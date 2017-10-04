DHA YURT BÜLTENİ-15

Çankırı\'da çifte şehit acısı /EK

ŞEHİDİN KÖYÜ, TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Esendere Beldesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 4 askerden 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Çavuş Gökhan Topal ve 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in memleketi Çankırı\'daki evlerine ateş düştü.

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal\'ın şehit olduğu haberi, Çankırı Orta İlçesi Özlü köyünde yaşayan ailesine sabah saatlerinde askerler tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Akif Topal ile anne Fatma Topal gözyaşlarına boğuldu. Şehit Gökhan Topal\'ın Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde yaşan 4 kardeşi de acı haberi aldıktan sonra Çankırı\'nın Orta İlçesi Özlü Köyü\'ne geldi. Şehit Topal\'ın bekar olduğu belirtildi. Şehit GökhanTopal\'ın cenazesinin yarın Çankırı\'da törenle toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİT OLCAY ÇELİK

Aynı patlamada şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Olcay Çelik\'in ise Çankırı Aksu Mahallesi\'nde yaşayan ailesi yasa boğuldu. Baba Muammer Çelik ile anne Hacer Çelik\'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehit Çelik\'in anne ve babası acı haberi aldıktan sonra, Ankara\'nın Çubuk İlçesi\'nde bulunan evlerine götürüldü. Şehit Çelik\'in cenazenin de yarın Çubuk\'ta toprağa verilmesi bekleniyor.

ŞEHİT GÖKHAN TOPAL\'IN KÖYÜ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Şehit Piyade Uzman Çavuş 24 yaşındaki Gökhan Topal\'ın acı haberi baba ocağı Çankırı\'nın Orta ilçesi Özlü köyüne ulaştıktan sonra şehidin evi ve köy meydanı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evinin önüne taziye çadırı kurulurken acılı baba Akif Topal ile annesi Fatma Topal, taziyeleri kabul etti. Yakınlarının gözyaşı ve ağıtlar yaktığı şehit evinde Kur\'an okundu. 2015 yılında Hakkari Yüksekova\' da göreve başlayan şehit Gökhan Topal\'ın Özkan, Tuncay ve Hüseyin adlı üç erkek, Hilal isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şehidin Katar\'da tesisat işlerinde çalışan ağabeyleri Özkan ve Tuncay Topal\'ın yarın öğle saatlerinde Ankara\'ya gelecek olması nedeniyle cenaze namazının ikindi namazı sonrasında Özlü köyünde defin edilebileceği belirtildi. Şehidin Özlü köyündeki evine Orta Kaymakamı Ömer Kıraç, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile yetkililer gelerek taziyede bulundular. Bu arada yarın düzenlenecek şehit cenaze töreni öncesinde köyün bozuk yolları Orta ve Yaylakent belediye ekiplerince düzeltildi.

Görüntü Dökümü

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-Köy meydanına ve şehidin evine Türk bayraklarının asılması

-Anne ve babanın taziyeleri kabul etmesi

-Kur\'an okunması

-Detaylar

Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ ORTA, (Çankırı) (DHA)

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Suikast timi davasında karar duruşması (3)

34\'Ü AĞIRLAŞTIRILMIŞ 40 MÜEBBET HAPİS CEZASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili davada 31 kişiye 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 3 kişiye bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 kişiye de müebbet hapis cezası verildiği açıklandı. Sanıklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanıklardan biri de bu davadan beraat etti.

