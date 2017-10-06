DHA YURT BÜLTENİ-15

Adana\'da korkutan fabrika yangını /EK

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Adana- Ceyhan karayolu üzerindeki Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki boya fabrikasında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika işçileri ile OSB itfaiyesinin müdahale ettiği yangın kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin katıldığı söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü de havadan helikopter ile destek verdi. Gökyüzüne yükselen siyah duman panik yaşatırken dumandan etkilenen fabrika işçilerine ise sağlık ekipleri müdahale etti. Fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Görüntü Dökümü

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- Çıkan dumanlar ve alevlerden görüntü

- İtfaiye aracının görüntüsü

- Yangını söndürmek için helikopterin su bırakması

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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Bakan Gül: FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili engel kalmadı

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in ABD\'den iadesi ile ilgili hiçbir engel kalmadığını belirterek, \"Şu anda bir hukuk devletine, demokrasiyi merkeze aldığını ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktadır\" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak için seçim bölgesi Gaziantep\'e geldi. Bakan Gül ilk olarak valiliği ziyaret ederek burada yargı mensupları ile toplantı düzenledi. Gül daha sonra Abdülhamithan Mahallesi\'ndeki şehir hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik yapılan suikast girişiminde bulunan 47 sanık hakkında verilen mahkeme kararlarını değerlendirdi. Gül, yargılamaların hukuka uygun şekilde devam ettiğini belirterek şunları söyledi: \"Gerçekten çok önemli bir karar. Marmaris’te Cumhurbaşkanımıza yönelik bir suikast girişimine karşı yapılan yargılamada Muğla’da karar çıktı. 47 sanık yargılandı 3\'ü ile ilgili dosya tedarik edildi, 36 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişi hakkında müebbet cezası, bir kişi hakkında da beraat kararı verildi. Gerçekten Türkiye’de 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün yapmış olduğu darbe girişimi ne karşı hukuk adalet ve anayasa çerçevesinde yargılamalar sürmektedir. Bütün Türk yargı mensuplarına adliye çalışanlarına, hukuk çerçevesinde yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bu şunu gösteriyor; ülkede hukuk işlemektedir, Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de anayasayı, hukuku ortadan kaldırmak isteyenler vardır. Terör örgütlerine karşı Türkiye anayasa hukuk ve kanun çerçevesinde mücadelesini sürdürmektedir ve kararlı bir şekilde bunu sürdürecektir. O gece Cumhurbaşkanı\'mızın canına, hayat hakkına kast etmek isteyen ülkemizin 80 milyon hayat hakkına, Türkiye Cumhuriyeti’nin hayat hakkına kast etmek isteyenler bugün tek tek mahkeme önünde hesap veriyorlar ve gerekli cezayı alacaklar. Elbette kim hangi cezayı hak ediyorsa o cezayı alacak. Beraat etmesi gereken beraat ediyor, ceza alacak olanlar ceza alıyor; bunun kararını verecek olan da bağımsız Türkiye mahkemeleridir. Yargılamalar adil bir şekilde; büyük bir özveriyle gece geç saatlere kadar hâkimlerimiz, çalışanlarımız fedâkarlık yapıyor. Çünkü adaletin bir an evvel tecelli etmesi lazım milletimizin beklentisi budur. Mensuplarımız bu beklentiler içinde çalışmalarını ifa ediyorlar. Cumhurbaşkanı\'mızın canına kast etmek için \'biz buradayız, şimdi nerede\' diye hesap soracaklardı. Kendilerini Türkiye’nin eşkıyası olarak gören terör örgütleri hak ettikleri cezayı almışlardır.\" Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın çağrısıyla 80 milyonun Türkiye’nin bekasına sahip çıktığını söyledi. Bakan Gül, \"Milletimiz müsterih olsun; Türkiye sokakta bulunan bir ülke değil. Türkiye’de hangi terör örgütü olursa olsun Türkiye\'ye diz çöktürmek isteyen bütün terör örgütleri ile bütün kurumlarımızın mücadelesi sürecektir. Yargıda kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yargılamayı yapmaktadır\" dedi. Erdoğan\'ın varlığının Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Gül, \"Cumhurbaşkanımız bütün hayatını Türkiye Cumhuriyeti\'nin daha güçlü olması için adamıştır ve hamdolsun milletimizin sayesinde o gece de büyük bir suikast girişimi Allah’ın yardımı ile milletin duası ile alt edilmiştir. Şunu herkes bilsin ki Türkiye kimse diz çöktüremeyecek, Recep Tayyip Erdoğan’a kimse diz çöktüremeyecek. Kıyamete kadar İstiklal Marşımız, bayrağımız özgürce dalgalanacaktır. Verilen kararlarda elbette temyiz yolu da kanun yolları da açıktır. Bu yollara da herkes başvuracaktır. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz, milletimiz adına, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerin verdiği kararlar olacaktır. Hukuka uygun bir şekilde yargılama devam edecektir. Önemli bir karardır, bu karar neticesinde örgütün de büyük bir çözülme içerisinde olduğunu ve rüyalarla birbirlerine farklı şeylerle tarihler vererek gaz verenlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar ciddi bir devlet olduğunu görmeleri açısından önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.\"

