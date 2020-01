DHA YURT BÜLTENİ-15 

Adana\'da polis otosuna silahlı saldırı



ADANA\'da devriye görevi yapan sivil polis otosuna tabanca ile ateş açıldı. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi\'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne ait sivil polis aracına devriye görevi yaparken tabancayla ateş açıldı. Mermiler, 01 LA 379 plakalı otomobilin ön cam ve lastiğine isabet etti. Polislerin de karşılık vermesi üzerine şüpheli ya da şüpheliler kaçtı.

Olayın ardından Denizli polis merkezi önündeki yol trafiğe kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

- Denizli polis merkezi önündeki yolun polis aracı ve TOMA ile kapatılması

- Balkondan bakan çocuklar

- Polis ekiplerinin sokak aralarında arama yapmaları

- Zırhlı polis araçlarının ara sokaklarda arama yapmaları

- Kurşunların isabet etteği otomobilin kırılan camı ve patlamış lastiği

- Polislerin otomobilde inceleme yapmaları

- Çevredeki polisler

Haber-Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)

Mahkeme Başkanı\'ndan 3 gündür savunma yapan darbeci yüzbaşıya; \'Yeter artık, aynı şeyleri tekrarlama\' (3)

3 GÜN BOYUNCA SAVUNMA YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına hafta sonu da devam edildi.

Geçen Perşembe gününden beri esasa ilişkin savunma yapan SAT timinde görevli yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ifadesi tamamlandı.

Suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE\' duaları çıkan ve 3 gündür ifade veren Yüzbaşı Gülmez, “Beni askeri vazife dışında bilerek oraya götürüp kandıranlar ortaya çıkarsa onlardan davacı olacağım. Darbe başarılı olsaydı ve ben görevimin başında bulunsaydım, bir şahsı evinden almaya gittiğim zaman suç mu olacaktı? ByLock’cu ve FETÖ’cü olduğuma dair bir kanıt yoktur. ‘HE’ isimli dua içeren kağıt kanunlara aykırı bir delildir. Bu yasaklı delile karşı savunma yapmaya bırakıldım. HERO’yu bile \'hoca efendiden razı olsun\' diye değerlendirenler bile oldu. Bu değerlendirmelerin hepsi hayalidir. 15 Temmuz öncesi bir cami hocasına \'hocaefendi\" diye hitap ederdim\" dedi.

Duruşma, 28 Ağustos tarihinde devam edecek.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

Sağlık Bakanı Demircan: Acemi kasaplar ellerine bıçak almasın



SAĞLIK Bakanı Ahmet Demircan Kurban Bayramı ile ilgili uyarıda bulunarak, \"Acemi kasaplar ellerine bıçak almasın\" dedi.

Bayram tatili nedeniyle Tokat’ın Erbaa İlçesi\'nde yaşayan ailesinin yanına gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ak Parti İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Demircan’ı parti binası girişinde Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, Ak Parti İlçe Başkanı Mikail Altıntaş ve partililer karşıladı. Ak Parti ilçe teşkilatını ziyaretinde Bakan Demircan partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Demircan 1 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Hastanelerimizde bu tatil süresince sağlık hizmeti veren kardeşlerimizin nöbetleri zaten her zaman tutuluyor. Bayramda bu takviye edildi. Ambulanslarımızı bayram öncesi yetiştirdik, 300 tane dağıttık. Hizmetler en iyi şekilde sürecek elbette. Vatandaşlarımızdan istediğimiz şudur. Acilleri çok verimli kullanmak lazım. Aciller bütün herkese hizmet üreten, acil olan hastalarımıza hizmet üreten bir yerdir. Bir diğer söyleyeceğim konu, bu uzun tatil süresince vatandaşlar yollarda uykusuz seyahat etmesinler, kendilerini yormasınlar, yorgun oldukları halde araba kullanmasınlar. Bayramda sevinci, güzelliği, acıya, ızdıraba döndürmesinler. Öbür taraftan söyleyeceğim husus acemi kasaplar sorunu. Kurban bizim dini vecibelerimizden biri. Ama onu yerel yönetimlerin kendilerine sağlayacakları mekânlarda, temiz mekânlarda ve işin ehli olan kişiler tarafından sağlasınlar. Aman acemi kasaplar ellerine bıçak almasın diyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ziyaretten görüntüler

-Bakan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)

Azra Akın, Trakya usulü düğünle dünyaevine girdi



ESKİ Dünya Güzeli model ve oyuncu Azra Akın, 4 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Atakan Koru ile Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde yapılan düğün töreniyle dünyaevine girdi.

