 yıldan bu yana sürdürülen \'Beslenme Dostu Okul Projesi \' kapsamında öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek isteyen ve bu yönde bir ekip oluşturan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idaresi, oluşturulan meyve dolabı ile ilk adımı attı. Okul girişine konulan meyve dolabının çeşitli mevsim meyveleri ile doldurulmasıyla başlayan projede, raflardan istediği meyveyi seçen öğrenciler, yedikleri meyvenin ücretini dolabın yanındaki kumbaraya atıyor. Hiçbir kamera ve öğretmen tarafından takip edilmeyen öğrenciler, böylece hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken hem de tükettiği ürünün bedelini ödemeyi, doğruluğu ve dürüstlüğü öğreniyor. İlk teneffüsten itibaren dolap önünde kuyruk olan öğrencilerin bu uygulamadan son derece mutlu oldukları gözleniyor. Günde ortalama 40 kg meyvenin tüketildiği okulda, bazı öğrencilerin birbirlerine meyve ısmarlaması, bazılarının ise paralarını birleştirip meyve alıp paylaşmaları, parası olmayan öğrencilerin de istediği meyveyi alıp ertesi gün kumbaraya ödünç aldığı meyvenin parasını atması ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.

\"ARKASINDA ÇOK GÜZEL DUYGULAR OLAN BİR PROJE\"

Projenin amacının hem öğrencilere sağlıklı beslenme alternatifleri sunarken hem de dürüstlük duygusunu ve kendilerine emanet edilen bir dolabı koruma sorumluluğunu geliştirmek gibi bir kaç amacının olduğunu belirten Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Çiftçi, şunları söyledi: \"Biz öğretmen arkadaşlarla birlikte oluşturduğumuz havuzda biriktirdiğimiz paralarla meyve alıp yiyorduk. Sonrada öğrencilerimizin sağlıksız beslendiğini gördüğümüzde, onlara da böyle bir alternatif sunmak istedik. Bu projeyi hep birlikte başlattık. Bununla ilgili arkadaşlarımız ve idarecilerimizle bir komisyon oluşturduk. Proje geliştirdik, fikirlerimizi birleştirdik ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Şimdi çocuklar, teneffüs saatlerinde bu dolaptan istedikleri meyveleri seçiyorlar. Dolabın hemen yanındaki kumbaraya parasını atıyorlar. Çocuğun o an için parası yoksa, gelip dolaptan istediği meyveyi alıyor. Bir başka gün getirebiliyor parasını. Çocukların birbirlerine meyve alıp ısmarladıklarını yada paralarını birleştirip ortaklaşa meyve aldıklarını gözlemliyoruz. Tabi bu durum ise pek çok güzel duyguyu pekiştirdiği için biz eğitimcileri hoşnut ediyor. Burada bu sayede pek çok olumlu duygu birlikte yaşanıyor. Sadece görünen kısmıyla değil, arkasında çok güzel duygular var bunun.\"

\"VELİLERDEN OLUMLU TEPKİLER ALDIK\"

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Tahta ise öğrencilerin dürüstlüğü de öğrendiklerini belirterek, şöyle konuştu: \"Okul dediğimiz yer sadece dört duvar arasında yapılmaktan çıkmış durumda. Biz de bu kapsamda, \'Dürüstlük Projesi\' olarak da nitelediğimiz projemizle öğrencilerimize mevsim meyvelerini yıkayıp, hazırladığımız dolaba bu meyveleri koyuyoruz. Bu meyvelerin en tazesini buluyoruz. Buna karşın da öğrencilerimize bu meyveleri çok cüzi bir para karşılığında veriyoruz. Bu uygulamayla velilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Hatta veliler, dolabı doldurup, öğrencilerin her gün bu meyveleri yemelerini sağlamayı teklif etti. Öğrencilerimizin bu meyveleri alıp tüketirken hiçbir denetim ya da kontrol yapmıyoruz. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Burada biz işin maddi boyutunda değiliz. Bizim için bu işin sürekliliği önemli. Zaten çoğunlukla kumbarada toplanan paralar koyduğumuz meyvelerin parasını karşılamıyor. Gerisini biz öğretmenler karşılıyoruz. Ama bizi asıl mutlu eden öğrencilerimizin dürüst davranmaları. Onlara güvendiğimiz için de onlar bizim güvenimizi boşa çıkarmıyorlar. Sürekli olarak dolaptan aldıkları meyvelerin parasını kumbaraya atıyorlar. Zaten bizde meyve dolabını okulumuzun güvenlik kameralarının hiç görmediği bir noktaya koyduk. Hiçbir zaman da dolabı hiçbir öğretmenimiz kontrol etmiyor. Çünkü öğrencilerimiz şunu çok iyi biliyorlar; eğer kumbaraya para atılmayacak olursa, bunun devamlılığı olmayacak ve uygulama devam etmeyecek. Öğrencilerimiz de bu güzel uygulamanın sürmesi için bu küçük ücreti ödüyorlar.\" Öğrencilerden, Deniz Uzun, İlteriş Kağan Perinçekli, Derya Çalık, Alperen Adıgüzel ve Ayşenur Yazıcıoğlu da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, söz konusu projenin diğer okullara örnek olmasını diledi.

Hekimhan\'da TOKİ konutlarının sahipleri belirlendi

MALATYA\'nın Hekimhan ilçesinde, TOKİ tarafından yaptırılan konutların sahipleri, düzenlenen kura töreniyle belirlendi.

Proje kapsamında yaptırılan 94 daireden 46\'sının kurası, Öğretmenevi\'nde düzenlenen törenle yapıldı. Kura çekimine; Kaymakam Tunahan Efendioğlu, TOKİ yetkilileri ve başvuru sahipleri katıldı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde isimleri çıkanlar sevinirken, konut yaptığı için TOKİ\'ye teşekkür etti. Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, vatandaşların sevinçlerine ortak olduklarını belirterek, \"Burada birçok vatandaşımız özellikle hak sahibi olarak mağdur durumdaki vatandaşlarımızı ev sahibi edinme noktasında bir hakları oldu. Bizde burada vatandaşlarımızın sevinçlerini gördük yüzlerinden okuduk. Hekimhan’ımız içinde hayırlı olmasını diliyoruz. Hekimhan’ımız hakikaten bunlara layık bir ilçemiz. Bu noktada da yeni bir gelişim haritası olarak artık Hekimhan eskisi gibi değil, artık Hekimhan’ımız gelişiyor. Vatandaşlarımız bu konuda sahip çıkmaları gerekiyor. Yazılan şimdi kurada evlerini çeken tüm vatandaşlarımıza Hekimhanlılarımıza teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı olmasını diliyorumö dedi.

DEPREMİN, YARALARINI TOKİ SARDI

Malatya’nın Hekimhan İlçesi\'nde 29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, gecekondu evlerde büyük hasara yol açmıştı. Bu depremde evlerinin büyük hasar gördüğünü söyleyen çiftçi 63 yaşındaki Adil Özhan da, TOKİ’den ev çıktığı için mutlu olduğunu ifade ederek, \"Mutluyum, sevinçliyim Allah herkese nasip etsin. Depremden dolayı TOKİ’ye girdim. Depremde evim yıkılmadı ama oturulamaz hale geldi. Rapor verildi ama 80 senelik evin sigortası olur mu? Bu sıkıntıdan dolayı TOKİ’den ev alma kararı aldım. Konteynerde oturuyoruz konteynerdan sesler gelince, sallanınca korkuyoruz. Aynı depremi aynı olayı bir daha yaşıyoruz evin içerisinde gezerken\" diye konuştu.

