DHA YURT BÜLTENİ-15

1)FİKRİ IŞIK: 20 YILDAN DAHA FAZLA SÜREN BİR SORUNDU

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Kocaeli’nin Çayırova İlçesinde Şekerpınar Mahalle sakinlerine tapularını dağıttı. Fikri Işık 500 hektar alanda 5 bin vatandaşa tapularını verdi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Şekerpınar 5. Etap İmar Uygulaması Tapu Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada \"Şekerpınar’da öncelikle böyle hayırlı, böyle güzel, yılların birikmiş sorununu çözen ve bugün bu mutlu tablonun özellikle dağıtım töreninde aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti dile getiriyorum. 20 yıldan daha fazla süren bir sorun. Her imar uygulamasının sonucunda birkaç kişinin mahkemeye gittiği ve bütün imarı iptal ettirdiği her şeyin sıfırdan tekrar başladığı, tekrar tamamlandığı daha sonra tekrar bir mahkeme sürecinin başladığı ve adeta yılan hikayesine dönen bir sorundu. Ben hakikaten belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu defa nizasız, mahkemesiz, mümkün olan en ortak mutabakatla bir çözüm bulundu. Bu kolay bir iş değil. İmar işi çok zor bir iştir. Ve hiç kimseyi de memnun etmek kolay değildir.\" dedi.

Eksiklikler olabileceğini söyleyen Işık konuşmasını söyle sürdürdü:

\"Bu sorun çözülmeden kimsenin bir ev yapması, bir çivi çakması da mümkün değildi. Sizlere de özellikle gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyorum. Siz bu anlayışı göstermeseydiniz bu süreç yine tamamlanamayacaktı. Elbette eksik olabilir. Her şey yüzde yüz gönlümüze göre olmayabilir. Ama bir mutabakatla bu sorunun çözülmüş olması her şeyden daha değerlidir ve daha kıymetlidir. Ben sadece belediye başkanımıza değil onunla birlikte gece gündüz çalışarak artık kronikleşmiş sorunun çözümü için katkı vermiş bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Artık bir sayfayı geride bıraktık. Artık bir tarih geride kaldı. Şimdi önümüze bakacağız. Ben her Çayırova’ya geldiğimde mutlaka yeni bir hizmeti görüyorum ya da yeni bir hizmetin başladığını görüyorum. Bu çok önemli bir şey. Eskiden bir belediye başkanı bir hizmeti 10 sene satardı. Şimdi artık o devirler bitti. Sizin ihtiyaçlarınızı en kısa, en hızlı ve en etkin yolla karşılamak belediyelerimizin esas görevi. Evlerinizde güle güle, bütün gönül rahatlığı ile, huzur içerisinde, sağlıkla ve mutlulukla oturmanızı Rabbim nasip eylesin. Tekrar hayırlı olsun.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Fikri Işık konuşması

-Tapu dağıtması

Haber-Kamera:Büşra KAYA-ÇAYIROVA-DHA

=====================================================

2)ÇAVUŞOĞLU, \"İÇİMİZDEKİ TAŞERONLARI KULLANARAK ÜLKEMİZE OPERASYON YAPIYORLAR\"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Değirmenönü Mahallesi\'nde esnaf bir araya geldi. Önce muhtarlığı, daha sonra esnafları ziyaret eden Çavuloğlui, bir kırathanede oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Çavuşoğlu daha sonra, Duaçınarı Mahallesi\'nde, Bursa Yıldırım Muşlular Derneği tarafından 80 çocuğun sünnet ettirildiği toplu sünnnet şölenine katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, \"Bugün bizim aramıza nifak tohumları saçmak isteyenler, bizim harcımız 1071 yılında karıldı. 1071 yılında kimlerle mücadele ediyorsak, o günden bu yana aynı istikrarla süren mücadelemizi, bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğiz. bizimle göğüs göğüse mücadele etmeyi göze alamayanların, kaçanları ve içimizde taşeron kurmak suretiyle bu memlekete operasyonu düzenlemek isteyenlere sözüm, ne yaparsanız yapın beraberliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve kararlılığımızı asla bozamayacaksınız. İş birlikçileriniz kim olursa olsun, son terörist etkisiz hale getiriline kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bunların amaçları, bu memleket üzerine kapatamadıkları hesabı, içimizdeki taşeronları kullanarak yeniden gündeme getirip bizi karıştırmak. Her kim bunu yapıyorsa aklını başına toplasın. Bu ülke kimseye papuç bırakmayacak. Sadece yüzeysel düşünerek, arka plana yapmadan, kuklayı elinde tutanı görmeden davrananların kimin ekmeğine yağ sürdüklerinin gözden geçirmesi gerek. Bu ülke şehit verirken yapılanlar sadece terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürmektir. Güvenlik güçlerimizin moralini bozmaktır. Birliğimizi, kardeşliğimizi, beraberliğimizi güçlendirceğiz, vazgeçmeyeeğiz. Burada balkanlardan gelen, Kafkaslardan gelen, trakyadan gelen, doğuadan gelen çocuklarımız var. Biz buyuz. Etle tırnak birbirinden ayrılmaz. Biz bu millete hizmetkar olmak için yola çıktık. Bu uğurda, herşeyi yapacağız.\" dedi