AVUKATLAR KARAR DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili davada verilen kararı değerlendiren Başbakanlık Avukatı Halit Çokan, mahkemenin, 7 aylık süreç içerisinde yapılan yargılama neticesinde ortaya çıkan vicdani kanaatini açıkladığını söyledi. Halit Çokan, \"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu gösterdi. Önüne gelen her canlıyı öldürmeye kodlayan bu şahısları Türkiye Cumhuriyeti, medeni ve çağdaş bir ülke olarak son derece şeffaf ve dünya kamuoyu önünde yargıladı. Açık bir yargılama yaptı\" dedi. Yargılama sürecinde sanıkların söylenmemesi gereken sözleri fütursuzca dile getirdiklerini, sabır ve tahammül sınırlarını da zorladıklarını vurgulayan Halit Çokan, \"Sanıklar zaman zaman \'Biz Avrupa\'da olsaydık böyle muameleye tabi tutulmazdık\' dediler. Kendilerince ülkemizi geri kalmışlık ithamıyla karşı karşıya bırakmak istediler. Şunu gördük ki Türkiye, birinci sınıf demokrasi ve hukuk devleti olarak bu yargılamayı yaptı. Bu darbe teşebbüsü medeni, ileri demokrasilerin uygulandığı bir ülkede, Avrupa\'da uygulansaydı, ben inanıyorum ki bu yargılama sürecini dahi orada göremeyeceklerdi. Bunlar 15 Temmuz sürecinde halkın ortaya koyduğu tavrı küçümsediler. Kendi kendilerine 15 Temmuz için, \'Biz Doğu toplumuyuz. Bu nedenle güce boyun eğeriz. Nasıl oldu da bu millet sokağa döküldü\' diyorlar. Bu millet o gece gerçek yürekliliğini ortaya koydu ve 15 Temmuz\'a kadar kuzu postuna bürünmüş, başkalarının emri altında olan bu hainlerin nasıl canavarlaştığını gördük\" diye konuştu.

\"SEVİYESİZCE HAREKET ETTİLER\"

Sanıkların yargılama sırasında küstahça davranışlarda da bulunduğunu söyleyen Halit Çokan, \"Adam, polisi şehit etmiş, önüne gelen araçları kurşunlamış ama \'Benim evime baskın yapıldı. El konulan bilgisayarımı bozanlardan şikayetçiyim\' dedi. Bu kadar küstah, ahlaksız ve seviyesiz olduklarını gördük. Bu kararla demokrasimizin teminat altına alındığını, şehit olan iki polis kardeşimizin ruhlarının şad olduğunu düşünüyoruz. Milletimize geçmiş olsun\" dedi.

CUMHURBAŞKANI AVUKATI, \"GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın ise şunları söyledi: \"Sanıkların büyük bir bölümü \'Anayasa\'yı ihlal\' suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, anayasayı ihlal suçunun, aynı zamanda hükümete ve meclise karşı işlenen suçu da kapsadığı sonucuna vardı. Sanıklara tek bir maddeden ceza verdi. Anayasa\'yı ihlalden yargılanan 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıkların bir kısmı hakkındaki caza da duruşmadaki olumlu davranışları dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi. Bu dosyanın özelliği esasında anayasayı ihlal suçu değil. Özellik veren Cumhurbaşkanı\'na suikast suçu. Bu suçtan yargılananların bir kısmı hakkında beraat, çoğunluğu hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunların da bir kısmı duruşmadaki olumlu halleri nedeniyle cezaları müebbete çevrildi.\" Polislerin şehit edilmesi suçlamasıyla sanıkların bir kısmı hakkında ayrı ayrı 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğine değinen Hüseyin Aydın, \"Bir kısmı örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanıyordu. Bu iki suçun aynı zamanda anayasayı ihlal suçun içinde eridiği düşünülerek örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan ayrıca hüküm kurulmasına gerek görülmedi. Aynı şey silahlı tehdit suçunda da geçerli oldu. Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu\'ya \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçundan 3\'er yıl hapis cezası verildi. Yine bu dosyada yaralı polislere yönelik eylem ve yağma suçundan da bazı sanıklara hüküm verildi. Karar, dosya kapsamına uygun verildi. Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bir kısım sanıklarla ilgili verilen bazı suçlara karşı beraat kararları için, gerekçeli kararı gördükten sonra istinafa başvurmayı değerlendirebiliriz. Şu aşamada bu konuda net bir şey söylemek istemiyorum. Verilen kararı, milletin adalet beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir karar olarak değerlendiriyorum\" dedi.

