DHA YURT BÜLTENİ-15

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEK PARTİLİ DÖNEMİN EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ TARİHİMİZİ 1923 OLARAK BAŞLATMAK (EK)

1)ERDOĞAN: SİZİN BURADA NE İŞİNİZ VAR?\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya\'da Mevlana Meydanı\'nda düzenlenen toplu açılış töreni mitingde Türkiye\'nin Suriye ve Irak\'ta bulunmasını eleştirenlere tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi:

\"Türkiye’nin sırtını kimse yere getiremez. Türkiye’nin bu dirilişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip, bizi yeniden biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki gönlümüze çizilen hututlarına darlığına isyan eden milletiz. Türkiye\'ye, \'Irak\'ta, Suriye\'de, Somali’de, Afrika\'da, Balkanlar’da Kafkaslar ‘da ne işin var?\', diyenlere sormak lazım; Sizin buralarda ne işiniz var? Bunların derdi yok. Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Çünkü bizim coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda her ağlayan çocuğun başını okşamak bizim boynumuzun borcudur. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Bizim, oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle kafa kafaya verip, çare aramak bizim asla ihmal edemeyeceğimiz görevimizdir. Binlerce, on binlerce kilometre öteden gelip buralarda yaptıkları için kendilerine hak görenler bizim 911 kilometre Suriye, 350 kilometre Irak sınırında burada ne işiniz var diye soramazlar. Oradan havan topları bize gelecek. Benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey. Üstelik bu işi kirli bir şekilde yapıyorlar ki inanın bana onların adına utanıyorum. Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı kana ve ateşe boğanlar, iş bizim vatandaşlarımızın güvenliğimize gelince, bir anda kavramları, tanımları, sınırları değiştiriveriyorlar. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor. İnsan hakları onlarda başka, bizde başka tanımlanıyor. Hukuk onlara başka, bize başka hazırlanıyor. Her türlü uluslararası kural onlara başka, bize başka uygulanıyor.’’

Erdoğan, Türkiye\'nin artık silahlı, insansız uçaklarının olduğunu belirterek, \"Artık hamdolsun bizim de silahlı insansız uçaklarımız var. Artık acaba verirler mi diye düşünmüyoruz. Kötü komşu ev sahibi bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun, daha neler yapacağız. Çalışıyoruz. Yeter ki biz birbirimize inanalım\" dedi. Terör örgütlerinin namlularını ve ekonomik araçları silah gibi kullanıp, Türkiye\'ye mesaj vermeye çalışanların olduğunu ifade eden Erdoğan, \"Bu mesajları verenleri devlet ve millet hafızamıza kaydettik. Hepsi de hesabını göreceğimiz gün geldiğinde çıkartılıp ortaya konacak. Bu işler heyecanla ve fevri çıkışlarla değil, sabırla, planlı ve programlı hamleler yürütülmek zorundadır. Yine de onlara Konyalıların türküsüyle ufaktan bir cevap vereyim; Gümüş cezveydim kaynadım coştum. Kendi yağımla kavuruldum piştim. Muhannet elinden gurbete düştüm. Gayri dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı’ Konya cevabı verdi mi verdi. Bizim artık mektuplara yazacak sözümüz kalmadı. Ama yazacak çok işimiz var\' \'dedi.

TUNCELİ\'DE PKK\'YA SONBAHAR OPERASYONU

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı özel harekat timlerince, PKK\'nın Kış üstlenmesini engellemek için başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ederken, Nazimiye İlçesi kırsal alanında örgüte ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Tunceli merkez ve Nazimiye ile Pülümür ilçelerinda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan sonbahar operasyonları kapsamında bir çok alanda başlatılan arama-tarama faaliyeti sürüyor. Bugün sabah saatlerinde Nazimiye İlçesi\'ne bağlı Dokuzkaya ve Büyükyurt bölgesi arasında kalan bölgede tespit edilen PKK sığınaklarına gerçekleştirilen hava destekli operasyon sonucu sarp kayalık alana helikopterlerle indirilen jandarma özel harekat timlerinin yaptığı aramalar sonucunda tespit edilen iki ayrı mağara içinde; 7 adet kalaşinkof marka tüfek ile birlikte çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Kent merkezine bağlı birçok alan ile Pülümür Vadisi ve Pülümür kırsal alanında, PKK\'nın kış üstlenmesi olarak kullanacağı alanların tespit etmek için jandarma özel harekat timleri tarafından başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"28 Ekim 2017 tarihinde ilimiz Nazımiye İlçesi kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan Şehit J.Uzm.Çvş. Serdar Yıldırım-126 operasyonu kapsamında bahse konu operasyon bölgesinde yapılan arama/tarama faaliyetlerinde; 7 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet RPG-7 Roketatar, 2 bin adet Kalaşnikof mermisi, 21 adet EYP düzeneği, 2 adet el bombası, 2 adet bomba atar mühimmatı, 1 adet el telsizi, 1 kg amonyumnitrat, 20 adet leşger kıyafeti, 1 adet silah bakım seti, 12 çift mekap ayakkabı, 37 kg çay, 40 kg zeytin, 20 kg şeker, 21 kg tuz, 30 kg bulgur, 21 kg pirinç, 80 adet muhtelif ilaç, 20 adet serum ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir\" denildi.

