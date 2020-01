DHA YURT BÜLTENİ-15

Gazeteci Kadir Demirel\'in katil zanlısı olan damadı İzmir\'de yakalandı

İstanbul\'da, kayınpederi olan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel\'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil\'i ağır yaraladığı iddiasıyla aranan damat Cemil Yavuz Karanfil, İzmir\'de polis tarafından yakalandı.

Olay 29 Mayıs 2017 tarihinde Başakşehir\'de meydana geldi. Kadir Demirel, damadı Cemil Yavuz Karanfil\'in kızı Esma Karanfil\'i dövmesi üzerine evlerine gitti. Demirel, damadı ile aralarında yaşanan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Olay sırasında Esma Karanfil de bıçakla ağır yaralandı. Olayın ardından kaçarak izini kaybettiren damat Cemil Yavuz Karanfil, İzmir\'de öğleden sonra, Birinci Kordon\'da yeşil alanda çimlerin üzerinde otururken yakalandı. Karanfil\'in, durumundan şüphelenen güven timleri yanına geldiğinde panikleyince yakayı ele verdiği öğrenildi. Polise başka bir isme düzenlenen kimlik veren Karanfil, durumu şüpheli bulunarak emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrolde kimliğin sahte, kendisinin de kayınpederini öldürüp eşini yaralamaktan aranan Cemil Yavuz Karanfil olduğu anlaşıldı. Karanfil İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde gözaltına alındı. Karanfil\'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden gelecek ekibe teslim edileceği ve İstanbul\'a götürüleceği belirtildi.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

Niğde\'de doğan 56 yaşındaki Kadir Demirel, ilkokulu Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde, İmam-Hatip Lisesi\'ni Niğde’de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete’de çalışmaya başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete’de çalıştıktan sonra Sabah’a geçti ve oradan askere gitti. Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi’nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti; 1998 yılında Moskova Zaman’da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zaman’dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi’nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı’nda Yeni Şafak’tan ayrıldı. Aynı ay içinde Yeni Akit’te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı. 14 Mart 2016’da ise Yeni Akit’te Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Haber: Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

Adapazarı\'ndaki ulaşım projesine bakan onay verdi



SAKARYA\'da yeni yapılan stadyumla D-100 Karayolu arasında ulaşımı sağlayacak olan yeni köprü ve ulaşım hattı projesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan\'dan onay aldı.

Sakarya\'da TOKİ tarafından yapılan yeni stadyumun inşasının tamamlanmasından sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bölgede yeni bir ulaşım hattı projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Stadın bulunduğu Güneşler mevkiinde Sakarya Nehri\'ne yapılacak yeni köprü üzerinden geçilecek olan yeni güzergah araçları D-100 Karayolu\'na bağlayacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan\'ın projeye onay verdiğini açıkladı. Başkan Toçoğlu, \"Daha önce 15 Temmuz Bulvarı\'nı Sakarya Nehri\'nin üzerinden bir köprü ile doğrudan Pekşenler Kavşağı\'na bağlamak için bir proje hazırlamıştık. 15 Temmuz Bulvarı\'ndan çıkılarak direkt karşıya geçilecekti. Yeni projemizle birlikte Güneşler tarafından stad istikametine gelirken nehrin üstünden yeni bir köprü inşa edilerek Pekşenler\'e, D-100\'e bağlantı sağlanacak. Aynı şekilde Yeni Camii\'den stad istikametine doğru gelen araçlar da yine bu köprüyü kullanarak Pekşenler\'e bağlanmış olacak. Konuyu dün şehrimizde bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımız Ahmet Arslan ve Karayolları Genel Müdürümüz ile görüştük. Kendileri desteklerini ileterek projeyi onayladı. Kamulaştırma çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bakanlığımızla birlikte en yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz\" dedi.

Haber: Azim ÇELİK/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

Tarım Bakanı Fakıbaba, üzüm rekoltesini Manisa\'da açıklayacak



GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, üzümcünün merakla beklediği rekolteye yarın (salı) Manisa\'da açıklayacak. Bakan Fakıbaba, kentte çeşitli ziyaretlerde de bulunacak ve üzüm işletmecileriyle bir araya gelecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve üzümcünün merakla beklediği rekolteyi açıklamak için bugün Manisa\'ya geliyor. Saat 19.30\'da uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na inecek olan Bakan Fakıbaba, daha sonra karayoluyla Manisa\'ya hareket ederek saat 20.00\'de Anemon Otel\'de tarım kuruşlarının personeliyle bir araya gelecek. Bakan Fakıbaba, yarın saat 06.00\'da tarihi Hatuniye Camii\'nde sabah namazını kıldıktan sonra sırayla saat 06.30\'da Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nü, saat 07.00\'de Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü\'nü, saat 08.00\'de Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü\'nü ve saat 08.30\'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Manisa İl Koordinatörlüğünü ziyaret edecek.

