DHA YURT BÜLTENİ-15 

Genelkurmay Başkanı Akar, Türk bayrağını öpen 2 kuzeni ödüllendirdi

ELAZIĞ\'a, askeri birliklerde detimlerdebulunan ve Valiliği ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen 2 kuzeni Valilik makamında ödüllendirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Elazığ valisi Çetin Oktay Kaldırım\'ı makam ziyaret ederken, bir süre önce Türk bayrağını öperken güvenlik kamerası tarafından görüntülenen ve kuzen olan 11 yaşındaki Elif ile Rabia Aktaş\'la bir araya geldi. Orgeneral Akar, Elif ve Rabia ile bir süre sohbet ederek çocuklara hediler verdi. Orgeneral Akar, çocukların ailelerine de, \"Sizleri tebrik ediyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısına katılmak için Manisa\'ya geldi. Cuma namazını kentte kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslendi. Erdoğan, terörle mücadeleye değinerek, \"Irak ve Suriye\'deki belli bölgeler, terör yuvaları durumda. Buradan yönelen tehditlere sınırların içinde değil kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil\'de, Sincar\'daki bu bölgeleri hukuken egemen olduğu ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz\" dedi.

Manisa\'da düzenlenen toplu açılış töreni için İzmir\'e havayoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve AK Parti heyeti karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında tören için bulunan askerleri selamladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte Manisa\'ya geçti. Manisa\'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yürüyerek cuma namazını kılmak için Hatuniye Cami\'ne geçti. Namazdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış törenleri için Cumhuriyet Meydanı\'na geçti. Tören için hazırlanan protokolün ön sıralarında bakan ve milletvekillerinin yanı sıra Bülent Arınç da yeraldı. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma\'ya yaşanan maden kazasında can veren işçilerin yakınlarının bir bölümü de yine protokol sıralarında oturtuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşma yaptığı alanın çevresinde, posterlerinin yanı sıra Atatürk resimleri, Türk bayrağı ile \"Dik dur eğilme, Manisa seninle\", \"Hedefin hedefimiz, yolun yolumuzdur\" pankartları asıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Vali Mustafa Hakan Güvenç\'in konuşmalarından sonra TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı selamlayıp kürsüye çıkan Arınç, \"Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat için Manisa\'ya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünde açılışlar için geldi. Soma\'da büyük facia oldu. 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. İnanıyoruz ki şehit oldular. Bu yaranın kapanması için büyük çaba gösteriliyor. Ben Hükümet Sözcüsü olarak bunun yakından şahidiyim. Somalılar da seçimlerde destek verdi. Kadir kıymet biliyorlar. O kardeşlerimizin ailelerine büyük yardımlar yapıldı. Bugünde 301 daire ailelere verildi\" dedi.

TERÖRLE MÜCADELEYE DEĞİNDİ

Konuşmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen yaşlı karı kocaya Kuran\'dan surelerin ve duaların yer aldığı kitap hediye etti. Yaşlı karı koca ile uzun süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasından sonra Bülent Arınç\'ı da tebrik etti, elini sıktı. Konuşmalardan sonra kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şehzadeler diyarı Manisa\' diye vatandaşları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"16 Nisan\'da halk oylamasından yüzde 46 üzerinde \'evet\' oyu çıktı. Biliyorum ki Manisa\'nın hakkı bu değil. Demek ki sizlere kendimizi yeteri kadar anlatamadık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu eksiklerimizi gidererek Manisalı kardeşlerimizin gönlünde çok daha fazla yer edineceğimize inanıyorum\" dedi. Şehit olan asker ve koruculara da rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Burada bir acıyı da ayrıca özellikle ifade etmek istiyorum. Manisa Selendi\'de doğan şehit özel hareket polisi Ahmet Alp Taşdemir, bu sabah Diyarbakır\'da şehit oldu. Mekanı cennet olsun. Fakat kanlarını yerde koymadık. 9 kaybımız oldu. İki günde 55 teröristi etkisiz hale getirdik. 55 terörist ve bugün aldığım haberler çok daha farklı. Şu anda gerek İHA\'larımız SİHA\'larımız, F16 uçaklarımız operasyonlara devam ediyor. Sayıları daha da artacak. Çünkü şehidimizin kanını yerde koyamayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yediklere darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Tek bir askerin, polisinin, jandarmanın, korucunun, vatandaşımın tırnağını bile teröristlerin topuna bile değişmeyiz. Böyle bir zamanda zaman zaman ölürken bile gülen yiğitlerimiz, müsterih olsun. Türk milletinin er oğlu erleri bayrağımızı hiçbir zaman ayaklar altında çiğnetmeyecektir. Devletimiz üzerine düşeni yerine getirmenin hakkıyla yerine getiriyor\" dedi.