\'FETÖ ELEBAŞININ İADESİNDE ENGEL KALMADI\'

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in iade süreci ile ilgili soruya da cevap veren Bakan Gül, ABD ile karşılıklı görüşmelerde gerekli prosedürün tamamlandığını ifade etti. Bütün delillerin Amerikan makamlarına ulaştığını dile getiren Gül şöyle konuştu: \"FETÖ terör örgütü elebaşı hakkında gerek Amerika ile yapmış olduğumuz iade süreci sözleşmesi uluslararası anlaşmalar kapsamında bir takım prosedürler uzun zamandır takip ediliyordu. Ancak şunu söylemek lazım kısa bir süre önce uluslararası sözleşmeler kapsamında bütün taahhütler yerine getirilmiştir. Yani iadesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. Olası bir neden halinde iadesi mümkündür. Bütün deliller, bütün klasörler Amerika makamlarına ulaştırılmıştır. Şu anda bir hukuk devleti demokrasiye merkeze aldığını ifade eden her ülkeye yakışan bunun gereğini yapmaktadır. Biz de Amerika Birleşik Devletleri’nden, Türkiye’de 250 cana kıymış ve bu mahkeme kararı ile de belirlenmiş delili olan bu terör örgütünün başının iadesini istiyoruz. Prosedür şekli anlamda tamamlanmıştır. Umarız bunu yerine getirirler.\"

ADALET BAKANLIĞI\'NA 6 BİN YENİ PERSONEL ALINACAK

Bakan Gül, Adalet Bakanlığı bünyesine yeni personel alımı yapılacağını da dile getirerek, \"Kısa bir süre sonra ilana çıkacağız. Bakanlığımız bünyesinde 3 bin 500 cezaevi personeli ile 2 bin 500 zabıt katibi ve mübaşir alımı yapacağız. Bin 500 hakim ve savcı alımı ile ilgili ilanımızda çıktı. Yani yakın bir zamanda yaklaşık 6 bin gencimizi kamuda istihdam edeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Abdulhamit Gül\'ün hastane inşaatı ziyareti

- Abdulhamit Gül\'ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 475 MB

Haber:Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP,(DHA)

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Çanakkale\'de kadınlardan Başkan Gökhan\'a destek

ÇANAKKALE Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, meclis toplantısında gündem dışı konuşmaların yapıldığı sırada AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu ile tartışma yaşayan CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a destek verirken, Başkan Gökhan ise kadınlardan özür diledi.