TOKAT\'TA ÇADIR KURAN GÖREVLİLERLE CHP\'LİLER TARTIŞTI

TOKAT\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) teşkilat üyeleri ile belediye etkinliği için alana çadır kuran görevliler arasında tartışma çıktı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı tarafından öğleden sonra Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenk için alana gelen partiler, belediye tarafından 31 Ekim-8 Kasım düzenlenecek \'Kitap Günleri\' için alana çadır kuran görevlilerle tartıştı. Bariyerlerin geri alınması konusunda çıkan tartışma CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve bazı partililerin müdahalesiyle önlendi. Tartışmanın ardından CHP\'liler anıta çelenk bıraktı. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, tartışmaya ilişkin şöyle dedi:

\"Oradaki arkadaşlarla öndeki bariyerlerin birkaç adım geriye alınması konusunda bir arkadaşımızla sıkıntı yaşamışlar. İki tarafı da sükunete davet ettik. Bugün çok önemli. Böyle günlerde insanların birbirini daha çok sevmeye, hoş görüye ihtiyacı var. Böyle ufak tefek şeyleri sorun etmeye gerek yok. Yakışan ağırbaşlılıkla sükunete davet ettik. Gereği de yapıldı.\"

PROJEYE UYGUN YAPILMAYAN CAMİ MİNARESİ VE İŞYERİ İNŞAATI YIKILACAK

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, cemaatin yardımlarıyla Çarşı Camii\'nin yanına üstünde minare altında iş yerinin bulunacağı inşaatın yapımına başlanırken, mahalle sakini 2 kardeş inşaatın projeye uygun olarak yapılmadığını belirterek şikayette bulundu. İnşaat durdurulurken, cami derneği yöneticileri yaklaşık 100 bin lira harcanan inşaatın yıkılacağını söyledi.

Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak\'ta bulunan Çarşı Camii\'ne toplanan yardımlarla üstünde minare altında işyerlerinin bulunacağı ek bölüm yapılmasına karar verildi. Cami yanındaki ek binanın inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Bu arada camiinin bitişiğinde dükkanları bulunan Hatice ve Meryem Şahinkaya kardeşler inşaatın projeye uygun yapılmadığını iddia ederek durdurulması için Körfez Belediye Başkanlığı\'na şikayette bulundu. Belediye tarafından yapılan incelemede sonrasında inşaat durdurularak, projeye uygun olmayan bölümlerin yıkımına karar verildi. İnşaatın kalıpları çakılırken çekme uzaklığına uyulmadığı gerekçesiyle belediyeye şikayette bulunduklarını söyleyen Hatice Şahinkaya, şöyle dedi:

\"İnşaat zemin katta iken, kalıplar çakılırken 21 Temmuz tarihinde belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunduk ve 5 metre çekme mesafesine uyulmadığını belirterek, inşaatın durdurulmasını istedik. İlk önce inşaat mühürlendi, daha sonra söküldü ve devam etti. Biz minareye veya camiye karşı değiliz. Burada inşaat kurallara uygun yapılmadı ve biz de itirazımızı zamanında yaptık. Cami derneği bizi dinlemedi ve bugün yaşanan zarara neden olundu.\"

Camii derneği yönetiminden bir kişi cemaatten toplanan paralarla yaklaşık 100 bin liraya yakın masraf yapıldığını ve yaptıkları çalışmanın boşa gittiğini söyledi.

SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU \"AMERİKA VE BATIYA GÜVENİLMEZ. BUNLARDA HUKUK YOK\"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, \" Avrupa ülkeleri ve batılı ülkeler menfaat için birbirini yiyorlar. Avrupa ve batılılar ayağa kalkmasın diye komünizmi bıraktı, islamı hedef ve düşman seçti. Amerika işkenceyi 11 Eylül\'den sonra caiz kıldı. Bundan sonra benim Amerika\'ya gitmem mümkün değil. Biri beni alsa Guantanamo\'ya gönderse bir şey diyemem. Biz ,Amerika ve batılı ülkelere asla güvenemeyiz. Hukuk yok. Hukuku rafa kaldırdılar. \"dedi.