\"KANDİL\'DE, SİNCAR\'DAKİ BU BÖLGELERİ HUKUKEN EGEMEN OLDUĞU ÜLKELER ÇÖZMEZSE BİZ BURALARI YERLE BİR EDERİZ\"

Gerek İçişleri Bakanı gerekse de Genelkurmay Başkanı\'nın doğu illerinde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bütün olaylar sebebiyle bölgeye dolaşıyorlar. Hakkari Şırnak, Tunceli\'yi dolaşıyorlar. Heran nerede ne varsa anında üzerine gidiyoruz gideceğiz. Hizmete soktuğumuz silahlı İHA\'larımız başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünü araçlarımızla, terörle mücadele yöntemini baştan sona değiştirdik. Kahraman evlatlarımızın teröristlerle karşı karşıya gelmesini asgariye indirip, teknolojiyle mücadele ediyoruz. Çünkü çukur eylemlerinden sonra öyle darbeler vurduk ki örgüt tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Bir kez daha buradan ilan ediyorum. Ülkemizin bekasından daha önemli bir yer yoktur. Üzerimize salınan terör örgütlerini, evlatlarımızın kanı pahasına durdurmak mecburiyetinde değiliz. Teröristler neredeyse gidip oralarda tepelerine binmek en tabi hakkımızıdır. Irak ve Suriye\'deki belli bölgeler, terör yuvaları durumda. Buradan yönelen tehditlere sınırların içinde değil kaynağında bertaraf etmek durumundayız. Birilerinden izin almak durumunda da değiliz. Kandil\'de, Sincar\'daki bu bölgeleri hukuken egemen olduğu ülkeler çözmezse biz buraları yerle bir ederiz. Cizre\'den Yayla Dağı\'na kadar sınır hattımızda nerede bir terör oluşumu varsa, onun başını ezmek için hareket yapmak bize anamızın ak sütü kadar helaldir.\"

\"TESPİT ETTİĞİMİZ TÜM TERÖR KAMPLARINI YERLE BİR EDECEĞİZ\"

15 Temmuz\'da meydana inen meydanlara dökülen vatandaşların karşısında olduğunu ve onlara güvendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Şu örgütünü arkasında şu devlete varmış, öteki örgütün arkasında başka devlet varmış. Bunların hiçbirisi bizi ilgilendirmiyor. Hiçbir meşru devlet kendi askerini teröristlerle birlikte tutmaz. Bizim için teröristlerle birlikte olan herkes teröristtir. Atalarımızın bir sözü var. \'Zurnada peşrev olmaz ne çıkarsa bahtına\' derler. Bugüne kadar müttefiklik diyerek, stratejik ortaklık diyerek ittifak ilişkileri diyerek bizi oyaladıklarını düşünenlere son sözümüz budur. Tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz. Bu böyle biline. Bütün terör bataklıklarını kurutmaya kararlıyız. El Bab\'ta başarıyla sonuçlandırdığımız, İdlib\'te başarıyla sürdürdüğümüz operasyonları, heran diğer yerlere yayabiliriz. Şayet orada sakındığı bir şeyler olanlar varsa şimdiden tedbirini alsın. Darılmaca gücenmece olmasın. Biz bunları söyledik diye kimi batı ülkelerinden itirazlar yükseliyor. Terör örgütü yandaşlarına ülkelerinde ses çıkartmayanlar, kusura bakmayın bizim efemizin duruşu farklıdır. Onun için onlar bize efelik taslamasınlar. Teröristleri yıllarca Avrupa\'da saklamış olanların nasır tutmuş vicdanları bizim hassasiyetlerimizi anlamaz. Kendi vatandaşlarının tırnağına zarar gelse ortalığı ayağa kaldıranların, son iki yılda şehit olan bine yakın güvenlik gücümüz ile 400\'ye yakın sivil vatandaşlarımız karşısında üç maymunu oynamasından artık gına geldi. Bizim için başkalarının ne dediği değil, kendi bekamız için neye ihtiyacımız olduğu önemli. Terör örgütlerinin gönüllü savunucucu kesilenleri kendi ayıplarıyla yüzleşmeye çağırıyorum. Ey Avrupa PKK\'ya, FETÖ\'ye, PYD\'ye DHKP C\'ye, DAEŞ\'e destek vermeyi bırak da önce kendilerine daha güvenli gelecek hayalleri kuran Avrupa\'ya gelip kaybolan on binlerce mülteci çocuğun hesabını ver. 1 Temmuz 2016 tarihine kadar sadece Almanya\'da tam 8 bin 991 mülteci çocuk kaybolmuş. Sınırları içindeki çocukların güvenliğini sağlamayan Avrupa maşallah teröristleri korumakta çok maharetliler. Almanya\'nın caddelerinde bakıyorsun, bölücü terör örgütünün paçavralarıyla orada polis korumasında yürüyüş yapıyor. Hani Avrupa Birliği\'nde bunlar terör örgütü ilan edilmişti. Ne oldu? insan hakları diyince demokrasi, özgürlükler diyince mangalda kül bırakmayanlara sıra bu çocukların durumu sorulunca, bir anda suspus oluyorlar.\"

