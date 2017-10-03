DHA YURT BÜLTENİ-15

Darıca\'da yangın: 3 kişi yaralandı, 13 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, apartmanda bulunan 13 kişi ise dumandan etkilendi. 16 kişi tedavi altına alındı.

Olay saat 16.00 sıralarında, Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak\'ta bulunan Eren Sitesi 6. Blok\'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler daireyi sararken, dumanlar apartmana yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Bodrum katındaki dairede bulunan 38 yaşındaki Suna Gültekin, 30 yaşındaki Gülay Sevinç ve 1 yaşındaki Havvanur Sevinç yaralanırken, apartmanda bulunan 13 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi\'ne, dumandan etkilenenler ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının doğalgaz kaçağına bağlı olarak kaynaklandığı düşünülürken, araştırma başlatıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)

========================================

İlkokul öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu

GAZİANTEP\'te, öğretmeninin davranışlarından şüphelendiği ilkokul birinci sınıf öğrencisinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Vatan Mahallesi\'nde bulunan Kazım Karabekir İlkokulu\'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan sınıf öğretmeni, iddiaya göre, birinci sınıf öğrencisi İ.D.\'nin telaşlı davranışlarından şüphelendi. Bunun üzerine yapılan aramada, öğrencinin çantasında kurusıkı tabanca bulundu. Öğretmen, öğrenci ile kurusıkı tabancayı okul müdürünün odasına götürdü. Öğrencinin babasını telefonla arayan okul müdürü, polise de ihbarda bulundu. Okula gelen polis tabancaya el koydu, yapılan inceleme sonrası İ.D. ve babası, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Okul tabelası

-Okul bahçesinde oynayan öğrenciler

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

Haber- Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

=========================================

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hareketten gözaltına alındı



EDİRNE\'de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Ş. adlı kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine S.Ş.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabını incelemeye aldı. Geçen Temmuz ayındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hareket ettiği belirlenen S.Ş., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan S.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.Ş., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: EDİRNE, (DHA)

========================================

Rize’de otomobilin stepnesinden uyuşturucu çıktı

RİZE’de durdurulan bir otomobilde polis dedektör köpeği Hektor eşliğinde arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki stepnede zula halde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde polis dedektör köpeği Hektor eşliğinde arama yapan ekipler, stepnede zula halde 10 bin 150 adet extacy hap, 1085 adet skunk ile 2 kilo 65 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Polis köpeği Hektor\'un arama yapması

-Lastiğin kesilip uyuşturucunun çıkarılması

Haber: Muhammet KAÇAR RİZE,(DHA)

=========================================

Kameralara yansıyan kazalarda 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN’da kent merkezinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sürücülerin dikkatsizliğinin neden olduğu kazalarda 2 kişi yaralandı.

Kent merkezinde Jandarma, Dörtyol, Araştırma Hastanesi, Tedaş Kavşakları ile Askerlik Şubesi Kavşaklarında meydana gelen 7 ayrı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kayıt edildi. Tedaş ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana gelen kazalarda iki kişi yaralandı. Şans eseri can kaybının olmadığı kazalarda sürücülerin dikkatsiz olduğu gözlendi. Emniyet müdürlüğü yetkilileri şehir içinde sürücüleri aşırı hızdan kaçınmaları ve daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜKÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

-Kameralara yansıyan kaza anları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

=========================================

Merkezefendi\'de 18 modern kütüphaneyle eğitime destek

DENİZLİ\'nin Merkezefendi İlçesi\'nde 18 okula, içerisinde internet hizmeti, dijital kitap içerikleri bulunan ve elektronik kütüphane olarak da nitelendirilen Zenginleştirilmiş Kütüphane (Z-Kütüphane) yapıldı.

Merkezefendi Belediyesi\'nin ilçe sınırları içerisinde bulunan 18 okula yaptırdığı Z-Kütüphane\'ler, bugün Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yılmaz, törenin düzenlendiği okulu yaptıran hayırseverler Orhan Abalıoğlu ve Cedide Abalıoğlu ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizlili siyasetçilerin ve hayırseverlerin eğitime katkı konusunda adeta bir yarış içerisinde olduğunu belirterek \"Yeni kütüphanelerimiz örnek projelerle çok daha modern ve güzel bir şekilde inşa ediliyor. Kitap okumak artık bizim uzağına düştüğümüz, unuttuğumuz bir faaliyetti. Yaptırılan bu modern kütüphanelerin gençlerin kitap okuma alışkanlığına olumlu katkıda bulacağını düşünüyorum\" dedi.

\'MODERN KÜTÜPHANELER, KİTAP OKUMA İSTEĞİNİ ARTTIRACAK\'

AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, göreve geldikleri 3 yıl boyunca en fazla kaynağı eğitime ayırdıklarını belirterek, \"Türkiye\'de kütüphane denildiği zaman, kaba ve kasvetli binalar akıllara geliyor. Bizim yaptırdığımız Z-Kütüphaneler, içerisinde modern tüm imkanlarla donatılmış ve tasarlanmış projelerdir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu kütüphanelerin içerisine girdiği zaman, kitap okuma isteklerini arttıracak bir şekilde burada vakit geçirecekler\" diye konuştu. Konuşmaların ardından, protokol üyeleri inşa edilen 18 kütüphanenin açılışını yaptı. Daha sonra ise, Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde yapılan Z- Kütüphane gezildi. Merkezefendi Belediyesi tarafından okula yaptırılan Kuran-ı Kerim okuma sınıfı da protokol üyeleri tarafından incelenirken, özel olarak hazırlanan sınıfta, öğrenciler tarafından kısa bir Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Açılıştan görüntü,

-Öğrencilerden ve Z-Kütüphaneden görüntü,

-Vali Hasan Karahan\'ın konuşmasından görüntü,

-Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Kuran-ı Kerim okuma sınıfından detay görüntü.

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

============================================

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS\'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore Gazisi 85 yaşındaki Ali Yerlikaya törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kore Savaşı\'na katılan 85 yaşındaki Ali Yerlikaya yaşlılığa bağlı olarak bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Yerlikaya için Ulu Cami\'de cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ile Yerlikaya\'nın ailesi, yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yerlikaya\'nın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Camiden görüntüler

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazeye katılanlar

-Cenazenin götürülüşü

-Fotoğrafı

(110 mb)

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

==============================================

Cemevinde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

ERZİNCAN’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde düzenlenen Aşure Günü\'nde 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün, \"Bugün Erzincan’da bir ve beraber olacağız, barışımızın sürmesi için aşurelerimiz bu huzura vesile olmasını temenni ediyoruzö diye konuştu.

Muharrem ayında tutulan orucun sona ermesi ile birlikte Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi\'nde aşure programı düzenlendi. Programa Vali Ali Arslantaş, Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler Başkanı Mahmut Kazan, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Hayırsever vatandaşların katkıları ile hazırlanan bin 500 kilo et, 1 ton pilav ve 3 ton aşure programa katılanlara ikram edildi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şube Başkanı Sadık Düzgün ayrım yapmadan herkesi davet ettiklerini ifade ederek, 10 bin kişi için yemek ve aşure hazırladıklarını söyledi. Düzgün; “İnşallah bu aşure o birlikteliğe vesile olur. Biz ibadetlerimizi yaparken bunun için dua ettik. Erzincan’da da barışı huzuru sağlamak zorundayız. Bugün tüm canlarla bir olacağızö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Cemevi binasının görüntüsü

-Aşure kazanlarından genel detay görüntü

-Aşure dağıtımından genel detay görüntü

-Sadık Düzgün’ün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)