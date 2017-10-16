DHA YURT BÜLTENİ-15

Şehit Uzman Çavuş, düğünden 3 gün sonra göreve gitmiş

IRAK\'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş 26 yaşındaki İlhan Sezer\'in, Bolu\'nun Gerede İlçesi Nuhören Köyü\'ndeki baba evine ateş düştü. Şehit Sezer\'in, 1 hafta önce evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı.

Kuzey Irak\'taki Zap bölgesinde PKK\'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ve ardından çıkan çatışma şehit olan askerlerden Uzman Çavuş İlhan Sezer\'in Gerede İlçesi Nuhören köyünde oturan ailesine acı haberi Bolu Valisi Aydın Baruş, beraberindeki heyet ve sağlık ekibiyle birlik verdi. Vali Baruş, tek katlı sıvasız ve boyasız evin bahçesinde çalışan baba 65 yaşındaki İsmail Sezer\'e şehadet haberini iletti. Vali Baruş, büyük üzüntü yaşayan şehidin babasına sarılıp teselli etti. Ardından Vali ve beraberindeki kalabalıkla avluya girdiğini gören şehidin annesi Azime Sezer, gözyaşlarına boğuldu. \'Yavrum\' diyerek ağlayan ve sinir krizi geçiren anne Sezer\'e, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin kardeşi 20 yaşındaki Kadir Sezer de acı haberle yıkıldı. Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanlığı\'nda görev yapan aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan\'ın kuzeni olan İlhan Sezer\'in, geçen 8 Ekim\'de Derya Sezer ile evlendiği ve düğünden 3 gün sonra göreve gittiği ortaya çıktı. Şehidin bir arkadaşı, \"İlhan, düğün için izin alıp gelmişti. Düğünden 3 gün sonra tekrar göreve dönmek zorunda kaldı. Giderken, \'Daha yeni evlendin, nereye gidiyorsun?\' diye sorduk. \'Ortalık karışık olduğu için izin vermiyorlar, göreve çağırıyorlar\' diyerek gitti\" diye konuştu. Şehit İlhan Sezer\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında, \"Şehit mi düştün asker? Cennet koktu da her yer\" diye yazdığı görüldü. Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Şehidin babasına acı haberin verilmesi

-Vali Aydın Baruş’un babayı teselli etmesi

-Toplanan kalabalık

-Yakınlarının ağlaması

-Detaylar

-Şehidin düğün davetiyesi

-Şehidin fotoğrafları

Süre: 03.21 Boyut: 107 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)

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Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın, 37 gün önce evlenmişti

IRAK\'ın kuzeyindeki Zap Bölgesi\'nde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Furkan Aydın\'ın Osmaniye\'nin Bahçe İlçesi\'ndek ievine ateş düştü.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın annesi Ayşe ve eşi Sibel Aydın, acı haberi misafirliğe gittikleri akrabalarının Kazım Karabekir Mahallesi\'ndeki evinde öğrendi. Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer, sağlık ekibiyle birlikte gittikleri evde, anne Ayşe ile eşi Sibel Aydın\'a, şehidet haberini verdi. Acı haber üzerine sinir krizi geçiren şehidin annesi ve eşine sağlık ekipleri müdahale etti. Babası 10 yıl önce vefat eden şehidin ailesinin evinin bulunduğu Mevlana Mahallesi\'ndeki sokağa taziye çadırı kurulup, Türk bayrakları asıldı. İki yıldır görev yapan şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın\'ın, 37 gün önce evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi. Şehit Furkan Aydın\'ın yarın Osmaniye\'de toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)

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Malatya’da otoparka silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da bir otopark işletmesine otomobille gelen kişiler içeridekilere ateş açtı. Olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Saltköprü Mahallesi Arkadaş Sokak’ta bir otopark işletmesine otomobille gelen kişiler içeride bulunanlara ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 34 yaşındaki Mehmet Uçkan’ın, saldırganlarla aralarında 3 yıl önce husumet olduğu öğrenildi. Silahlı saldırıda kurşunun karnına isabet etmesi sonucu yaralanan Uçkan sağlık ekiplerince Malatya Devlet hastanesine kaldırıldı. Saldırının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda mermi kovanı buldu. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kayıtlarını inceleyen ekipler, bir otomobille kaçtığı belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden genel yakın detaylar

-Kullanılan boş kovanların görüntüleri

Haber: MALATYA, (DHA)

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\'Erasmus Plus\'un 30 yıllık hikayesi toplantısı

Gaziantep Üniversitesi\'nin ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Bakanlığı, YÖK ve Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu koordinatörlüğünde \'Erasmus’tan Erasmus+\'a 30\'uncu yıl Hikayesi\' programı düzenlendi.

