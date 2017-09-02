DHA YURT BÜLTENİ-15

BAKAN ÖZLÜ DÜZCE\'DE BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI (EK)

1)PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Bakan Özlü, AK Parti Düzce İl Başkanlığı’nın Düzce Kültür Merkezi’nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Özlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve rehberliğinde 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi. 2019 seçimlerinde yeni bir tarihi başarıya hep birlikte imza atacaklarını ifade eden Bakan Özlü, şöyle dedi: \"Türkiye dünyanın yaşadığı yeni sanayi anlayışının, gelişmelerin ve yeniliklerin gerisinde asla kalmayacak. Hiçbir zaman küçük düşünmedik. Aksine milletten aldığımız güçle her şart altında büyük hedeflerin takipçisi ve uygulayıcısı olduk. Bu çerçevede yine milletimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi yapmaya kararlıyız.\" Myanmar\'ın Arakan bölgesindeki katliama da değinen Bakan Özlü, \"Arakan\'da katledilen her çocuğun bedeninde insanlık da ölüyor. Birleşmiş Milletler endişe belirtmek yerine bu Müslüman kıyımına ve insanlık felaketine derhal el koymalıdır\" dedi.

Bakan Özlü ayrıca, Gölyaka İlçesi’nde bulunan Efteni Gölü ile ilgili düzenleme yapacaklarını ifade ederek, Bolu’da bulunan Abant Gölü büyüklüğünde bir göl yapacaklarını söyledi. Özlü, sokak hayvanları için de yeni ve modern bir barınak yapacaklarını bunun için de Zonguldak-Akçakoca karayolu üzerinde bulunan Subaşı Köyü yakınlarında orman arazisini belirlediklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Bayramlaşma

-Bakanın konuşması

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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2)TURİZM SEKTÖRÜNDE, \'ALKOLLÜ İÇKİ VE KOKTEYL HAZIRLAMA\' DERSİ SANCISI

MERSİN\'de turizm sektör temsilcileri ve eğitimciler, Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama\' dersinin 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde müfredattan çıkarılmasına tepki gösterdi. 2- 6 Aralık 2014\'te Antalya\'da düzenlenen 19\'uncu Milli Eğitim Şurası\'nda, alınan kararla Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Koktely Hazırlama\' dersinin kaldırılması, ilk kez 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında uygulamaya konulacak.

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Numan Olcar, alınan kararın yanlış olduğunu savundu. Olcar, \"Çünkü sonuçta, mutfak, hizmet ve servis turizmin önemli bir parçasıdır. Dolayısıyla, otellerimiz, gelişen turizm dünyanın sayılı yerlerine gelmiş otellerimizde hizmet en önemli konulardan bir tanesidir. Barmenlikte bunun içerisinde önemli bir konudur. Bunun da doğru ve bilinçli olarak yapılması lazım. Bunu devletin veya sektörün belirlemiş olduğu müfredatın doğru olarak uygulanması lazım. Bir ressam yetiştiriyorsunuz elinden fırçayı alıyorsunuz. Okullarda belki zorunlu müfredatta olmayabilir. Bu hükümetin kararıdır, saygı duyarız. Ancak seçmeli ders olarak verilebilir\" diye konuştu.

EĞİTİMDE GERİLEŞME HIZLA DEVAM EDİYOR

Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ise eğitimdeki gericileşme adımlarının hızla devam ettiğini, bunun ilk adımlarının da kamuoyunun 4+4+4 diye bildiği yasa tasarısından bu yana hızlandığını öne sürdü. Muşlu şöyle konuştu:

\"Orada alınan kararlarla bugün ülkemizde birçok okul İmam Hatipleştirilmiş durumda. İmam Hatip olmayan okullarda da son müfredat değişikliği ile birlikte içeriği, müfredattı ile birlikte imam hatipten bir farkı kalmadı. En son 19\'ncü Milli Eğitim Şurası\'nda karar altına alınan Turizm Meslek Liseleri\'nde Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama dersinin müfredattan çıkarılması ile birlikte, aslında turizm alanı için oldukça önemli olan barmenlik mesleğinin ortadan kalkması durumu söz konusudur. Turizme bu kadar yatırım yapan, turizm gelirlerinden bu kadar beklentisi olan bir ülke açısından, eğitim alanında böyle bir dersi ortadan kaldırarak hem eğitimdeki gericileşmeye bir mesafe aldırma, hem de turizm sektörünü bu noktada darbeleme ülkemiz açısından oldukça olumsuz bir durumdur. Bu ülkeye gelen bir turist ya da bir ağa oğlu çok yıldızlı bir otele gidip kokteyl istediğinde ortada bunu hazırlayacak bir barmenin bulunmamasının ne düzeyde sıkıntılar yaratabileceğini düşünmek gerekir.\"