REKOLTEYİ AÇIKLAYACAK

Bakan Fakıbaba, saat 09.00\'da, Anemon Otel\'de, üzüm üreticilerinin, işletmelerinin ve ziraat odalarının temsilcilerinin katılımıyla merakla beklenen kuru üzüm rekoltesini açıklayacak. Ardından Bakan Fakıbaba, saat 10.00\'da Manisa Valiliğini ziyaret ettikten sonra, saat 10.30\'da çarşı esnafını ziyaret edecek. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Fakıbaba, Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerini, Saruhanlı İlçesi\'ndeki üzüm işletmecisi Osman Akça\'ya ait üçüm işletmesini, Saruhanlı Tarım Kredi Kooperatifi Şubesi\'ni, Hasan Türek Hayvancılık İşletmesini ziyaret ettikten sonra, karayolu ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na hareket ederek uçakla Ankara\'ya gidecek.

Haber: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Japon öğrenci ve öğretim üyesini caretta caretta yaraladı

MUĞLA\'nın Gökova Körfezi\'ndeki Orak Adası\'nda, 3 gün önce denize giren bir Japon öğrenci ile kendisine yardım için suya atlayan Japon öğretim üyesinin bir caretta carettanın saldırısına uğrayıp, yaralandığı ortaya çıktı. Saldırıya uğrayan öğretim üyesi Yasuko Takayama, kendilerini uyaran olmadığını ileri sürerken, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz saldırgan deniz kaplumbağasının bulunduğu yerden alınarak rehabilite edilmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, geçen yıl Japon Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile \"Ege Denizi\'nde Mavi Yolculuk ve Yat Charter Sektörü İçin Tasarımlar\" konusunda ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen 4. Uluslararası Tasarım Çalıştayı\'na Japonya\'dan 8 öğrenci ve 3 öğretim üyesi; İzmir Ekonomi Üniversitesi\'nden 13 öğrenci ve 4 öğretim üyesi katıldı. Çalıştaya katılan Japan ve Türk öğretim üyeleri öğrencileriyle birlikte incelemelerde bulunmak için 5 günlüğüne Muğla\'nın Bodrum ilçesine geçti. Tekne ile denize açılan Türk ve Japon öğretmen ve öğrenciler Kara Ada, Orak Adası ve Akvaryum, Tavşanburnu koylarında incelemelerde bulundu. Bodrum\'a 12 mil mesafedeki Orak Adası\'nda geçen 8 Eylül\'deki inceleme sırasında denize atlayan 19 yaşındaki Japon kız öğrenci Watanabe Ai\'nin bir süre sonra bir caretta carettanın saldırısına uğradı. Deniz kaplumbağasının bacağının üç yerinden ısırdığı genç kızın feryatları üzerine, yardım için 29 yaşındaki kadın öğretim üyesi Yasuko Takayama ve yatın personeli de suya atladı. Caretta carettalar biri bu defa öğretim üyesi Yasuko Takayama\'ya saldırıp, bacağı ve karnının yan tarafından ısırdı. Caretta carettanın saldırısına uğrayarak yaralanan konuk öğrenci ve öğretim üyesi, sudan çıkartılıp, tedavileri için Bodrum Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kuduz aşıları yapılıp, yarım gün müşahade altında tutulan iki Japon, taburcu edildi.

\"UYARAN OLMADI\"

Yaşadığı korku dolu anları DHA muhabirine anlatan öğretim üyesi Yasuko Takayama, Orak Adası\'nın adeta cennetten bir köşe olduğunu belirtip, \"Denizde yüzen öğrencilerimizden birinin çığlıkları ile irkildik. Hemen denize atlayıp, teknedeki diğer kişiler ile yardımına gittik. Ancak, caretta caretalan beni de ısırdı. Biz de ne olduğunu sonradan öğrendik. Bizi caretta carettaların saldırısı konusunda uyaran olmadı\" dedi.

\"REHABİLİTE EDİLMELİ\"

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, aylardır birinin ölümüne neden olacağıın belirtip, saldırgan caretta carettanın buradan alınıp, rehabilite edilmesi konusunda uyarılarda bulunduğunu belirtip, \"Ancak, bunu yaptığım için neredeyse doğa ve hayvan düşmanı ilan edileceğim. O deniz kaplumbağasının ruh hali bozulmuş, tedavi edilesi gerekiyor. Orak Adası\'nı turizme yasaklama zaten mümkün değil. Önlem alınması için illede birinin ölmesi mi gerekiyor? Acil olarak önlem alınması için tüm ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Bu kez caretta caretta Japon öğrenci ve öğretmenine saldırdı. Bu durum Sahil Güvenlik ve devletin ilgili kurumları tarafından da biliniyor ve kayıt altında\" dedi. Demiröz, yaklaşık iki hafta önce Gaziantep\'den Bodrum\'a tatile gelip, kiraladıkları yat ile çıktıkları mavi yolculukta Orak Adası\'nda mola verip, denize giren aileden 9 yaşındaki bir çocuk ile annesine saldıran caretta carettayı o an yatta bulunan bir iş adamının tabancasıyla sırtından vurduğunun bir kaptan tarafından anlatıldığını da aktarıp, acil önlem alınması gerektiğini bir kez daha yineledi.