Toplantıya; Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyi Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabrial Munuera Vınals, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu katıldı. Çok sayıda öğrencinin ve akademisyenlerin de katıldığı programda Erasmus Plus’a ait konular ele alınırken yurt dışında eğitim görmenin faydalarına değinildi.

Programda öğrencilere seslenen Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin, \"Gaziantep’te toplam 629 Avrupa birliği projesine 117 milyon euro gibi bir hibe desteği sağlanmış durumda. Projelerden şuan için 69 tanesi halen aktif olarak Gaziantep\'te hizmetlere devam ediyor bu projelerin 59 tanesi ise ulusal ajansımız tarafından sağlanmış desteklerle halen devam etmekte olan projelerimizdir. Bu 59 projeye sağlamış olan kaynak ise yaklaşık olarak 3.4 milyon civarında bir rakam\" dedi. Eğitime çok önem verdiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, \"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile bizim öğrencilerimiz ve bütün dünya öğrencilerinin bir araya geldiği bu programın devamlılığını çok mühim olarak görüyorum. Çünkü yaşadığımız bu dünyada daha adaletli olması için dünya barışına dünyanın sosyal adaletine nasıl kavuşacağına baktığımız noktada bu programların çok daha önemli olduğunu görüyoruz. Değerli gençler sizler bizim geleceğimizsiniz yarınlarımızsınız. Artık dünya vatandaşlığından bahsediliyor geleceğin liderlerisiniz. Siz ne kadar geleceğinizi ayarlanırsanız ülke ve dünya o kadar emin ellerde olacak, işte o yüzden bir gecekondudan bakan çocuğun ufkuyla Mimar Sinan\'ın eserlerinin içersinde yeşil bir dünyaya bakan çocuğun ufku aynı olabilir mi? O yüzden bizim sizin ufkunuzu genişletmek, yaşamınıza dokunmak, bütün dünya vatandaşları adına ve fırsat eşitliği sunmak adına bu programları kuvvetli bir şekilde destekleriz\" şeklinde konuştu. Bir çok anlamda modernize olunduğunu ifade eden Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de, \"Tarihinden kopmadan geleceğe de vizyon biçen bir ülke olarak artık sadece yurtdışına öğrenci gönderen değil, yurtdışından çok sayıda öğrenci alan bir ülkeyiz. Biz uluslararası 120 bin öğrencisi ile emin adımlarla, yabancı öğrencilerini huzur içersinde eğiten ülkenin insanlarıyız. Gaziantep’te bunun en önemli örneklerinden birisidir. Erasmus başlangıçta sadece öğrenci değişim programı gibi bir işlem görüyordu. Zaman içerisinde öğretim üyeleri ve hatta toplumun diğer Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelsin proje üretsinler diye istendi. Ben buradan Ulusal Ajansımıza çok çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabrial Munuera Vınals da, şunları söyledi: \"Avrupa Birliği’nin en meşhur programlarından biri olan Erasmus 30 yıldır gençlere fırsatlar sunmaktadır. Sosyal ve kültürel becerileri, hayati becerileri geliştirmekle aktif yurttaşları desteklemektedir. İnsanları birbirine bağlayan ve bir birlikte çalışmalarını sağlayan bir program 1987 yılında yüksek öğrenim öğrencileri için mütevazı bir hareketlilik programı olarak ilk yıl sadece 3 bin 2 yüz öğrenci ile başlayan programdı. Şimdi ise 30 yılda her yıl yaklaşık 3 yüz bin yüksek Öğrencisinin yararlandığı öncü bir program haline gelmiştir. Başlangıçtan bu yana programları kapsayıcı bir biçimde büyümüş ve yaygınlaşmıştır. Hem yükseköğretim hem de mesleki öğrenim gören öğrencilere araştırma, gençler arasında karşılıklı gönüllülük ve eğitim gibi birçok imkan sağlamaktadır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Şahin\'in konuşması

- Fatma Şahin\'in konuşması

- Ali Gür\'ün konuşması

- Gabrial Munuera Vınals\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 246 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)



