DHA YURT BÜLTENİ-15

Hatay\'a şehit ateşi düştü (Görüntü Ekiyle Yeniden)

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki baba evine ateş düştü. Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük\'ün şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından Özsoğuksu Mahallesi\'nde oturan babası Cuma Küçük\'e verildi. Şehidin baba evinin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrağı asıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şehit evinden genel görüntü

-Eve gelen araçlar

-Şehidin evine dev Türk Bayrağı açılması

-Evin önünde bekleyen ambulans ve jandarma detaylar

SÜRE:00\' 54\" BOYUT:30 MB

Haber:Vasi KÖSE-Ramazan ÇELİK-Kamera: Ramazan ÇELİK/

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Başkan Yılmaz, şehir turu atıp, \'görevimin başındayım\' mesajı verdi

ORDU\'da görevinden istifa edeceği haberleriyle gündeme gelen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, kentte şehir turu atıp, kalabalık bir grupla proje çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Enver Yılmaz, basında çıkan istifa haberlerinin ardından Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla Altınordu İlçe merkezinde proje gezisi düzenleyerek, \'görevimin başındayım\' mesajı verdi. Yapımına devam edilen projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Enver Yılmaz, yeni stadyum inşasında yaptığı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımızın özel talimatlarıyla bire bir takip ettiğimiz Ordumuzun önemli spor mekanlarından bir tanesindeyiz. Stadyumun fiziki gerçekleşme ve kaba inşaatı yüzde 70 seviyesinde. Genel hatlarıyla bakıldığında yüzde 45 seviyesinde. UEFA standartlarına uygun, mor beyaz renklerle etrafı donatılacak, fındık figürlü çok güzel şehir stadyumumuz gerçekleşmiş olacak. Stadyum inşaatı önümüzdeki Haziran ayında bitecek. Ligin başladığı Eylül ayına inşallah bu stadyumumuz her yönüyle bakanlığa teslim edilmiş olacak\" dedi.

KARADENİZ\'İN EN BÜYÜK AVM\'SİNİ KURACAĞIZ

Ordu AVM Projesi\'nde çalışmaların başlatıldığını da vurgulayan Başkan Yılmaz, \"60 dönümlük alanda Karadeniz Bölgesi\'nin en büyük alışveriş merkezini kuracağız. Ayın 15\'i itibariyle üst yapı ihalesi yapılacak. AVM\'yi yapan yüklenici firmayla yaptığımız görüşme neticesinde 15 aylık süreçte anlaştık. 15 ayda çalışma bitirilerek Ordu AVM hizmete sunulacak. Bu projenin de Ordu\'nun özellikle sosyal gelişmesine çok büyük katkısı olacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Enver Yılmaz\'ın açıklamaları

-Stadyum inşaatından görüntü

-AVM inşaatından görüntü

-Sahil çalışmasından görüntü

-Kalabalık gruptan görüntü

-Geziden detay görüntü



(SÜRE: 5.28 Dk) (BOYUT: 323 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

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Siverek\'te, otomobil ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

ŞANLIURFA\'nın Siverek İlçesi\'nde, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Hacı Hıdır Baraj göleti yakınlarındaki Cezaevi kavşağında meydana geldi. Eyyüp Oğat yönetimindeki 63 ES 391 plakalı minibüs, Mustafa Er yönetimindeki 63 N 3231 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Eyyüp Oğat ile otomobilde bulunan Ahmet Yavuz Bayram, Mehmet Siraç Er, Ahmet Mirza Er ve Fatma Er yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan araçlar

- Güvenlik güçlerinin incelemesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 346 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

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Tabancalı fotoğrafı paylaştıktan sonra otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde 43 yaşındaki Hakan Şahin, iş arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubuna başına tabanca dayadığı ve \'Yolun sonuna geldik\' yazdığı fotoğrafını paylaştıktan sonra otomobilinde ölü bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler Bölümü\'nde çalışan Hakan Şahin, sabah saatlerinde otomobiliyle Sugözü Mahallesi Tepe mevkiine gitti. Aracını park eden Hakan Şahin, iddiaya göre kafasına silah dayayıp çektiği fotoğrafı iş arkadaşlarının yer aldığı Whatsapp grubuna attı. Hakan Şahin fotoğrafın altına, \"Artık yolun sonuna geldik. Bunun sorumlusu S.Y., S.A. ve A.Y. Bu yerde arkası olan kullandı. Kullansın bakalım. Umarım gereken yerler duyar. Son olarak kimse cenazeye gelmesin. Allah seni bildiği gibi yapsın S. hanım\" yazdı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Paylaşımı gören arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda oturan Hakan Şahin\'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis yaptığı incelemede Hakan Şahin\'in başında bir mermi yarası bulunduğu, tabancanın da hemen yanında olduğunu tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Hakan Şahin\'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel görüntüler

-Araçtan görüntüler

-Kalabalıktan görüntü

-Cenazenin cenaze aracına alınmasından görüntü

-Hakan Şahin\'in fotoğrafı

147 MB 000 02.25\"

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Kilis\'te liselilerin basketbol maçında kavga

KİLİS\'te, liseler arası basketbol turnuvasında iki lisenin öğrencileri tekme-tokat kavga etti.

Kilis Spor Salonu\'nda oynanan İmam Hatip Lisesi ile Nedim Ökmen Lisesi arasındaki basketbol maçı bitiminde iki lise öğrencileri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından liseliler tekme-tokat birbirleriyle kavga etti. Öğrenciler, bu sırada salonda bulunan iki okulun idareci ve öğretmenleri tarafından güçlükle birbirinden ayrıldı. Öğrencilerin kavgası ve öğretmenlerin müdahalesi ile kavganın sonlanması ise salonun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Maçta kavga eden öğrenciler

- Öğretmenlerin öğrencileri ayırması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

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Seyir halinde alev alan kamyonu vatandaşlar söndürdü

ANKARA’nın Kahramankazan İlçesinde seyir halindeki kurtarıcı kamyonun lastiğinin patlayarak alev alması ilçede paniğe neden oldu. Yangın, çevredeki esnafın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Devlet Hastanesi yanında meydana geldi. Soner Sucu yönetimindeki 06 AZ 2429 plakalı kurtarıcı kamyonun arka lastiği seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Çevrede paniğe neden olan patlamanın ardından kurtarıcının arka lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören esnaf dükkânlarındaki yangın tüpleriyle olaya müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın itfaiyenin gelmesiyle tamamen söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarıcının lastiklerinden alevlerin yükselmesi

-Ellerinde yangın tüpleriyle esnafın yangını söndürmek için koşuşturması

-İtfaiyenin yangını söndürmesi

-Olay yerine gelen ambulansın geri dönmesi

-Detay görüntüler

-Esnaf ve sürücü röp.

Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)

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Şanlıurfa\'da araç hırsızlığı şebekesine operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA\'da, polis ekiplerinin araç hırsızlığı şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda, 14 şüpheli 33 çalıntı araç ile yakalandı.

Şanlıurfa\'da polis, değişik illerden çalınan otomobil, kamyon, minibüsleri terör ve kaçakçılık olaylarında kullanmak için ikiz plaka çıkartıp motor ve şase numarasını değiştiren şebekeye yönelik çalışma başlattı. 2 ay boyunca kent merkezi ile ilçelerde çalışma yürüten polis, 33 çalıntı araca el koyarak 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edilirken, çalıntı araçlar ise sahiplerine teslim edilmeye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ele geçirilen çalıntı araçlar

- Polis otoparkındaki araçlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 39 MB

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)