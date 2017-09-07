DHA YURT BÜLTENİ-15

Elazığ\'daki FETÖ davasına devam edildi



DARBE girişimi sırasında sözde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü\'nün de aralarında bulunduğu 57\'si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' tarafından hazırlanan, \'Harekat Yıldırım\' mesaj formu ekindeki atama listesinde Elazığ Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan Tunceli\'nin Hozat İlçesi\'ndeki 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim Ünlü\'nün de aralarında bulunduğu 57\'si tutuklu, 61 sanığın yargılanmasına Elazığ 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası\'nın bir yerleşkesinde yapılan duruşmanın bugün yapılan 2\'nci celsesinde 61 sanığın tamamı ve avukatları hazır bulundu.

Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak tanıkların ifadeleri alındı. 15 Temmuz günü Elazığ 8\'inci Kolordu Komutanlığı\'nda görev yapan Kurmay Albay Mahmut Altun, tanık olarak verdiği ifadesinde, \"Sanık Abdulkerim Ünlü devre arkadaşımdır. Olay gecesi İlker Temel beni arayarak, Abdülkerim Ünlü\'nün askeri cezaevinden, sivil cezaevine alındığı sırada yapılan üst aramasında üzerinden not çıktığını söyledi. Bu konuyu Kolordu Komutanı\'na arz ettim. Komutan gidip bakmamı istedi. Orduevi\'ne gittiğimde görevli yüzbaşının yanıma gelmesini söyledim. Koridorun sonundan bir sandalye alarak üzerine çıktım. Klimanın üzerine baktığımda poşet orada duruyordu. Yüzbaşıya koridoru emniyete almalarını söyledim. İl Jandarma Komutanı İlker Albay, \"Komutanım ne yaptınız?\" dedi. Ben de kendisine önlem aldırdığımı söyledim. Kendisi de bana o poşetin delil niteliğinde olduğunu, el değmemesi gerektiğini söyledi. Daha sonra savcılar gelerek olaya el koydular. Ben poşetin önemli olduğunu düşünerek, Kolordu Komutanı dışında kimseye bilgi vermedim\" dedi. Daha sonra söz alan Abdülkerim Ünlü\'nün avukatları, tanık Albay Mahmut Altun\'un dosyanın kilit ismi olduğunu belirterek, \"Bu listenin Mahmut Albay ve Kolordu Komutanı tarafından müvekkilimin poşetininin içerisine konduğunu düşünüyorum. Tanık Mahmut Altun bu davada kilit isimdir.Orduevinde ele geçtiği iddia edilen liste ile ilgili Mahmut Altun tarafından kumpas kurulduğunu düşünüyoruz. Müvekil bu salonda bulunan diğer sanıklar gibi bir kumpasa maruz bırakılarak mağdur edilmiştir. Tanık Mahmut Altun hakkında şüpheli sıfatıyla soruşturma başlatılmasını ve kaçmasının önlenmesi açısından tutuklama çıkarılmasını talep ederiz\" dedi. Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcının görüşüne karşı savunma yapan sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Duruşmanın yapıldığı salonun dış görüntüsü

- Sanık ailelerinin polis tarafından aranması

- Dosyaların getirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera:Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ, (DHA)

==========================================

Bakan Tüfenkci ve Yılmaz Sivas\'ta (2)

\"ÜRETEN İSTİHDAM EDEN HÜKÜMETİMİZCE DESTEKLENMİŞTİR\"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ziyaretlerinin ardından Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) öncülüğünde valilik, belediye ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı\'nın destekleriyle yapılan \'Sivas Değerleri Fuarı\'nın açılış programına katıldı. Programa Bakan Yılmaz ve Tüfenkci\'nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Hilmi Bilgin,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Mustafa Rıfat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda il protokolü katıldı. Açılışın ardından Bakan Yılmaz ve Tüfenkci fuarda açılan firmaların stantlarını ziyaret etti. Daha sonra Bakan Yılmaz ve Tüfenkci Sivas Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda Ticaret ve Sanayi Odası\'nın 125\'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Sivas\'a Değer Katanlar Ödül Töreni\'ne katıldı.