Çanakkale\'de geçtiğimiz günlerde kamuoyu ve basında yer alan İsmetpaşa Mahallesi delege seçimlerinde geçersiz oy kullanılması görüntüleri, ekim ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmaların yapıldığı sırada Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu arasında tartışma çıkmasına neden oldu. Başkan Gökhan ile tartışan AK Parti\'li üyeler toplantıyı terk etti. AK Parti\'li meclis üyeleri toplantının bir gün sonra yapılan ikinci birleşimine de katılmadı. Bugün Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan bir grup kadından Başkan Gökhan\'a destek geldi. Gruba Çanakkale Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar, Handan Özyayla ve Özdeyiş Çetin, CHP\'li Çanakkale Belediye Meclis Üyeleri Bilge Şimşek ve Emine Kardelen ile Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'ın eşi Hale Gökhan da destek verdi. Basın açıklaması öncesinde kadınlar, \"Halkçı başkan bizim başkan\", \"En büyük başkan bizim başkan\" sloganı attı. Son günlerde Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'a yönelik basında ve kamuoyunda algı operasyonu yaratıldığını öne süren Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Uluşal, \"Belediye Meclis toplantısında AKP Grup Başkanvekili sayın Tülay Ömercioğlu, CHP parti içi sorunlarını olumsuz çağrışımlarla ısrarla gündeme getirmek istemesine karşı Başkanımız Ülgür Gökhan defalarca uyarıda bulunmuş ve bu siyasi konunun yerinin belediye meclisi olmadığını belirtmiştir. AKP Grup Başkanı avukat Tülay Ömercioğlu bu konudaki ısrarlı tutumunu devam ettirmesiyle ortaya çıkan gerginlik sonucu yaşananlar hepimizin malumudur. Çanakkale\'nin tüm kadınları olarak şunun bilinmesini istiyoruz; barışın kenti Çanakkale\'nin belediye başkanına yönelik oluşturulmaya çalışılan bu söylemlerin hiçbir tutarlılığı olamaz, yoktur. Türkiye\'de kadınlarımız için en yaşanası, en özgür kent olan bu şehirde bütün kadınlarımız ve çocuklarımız kentimizin tüm imkanlarını gece gündüz demeden özgürce kullanabiliyorsa, 45 yıllık sosyal demokrat anlayışa ve bu anlayışı yöneten belediye başkanlarına borçludur. \'Şiddet ve taciz\' kelimelerinin başkanımız ya da bu kenti yöneten tüm üyeler için kullanılması imkansızdır. Şiddet kelimesinin karşılığını arayanlar her yıl şiddet mağduru olan kadınlara ve hayatları son bulan kadınlara bakmalı. Şiddet ve taciz kelimeleri için Ensar\'daki yaşananlara ve sorumlularına bakmalı. Şiddeti görmek istiyorsanız televizyonlara bakın. Bu şehrin belediye başkanı olsa olsa yediden yetmişe herkese sevgi verir, çiçek verir, onları kollar. Bu gerçeği aslında bu iftirayı siyasi emelleri için kullanmak isteyenler de biliyor. Bu anlamsız ve tutarsız algı operasyonunun sonuca ulaşması imkansızdır ve kamuoyunda asla karşılığı yoktur. Başkanımıza kadın dernekleri olarak inancımız ve desteğimiz tamdır\" dedi.

BAŞKAN GÖKHAN TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, \"Çanakkale halkı benim Çanakkale\'de kadınlara karşı nasıl pozitif ayrımcılık yaptığımı ve kadınlarla ilgili onların haklarıyla ilgili nasıl mücadelelerde bulunduğumu gayet iyi bilir. Orada bir kadının mevcut olması siyaseten onu haklı çıkarmaz. Israrla böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Belediye Meclisi\'ndeki sadece bazı kareler medyaya yansıtılıyor. Belediye web sitesine görüntülerin tamamını koyduk. Buradan izlenebilir. Ama böyle bir algı varsa, kadına karşı böyle bir tavır içinde olduğum algısı yayılmışsa, ben özür diliyorum. Tüm kadınlardan özür dilerim. Ama, niyetim böyle bir şey değildi. Zaten tavrım da öyle değil\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kadınlardan görüntü,

-Sloganlardan görüntü,

-Sevgi Uluşal\'ın konuşmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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Akşehir\'de genelev depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı

KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde depreme dayanıklı olmadığı yönünde rapor verilen genelev binası, zabıta ve polis ekipleri tarafından boşaltılarak iş makineleriyle yıkıldı.

