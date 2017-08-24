DHA YURT BÜLTENİ-15

Söğüt Kaymakamı Sönmezay FETÖ\'den gözaltında (2)

BİLECİK\'E GETİRİLDİ

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilecik\'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, makamında ve evinde yapılan aramanın ardından polisler tarafından Söğüt\'ten Bilecik\'e getirildi. Sönmezay, sorgulanmak üzere Bilecik Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

-------------------------

-Kaymakam Berkan Sönmezay\'ın görüntüsü

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)



=======================================

Evlerine gelen erkeklerin paralarını gasp ettiler

İZMİT\'te, fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları 4 kişinin 8 bin 700 TL\'sini gasp ettikleri iddia edilen 2 kadın yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit\'te fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdıkları erkekleri gasp ettikleri iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Eşkallerini belirlenen 18 yaşındaki D.Y. ve 27 yaşındaki A.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin ayrı zamanlarda fuhuş pazarlığı yaparak evlerine çağırdığı 4 kişinin 8 bin 700 lirasını gasp ettikleri tespit edildi. D.Y.\'nin yaklaşık 15 gün önce benzer suçtan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kadın adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

-Adliyeye sevk edilmeleri

Haber: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

=======================================

Gıda mağazasında yangın çıkan yangın korkuttu (2)



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir\'in Bayraklı İlçesi\'nde, toptan gıda mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar oluştuğu mağazadaki yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.



Haber:İZMİR,(DHA)

============================================

Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA\'dan Kurban Bayramı tatili için Mersin\'e giden 57 yaşındaki Ramazan Arslan\'ın, kullandığı otomobil kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada Sürücü Arslan yaralandı, eşi 55 yaşındaki Mukaddes Arslan hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 16.50 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Mersin\'e, Kurban Bayramı tatili için giden Ramazan Arslan yönetimindeki 06 EY 7634 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Önce refüje, ardından köprenin bariyerlerine çarpıp karşı şeride geçti. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Arslan yaralandı, eşi Mukaddes Arslan yaşamını yitirdi. Yaralı Arslan, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Mukaddes Aslan\'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------------

- Olay yerinden detay

-İftaiye ekiplerinin çalışması

-Cesedin kurtarılması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

============================================

İşsizlik intihar ettirdi

Kayseri\'nin Hacılar ilçesinde 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen Mustafa Çat (56) evinin bahçesindeki ağaca kendini asarak intihar etti.

Hacılar İlçesine bağlı Orta Mahalle, Erciyes Caddesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 2 yıldır işsiz olduğu iddia edilen üç çocuk babası Mustafa Çat, evinin bahçesindeki kayısı ağacına kendini asarak intihar etti. Eşi tarafından ağaçta asılı olarak cansız şekilde bulunan Çat\'ın cesedi 112 Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası öldüğü tespit edildi. 2 yıldır işsiz olan ve bir süredir psikolojik bunalım içinde olduğu belirlen 3 çocuk babasının cansız bedeni, polisin yaptığı inceleme sonrası Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Olay yeri genel görüntü

- Ağlayan yakını

- Polisin inceleme çalışması

- Ölen kişinin opak fotosu

- Detay görüntü

Haber - Kamera:Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)

55 saniye /25 MB

============================================

Sundurmanın üzerine çıkıp intihara kalkıştı

ADAPAZARI\'nda, Resmi Daireler Kampüsü\'nde kapının önündeki sundurmanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan Cumhur Atalan bıçakla kendine zarar verdi. İkna edilen Cumhur Atalan aşağı indirildi.

Adapazarı\'nda yaşayan 3 çocuk babası Cumhur Atalan, 15 Temmuz Camili Mahallesi\'nde bulunan Resmi Daireler Kampüsü\'nün kapısının önündeki sundurmaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Üzerinde iç çamaşırı bulunan Cumhur Atalan, \"Bodrumda farelerle yaşıyorum. Vali buraya gelecek, Tayyip Erdoğan\'ı da arayın. Benim çocuklarım ölüyor\" diyerek elindeki bıçakla koluna kesikler attı. Polis ekipleri ve Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli sundurmaya çıkarak öfkeli adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakika içinde ikna edilen Cumhur Atalan, bulunduğu yerden indirildi. Üzerine kıyafetleri giydirilen Cumhur Atalan, ambulansa götürüldüğü sırada, \"3 çocuğum ölmek üzere. Bodrumda yaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya 6 çocuk diye. Ben 15 Temmuz\'da canımı dişime koydum\" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yerinden görüntülüler