\"GÜNEŞTE VERDİĞİ SÖZÜ GÖLGEDE BOZAN HAYIRSIZLAR VAR\"

Manisalıların \"Güneşte verdiği sözü gölgede bozan hayırsızlar var\" sözünü de kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"3 Milyar Avro yardımı çok gören, kendi topraklarındaki mülteci çocukları zaman ve kaynak harcamaya değer görmeyen bu zihniyetteki Avrupa\'dan ırkçılığı hortlanmasından, riyakarlığa sarılmasından başka ne beklenir. İnsanı ve ahlaki temeli çöken batının sadece ekonomik zenginlikle uzun süre aylakta kalması mümkün değil. Biz asla onlar gibi olmayacağız. Refah uğruna inancımızdan, insanlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimizi karatmayacağız\" dedi.

\"ÇALIŞIYORUZ, KOŞUYORUZ, KOŞTURUYORUZ\"

Yerli otomobil için atılan imzayı da hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ekonomide sevindirici haberleri üst üste almaya devam ediyoruz. Borsamız rekor üstene rekor kırıyor. İhracatta ekim aylında ulaşılan artış oranıyla son on yılın rekoru kırıldı. Yıllık ihracat 154 milyarı doları aştı. Büyümede yılın ilk yarısında yüzde beşin üzerinde başarı elde ettik. Çalışıyoruz, koşuyoruz, koşturuyoruz\" dedi. Biz güçlüyüz, güçlü yükseliyoruz. İşsizlik rakamlarının çift haneli rakamda olmasının sebebi iş dünyasına katılan gençlerin sayısının yüksek olmasından, hanımların sayısının yüksek olmasından. Tek haneli rakamlara indiriceğiz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda bütün sorunları birer birer geride bırakacağız\" dedik.

MANİSA\'YA YATIRIMLAR

Manisaya yapılan yatırımları da anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Toplam yatırım bedeli 1 milyar 44 milyon lira olana 40 kalem ayrı eseri toplu açılışı bugün gerçekleştiriyoruz. Bunlardan önemlisi Türkerler firmasının Alaşehir\'de inşa ettiği her biri 24 megavata gücündeki iki ayrı jeotermal elektrik santralidir. İkincisi Soma\'daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yapılan 301 konutun teslimidir. 3.5 yıl önce maden kazasında şehit olan 301 madencimize bir kez daha Allah\'tan rahmet yakınlarını başsağlığı diliyorum. Maden kazasının hemen ardından hem devletimiz hem de özel sektörümüz STK\'ylar harekete geçerek madencilerimizin geride bıraktığı ailelerine sahip çıktı. Her madencimizin yakınlarına bu güne kadar 176 binler TL nakdi yardımı yapıldı. Her şehit madencimizin yakınlarından birine kamu kurumlarında istihdam hakkı tanındı. Evlerin 301 teslimini bugün gerçekleştiriyoruz. Gaziantep Organize Banayi Bölgesi tarafından yaptırılan konutlarda tamamlandı. Çok yakında bunlarında kuraları tamamlanacak. Okulu camisi diğer sosyal birimleriyle Soma şehitlerinin ailelerine kazandıran Ferit Şahenk\'i tebrik ediyorum. Yitirdiğimiz canları elbette geri getiremeyiz ama onların bize emanetler olan ailelerine elimizden geleni yapıyoruz. Malasef bu ülkede özellikle aşırı sol, bunlar ne yazzık ki ailelerin istismarını yapmak süretiyle ailleri tahrik ediyor. Aileler üzerinde oyun oynanıyor. Bunların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu oyunu şehit ailelerimizin bozması lazım. Bu şaadet bu oyuna gelmez\" dedi.