Çevresinde yerleşim de bulunan Seyran Mahallesi\'ndeki genelev binasının yıkımı sırasında Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri ve Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Konya Büyükşehir ve Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri de hazır bekletildi.

Akşehir Belediyesi Encümen kararıyla, genelev olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı ve boşaltılması konusunda işletmecilere daha önceden uyarı yapıldığı ancak bu zamana kadar gereği yapılmadığı için de binanın boşaltılarak yıkıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Genelev binasından detay görüntü

-Çıkarılan eşyalar

-Genelvin yıkılan bölümleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)

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Dilencinin banka hesabında 309 bin lira çıktı

ADANA\'da sokakta dilencilik yaparken zabıtalarca yakalanan 63 yaşındaki A.K.\'nin bankalarda 309 bin lira parasının bulunduğu ortaya çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, Cuma namazı nedeniyle dilencilere yönelik uygulama yaptı. Merkez Seyhan İlçesi Kocavezir Mahallesi\'ndeki Hal Vezir Camii çevresinde zihinsel engelli kızı 39 yaşındaki N.K. ile birlikte dilenen A.K.\'yı yakalayan ekipler, üzerinde 85 lira nakit para ile 32 adet banka hesap cüzdanı ele geçirdi. Dilenci A.K.\'nin adına düzenlenen banka hesap cüzdanlarını inceleyen zabıta görevlileri, farklı bankalarda 309 bin lira parası bulunduğunu saptadı. Kabahatler Kanunu’na göre dilencilik yapan A.K. ve kızına 50\'şer lira para cezası kesen zabıtalar, ele geçirilen paraya el koydu. 309 bin lira bulunan ve birçoğu vadeli olan banka hesaplarıyla ilgili de tutanak tutan görevliler, adli işlem yapılması için A.K.\'yi polislere teslim etti. A.K.\'nin banka hesaplarında bulunan paranın dilencilik yoluyla temin edilip edilmediğine ilişkin soruşturma açılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Dilencilerin görüntüsü

- Masadaki paralar ve makbuzlar

- Büyükşehir zabıta ekibinden arşiv görüntüler

SÜRE:02\'04\" BOYUT: 126 mb

Haber-Kamera:ADANA,(DHA)

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Zeytin sineğine havadan uçakla ilaçlama



Balıkesir - Türkiye\'de üretilen zeytinin önemli bir kısmının yetiştirildiği Güney Marmara Bölgesi’nde üreticilerin sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edebilmesi için ağaçlar zeytin sineğine karşı havadan ilaçlandı.Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zeytin Zararlıları ile Mücadele Birliği Başkanı, aynı zamanda Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaptığı açıklamada, havadan ilaçlamanın üreticiye büyük kolaylıklar sağladığını ve zeytin ağaçlarına ciddi faydaları olduğunu söyledi.

Zeytin hasada en yakın dönemde ortaya çıkan zeytin sineğine karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle mücadeleye başladıklarını belirten Aksoy, şunları kaydetti: \"Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bu konuda 3 milyon liranın üzerinde kaynak aktardı. Bu aktarılan para ile Güney Marmara Zeytin Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Birliği ve Erdek Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün yaptığı tespit ve kontrollerin sağladığı veriler neticesinde, bölgemizde zeytin sineği popülasyonunun yükseldiği dönemlerde uçakla mücadele çalışmaları yapmaktayız. Bu sene de çok başarılı bir ilaçlama yapıldı. Zeytin sineği mücadelesi, üreticinin kaynaklarına çok büyük değer kazandırmaktadır.\"Bandırma, Erdek-Kapıdağ Yarımadası, Paşaliman ve Marmara Adalarında toplam 1 milyon 500 bin zeytin ağacının zeytin sineği zararlısına karşı havadan uçakla ilaçlamasının 2 günde tamamlanacağının altını çizen Aksoy, ilaçlanan alanı 68 bin dekar olarak açıkladı. Erdek Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Işıktaş da zeytin sineği zararlısına karşı 2 uçakla yapılan ilaçlamada organik ilaç kullanıldığını bildirdi.

Haber: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir), (DHA)