-İkna edilmesi, aşağı indirilmesi,

-ambulansa götürülmesi

Haber: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

============================================

Konya\'da silahlı kavga: 2 yaralı

KONYA\'da TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı işyerinden nakliye ücretini istemesi üzerine çıkan kavgada işyeri sahibi Mevlüt Altıntaş\'ı karnından, orada çalışan Mesut Şakar\'ı ise bacağından tabancayla ateş ederek yaraladı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan seramik satan bir iş yerinde meydana geldi. TIR şoförü Kasım Pek, iddiaya göre daha önce seramik taşıdığı nakliye ücretini istemek için seramik satan 28 yaşındaki Mevlüt Altıntaş\'ın işyerine geldi. Burada borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Pek, tabancayla Mevlüt Altıntaş ve işyerinde çalışan Mesut Şakar\'ın üzerine ateş açtı. Altıntaş karnından, Şakar da bacağından yaralandı. Kasım Pek, olayın ardından 42 FEP 76 plakalı TIR ile olay yerinden kaçtı. Yaralılarda çevredekiler tarafından otomobille Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA ,(DHA)

============================================

9 dil bilen Ugandalı bilgisayar mühendisi, Adıyaman\'da mutlu

UGANDA\'dan 3 yıl önce gezmek için geldiği İstanbul\'daki bir alışveriş merkezinde Adıyamanlı kamyon şoförü 29 yaşındaki Cengiz Çakılkaya ile tanışıp evlenen, Müslüman olduktan sonra \'Elif\' adını alan 9 dil konuşabilen bilgisayar mühendisi 24 yaşındaki Jennifer Nassimbwa, köy yaşamını alıştı. Rabia adında 9 aylık kızı da olan, Türkçe konuşmayı da öğrenen Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla tütün tarlasında çalışıyor.

Kamyon şoförlüğü yapan Cengiz Çakılkaya, 3 yıl önce İstanbul\'da bir alışveriş merkezinde dolaşırken, Uganda Cumhuriyeti\'nden Türkiye\'ye turist olarak gelen bilgisayar mühendisi Jennifer Nassimbwa ile tanıştı. İngilizce, Fransızca, Kürtçe, İspanyolca, Somalice, Afrikanca, Rusça ve Samoaca olmak üzere 8 dil bilen Jennifer ile 1 yıl görüşen Çakılkaya, evlilik teklifinde bulundu. Çiftin evlenme kararının ardından Türkiye\'ye gelen Jennifer Nassimbwa, Müslüman olup \'Elif\' ismini aldı. Adıyaman kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Payamlı Köyü\'nde oturan ve 3 yıldır evli olan çiftin Rabia isminde 9 aylık kız bebekleri bulunuyor. Köyde Türkçeyi de öğrenip konuştuğu dil sayısını 9\'a çıkaran Ugandalı gelin, eşi ve onun yakınlarıyla birlikte köyde çiftçilik yapıyor. Ev işlerinin yanı sıra tarlada tütün kırıp kurutmak için dizen Ugandalı gelin, Türkiye\'de yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi. Evlendikten bu yana ailesiyle görüşemediğini ve yetkililerden yardım etmelerini isteyen Elif Çakılkaya, \"Ailemle mutluyum. Eşimle tanıştığım için özellikle çok mutluyum. Türkçeyi de öğrendim. 9 dil biliyorum ve mühendisim ama bu hayattan mutluyum\" dedi. Cengiz Çakılkaya ise, eşinin ailesiyle evlendiklerinden bu yana görüşemediklerini ve bunun için yetkilerden yardım isteyerek, \"Evlendiğimden beri ailesiyle görüşemiyor. Onun için üzülüyor. Yaşadığı yerde hiç böyle bir hayat yok. Çiftçilikle hiçbir şekilde alakası bile yok. Buraya geldi, zamanla alıştı. Şuanda tüm işi yapıyor, elinden her iş geliyor. Bizim paraya ihtiyacımız yok. Yetkililer, sadece eşim için ülkesine gidip gelebilmesi için giriş ve çıkışta ikamet konusunda yardımcı olurlarsa sevinirim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Palanlı köyü

- Ugandalı gelinin kocasına su getirmesi

- Aile

- Cengiz Çakılkaya ile röp.

- Oturdukları evin görüntüsü

- Köyün girişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU:50 MB