Konuşmalardan sonra toplu açılış yapıldı. Soma\'da yakınlarını kaybeden ailelere tapularını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, verdi.

Kılıçdaroğlu: Sayın Erdoğan gereğini yapıyorum bütün belediye başkanlarım başarılı onları kutluyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifası istenen Ak Partili belediye başkanlarına ilişkin, \"Onlar şimdi belediye başkanları ile ilgili karar aldı; \'ya istifa edeceksin ya da biz gereğini yapacağız.\' Belediye başkanları \' suçum yok , kusurum yok niye istifa edeyim? \' diyor. \'Edeceksin\' ailesi bile tehdit edildi. \'Etmezsen seni hapise atacağız, tutuklayacağız. Aileni de cezalandıracağız.\' Ve belediye başkanları istifa ettiler. Bu tehdit yapan zat, uçakta gelirken \'şimdi sıra CHP\'li belediyelere geldi. Kılıçdaroğlu da gereğini yapsın.\' dedi. Sayın Erdoğan ben gereğini yapıyorum. Bütün belediye başkanlarım başarılı güzel hizmetler yapıyorlar. Gereğini yapıyorum onları kutluyorum\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu.

\"İLK 4 YILDA TERÖRÜ BİTİRECEĞİM YOKSA SİYASETİ BIRAKACAĞIM\"

Kılıçdaroğlu, \"Bayrağımız altında huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Kavgasız dövüşsüz yaşamak istiyoruz. Görüşlerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir ama bu ülkenin geleceği, çıkarları için birlikte çalışmak zorundayız. En temel sorunlarımızdan biri gerginlikten beslenen bir siyaset anlayışını dışlamamızdır. İnsanların özgürce düşüncelerini ifade etmelerini sağlayabilirsek bizi kimse tutamaz. Terör kimden gelirse gelsin amacı ne olursa olsun neyi hedeflerse hedeflesin hep birlikte karşı çıkmalıyız. Terörü lanetlemek hepimizin ortak görevi. 30-35 yıldır terör sorununu çözülemiyorsa oturup düşünmemiz lazım neden çözülemiyor neden? Sorunu, esnaf, çiftçi çözmeyecek. Sorunu siyaset kurumu çözecek. Neden çözmüyor? İlk 4 yılda terörü bitireceğim yoksa siyaseti bırakacağım dedim. Akıl ve vicdan ile hareket etmesini bilen birisiyim. Terör, akıl ve vicdan ile çözülebilir. Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemeyeceğiz. 4 yılda terör sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım. Bu ülkenin çözülmeyecek hiçbir sorunu yok\" açıklamasında bulundu.

\"ERGENE\'DE SU ÇÜRÜMÜŞTÜR. CHP İKTİDARINDA EN GEÇ 3 YIL İÇİNDE TEMİZLENECEK\"

Kılıçdaroğlu, \"Ergene\'de su çürümüştür. Temizlenmesi için defalarca önerge verdik. CHP iktidarında inşallah Ergene\'nin kirliliği en geç 3 yıl içinde temizlenecek. Bizim belediye başkanlarımız adam olmaz. Size ne yeşil alandan. Yüksek binalar beton gibi yapacaksınız her tarafı ondan sonra belki oyunuz artar\" dedi.