Programda konuşan Bakan Yılmaz, ödül alacak olan firma ve yöneticilerini tebrik ederek, üreten istihdam oluşturan herkes her zaman hükümetimizce desteklenmiştir. Bu dönemde ekonomide istikrar ve güven sayesinde yatırım arttı, istihdam arttı, ihracaat arttı. Bu yıl içinde 1 milyon 600 bin ilave istihdam oluşturuldu. Memletimizi daha çok geliştirecek, büyütecek ve refaha ulaştıracak olan şey daha fazla yatırım ve daha fazla üretim, daha fazla ihracaattır\" dedi.

\"MEB\'E 100 BİN SURİYELİ ALINACAĞI YALANDIR\"

Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı\'na 100 bin Suriyeli alınacağı iddialarını yalanlayarak, \"Daha kaliteli bir eğitim için müfrededatı değiştirdik. En çağdaş, en demokratik, en bilimsel müfredatı yaptık ve evlatlarımıza bu yeni müfredatla eğitim vereceğiz. Ancak görüyorum ki benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere birtane hiç gerçek olmayan \'Biz gerçek olmayanı söyleyelimde 100 kişiden 99\'u inanmasa birtanesi inansa bizim için kardır\' diyerek bugün birisi bir tweet atmış, \'Milli Eğitim Bakanlığı 100 bin Suriyeliyi memur yapacak\' diyor. Birde diyorki resmi gazetede yayımlanmış. Yalan olduğu belli, kesin yalan. İyi ama ne yapacaksın adam böyle yazıyor. İnsanların yalanlara inanmaya meyili var. 1 kişi inandırsa kar diyor.\" diye konuştu.

\"MÜFREDATTAN ATATÜRKÇÜLÜK KALDIRILMADI\"

Müfredattan Atatürkçülüğün kaldırıldığına dair iddialara da cevap veren Bakan Yılmaz, \"Yine bir başkası da diyorki \'Müfredatta Atatürkçülük kaldırıldı\' diyor. Bizim hem ortaokul sonra hemde lise sonda İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi var. Yeni müfredatta Beden Eğitimi ve Spor dersi zorunludur 9, 10, 11, ve 12\'nci sınıflarda burda Atatürk\'ün beden eğitimi ile ilgili sözleri öğretiliyor. Atatürk\'ün sözlerinden hareketle Atatürk\'ün spora ve sporcuya verdiği önemi açıklar. Bir başka kazanım Atatürk\'ün sporla ilgili sözlerinden oluşan poster hazırlar. Bir başka kazanım Atatürk\'ün ilgilendiğin spor dallarını tanıtan sunu hazırlar. \'Beden Eğitimi ve Spor dersinde dahi Atatürk vardır\' desem doğruyu söylemiş olurmuyum. İlkokul birinci sınıfa giden çocuğun evinin adresini bilmesi beklenmez. Kendi telefon numarasını bilmesini de beklenemez. Ama denirki evinizin adresi ve telefon numaranızı bir kağıda yazın cebinizde dursun derler. Şimdi bu çocuğa ilkokul birinci sınıfta Atatürk\'ün hayatını bilir. Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk\'ün doğum yeri, anne ve babasının adı, ölümü ve Anıtkabir üzerinde durulur\" ifadelerini kullandı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye\'de insan odaklı bir büyümeyi hedef aldıklarını belirterek,\"Biz \'insanı yaşatki devlet yaşasın\' anlayışı içinde insan odaklı bir büyümeği hedef alıyoruz. Onun için bütün politikalarımızın başında insan gelir. Biz bu ülkenin değerlerine saygılıyız. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Dolayısıyla biz Mustafa Kemal Atatürk\'ü bu ülkede ayrıştıran unsur olarak kullanılmasına değil, birleştirmesinden yana kullanılmasından yanayız. Dolayısıyla birileri gibi biz bunu ayrıştırma, ötekileştirme unsuru olarak kullanmadık. Önemli olan Türkiye\'yi vesayetten kurtarmaktır. Özellikle biz her yıl yüzde 5\'in üzerinde büyümeyi yakalamak için gayeret ve çaba gösteriyoruz. Heryıl 1 milyon insanımıza iş ve aş bulmak zorundayız. Bizim derdimiz insanımızın işini, aşını büyütmek, refah düzeyini artırmak ve çağdaş bir yaşam şekline kavuşabilmesinin önünü açabilmektir\" dedi. Konuşmaların ardından vergi rekortmeni firma ve temsilcilerine Tüfenkci ve Yılmaz tarafından plaket verildi. STSO Başkanı Osman Yıldırım ise Bakan Tüfenkci\'ye Sivas\'ın dünyaca ünlü köpeği olan yavru Kangal Köpeği hediye etti. Programın ardından Bakan Tüfenkci ve Yılmaz havayolu ile Kayseri\'ye hareket etti.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Fuar açılışı