İDAM KARARI ÇIKARTILSIN

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Eker, karar açıklandıktan sonra sanıklara yönelik tepkilerini sürdürdü. Baba Nihat Eker ise verilen kararla oğlunun intikamının alındığını, sanıkların idam edilmesini, meclisten de biran önce idam kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

SANIKLARA TEPKİ GÖSTEDİLER

Duruşma süresinde salonun önünde bekleyen vatandaşlar da kararı memnuniyetle karşıladı. Kararın açıklanmasının ardından tekrar cezaevine götürülen sanıklara, burada bekleyen topluluk tepki gösterdi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Duruşma salonu dışında bekleyen vatandaşların arasında bulunan, sanıklardan yüzbaşı İsmail Yiğit\'in kız kardeşi ile diğer iki yakını ise gözaltına alındı. Yiğit\'in kız kardeşinin \"Ağbi seninle grurur duyuyoruz\" diye bağırdığı öğrenildi. Üç kişinin Hamdibey Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Açıklamalardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / MUĞLA (DHA)

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Batman\'da atölyede patlama: 2\'i ağır, 11 yaralı/EK



VALİLİK: PATLAMA, LPG TANKININ DEĞİŞİMİ SIRASINDA OLDU

Batman Valiliği, Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Patlamanın, İzofalt Fabrikası\'nda LPG tankının değişimi sırasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, yaralanan 11 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)

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MHP Genel Başkanı Bahçeli Manisa\'da

MANİSA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan katı atık bertaraf tesisinin açılışı için Manisa\'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi\'nin açılışı için karayoluyla geldiği Manisa\'da, Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti. Manisa girişinde Aşağıçobanisa Mahallesi\'nde karşılanan Bahçeli, konvoy eşliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi\'ne geldi. Bahçeli\'yi partililer \'Dik dur eğilme, evlatların seninle\', \'Hareketin lideri Devlet Bahçeli\' sloganları ile karşıladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter akımı ve zabıta ekipleri de Bahçeli\'yi marşlarla karşıladı. Aracından inen Bahçeli\'ye belediye çalışanları çiçek verdi, partililer gökyüzüne güvercin saldı. Kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte belediye binasına girdi. Karşılamanın ardından basına kapalı olarak yapılan toplantıda Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediyenin hizmetleri hakkında Bahçeli\'ye bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-MHP Lideri Devlet Bahçeli\'nin belediye önüne gelişinden görüntü,

-Devlet Bahçeli\'nin karşılanmasından görüntü,

-Belediye binası önünde toplanan kalabalıktan genel görüntü,

-Mehter takımının marşlarından detay görüntü,

-Devlet Bahçeli\'nin belediye binasına girişinden görüntü.

Haber: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN- Kamera: Yasin TİNBEK / MANİSA, (DHA)

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Rize’de selin yaraları sarılıyor

RİZE’de meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı sel ve heyelanların hasarları giderilmeye çalışılıyor. Selin en fazla etkilediği Çayeli İlçesi Senoz Vadisi’nde tüm köprülerin ya hasar gördüğü yada yıkıldığı ortaya çıktı. Vadide ayakta kalan ise sadece tarihi kemer köprüler olması dikkat çekti.

Sel ve heyelanların en fazla hasara neden olduğu Rize’nin Çayeli İlçesi Kaptanpaşa, Gürpınar ve Yeşiltepe Köyleri’nde karayolu ve köy yollarında oluşan tahribatların onarılması için çalışma başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri yol ağlarında biriken malzemeleri boşaltıyor, dolgu ve duvar çalışması yürütüyor. Dere yataklarına biriken malzemenin de boşaltılmaya başlandığı köylerde elektrik ve su hatları da onarılıyor. Köylerin yer aldığı Senoz Vadisi’nde tüm köprüler ya yıkıldı yada ağır hasar aldı. Vadide tek ayakta kalan yapılar ise tarihi kemer köprüler oldu. Vadideki 200 yıllık Yeşiltepe Kemer Köprüsü selden etkilenmezken yakınındaki iki beton köprü selde ağır hasar aldı.