\"SAYIN ERDOĞAN GEREĞİNİ YAPIYORUM BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARIM BAŞARILI ONLARI KUTLUYORUM\"

İstifası istenen Ak Partili belediye başkanlarına ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Onlar şimdi belediye başkanları ile ilgili karar aldı; \'ya istifa edeceksin ya da biz gereğini yapacağız.\' Belediye başkanları \' suçum yok , kusurum yok niye istifa edeyim? \' diyor. \'Edeceksin\' ailesi bile tehdit edildi. \'Etmezsen seni hapise atacağız, tutuklayacağız. Aileni de cezalandıracağız.\' Ve belediye başkanları istifa ettiler. Bu tehdit yapan zat, uçakta gelirken \'şimdi sıra CHP\'li belediyelere geldi. Kılıçdaroğlu da gereğini yapsın.\' dedi. Sayın Erdoğan ben gereğini yapıyorum. Bütün belediye başkanlarım başarılı güzel hizmetler yapıyorlar. Gereğini yapıyorum onları kutluyorum\" diye konuştu.

Kırşehir şehidini uğurladı



HAKKARİ Şemdinli ilçesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 8 güvenlik görevlisinden 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun, memleketi Kırşehir\'de düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Hakkari\'de 3 yıldır görev yapan ve 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçiren Şehit Er Recep Kavun’un için Kırşehir Cacabey Camii önünde düzenlenen törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Vali Necati Şentürk, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Ak Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 22\'nci Dönem Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, başta olmak üzere binlerce kişi katıldı. Bakan Tüfenkci Cuma namazını Cacabey Camii’nde kıldıktan sonra tören alanında bulunan Şehit Tayfun Kavun’un ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Şehit Er Tayfun Kavun\'un bayrağa sarılı tabutu başında ailesi gözyaşı döktü. Baba Recep Kavun, “Canım oğlum vatan sağolsun, gerekirse ben de askere gideceğim. Onun yerini ben dolduracağım. İnanmıyorum öldüğüne, O ölmediö diye konuşurken, şehidin annesi Ayşe Kavun, kardeşi ve yakınları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Er Tayfun Kavun’un aaşı omuzlara alınarak cenaze aracına kondu ve Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Çukurca\'da terör operasyonu:10 gözaltı

HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri terör operasyonunda, \'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlarından aranan 10 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, cep telefonları, köy korucusuna ait zimmetli kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat ile bilgisayarlar ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, Jandarma ve polis ekipleri\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"02.11.2017 günü İlimiz Merkez ve Çukurca İlçesinde “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmakö suçundan aranan şahısları yakalamak amacıyla yapılan operasyon neticesinde 10 şahıs gözaltına alınmış olup; 1 şahsın araması devam etmektedir. Yakalanan şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada; 13 adet cep telefonu, 1 adet (Geçici Köy Koruculuğu görevinde zimmetli) AK-47 uzun namlulu silah, bu silaha ait 4 şarjör ve 150 fişek,5 adet dijital materyal, 2 adet bilgisayar ile bölücü terör örgütüne ait afiş ve bez parçaları ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

Keşan\'da Ak Partililer organlarını bağışladı

EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde Ak Partili yönetici ve üyeler, Organ Bağışı Haftası nedeniyle farkındalık yaratmak amacıyla Keşan Devlet Hastanesi’nde organ bağışında bulunuldu.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve gençlik kolları teşkilatıyla birlikte, Keşan Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane yöneticisi Rıdvan İbrahim ve hastane yetkilileri, Ak Partililere organ bağışının önemi hakkında sunum düzenledi.

Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla duyarlılığı arttırmak ve organ bağışının önemine değinmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Organ Bağışı Haftası\'yla ilgili Ak Parti İlçe teşkilatı olarak Keşan’da bir önderlik yapmak istedik. Yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, gençlik kollarımız ve teşkilatımızın her mensubundan temsilcilerimizle Keşan Devlet Hastanesi’ne gelerek yaşama sevincini kaybetmiş, organ nakline ihtiyacı olan hastalarımıza bir umut olmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Tıp bugün gelişmiş vaziyette. Doktorlarımız bir çok hastalığı tedavi edebiliyor. Ancak bitmiş, tükenmiş bir organı tedavi etmeleri mümkün değil. O yüzden mutlaka ve mutlaka organ bağışında bulunmalıyızö dedi.

Hastane yöneticisi Rıdvan İbrahim de örnek davranışından dolayı Ak Partili heyete teşekkür etti. İbrahim, organ bağışının önemli olduğunu belirterek, bağışçıların artması gerektiğini söyledi. Ak Partililer daha sonra gerekli formları doldurarak organlarını bağışladı.

