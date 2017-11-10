DHA YURT BÜLTENİ-15

Atatürk\'e hakaretten tutuklandı



ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesinde Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen M.A.\'yı yakaladı. Gözaltına alınan M.A., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı Eskişehir 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından \'Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret\' suçundan tutuklanarak Eskişehir H Tipe Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber: ESKİŞEHİR, (DHA)

===============================================

Antakya Medeniyetler Korosu\'ndan ABD\'de 10 Kasım anması

HATAY\'ın Antakya Medeniyetler Korosu, çeşitli konserler vermek için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri\'nde (ABD) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde saat 09.05\'te İstiklal Marşı\'nı okuyarak, andı.

Hatay\'da 3 semavi din ile 6 mezhebin mensuplarından oluşan, Türkçe, Arapça ve Ermenice ilahiler seslendiren Medeniyetler Korosu\'nun üyeleri, Atatürk yazılı Türk bayraklı tişörtler giydi. Sanatçılar, Vaşington\'da saatler 01.05\'i gösterdiğinde, Türkiye saatiyle 09.05\'te, bulundukları otelin önüne çıkıp, İstiklal Marşı\'nı okudu. Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat, \"Türkiye\'de, 10 Kasım\'da saatler 9\'u 5 geçeyi gösterdiğinde biz, dünyanın neresinde olursak olalım minnetle ve özlemle anıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Koro üyelerinin otel önünde İstiklal Marşı okuması

SÜRE:01\' 01\" BOYUT:37 MB

Haber: Ramazan ÇELİK/Hatay,(DHA)

===========================================

Malatya\'da \'suç örgütüne\' operasyon: 10 gözaltı

MALATYA\'da, polis tarafından, çok sayıda suça karışan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak\', \'silahla kasten öldürme\', \'silahla yaralama\' ve \'ihaleye fesat karıştırma\' suçlarına karışan şebekeye yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bazı şüpheliler, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alırken polis tarafından yakalandı.

Sorgulanmaya başlanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 4 tüfek, 35 av tüfeği kartuşu, 115 kurşun, 1 plastik cop, çok sayıda belge ile sahte kimlik ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------------

- Şüphelilerin yakalanışı (Güvenlik kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

Haber-Kamera: MALATYA,(DHA)

===============================================

Gaziantep’te iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

GAZİANTEP’te, birbirine akraba ve komşu iki ailenin fertleri arasında çıkan, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri operasyon düzenlediği evlerde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, öğleden sonra Mithatpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre; Doğan Davulcu eşi Emine Davulcu’ya şiddet uyguladı. Bu gerekçe ile evden uzaklaştırma cezası verilen Doğan Davulcu, eşinin yaşadığı kayınbabası Mustafa Damlen’e komşu olduğu için kendi evine gidemedi. İki aile arasında bu sebeple başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İddiaya göre Davulcu ailesi fertleri kavga sırasında yanlarındaki tüfeklerle Damlen ailesinin yaşadığı eve doğru ateş etmeye başladı. Silah seslerini duyanların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polislere rağmen Davulcu ailesi ateş etmeyi kesmeyince, özel harekat polislerinden destek istendi. Olay yerine gelen özel harekat polisleri mahalleyi ablukaya alırken, ateş eden şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polisler, şüphelilerin mahalledeki akrabalarının evlerine operasyon düzenleyerek Nimet ve Doğan Davulcu’yu gözaltına aldı. Açılan ateş sonucu yaralanan Damlen ailesine mensup 5 kişi ise olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis yeni bir olay yaşanmaması için mahalledeki güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Omalın meydana geldiği yer

- Olay yerindeki polisler

- Olay yedire gelen özel harekat polisleri

- Ellerinde silah olan polisler

- Özel harekat polislerinin evlere girmesi

- Mahalledeki kalabalık

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 206 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP-DHA)

