DHA YURT BÜLTENİ-15

1)MERAL AKŞENER, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı olan ve yeni bir parti kurma hazırlığını sürdüren Meral Akşener, Bursa\'da, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr İsmail Tatlıoğlu\'nun oğlu Murat Tatlıoğlu\'nun nikah şahitliğini yaptı. Akşener, \"16 yıl önce Murat’ın kardeşinin sünnetine gelmiştim, oradan bir iktidar çıktı: şimdi nikaha geldim buradan iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorum\" dedi. Partisinin tüzük çalışması, Bursa\'da bir otelde 70 kişilik bir ekip tarafından tamamlanan TBMM eski Başkanvekili ve İçişleri eski Bakanı Meral Akşener, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. İsmail Tatlıoğlu\'nun oğlu Murat Tatlıoğlu ile Sibel Salihoğlu’nun.bugün yapılan nikah törenine katıldı. Bursa\'nın Nilüfer İlçesi\'ndeki Podyum Davet\'te düzenlenen törene siyaset ve iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kıydığı nikahın şehitliklerini Meral Akşener, İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, TBMM eski Başkanvekili Sadık Yakut ve gelinin arkadaşı Betül Merve Demirci üstlendi.

Hatice ve İsmail Tatlıoğlu’nun oğulları Murat ie Rengin ve Mümin Salihoğlu’nun kızları Sibel’in nikah şahitliğini yapan Meral Akşener, nikah sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında genç çifte mutluluklar dileyerek “Muratın kardeşinin 16 yıl önce sünnetine geldik, oradan bir iktidar çıktı. Şimdi Murat ile Sibel’in evliliğinden iki katı bir iktidar çıkacağına inanıyorumö dedi.

Alkışlarla sahneden inen Meral Akşener, daha sonra İstanbul’daki bir programa katılmak için Bursa’dan ayrıldı.

2)GÜVENLİK KORUCUSU İNTİHAR ETTİ

ADIYAMAN\'ın Çelikhan İlçesi\'nde, güvenlik korucusu 60 yaşındaki Abdullah Yaman, tabanca ile intihar etti. Olay, öğleden sonra Fatih Köyü\'nde meydana geldi. Köyde güvenlik korucusu Abdullah Yaman, yalnız olduğu evinde tabanca ile intihar etti. Eve gelen yakınlarının kanlar içerisinde bulduğu Yaman\'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinin ardından Yaman\'ın cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi. Yaman\'ın intihar sebebi araştırılıyor.

3)MANİSA\'YI SARACAK BİSİKLET YOLUNUN 11 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TÖRENLE AÇILDI

MANİSA Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğiyle yapılan 41 kilometrelik bisiklet yolunun 11 kilometresi törenle açıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğinde yapılacak 41 kilometrelik bisiklet yolunun 11 kilometrelik ilk bölümü törenle hizmete girdi. Tüm şehri baştan başa dolaşacak yolun açılış törenine; Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya ve Vestel Ticaret A.Ş. Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Vestel yöneticileri, Manisa Bisiklet Kulübü Derneği ve Manisalı bisiklet tutkunları katıldı.

\"ŞEHRİ BAŞTAN BAŞA DOLAŞAN BİSİKLET YOLU\"

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mümtaz Kahya, \"Manisa\'nın doğusundan batısına uzanan bisiklet yolu, toplamda 41 kilometre uzunluğunda olacak. Şu anda bisiklet yolumuzun tamamlanan 11 kilometrelik ilk etabını açıyoruz. İkinci ve üçüncü etabın çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. Manisa\'nın İstanbul girişinden başlayıp, İzmir çıkışına kadar devam edecek bisiklet yolunun rotasında Organize Sanayi Bölgesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adalet Sarayı gibi önemli ulaşım noktaları da yer alıyor. Şehri baştan başa dolaşacak bir bisiklet yolu yaptık\" diye konuştu.

Vestel Ticaret A.Ş. Satış Ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler ise sağlıklı yaşama ve spora olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, 11 kilometrelik bisiklet yolunun açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından Manisa Bisiklet Kulübü Derneği üyeleri ve sporcular bisiklet yolunu kullandı.

BİSİKLET TURU VESTEL CİTY\'DEN GEÇTİ

Bisiklet yolu açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri, Cumhurbaşkanı Türkiye Bisiklet Turu 5. Etap Turu\'nun Vestel City\'den geçişi izledi. Bu yıl 53\'üncüsü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 5. Etabı olan Selçuk-İzmir etabında bisikletçiler, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki Vestel City içine kurulan parkurdan vatandaşların yoğun tezahüratları altında geçti. Bisikletçilerin girişte belirmesiyle büyük bir heyecan yaşanırken, fabrika çıkışında bir bisikletli kayarak yaralandı. Yaralanan bisikletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4)TOKİ’NİN AYDER İÇİN ‘ARAMA KONFERANSI’ BAŞLADI