\'TÜRKİYE KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR\'

Çukurova Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği \'ÇUKTOP) Başkanı Murat Demir\'deuygulamayı da eleştirerek şu değerlendirmede bulundu:

\"Alınan kararla, öğrencilerin, alkollü içki ve servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj yapmaları da kaldırıldı. Turizm sektörünün yarattığı istihdam göz önüne alındığında alınan karar çok yanlış. Dersi seçmeli hale getirip, istemeyen öğrencilerin bu dersi almasının önüne geçilebilirdi. Sektörün yetişmiş ve eğitim almış personele ihtiyacı var. Gastronomi turizminin gelişmesiyle, yetişmiş insan gücüne talep de arttırıyor. Turizm açısından önemli bir konumda olan Türkiye, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Uzun bir süredir sıkıntılı dönemler yaşayan turizm sektörü, uzun vadede düşünüldüğünde önlem alınmaz ise gelecek dönemlerde eğitimli personel açısından da sıkıntı yaşayacak.\"

Görüntü Dökümü

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- Kızkalesi görüntüsü

- Denizdeki insanların görüntüsü

- Sahildeki insanların görüntüsü

- Kumsalda yürüyenler

- Denizde yüzenler

- Türsab Yönetim Kurulu Üyesi Numan Olcar ile

- Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu ile röp

SÜRE:6\" BOYUT:488,12 MB

Haber: Ali Ekber ŞEN - Kamera:Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)İSLAHİYE\'DE \'KARDEŞLİK\' İÇİN 125 KURBAN KESİLDİ

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde düzenlenen \'Kurbanlarımız Kardeşlik için\' kampanyası kapsamında 125 kurban kesimi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan \'kurbanlarımız kardeşlik için\' kampanyası kapsamında İslahiye İlçe Müftülüğüne bağışlanan 125 kurban kesimi Hanağzı Mahallesi\'nde gerçekleşti. Kesilen kurbanların etleri 300\'ü Suriyeli 657 aileye ulaştırılacak.

İslahiye İlçe Müftü Yardımcısı Mustafa Tunçeli, kampanya kapsamında 125 kurban kesildiğini ve bunların etlerinin ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli ailelere ulaştırılacağını kaydetti.

Öte yanda ilçede bayram nedeniyle kesilen 4 bin 300 kurban derisinin de müftülüğe bağışlandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Kurbanlıkların kesilmesi

- Müftü vekili Mustafa Tunçeli ile röp.

- Etlerin poşetlenerek dağıtımı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 92 MB

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4)BAYRAMDA GÖLCÜK\'TE PİKNİK KEYFİ

BOLU\'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı, bayramın 2\'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Bolu merkeze 12 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları içindeki Gölcük Tabiat Parkı, Kurban Bayramı\'nda yoğun ilgi gördü. Bayramın 1 ve 2\'nci günü tabiat parkına bin 500 araç giriş yaptı. Bayramın 2\'nci günü havanın da güzel olmasını fırsat bilen tatilciler Gölcük\'e akın etti. Tabiat parkı girişindeki otoparklar tamamen doldu. Tatilciler, yol kenarlarına ve ormanın iç kısımlarına araçlarını çekmek zorunda kaldı. Tatilciler, göl çevresinde mangallarını yakıp etlerini pişirdi. Güzel manzara eşliğinde piknik yapan tatilcilerden bazıları piknik masalarının dolması üzerine yeşil alanlara örtü sererek mangallarını yaktı. Vatandaşlar göl çevresinde yürüyüp golf arabalarıyla tur atarak eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Görüntü Dökümü

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-Gölcük\'e akın eden tatilciler

-İskelede fotoğraf çektirenler

-Golf araçlarıyla gezenler

-Piknik yapanlar

Haber-Kamera:Mutlu YUCA/BOLU(DHA)

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5)ARAKAN\'DA ÖLDÜRÜLENLER İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

İZMİT\'te, Arakan\'da katliamlarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Arakan\'daki katiamda Müslümanların öldürülmesine sessiz kalmadı. İzmit Milli İrade Meydanı\'nda kılınan cenaze namazına Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Alanda öğle namazını kılanlar daha sonra Arakan\'daki katliamda öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dualar etti.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık yaptığı konuşmada, \"Myanmar Arakan\'da kelimenin tam anlamıyla soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm, insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Evrensel emperyalizmin Myanmarlı Müslümanlara on yıllardır baskı ve şiddet uygulayan Uzakdoğu kolu, evinden, yurdundan sürüp, servetlerini yağma, toprakları talan ettiği insanları, bu kadarla yetinmeyip en acımasız bir şekilde katletmektedir\" dedi.



Görüntü Dökümü

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Gıyabi cenaze namazı kılınması

Açıklamalar

(İZMİT/DHA