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

BURSA/DHA

=====================================================

3)AK PARTİLİ TAYYAR: MASKELİ SİYASETÇİLERİ TASFİYE EDECEĞİZ

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 2011 yılından bu yana maskeli siyasetçilerin bir kısmını tasfiye ettiklerini belirterek, \"Allah\'ın izniyle kalan kısmını da 2019\'da tasfiye edeceğiz\" dedi. AK Parti İslahiye İlçesi\'nin 6\'ncı Olağan Kongresi, ilçedeki bir plazada yapıldı. Kongreye; AK Parti Gaziantep millekvekilleri Şamil Tayyar, Ahmez Üzer ve Abdulkadir Yüksel, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, Ak Parti İl Başkanı Eyup Özkeçeci, CHP İlçe Başkanı Mustafa Alıcı, MHP ilçe Başkanı Metin Şentürk ve partililer katıldı. Kongrede konuşan milletvekili Şamil Tayyar, 2011 yılından bu yana hizmet için mücadele ederken, aynı zamanda maskeli siyasetle de mücadele ettiğini söyledi. Alıcı,. \"Maskeli siyasetçilerin bir kısmını tasfiye ettik. Allah\'ın izniyle kalan kısmını da 2019\'da tasfiye edeceğiz. Bundan sonra insanlar içi neyse, dışı da öyle olacak. Proje konuşacağız; içimiz, dışımız bir olacak. Hiç kimse bize sinsiliği, ilmi siyaset diye yutturmasın. Buna artık izin vermeyeceğiz. İslahiye\'deki kardeşlerimi de büyük görev düşüyor\" dedi.

Konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede İbrahim Erdoğan yeniden AK Parti İslahiye İlçe Başkanlığı\'na seçildi.



Görüntü Dökümü

-----------------------------

- Kongreye katılanlar

- Şamil Tayyar\'ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 315 MB

===================================================

4)TMO GENEL MÜDÜRÜ KEMALOĞLU: FİSKOBİRLİK İLE DE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, “Fiskobirlik de satın alsın bize versin diyoruz. Pazartesi arkadaşlar buluşacak Fiskobirlik ile de iş birliği yapacağız inşallahö dedi. Giresun\'da bulunan TMO Genel Müdürü İsnmail Kemaloğlu, Giresun Ticaret Borsası’nda, TMO’nun fındık alımları hakkında açıklamalarda bulundu. TMO’nun Ağustos ayının son haftası itibariyle fındık alımına başladığını ve bugün itibariyle yaklaşık 2 bin 500 üreticiden 5 bin tonu geçen fındık alımı yapıldığını söyledi.

Şu ana kadar 22 bin üreticiye 55 bin ton fındık için randevu verildiğini hatırlatan Kemaloğlu, “Yaklaşık 30 noktada Artvin’den Düzce, Sakarya hattına kadar fındık alımı yapıyoruz. 150 arkadaşımız yoğun şekilde Karadeniz Bölgesinin fındık üreticilerinin ürünün satın almak için, muhtemel mağduriyetleri önlemek için seferberlik halindeö dedi.

\'FİSKOBİRLİKLE İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ\'

Kemaloğlu, “Günlük alım kapasiteniz ne kadar, üreticinin mağdur olmaması için Fiskobirlik ile işbirliği düşünür müsünüzö sorusunu “Şu an 2 bin ton günlük alım yapıyoruz. Bunu 2 bin 500 tonlara çıkarmak istiyoruz. Bugün de konuştuk Fiskobirlik ile de çalışıyoruz, hatta Fiskobirlik de satın alsın bize versin diyoruz. Pazartesi arkadaşlar buluşacak, Fiskobirlik ile de iş birliği yapacağız inşallahö şeklinde yanıtladı.

\'GÖREVİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ\'

CHP’nin fındık için adalet pazartesi günü başlatacağı yürüyüşünü nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise Kemaloğlu, şu yanıtı verdi:

“Biz iki gündür yürüyoruz Karadeniz’de, Giresun’dan Ordu’ya geçtik tekrar Giresun’a döndük, yürüyoruz, üreticilerimizle buluşuyoruz, ziraat odalarıyla çiftçi temsilcileriyle buluyoruz, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimiz bize bir görev verdi. Hükümet bu kurumu bölgeye adeta seferber etti. bütün imkanlarıyla bölgede çalışıyoruz. Nihayetinde şunu takdir etmek lazım, daha iyisi beklenebilir. Ben yörenin insanıyım, onu anlayabiliyorum. Bu yörede ölçekler düşük, maliyetler biraz daha yüksek, batıdakiler bizim yöre insanımıza göre kısmen daha düşük, o beklentileri anlayabiliyorum.ö

\'SEYYAR EKİPLER KURUYORUZ\'

Alımlara 13 noktada başladıklarını bugün 30 alım merkezine ulaştıklarını, bunun yarın 35 noktaya çıkacağını da hatırlatan Kemaloğlu, şöyle dedi:

“Haftanın belli günleri küçük ilçelerdeki insanların ayağına varmış oluyoruz. Alabildiğimizi alıyoruz, onu kendi depolarımıza çekiyoruz. Yine taleplere göre bunu genişleteceğiz, ondan bir endişemiz yok, seyyar ekipler kuruyoruz, modüler bir yapı kuruyoruz. Ancak depo sıkıntımız var. Yeni depolar buldukça biz o depoları hemen devreye sokacağız. Yeter ki altyapı olsun gerisi bizim için çok kolay bir operasyonö

Görüntü Dökümü

-----------------------------

MO Genel Müdürü İsnmail Kemaloğlu konuşma

Detaylar

(Haber- Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/DHA