Mavi yolculuğu geliştirmek için proje hazırladılar

İZMİR Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Japon Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü\'nün öğrencileri, 4. Uluslararası Tasarım Çalıştayı kapsamında Bodrum\'da bir araya gelerek mavi yolculuğun gelişmesi için projeler üretti.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Japonya\'daki Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 4. Uluslararası Tasarım Çalıştayı, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde yapıldı. Çalıştaya, iki üniversitenin öğrencileri ve öğretim üyeleri katıldı. Çalıştayda, Türk ve Japon öğrenciler mavi yolculuk ve yat charter sektörünün geliştirilebilmesi için farklı projeler tasarladı. Bodrum\'un farklı yerlerinde 2 gün boyunca araştırma yapan 25 öğrenci ve öğretim üyesi, araştırma sonunda yat ve tekne imalatçılarını ve Bodrum Deniz Müzesi\'ni ziyaret etti.

PROJELER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öğrencilerin hazırladığı projeler, Bodrum\'un Gümbet Mahallesi\'ndeki The Best Life Otel\'de görücüye çıktı. Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nalbantoğlu, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz\'ün de aralarında bulunduğu sektör temsilcileri öğrencilerin hazırladığı projeleri değerlendirdi. Shizuoka Üniversitesi Tasarım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasuko Takayama ise Bodrum\'da çok güzel bir çalışma yaptıklarını belirterek, \"İzmir Ekonomi Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü ile ortak çalışıyoruz. Bodrum\'da deniz sektörü üzerine projeler yaptık. Şu anda da projelerimizi tanıtıyoruz\" dedi.

20 ÖĞRENCİDEN 4 PROJE

İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Can Özcan, çalıştayın 4 yıldır sürdürüldüğünü belirterek \"Bu çalıştay kapsamında bir yıl Türkiye\'de bir yıl Japonya\'da çalışılıyor. Japon ve Türk öğrenciler bir araya geliyor ve bir araya gelinen ülkenin herhangi bir sektörüne veya problemine dair fikirler geliştiriyorlar. Bu sene özellikle Bodrum\'u seçtik. Daha önce ulaşım araçları veya turizm sektörünü bir araya getiren projeler ile ilgili çalışılıyordu. Bodrum\'un ‘Mavi Yolculuk\' dediğimiz marka değeri taşıyan bir yönü var. Japonları bu mavi yolculuk ile tanıştırıp Türk öğrencileri ve Japon öğrencilerin tasarımları ile mavi yolculuğa yeni bir boyut katmayı istedik. Önce birebir bu mavi yolculuğu yaşadılar, problemlerini saptadılar. Daha sonra da Türk Japon karışık 20 öğrenci 4 farklı proje ile karşımıza çıktı. Tekne tasarımından tutun o mavi yolculuk sırasındaki hizmetle ilgili her detay projelendirildi\" dedi.

Aşiret düğününde 2 bin kişiye 20 saatte pişirilen helesi yemeği ikram edildi

Muş\'un Korkut İlçesi\'ne bağlı Altınova Beldesi\'ndeki Huyti Aşireti\'nin ileri gelenlerinden ve eski belediye başkanlarından 13 çocuklu Abdulkadir Duygu, oğlu Cihat Duygu\'yu, Adanalı Gülbahar Çağrı ile evlendirdi. 3 gün 3 gece süren kır düğünene katılan 2 bin davetliye kadınların 8 ayrı kazanda yaklaşık 20 saatte pişirdiği özel Helesi yemeği ile kavurma ve pilav ikram edildi. Düğün yemeğinde yaklaşık 400 kilo et 150 kilo pirinç, 60 kilo beyaz buğday ve 3 teneke yağ kullanıldı.

İrem Derici Çivril\'i salladı

DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde bu yıl 21\'ncisi düzenlenen Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali\'nin son gününde sahneye çıkan İrem Derici, sevilen şarkılarıyla Çivrillileri coşturdu.

Çivril\'de düzenlenen 21. Uluslararası Elma Tarım ve Kültür Festivali\'nin son gününde İrem Derici sahne aldı. Konser öncesi katılımcılar, alanı doldurdu. Ünlü popçu, sevilen şarkılarıyla Çivrillilere keyifli anlar yaşattı. Derici, sahne performansı kıvrak danslarıyla konsere katılanların büyük beğenisini topladı. Şarkılarla eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar, sık sık sevgi tezahüratlarında bulundu. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcı, bol bol alkışlandı.