-Fuardaki stantların gezilmesi

-Ödül töreni programı

-Bakan Yılmaz\'ın konuşmaları

-Bakan Tüfenkci\'nin konuşmaları

-Firma yöneticilerine ödüllerin verilmesi

-Bakan Tüfenkci\'ye Kangal Köpeği hediye edilmesi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/HAFİK(Sivas), (DHA)

============================================

Erkek yurdunda cinsel istismar iddiası, müdür gözaltında

ADIYAMAN\'ın Besni İlçesi\'nde, özel bir yurtta 2 erkek öğrenciye cinsel içerikli video izletip cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen müdür İ.T. gözaltına alındı.

Olay, geçen Salı akşamı ilçedeki Özel Hayrünnisa Gölbaşı Erkek Yurdu\'nda meydana geldi. İddiaya göre yurt müdürü İ.T., erkek öğrencilere cinsel içerikli video izletip istismarda bulundu. 10 yaşlarındaki 2 erkek öğrencinin durumu anlattığı ailelerin şikayeti üzerine yurt müdürü İ.T. gözaltına alındı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Besni ilçemizde bulunan özel bir Öğrenci Yurdu\'nda vuku bulduğu iddia edilen olayla ilgili olarak Besni Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturma başlatılmıştır. İddialara konu olan özel öğrenci yurdunun müdürü gözaltına alınmıştır. Ayrıca idari soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Yurt

- Yurt\'un tabelası

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

=============================================

Bakanlardan Elitaş\'a taziye ziyareti

Geçtiğimiz günhayatını kaybeden AK Parti Grupbaşkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş\'ın kayınbiraderi Ahmet Ulubaş için Milli Eğitimi Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu taziye ziyaretinde bulundu.

Merkez Kocasinan İlçesine bağlı Erciyesevler Mahallesinde bulunan cenaze evine gelen bakanlar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mustafa Elitaş\'a ve hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş\'ın hayırsever babası Osman Ulubaş\'a başsağlığı diledi. Okunan Kur-an Kerim ve yapılan duanın ardından Bakanlar bir süre Mustafa Elitaş ile görüştü. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş\'a hayatını kaybeden Ahmet Ulubaş\'ın da isminin yer aldığı bir okulu yapabileceğini söyledi. Kısa sohbetin ardından bakanlar cenaze evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Bakanların Osman Ulubaş\'a taziye vermesi

- Bakanların Mustafa Elitaş\'a taziye vermesi

- Kuran dinletisi ve dualar

- Detay görüntü

Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA)

3 dakika 05 saniye /110 MB

============================================

Marka avukatlarını protesto için kepenk kapattılar

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki çok sayıda esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için kepenk kapattı.

Marmaris\'te bu akşam oteller bölgesi olarak adlandırılan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı üzerinde bir araya gelen çok sayıda esnaf, marka avukatlarının turizm sezonundaki denetimlerine tepki olarak kepenk kapattı. Araç yolunu trafiği kapatarak eylemi sürdürmek isteyen esnafla görüşen polis, eylemi engelledi. Bir saat süren kepenk kapatma sırasında esnaftan bir temsilcisi polis müdürleri ile görüştü, arrdından protesto sonlandırıldı. Yaşanan eylem sırasında alışveriş yapmak isteyen ve yoldan geçen yabancı turistler, kalabalık halde polisleri ve esnafı görünce hızlı adımlarla uzaklaştı.

Esnaf adına konuşan Ömer Pektaş, \"Burada gördüğünüz dükkanlarda ekmek paramız var. Mal sahibine yıllık 120 bin lira veriyoruz. Devlete vergimizi tıkır tıkır veriyoruz. Bu ürünleri bizlere satmamızı izin verenler, şimdi gelip ceza kesip gidiyorlar. Turizmin hali ortada. Senetlerimizi ve çeklerimizi ödeyemez hale geldik ve bir sürü borcumuz birikti. Madem sattırmayacaksın bunu başta yapacaktınız. Bize sattırmayacaklarsa, hayvancılık yapar veya pamuk toplayarak ekmeğimizi bir şekilde çıkartırız. Madem bunlar yasak, Marmaris girişinde Çetibeli arama ve kontrol noktası olarak bilinen jandarma karakolu var. Oradan sokturmasınlar. Yetkili kurumlar bir an önce bu konuyu çözüme kavuştursunlar, aksi halde çok daha büyük eylemler bekliyor\" dedi.