Bodrum\'un çöp sorununda belediyeyi suçladı

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, son yıllarda Bodrum\'un en büyük sorunlarından birisi olan katı atık depolama alanı ile ilgili olarak \"Biz 2017 yılında hala Bodrum\'un çöp problemini konuşuyorsak bu beceriksiz yerel yönetimlerin sonucudur\" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti Bodrum İlçe Başkanlığı\'nda Bodrum\'un yerel sorunu haline gelen katı atık bertaraf tesisi ile ilgili açıklama yaptı. Bodrum\'un çöplük ve su sorununun yıllardır var olduğunu savunan Nihat Öztürk, \"Biz Türkiye\'nin her yerindeki su, çöp gibi sorunlarda yerel yönetimlere destek olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bodrum\'da çöp konusu çok siyasallaştırıldı. Birileri ayda bir çıkıp basın toplantısı yaparak bunu siyasi malzeme haline getirdi. Bizim çöp depolama tesisine bir şerhimiz yoktu, yeri ile alakalı bir şerhimiz vardı. Onu da bir siyasi şovmuş gibi algıladılar. Bizim böyle bir derdimiz yoktu. Daha önce Fethiye\'de, Marmaris\'te, Milas\'ta ve merkezde bu çöp depolama tesislerine yer tahsisi konusunda Orman Bakanlığımızla birlikte destek olduk, işlerini zorlaştırmadık. Orman Bakanlığı Sazköy\'deki yer tahsis etti. Benim bölge milletvekili olarak itirazım orada 7 bine yakın bir ağaç kesimi söz konusuydu, benim itirazım buna idi\" diye konuştu.

\"3 PROBLEMSİZ ALAN TESPİT ETTİK\"

Firmanın ihaleyi aldığını ve yer teslimi yapıldıktan sonra makinelerin alana girdiğini kaydeden Öztürk inşaatın altından bir tarih çıktığını savunarak şöyle konuştu: \"Leleg dönemine ait tarihi eserler bulundu. Tarihi eserler bulununca SİT kurulu \'Burada bir kültür mirası yatıyor, burada çöplük olamaz\' dedi. Bunu AK Parti milletvekili olarak biz yapmadık. Bunun üzerine yer çıkmaza girdi. Biz SİT kurulunun kararının arkasında durduk ve oradaki doğa ve tarih katliamına engel olduk. Beni eleştirenler ise \'Biz tarih falan dinlemeyiz. Arkeolojik alan, SİT dinlemeyiz orada çöplük yapmak istiyoruz\' diyorlar. Biz 3 tane problemsiz alan tespit ettik. Bu 3 alan koordinatları ile beraber büyükşehir belediyesine verildi. Artık Bodrum yaz aylarında yanan çöplüğü ile haberlere konu olmasın. Çünkü Bodrum sadece Türkiye\'nin değil dünyanın bir turizm markası. Bu problemin bizim problemimiz olduğunu düşünerek el birliği ile yol aldığımızı düşünüyoruz. Biz siyaseten \'Belediye burada hizmet yapmasın\' mantığı hiç gütmedik. Çöplük konusunda da bunu gösterdik. Biz Bodrum\'u siyasete alet etmeyecek kadar duyarlıyız ama beceriksizliklerini bir takım bahanelerin arkasına saklamasınlar.\"

\"BELEDİYE\'YE TALİBİZ\"

Muğla\'nın su ve çöp problemini çözmesi gereken belediyeler olduğunu belirten Milletvekili Nihat Öztürk, \"Bu arkadaşlar bu işleri becermiyorlarsa lütfen 2019\'da aday olmasınlar. Milletin önüne çıkıp oy isteyeceksiniz ama milleti çaresizliğe terk edeceksiniz. Biz yer tahsisi konusunda elimizden geleni yaptık. Biz 2017 yılında hala Bodrum\'un çöp problemini konuşuyorsak bu beceriksiz yerel yönetimlerin sonucudur. 2019\'da biz beceriksiz yerel yönetimler istemiyoruz. Biz 2019\'da hem yerel belediyelere hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne talibiz. Geldiğimiz zaman da göreceksiniz 6 ayda bütün problemler nasıl çözülüyor\" dedi. Toplantı sonunda AK Parti\'nin iktidara gelişinin 15\'inci yılı nedeniyle bir pasta kesildi.