\'KÖYDEN ÇIKAMADIK\'

Bir hafta sonra yolu ulaşıma açılan Gürpınar Köyü’ndeki vatandaşlarda ilçeye inebildi. Köyde bir yakınına misafirliğe geldiğini anlatan Remzi Usta, bir haftadır zorunlu köyde kaldığını belirterek “Köyde mahsur kaldık. Evler, köprüler yıkıldı, yollar tahrip oldu. Köyde ayakta kalan sadece 300 yıllık bir kemer köprü oldu. Derenin üzerine yapılan tüm köprüler ya yıkıldı yada ağır hasar aldı. Ama kemer köprüler dimdik ayakta.\" dedi.

\'ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK\'

Remzi Usta’nın eşi Nuriye Usta da “Sel üzerimize doğru geldi. Evimizin dört bir etrafı gitti. Çok büyük bir korku yaşadık. Bir hafta köyde mahsur kaldık\" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Köy sakinlerinden Osman Aygün ise “Dağ bir anda aşağıya geldi. Baktım ki gidecek yol yok. Köyden ayrılmadık. Bir hafta mahsur kaldık. Ne su ne elektrik var. Alışveriş için bir hafta üzerine çarşıya gidiyorum\" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Rize’de önceki hafta meydana gelen sel ve heyelanlarda 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı. Bölgede 10 ev yıkıldı. Çayeli, Güneysu ve Çamlıhemşin İlçeleri’nde heyelan riski taşıyan 40 ev boşaltıldı. İl genelinde heyelan riski tespit edilen 50 riskli yapı için acil istinat duvarı yapımı kararlaştırıldı. Çayeli-Kaptanpaşa karayolu ile köy ve mahalle yolları, enerji nakil hatları ve içme suyu şebekeleri de hasar gördü. Selde 20 kadar araç ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.Bölgede hasar tespitinin sürdüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sel ve heyelanların detayları

-Köprülerden detay

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: RİZE,(DHA)

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4 Çocuk annesini \'Muska\' yüzünden öldürmüş

TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde sokak ortasında vurularak öldürülen 42 yaşındaki Arzu Dikal\'ın katil zanlısı olduğu öne sürülen Bedrettin A. yakalandı. Şüpheli, ifadesinde Dikal\'i kendisine yazdığı muska yüzünden öldürdüğünü söyledi.

Önceki akşam çalıştığı tekstil fabrikasından, Yunus Emre Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı\'ndaki evine dönen 4 çocuk annesi Arzu Dikal, evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Dikal, dün yapılan otopsinin ardından ilçede toprağa verildi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında ilçe merkezinde Arzu Dikal\'in katil zanlısı olduğu öne sürülen 1 çocuk sahibi 53 yaşındaki Bedrettin A.\'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülerek sorgulanan şüpheli, cinayeti itiraf etti. Olay sırasında kullanılan tabanca da ele geçirildi.

MUSKA YÜZÜNDEN VURMUŞ

Bedrettin A.\'nın ilk ifadesinde bazı sorunları nedeni ile Arzu Dikal\'a bir kaç kez muska yazdırdığını, ancak bu muskaların zamanla kendisinin psikolojisini bozduğunu, bu nedenle de kızıp kadını öldürdüğünü söyledi. Arzu Dikal\'in evine çok yakın mesafede oturan zanlının olayın yaşandığı ilk gün de polis ekiplerince gözaltına alındığını ancak delil bulunamadığı için serbest bırakıldığı öğrenildi. Çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolü için Erbaa Devlet Hastanesine getirilen Bedrettin A. çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin görüntüsü

-Polis eşliğinde hastaneden götürülüşü

(146 mb)

Haber-Kamera:İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

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Suriyeliler birbirlerini bıçakladı: 1 ölü,1 yaralı

ADANA\'da birbirlerini bıçaklayan Suriyeli 29 yaşındaki Meşir Ellevad hayatını kaybederken 32 yaşındaki Hüseyin El Alı yaralandı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Yalmanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iş savaştan kaçıp Adana\'ya gelen Suriyeli Meşir Ellevad ile Hüseyin El Alı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Birbirlerine bıçakla saldıran Meşir Ellevad, başından Hüseyin El Alı ise sırtından yaralandı. Alı yaralı halde kaçarken Meşir Ellevad olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay geline gelen polis, yaralı saldırganın hastaneye gidebileceği ihtimali üzerinde bu yönde araştırma başlattı. Bu sırada Adana Şehir Hastanesi\'ne giden Hüseyin El Alı tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Alı, taburcu edilince gözaltına alınacak.

Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Görgü tanığının olayı anlatması

- Yerde yatan Suriyeli\'nin görüntüsü

- Polis olay yerinde inceleme yaparken

- Olay yerinden genel görüntü

SÜRE:01\'22\" BOYUT:84 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Mersin\'de uyuşturucu satıcılarına darbe

MERSİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına darbe vurdu.

Merkez Toroslar İlçesi Alsancak Mahallesi\'nde terkedilmiş bir evde eroinin satışa hazır hale getirilmeye çalışıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda 1960 gram eroin ve 54 gram kokain ele geçirdi. Aynı ilçede bulunan bir başka ikamette uyusturucu hap satışı yapıldığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda 59 adet ecstasy hap ile 5 gram esrar ele geçirdi.

2 olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyondan görüntüler

-Aramalardan görüntüler

-uyuşturucu maddelerden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01\'08\" BOYUT: 36.88 MB

Haber-Kamera: MERSİN,(DHA)

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Başkan dalgıçlarla deniz dibi temizliği yaptı

MUĞLA\'nın Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, kurumunun \"Cevat Şakir\'in İzinden Gökova\'ya\" sloganıyla bu yıl ikincisini düzenlediği deniz dibi temizliği çalışmalarına destek verdi. Kocadon, dalgıçlarla birlikte Yedi Adalar bölgesinde dalış yaparak temizlik gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi\'nin ikincisini düzenlediği Gökova Koyları Deniz Dibi Temizliği çalışmaları, Yedi Adalar bölgesinde gerçekleşti. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, 13 belediye personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibine katıldı. Dalış elbisesini giyen Kocadon, tüplü dalış yaparak 30 metre derinliğe kadar inerek katı atıkları dalgıçlarla birlikte topladı. Yedi Adalar\'da toplam 50 kilo atığın çıkarıldığı çalışma sonrasında Kocadon, dalgıçlarla bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sadece Bodrum Yarımadası\'nda değil, mavi yolculuğun en önemli rotası Gökova\'da ve Muğla\'nın eşsiz koylarında da bu sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmekten dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyleyen Kocadon, şöyle konuştu: \"Dedelerimizden babalarımızdan miras kalan bu cenneti koruyup torunlarımıza emanet etmek istiyoruz. Buraya gelen konuklarımız daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz. \'Denize En Çok Mavi Yakışır\' diyerek yola çıktık. Bu proje, geçtiğimiz yıllarda İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin yaptığı anket sonucu \'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi\' ödülünü aldı. Büyük emekler vererek çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Dalış Ekibimizin, tüm diğer kıyı belediyelerine örnek olmasını diliyorum. Ekibimizle üç yıldır üst üste, yaz sezonu öncesinde, Bodrum çevresinde deniz dibi temizliği etkinliklerimizi devam ettirdik. Son iki yıldır da yaz sonunda, Gökova\'da dalış yaparak Halikarnas Balıkçımız Cevat Şakir Kabaağaçlı\'nın izini taşıyan bu güzel koyları atıklardan arındırarak çevre bilincinin aşılanmasına katkı sunmayı hedefledik. Bu sırada Bodrum Belediyesi olarak, denize kıyısı olan yerleşim yerlerinden bize gelen talepleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu ve benzeri talepler geldikçe, imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya devam edeceğiz. Amacımız, bu bilincin sadece Bodrum ölçeğinde sınırlı kalması değil tüm ülkemize ve tüm dünyaya dalga dalga yayılmasıdır.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kocadon su altında temizlik yaparken görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)