Marmaris\'te esnaf, son üç ay içinde marka avukatlarını protesto etmek için altı defa eylem yaptı. Bazı eylemlerde tansiyon yükseldi. Esnafın önümüzdeki günlerde, aralarından seçecekleri 10 temsilci ile önce AK Parti Muğla milletvekilleri ile görüşme yapıp ardından, Ankara\'daki AK Parti Genel Merkezi\'ne gidecekleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eylemden görüntü

- Esnaf temsilcisi Ömer Pektaş ile röportaj

(Toplam: 2 dakika 54 saniye-209 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

============================================

Taşeron işçilerden \'işten çıkarılma\' eylemi

SİVAS\'ın Susehri ilçesinde Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışan 30 işçinin işine son verildi. İşten çıkarılan işçiler duruma yürüyüş yaparak tepki gösterdi.

Karayolları 163\'üncü Şube Şefliği\'ne bağlı özel bir firmada çalışan 30 işçinin işine son verildi. İşten çıkarıldıklarını duyan işçiler şube şefliği önüne gelerek eylem yaptı. İşçiler daha sonra Suşehri ilçe girişine kadar yürüyüş yaptı. Burada işten çıkarılan işçiler adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan Aktaş, \"Çalışmış olduğumuz taşeron firma sebepsiz yere iş hakkımızı sona erdirdiğinden dolayı bizde bu şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. Devlet büyüklerimizinde bu sorunumuza el atmasını istiyoruz. Firmanın küçülmeye gittiği bize belirtildi. 5 kişiyle başladı işçi çıkarılışı ve 30 kişiye ulaştı. 30 kişi çalışıyorduk ve 30 kişinin iş hakkı sona erdirilmiştir. Yalnız bizim sorunlarımızdan bir tanesi de firmamızın Türkiye genelinde 45-50 ye yakın Suşehri gibi şubesinin ihalesi bulunmaktadır. Neden Suşehri üzerinde böyle bir oyun oynandığını anlayamıyoruz. Büyüklerimizin çözüm getirmesini istiyoruz. Açıklamanın ardından polis ekipleri eylemin izinsiz olduğunu ve grubun dağılmasını istedi. Daha sonra işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-İşçilerin eylemi

-Yürüyüş görüntüsü

-Basın açıklaması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)

==============================================

Sivas\'ta üstün zekalı öğrenciler, geleceğe hazırlanacak



TÜRKİYE Üstün Zekâlı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, ORAN Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen \"Yetenek Avcıları\" projesi kapsamında Sivas\'ta, öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim programı devam ediyor.

Zübeyir Kemelek İlkokulu Salonunda gerçekleştirilen eğitim programının ilk oturumunda TUZDEV Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, Sivas\'ta eğitim programına dâhil edilen öğretmenlerle bir araya geldi. Programa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, vakıf yetkilileri ile merkez ve merkeze bağlı okullarda görev yapan sınıf öğretmenleri katıldı. Programda, TUZDEV Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden, projenin amacı ve kapması hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdi. Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise projenin düzenlenmesinde emeği geçen ve projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Üstün zekalı bireylerin keşfedilmesi, yetenek alanlarına göre yönlendirilerek topluma kazandırılması amacıyla yürütülen eğitimlerin 2. Etabında ise öğretmenler arasında oluşturulan 4’erli gruplara farklı öğrenme teknik ve materyalleri kullanılarak 8 ayrı oturumda interaktif eğitimler verildi. Alanında uzman akademisyenler tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarında zihin haritaları, eğitim koçluğu, robotik kodlama, drama eğitimi, zekâ oyunları, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarında eğitimler verildi. Öğretmenler eğitim programlarını uygulamalı olarak canlandırırken, eğitimin öğrenciler için daha keyifli ve anlaşılır hale nasıl getirileceği konusunda örnekleri gözlemledi. 4 Günlük eğitim programı yarın gerçekleştirilecek eğitim aktiviteleri ve sertifika töreni ile sona erecek.



Haber: SİVAS, (DHA)