Saadet Partisi Kayseri il Teşkilatınca düzenlenen \" Kardeşliğin toplantısı- Saadet Kardeşliği\" toplantısında, \"Türkiye\'nin meseleleri ve çözüm yolları\" konusunda konuşma yapan SP Genelbaşkanı Temel Karamollaoğlu, sözlerine Cumhuriyet bayramını kutlayarak başladı. Karamollaoğlu \" Cenabı hak, Cumhuriyet gibi bir kurumun bir daha tehlikeye girdiğini göstermesin. Birliğimizi,beraberliğimizi dirliğimizi bozmasın\"dedikten sonra, Milli Görüşcü MNP,MSP,RP ve FP\'nin batılı güçlerin etkisiyle kapatıldığını Ak Parti ile SP\'yi birbirinden ayıran en büyük farkın Ak Partinin ABD ve İsrail\'i müttefik seçmesi olduğunu söyledi. SP lideri, Kayseri toplantısında şunları dile getirdi :

\"Siyasi partiler bir ülkenin problemlerini çözmek o ülkeyi daha iyi noktalara getirmek ekonomi geliştirmek komşularımızla daha iyi bir şekilde olmak için kurulmuşlar. İktidara gelmeden teoridir. Partiyi tanımak icraatları ile olur. Geçmişimizde bizim Erbakan hocanın kurduğu hükümetlerde neler yaptıklarımızı gördünüz. Meselelere yaklaşırken farklı yaklaşmayı gerek görüyorum. Ülkemizin geleceği ile ilgili idealler oluşturmak pek kolay değil. Biz bazen Avrupa ve Amerika\'ya bakıyorum. İnsan haklarına saygı orada var denildiğinde tereddüt ediyorum. Hayretler içinde kalıyorum. Algı operasyonu kamil olarak sürdürülüyor. Batı, sanki insan hakları hukuku içselleştirmiş ve hiçbir tereddüt göstermeden kamil manada uygulayan ülkeler olarak görülüyor. Ama ben böyle görmüyorum. Avrupa ülkeleri ve batımı ülkeler menfaat için birbirini yiyorlar. Avrupa\'da 2.nesil 2.cihan harbini unuttu. Onun için içinde yaşadığımız dünyayı iyi bilmeliyiz. Avrupa ve batılılar ayağa kalkmasın diye komünizmi bıraktı, islamı hedef seçti. Bir bu ülkeler bizim pazarımız olmamalıdır. Gelişmeler içinde en tehlikeli unsur İslam alemi dediler. Biz hakikaten içinde yaşadığımız dünyayı iyi bilmeliyiz. Batının kendi değerlerine sadık olmadığını görürüz. Düşman önceden komünizm idi, şimdi İslam haline getirdiler. 11 Eylül hadisesi İslam alemi tarafından yapılmış deniliyor. ABD\'de birçok insan bunun İslam ülkeleri tarafından gerçekleştirilmediğini, belirli istihbarat örgütleri tarafından yapıldığı söylüyor. Amerika işkenceyi 11 Eylül\'den sonra caiz kıldı. Bundan sonra benim Amerika\'ya gitmem mümkün değil. Biri beni alsa Guantanamoya gönderse bir şey diyemem. Biz , Amerika ve batılı ülkelere asla güvenemeyiz. Hukuk yok. Hukuku rafa kaldırdılar. Menfaatleri gereği yapmayacakları şey yoktur.\"

Temel Karamollaoğlu, Orta Doğu\'daki şu anda karışlığıon, Irak ve Suriye\'de yaşananların altında 120 yıllık hesabın yattığını belirterek\"120 yıl önce bir Yahudi devleti kurulması planlandı ve İsrail doğdu. BOP projesine göre İsrail\'in topraklarının bizim ülkemize Fırat ve Dicle\'ye kadar ulaşması hedefleniyor. Erbakan hocamız ölmeden önce bizler Irak ve Suriye\'den sonra sıra Türkiye ve İran\'a gelecek diye hep anlattı. Onlar ABD ve Rusya müsaade etmeden biz İdlib\'e giremeyiz. Girsek de onlar nereye kadar isterse oraya kadar gireriz. Dünyanın neresinde kan ve göz yaşı varsa hepsi Müslüman ülkesinde. Yaşanabilir Türkiye için Manevi kalkınma ve maddi kalkınma sağlanmalıdır. Bunlar olursa Yeniden Büyük Türkiye olur. Şimdi tutturdular ılımlı İslam diye. İslamfobi diye uydurdular.\" diyerek sözlerini tamamladı