2002 yılında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, erkek arkadaşı Atakan Koru ile Keşan İlçesi\'ne bağlı Bahçeköy\'deki bir kır lokantasının bahçesinde düzenlenen Trakya\'ya özgü düğün töreniyle evlendi. Düğünde davetlileri, kapıda Azra Akın\'ın anne ve babası Ayda ve Nazım Akın ile Atakan Koru\'nun anne ve babası Seniye ve Ahmet Koru karşıladı. Düğüne modacı Cemil İpekçi ve çok sayıda davetli katıldı. Azra Akın, Cemil İpekçi imzasını taşıyan gelinlikle düğüne geldi. Atakan Koru ise lacivert takım elbiseyi tercih etti. Çift, düğünden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Azra Akın ve Atakan Koru, oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Azra Akın, gelinliğinin 2 aylık bir sürede Cemil İpekçi tarafından hazırlandığını ifade ederek, \"Cemil benim için çok özel biri. Bizim birbirimize uğur getirdiğimizi düşünüyorum. Bu düğünde beraber olmak beni çok mutlu etti. Aynı zamanda gelinliğimi hazırladı. Bu benim için çok anlamlıydı. İğne oyasıyla işledi. Cemil, bu toprakların kültürü ve zamanın ruhunu çok iyi harmanlayan biri. O yüzden çok mutlu oldum\" dedi. Azra Akın, çekimlerine Ekim ayında yurtdışında başlanacak sinema filmi projesi olduğunu da söyledi.

ÇOK ÖZEL YANLARINI BİLİYORUM

Atakan Koru, bir dünya güzeliyle evlendiğinin hatırlatılması üzerine, \"Azra dünya güzeli ama aynı zamanda benim için Azra. Çoğu insanın bilmediği çok özel yanlarını biliyorum. Ondan çok değerli, bu da beni çok mutlu ediyor. Balayını bir süre erteledik. İşlerin yoğunluğu\" diye konuştu.

Çift daha sonra alkışlar eşliğinde piste gelerek, açılış dansını yaptı. Düğünde modacı Cemil İpekçi de göbek dansı şovu yaptı. Azra Akın ve Atakan Koru çifti düğünde gönüllerince eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ailelerin davetlileri karşılaması

-Cemil İpekçi\'nin gelişi

-Çiftin düğün alanına girişi

-Azra Akın ve Atakan Koru röp.

-Çiftin dans etmeleri

-Düğün alanı genel gör.

-Cemil İpekçi\'nin göbek dansı şovu

-Çiftin masada oturması

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

Bakan Fakıbaba: Satılmayan kurbanlıkları, değeri üzerinden alacağız



GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satılmayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından değeri üzerinden satın alınacağını açıkladı.

Bakan Fakıbaba, akşam saatlerinde geldiği Adıyaman\'da, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Vali Nurullah Naci Kalkancı, milletvekilleri Adnan Boynukara ve Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından karşılandı. Türkiye Petrolleri Toplantı Salonu\'nda açıklama yapan Bakan Fakıbaba, bakanlık olarak Kurban Bayramı kapsamında bir dizi önlem aldıklarını belirtti. Üretimi arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Fakıbaba, \"Bütün amacımız üretimi artırmak olacaktır. İnşallah bu konuda bütün arkadaşlarımız el ele vereceğiz ve bunu başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

Bakan Fakıbaba, Kurban Bayramı\'nda satıcının elinde kalacak hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını da açaklayarak, şöyle konuştu:

\"Ben geldiğim günden bu yana et fiyatı, \'Şu olacak, bu olacak\' demiyorum. Ama amacımız herkesin et yiyebileceği sistem kurabilmek, üretici de mutlu olacak. Kasabından, sanayisine kadar bütün arkadaşlarımızdan sistem kuracağıma inanıyorum. Kuracağız Allah\'ın izni ile ve en son tüketen arkadaşımız da gerçekten kendi kesesine uygun \'Ben kıyma, kuşbaşı yiyorum.\' Ben bunları uygun şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız son safhaya geldi. Bayramı rahat geçeğine inanıyorum. Biz Et ve Süt Kurumu olarak da eğer satılmayan hayvanlar olursa, değer üzerinden kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum. İyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Türkiye Petrolleri toplantı Salonu

- Ahmet Eşref Fakıbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- (DHA)

Yazar Muzaffer İzgü yaşamını yitirdi (3)

\'GÜLMECENİN SON ÜÇLÜSÜNÜ KAYBETTEİK\'

İzmir\'in Karabağlar İlçesi\'ndeki evinde bugün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 84 yaşındaki Yazar Muzaffer İzgü\'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü ile gelini Muhterem İzgü büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti.

Türk Edebiyatı\'nın gülmecenin son üçlüsünü kaybettiğini söyleyen Ahmet Şahin İzgü, \"Türk okurunun başı sağolsun. Sevgili babamızı kaybettik. Babamızı kaybetmemizle gülmecenin son üçlüsünü de kaybetmiş bulunuyoruz. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Muzaffer İzgü. Cenazeyi Pazartesi öğlen Hocazade Camii\'nde kaldırmayı düşünüyoruz. Babamız Doğançay Mezarlığı\'nda eşi Gülümser İzgü\'nün yanına defnedilecek\" dedi.

Ayrıca Muzaffer İzgü\'nün yazar dostu Bekir Yurdakul da acılı aileyi yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Muzaffer İzgü\'nün evinden görüntü

- Oğlu Ahmet Şahin İzgü ile röp.

- Gelini Muhterem İzgü\'den görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)