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Rize’nin ünlü Ayder Yaylası\'nda uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi için görüşleri almak üzere 2 gün sürecek Arama Konferansı’na başladı. Ayder Yaylasında açık alanda gerçekleştirilen Arama Konferansı’na kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yöre insanları katıldı. Proje Koordinatörü Hakan Açıl, Ayder Yaylasının sürdürülebilir ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir konuma getirilmesinin amaçlandığını belirterek plansız ve programsız gelişen Ayder’in yavaş yavaş eriyen ve yok olan noktaya geldiğini söyledi. Açıl, \"TOKİ yapacağı çalışmalarla Ayder yeniden eski güzelliğine ve yöresel mimarisine kavuşacak. Yayla dünya turizmine hitap ederek Türkiye’yi tanıtacak noktaya gelecek\" dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu da 5 bakanlıkla birlikte valilik ve ilçe belediye başkanlığının Ayder Yaylası’nın yıpranan ve kaybolan niteliğini yeniden bölgenin eski kimliğine ve yöresel hassasiyetine kavuşturabilmek için ortak bir çalışma yürüttüğü söyledi, kimsenin endişe duymamasını istedi.

\"İMAR PLANI VARDI DA BİZMİ UYMADIK?\"

Arama Konferansı\'nda Ayder Yaylasında tesis işleten vatandaşlar da söz aldı. Dursun Dalga adlı işletmeci yaylada yıllardır İmar Planı yapılmayışını eleştirdi ve şöyle dedi:

\"İmar planı vardı da biz mi uymadık. Bu görünen yeşil alanları koruyarak malımızı, mülkümüzü, paramızı buraya yatırtarak Ayder’i bugüne getirdik. Hiçbir belediye başkanı imar planlarını yapmadı. Hep vatandaş mı suçlu? Buradan başka gidecek bir yerimiz yokö diyerek kentsel dönüşümle mağdur olmak istemediklerini söyledi.

Meryem Çolak ise Ayder Yaylasında yapılmak istenenle ilgili yetkili ağızlardan bilgilendirilmek istendiklerini belirterek “Biz Ayder’in sahibiyiz. Atalarımız Ayder’i bize emanet etmiş. Bizden başka kimse Ayder’e sahip çıkamaz. TOKİ’ye karşı değiliz. Ama ne yapılacağını bilmek istiyoruzö dedi.

Arama Konferansı yarın yapılacak toplantı ile sona erecek.

5 AYRI KORUMA KARARI VARDI

Çamlıhemşin İlçesi\'nde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile \'Turizm Merkezi\' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliği ile öne çıkan yaylada bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında Milli Park, 1998 yılında ise Doğal SİT Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu Kararıyla, \'Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi\' ilan edildi. 1998 yılında Doğal SİT Alanı ilan edilen yayla için yasaya göre valilik tarafından 2 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı oluşturulması gerekiyordu. Ancak, aradan 19 yıl geçmesine rağmen yayla için imar planları hazırlanmadı.

CUMHURBAŞKANI\'NDAN AYDER TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize ziyareti sırasında Ayder Yaylası\'nın bozulan doğal güzelliğine dikkat çekmiş ve \"Allah’ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder’i kirlettik rezil ettik\" ifadelerini kullandı.

5)DOWN SENDROMLU GENÇLER SPİL\'DE FİDAN DİKTİ

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı\'na gelen down sendromlu gençler, doğayla iç içe olmanın mutluluğu yaşadı. Mangal yapıp, doğayı inceleyen gençler, parka fidan dikip can suyu verdi. İzmir\'de faaliyet gösteren Anadolu Down Sendromu Derneği üyesi gençler ve aileleri, Buca ve Gaziemir Lions Kulübü\'nün desteği ile Spil Dağı Milli Parkı\'nda piknik yaptı, fidan dikti. 15 down sendromlu gencin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte, Spil Dağı Milli Parkı tanıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Spil Dağı Milli Parkı\'nda açılan fotoğraf sergisini de gezen down sendromlular, fotoğrafları tek tek inceledi.

Anadolu Down Sendromu Derneği Başkanı Mustafa Erdek, birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Erdek, \"Biz ağaçları, ormanları, doğayı çocuklarımıza tanıtmak istedik. Doğayla onları bütünleştirdik. Down sendromlu çocuklarımızın diğerlerinden bir farkı olmadığını belirtmek istiyoruz. Hayvanları, doğayı burada tanıyorlar. Spil Milli Parkı\'nı tanıma imkanı bulduk\" dedi.

MANGALIN BAŞINA GEÇTİLER

Doğayla iç içe olmanın mutluluğu yaşayan down sendromlular, Spil Dağı Milli Parkı piknik alanında da mangalın başına geçti. Şarkı söyleyip mangal yapan down sendromlular, pişirdiklerini ailelerine servis etti. Doğa yürüyüşü yapan down sendromlular, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü\'nün de desteği ile Spil Dağı\'na fidan dikti. Diktikleri fidanlara can suyu veren down sendromlu gençler, fidanlara da \'bizim ağaç\' ismini verdi.