==============================================

İskenderun Kitap Fuarı açıldı



HATAY\'ın İskenderun İlçesi\'nde, 1\'nci İskenderun Kitap Fuarı törenle açıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi\'nin (İSTE) ev sahipliğinde düzenlenen fuarın açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İSTE Rektörü Prof. Dr Türkay Dereli, MKÜ Rektörü Prof. Dr Hasan Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, \"Ülkemizin kültür ve sanatına gelişmesine çok büyük etken olan bu fuarın açılışına katkı ve destek verdiğiniz için herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, \"Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekiniz. 50 yıl sonrasını düşünüyorsanız orman yetiştiriniz. Ama yüz yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Onun için kitaplar çok önemli bizim medeniyetimizin, dinimizin emri de, \'oku\' sözüdür. Bugün çok önemli bir faaliyetin açılışını yapıyoruz\" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından 150 yayınevi, 80 yazarın katıldığı ve 19 Kasım\'a kadar açık kalacak olan fuar, kurdele kesilerek açıldı. Protokol üyeleri açılış sonrası stantları ziyaret etti.

Görüntü Dökümü

------------------

- Kitap fuarına katılanlar

- Rektör Prof. Dr Türkay Dereli’nin konuşması

- Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Hüseyin Yayman’ın konuşması

- Açılış kurdelesinin kesimi

- Fuar alanında kitap reyonlarını gezilmesi

- Detay görüntüler

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)

===============================================

Hatay\'da Mobilya Fuarı açıldı

HATAY\'da bu yıl tamamı Hataylı olan 59 firmanın katılımıyla Hatay 2\'nci Mobilya Fuarı açıldı. 14 Kasım\'a kadar açık olacak fuarda, tamamı Hatay\'da üretilen çoğunluğu el yapımı mobilyalar görücüye çıkıyor.

Açılış töreninde konuşan Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay mobilyasının ülkemizde önemli bir marka haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, Hatay\'ın mobilya ihracatının geçen yıl 50 milyon dolar rakamına ulaştığını kaydetti. Bu yıl Hatay olarak il genelindeki ihracat rakamını 500 milyon dolar hedeflediklerini kaydeden Vali Erdal Ata şunları kaydetti: \"Geçen yıl ilkini düzenlemiştik bu yıl ikincisi düzenleniyor, gördüğüm kadarıyla bu yıl katılımın daha yüksek, ilginin daha fazla olduğunu görmekten mutluk duydum. Hatay\'da mobilyacılık sektörü önemli bir sektör, büyüklü küçüklü bin 500\'e yakın firma üretim yapıyor, binlerce insanımıza istihdam sağlıyor. Böylesine önemli bir sektörün asla ihmal edilmemesi gerekir, şu ana kadar yapılan çalışmalar bu desteğin verildiğini gösteriyor.\"

MOBİLYA İHRACATINDA GEÇEN YILIN GERİSİNDEYİZ

Verilere göre Hatay\'ın mobilya ihracat rakamlarında geçen yılın gerisinde kaldığını belirten Vali Ata, şunları söyledi: \"2016 yılında mobilya ihracatımız 50 milyon dolar, 2017\'nin ilk 10 aylık döneminde verilen rakama göre 30 milyon dolar civarında. İnanıyorum belki bu rakam yıl sonuna kadar 40 milyon doları bulacak ama bu gösteriyor ki 2016\'nın gerisinde kalıyoruz. İtalya\'nın mobilya ihracatı 22 milyar dolar, bizim Türkiye olarak 2 milyar dolar civarında, yani İtalya\'nın 10\'da biri kadar. Bizim hedefimiz İtalya\'yı geçmek olmalı, Türkiye\'de bu sektör, çok gelişmiş olmasına rağmen dış ticarette hak ettiği payı alamamış. Bunun desteklenmesi lazım, bir takım vergi düzenlemeleri ve teşviklerle bu rakamların çok daha yukarıya çıkması lazım. Hatay olarak ilk hedef olarak 500 milyon dolarlık ihracatı hedef olarak belirleyip bu konuda çalışmamız gerekiyor.\" Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, Hatay\'a kalıcı bir fuar alanı kazandırmak için çalışmalara başladıklarını yakın zamanda Hatay\'ın kalıcı bir fuar alanına sahip olacağını söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Hatay 2\'nci Mobilya Fuarı Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Fuardaki stantları gezen protokol üyeleri, mobilyalar hakkında üreticilerden bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Fuara katılan protokolden detaylar

-Fuarda stant açan firmalar ve mobilyalar detay

-Fuar alanından genel ve detaylar

-Hatay Valisi Erdal Ata\'nın konuşması

SÜRE:03\' 06\" BOYUT: 87 MB

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)